El GBC asalta Lugo al ritmo de Carlson; Peña lidera la remontada del Barça en Ourense

El GBC asalta Lugo con un gran Carlson y se mantiene en lo más alto

Burgos, Oviedo y Palencia no fallan y siguen la estela del liderato

Dago Peña guía al FCB a su 5ª victoria seguida con 14p en el Q4

Nevels lidera la trabajada victoria en la prórroga de Lleida sobre Melilla

Araberri pone fin en Logroño a la racha de 7 derrotas consecutivas

Huesca derrota al Prat y da un paso de gigante hacia la permanencia

Cómoda victoria del Cáceres sobre un Marín que se hunde en la tabla

Quinteto ideal: Dani Rodríguez, Garrett Nevels, Zaid Hearst, Mike Carlson y Matt Stainbrook

MAGIA HUESCA 83-76 CB PRAT

Mikel Motos penetra ante la atenta mirada de Marc Sesé (Carlos Pascual)

SEGUNDA UNIDAD. Unos de los problemas que estaba teniendo Huesca en esta temporada era la diferencia entre el equipo titular habitual y su segunda unidad. Mientras que el equipo titular del Peñas podía llegar a competir con la mayoría de los equipos de la liga, cuando comenzaban las rotaciones, los oscenses notaban en demasía los cambios y los parciales les resultaban muy desfavorables. En esta ocasión el técnico Guillermo Arenas, ha guardado ha hombres tan importantes como Gintvainis o Fontet para entrar una vez comenzado el encuentro. Y el experimento le ha salido perfecto, siendo estos los mejores hombres de su equipo.

VENTAJAS DE PRAT. Aunque no se puede decir que Prat hay controlado todo el encuentro sí que ha mantenido ventajas prácticamente durante todo el encuentro, siendo los locales los que han ido a remolque en el marcador. Si durante la primera parte eran los tiros exteriores de Forcada los que daban esas ligeras ventajas a los catalanes en la segunda Pep Ortega se sumaba junto a Xabier López, los que contrarrestaban, los buenos minutos de Motos, Perez, Gintvainis o Fontet.

PABLO PEREZ. Desde la llegada del nuevo técnico la confianza que ha ido depositando en el joven base ha ido aumentando hasta el punto de darle la titularidad. En su mejor encuentro de la temporada el base cedido por Valencia ha dirigido con maestría, ha anotado con buenos porcentajes, ha defendido a un jugador importante como Forcada. Durante varios minutos y como ya viene siendo habitual jugando junto a Gintvainis formando un buen tándem de directores de juego. Posiblemente una de las claves de la mejora del Peñas es el reparto de minutos en la posición de dirección de juego para que el lituano llegue en mejores condiciones al final del encuentro.

IGUALDAD. Durante 35 minutos el partido ha sido como una goma, que Prat estiraba y Peñas recortaba, hasta que por fin los locales han podido colocarse por delante en el marcador y se ha entrado en unos minutos de alternativas. En ese momento el acierto se ha decantado del lado de los locales con los triples de Gintvainis y la anotación de Fontet no han tenido respuesta por parte de los “veteranos” Ortega y Forcada. Con paso firme Huesca ha conseguido abrir la mayor brecha en el marcador, para llegar a los dos minutos finales con el partido en una ventaja de 5-7 puntos que daban margen a los locales que en las últimas jornadas se están haciendo fuertes en su pista.

MVP: ALBERT FONTET. Sin hacer ruido ha firmado un partido casi perfecto. Sin fallos en sus 6 lanzamientos en juego y con tan solo un tiro libre fallado, el tarraconense se ha ido hasta los 32 de valoración. Con 18 puntos 6 rebotes y 4 tapones, el center de los oscenses ha sido muy superior a los “bajitos” pivots catalanes. Amo y Señor de la pintura en el partido de hoy, donde sus compañeros lo han encontrado cerca del aro para poder hacer daño a sus rivales y donde tan solo han podido pararle a base de faltas, algunas excesivamente duras.

Por Kike Casanovas

UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 97-87 TAU CASTELLÓ

Johan Lofberg abusa del aro contra el TAU Castelló (Oviedo Baloncesto)

PUESTA EN ESCENA. El partido comenzó con un alto ritmo de juego. Los dos equipos querían implantar su tiempo y era el Unión Financiera Baloncesto Oviedo el primero en golpear. Sin embargo, no se iba a amedrentar un TAU Castelló muy metido en el encuentro y espoleado por su alto ritmo de anotación. Dani Pérez era el encargado de anotar un 2+1 que levantaba al público y ponía el 16-11 en el marcador a falta de 3´30 para el final. El equipo de Carles Marco mantuvo un ritmo constante en defensa y eso se tradujo en puntos ofensivos que abrían la primera brecha del partido, 22-13 a falta de 1´39 para concluir el primer cuarto. No obstante, los de Toni Ten aumentaron la intensidad en la presión y cerraban el marcador los primeros diez minutos cuatro abajo, 22-18.

A TIRONES. Comenzaba el segundo cuarto y el OCB volvía a despegarse en el luminoso pero sin demasiada fortuna ya que muy pronto el TAU Castelló encontraba la forma de acortar distancias. El partido estaba siendo muy bonito para el espectador ya que los dos conjuntos jugaban a un gran ritmo y buscaban canasta sin usar casi la posesión. Los de Toni Ten disfrutaban de buenos momentos de baloncesto y redujeron la diferencia hasta un punto, 34-33 a falta de 2´44. El Unión Financiera Baloncesto Oviedo fue ampliando la ventaja desde la línea de tiros libres hasta llegar al 47-37 con el que se fueron al vestuario.

ARREÓN LOCAL. Dos triples consecutivos de Paul Jesperson y un mate de Felipe Dos Anjos abrían el tercer cuarto y ponía la máxima del partido hasta el momento, +18: 55-37. Comenzaba bien el Unión Financiera Baloncesto Oviedo y a los dos minutos del cuarto, Toni Ten se veía obligado a pedir tiempo muerto para que no se le escapara el partido a los suyos. No les fue mal la cosa y es que el equipo blanquiverde volvió a meterse de lleno en el encuentro tras un triple de Edu Durán que les ponía diez abajo, 59-49. La renta se mantuvo estable a favor del equipo asturiano que sabía contener las acometidas visitantes y se marchaba a los últimos diez minutos con una ventaja de dieciséis puntos: 73-57.

SENTENCIA. Edu Hernández-Sonseca provocaba el éxtasis en Pumarín con dos triples seguidos y una asistencia que dejaba a todos boquiabiertos. El jugador del OCB ya sumaba 16 puntos. El TAU Castelló buscaba remontar combinando a la perfección el juego interior y el exterior, con Edu Durán como máximo anotador. Sin embargo, a falta de seis minutos, el equipo de Carles Marco volvía a marcharse en el marcador con una ventaja de 18 puntos que parecía ya definitiva para decantar el partido. A falta de un minuto y con 94-84 en el luminoso, Fabio Santana anotaba un 2+1 vital para certificar la victoria. Al término del partido, 97 a 87.

MVP: EDU HERNÁNDEZ-SONSECA. El jugador del OCB anotó 19 puntos (con un 3/3 en tiros de tres), capturó 6 rebotes y dio 4 asistencias para sumar 28 de valoración. Edu Durán fue el jugador más valorado del TAU Castelló tras obtener 23 de valoración (19 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias).

Por Dto. Comunicación Unión Financiera Baloncesto Oviedo

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 86-92 RETABET.ES GBC

Abdoulaye Ndoye sale al paso de la penetración de Josep Franch (CB Breogán)

INICIATIVA LOCAL EN LOS PRIMEROS COMPASES. El Cafés Candelas Breogán tenía una muy buena oportunidad para dar caza a los primeros puestos de la clasificación; el RetaBet GBC, la oportunidad de alejar a un rival directo por la lucha del ascenso. Día grande de baloncesto en Lugo en los que los locales comenzaron dominando gracias a su acierto exterior y su dominio en el rebote ofensivo. Sin embargo, el Gipuzkoa Basket no se dejó llevar y se puso por delante (13-16) a través de dos triples anotados por Pardina a poco de concluir el primer cuarto. La diferencia para los visitantes era mínima, y poco les ha durado es ventaja, ya que ‘Lobito’ y Quintela sumaron de 3 y Lander Lasa también, por lo que al término del primer cuarto, el luminoso marcaba igualdad a 19 puntos.

EL BREOGÁN COMENZÓ A DESPEGAR. En el segundo cuarto, los jugadores de Lezkano se sentían más cómodos sobre la pista. Pudieron imponer su ritmo después de dos malos ataques en el que el GBC volvía a empatar (25-25). Pero un parcial local de 8-0 ponía la máxima diferencia hasta ese momento. Pero a la hora de irse a los vestuarios, la diferencia se reducía a seis para los gallegos: 47-41. Ya en el tercer cuarto, el Cafés Candelas Breogán logró la que fue la mayor diferencia en el encuentro, un +13 (59-46) al que se pudo llegar gracias al buen hacer de Fakuade y Josep Franch. El propio Fakuade falló un par de tiros libres que quizás podrían suponerle la puntilla al Gipuzkoa Basket.

41 PUNTOS DEL ‘GBC’ EN 13 MINUTOS. Eso ha sido lo que han tenido que hacer los gipuzkuanos para llevarse el partido, aparte de subir el nivel en defensa. La diferencia de los trece puntos continuaba, pero 7 puntos seguidos de Simeonov y un triple desde el medio campo de Carlson, dejaban en nada la diferencia y el partido volvía a estar muy reñido. De esta manera, con un 66-63, se llegaban a los diez últimos minutos del encuentro. Iván Cruz y Stainbrook, este último el mejor del Breogán, anotaron para hacer el 70-63; sin embargo, el RetaBet GBC igualó el encuentro con un parcial de 0-7. El marcador reflejaba un 70-70.

EL TRIPLE DEL RETABET GBC DECANTÓ EL PARTIDO. El Cafés Candelas Breogán volvía a sumar de tres, pero por partida doble de esta vez. En respuesta a ello, Sergi Pino anotó tres triples casi consecutivos y, una canasta de Carlson, ponía a los vascos por delante en el marcador por primera vez desde el primer cuarto. Había un 80-81 a cinco minutos para el final. En ese período, en el Cafés Candelas Breogán solo Stainbrook con 7 puntos y Fakuade con un tiro libre, anotaron hasta el final. Con un triple de Joan Pardina, las cosas estaban 80-84; se volvió a igualar el encuentro con un 86-86, pero Simeonov puso la puntilla con otro triple.

MVP: MIKE CARLSON. Solo ha fallado un tiro en el partido. Un triple, para ser más exactos. Fue el mejor de los suyos y sigue progresando en su juego, en el que cada día rebotea más y mejor. En el último cuarto, ayudó a decantar el partido para su lado, pero quizás uno de los puntos de inflexión fue el triple desde medio campo para cerrar el tercer cuarto, ya que cerraba un parcial de 0-10 y se ponían a tres puntos de su rival.

Por Adrián Pulleiro

ACTEL FORÇA LLEIDA 87-82 CLUB MELILLA BALONCESTO

Garrett Nevels busca la mejor opción en ataque (Santiago & Enjuanes)

ESCAPADA NEUTRALIZADA. El Club Melilla Baloncesto comenzaba más vivo el partido y lograba aprovechar los errores del Actel Força Lleida para anotar canastas fáciles y conseguir una renta de siete puntos (4-11) en el minuto 4 de juego. Poco a poco, los leridanos entraban en el partido a base de cerrar bien el rebote y realizar buenas acciones como un 2+1 de Ablaye Mbaye (11 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 14 de valoración), y un triple de Leonardo Demetrio (6 puntos, 2 rebotes) que los volvían a pegar a los de Melilla en el minuto seis de juego (10-11). Aunque los visitantes conseguían otro pequeño parcial de (0-5) gracias a su jugador más destacado Marcos Suka-Umu (21 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 17 de valoración), el equipo de Comenge se sobreponía y se 'llegaba con empate a (19-19) al final del primer periodo.

PEQUEÑOS PARCIALES. Los de la tierra firme iniciaban el segundo cuarto con un parcial de (7-0) tras un triple de Miquel Feliu (16 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 18 de valoración). Melilla no lograba romper la defensa leridana hasta el minuto 12 con una canasta de Oliver Arteaga (10 puntos, 1 rebote, 9 de valoración) que colocaba el (26-21) en el electrónico. A continuación era Kevin Van Wijk (8 puntos, 4 rebotes, 10 de valoración), quien conseguía anotar seis puntos consecutivos para reenganchar a su equipo en el marcador (29-27), momento en que el banquillo leridana pedía tiempo muerto para frenar la reacción visitante. Melilla anotaba dos triples seguidos para colocar el (32-35), pero entonces Garrett Nevels respondía con un triple de más allá de ocho metros para levantar el Barris Nord y colocar el empate al descanso (35-35).

MARTÍ VS RIVERO. Marc Martí (14 puntos, 6/6 en 2pt, 3 rebotes, 14 de valoración), realizaba un tercer cuarto espléndido en el ámbito ofensivo anotando desde debajo de cesta o desde la distancia, colocando al Actel Força Lleida cinco puntos por encima en el minuto 22 de partido (42-37). Melilla empezaba a encontrar más facilidades para tirar desde la línea de triple, y esto lo aprovechaba Pedro Rivero (18 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 16 de valoración), para anotar 11 puntos (3 triples) en los últimos tres minutos del tercer periodo y abrir una pequeña brecha favorable a los visitantes (53-57) antes de entrar en el último cuarto.

NEVELS FUERZA LA PRÓRROGA. Nuevamente Rivero anotaba desde la línea de 6,75 para estrenar el marcador en el último cuarto, y continuación, era Alfredo Joseph Ott quien anotaba una canasta de dos para colocar una ventaja visitante de siete puntos en el minuto 31 de partido (55-62). Entonces aparecían Juampi Sutina y José Simeón para mantener vivos a los leridanos cuando corría el minuto 34 de juego. Se entraba a los últimos tres minutos con empate a (68-68), y después de una serie de imprecisiones para ambos conjuntos, Pedro Rivero y Marcos Suka-Umu aprovechaban para abrir una brecha de cinco puntos (68-73) cuando restaban una y veintiuna por el final. Pero los leridanos no tiraban la toalla, y primer Mbaye palmea un balón desde debajo del aro para recortar dos puntos la renta, y posteriormente Leonardo Demetrio conseguía anotar un triple importantísimo que empataba el partido a (73-73) cuando sólo quedaban 31 segundos de partido. Rivero era objeto de falta y anotaba los dos tiros libres para colocar el (73-75) en el electrónico con 23 segundos por disputar. Comenge pedía tiempo muerto, y la responsabilidad caía en manos de Nevels, que aprovechaba un bloqueo de Demetrio para penetrar hasta canasta y dejar una bomba en el mostrador que empataba el partido y lo mandaba a la prórroga con (75-75).

MVP: GARRETT NEVELS. En la prórroga, era el conjunto catalán quien se mostraba más sereno, concentrado en defensa y solvente en ataque, en cambio Melilla daba síntomas de precipitación y desacierto pero el marcador entraba igualado en el último minuto del periodo extra (83-81). El balón reposaba en las manos de Suka-Umu, que se jugaba un triple que erraba, y en la acción siguiente, Garrett Nevels le castigaba anotando un triple que daba medio partido al Actel Força Lleida, ya que colocaba el (86-81) cuando sólo quedaban 21 segundos de partido. Aunque Melilla lo intentó hasta el final, los leridanos no dejaron margen a la sorpresa y poder dedicar la decimoquinta victoria de la temporada (87-82) a una afición entregada al equipo. Garrett Nevels fue el jugador más valorado del partido con 22 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 2 robos, 1 tapón y 5 faltas recibidas para 30 de valoración.

Por Dto. Comunicación Actel Força Lleida (traducido)

QUESOS CERRATO PALENCIA 79-75 LEYMA CORUÑA

Dani Rodríguez busca el pase a sus compañeros (Estefanía Medina)

LA VUELTA DE JOSEP PÉREZ. Los primeros minutos del encuentro se desarrollaron con mucha igualdad. Desde el inicio se preveía un partido muy ajustado con idas y venidas de ambos conjuntos. La anécdota más importante del primer cuarto la protagonizaría Josep Pérez. Su trabajo, el del fisio Omid Etemad y el preparador físico, Dani Hernández, daba sus frutos y el base, ya recuperado de su lesión, volvería a pisar los terrenos de juego, llevándose consigo la ovación del público que merece. El Quesos Cerrato Palencia firmaría el primer cuarto con una ligera desventaja de dos puntos (20-18).

IGUALDAD. Los minutos consecuentes continuaron con máxima igualdad de ambos conjuntos y con el protagonismo centrado en la pareja arbitral, cuyas decisiones eran puestas en tela de juicio por la afición palentina. En una de estas decisiones Marc Blanch recibiría una técnica que le llevaría al banquillo local y que le costaría no volver a jugar. La falta de minutos del jugador no pasó desapercibida para la afición, al ser el alero catalán una parte crucial del equipo en el juego exterior (38-40).

TODO POR DECIDIR. Tras el descanso, se vieron muy buenas acciones de los de Sergio García. A pesar del bloque defensivo que suponía el rival y la intensidad y fortaleza física de la plantilla coruñesa, lo cierto es que Jhornan Zamora y Urko Otegui empezaron a tirar del carro en materia ofensiva (52-56).

EL TRAMO FINAL FUE PALENTINO. Hasta el último cuarto todo trascurrió con mucha igualdad pero en los últimos minutos la personalidad de los jugadores del Quesos Cerrato Palencia y el apoyo del Marta Domínguez ayudó a sumar. El partido se decidió en los últimos 10 minutos, que se hicieron muy largos por los numerosos parones que causaron las faltas entre ambos conjuntos. Los interiores, especialmente Gabas Maldunas, fueron realmente importantes en la disputa del partido. Los pívots de Leyma Coruña intensificaron el partido y los locales se vieron obligados a "pegarse" debajo de canasta por cada balón. Gabas Maldunas, que no habría pasado una semana fácil tras el fallecimiento de su abuela, luchó por cada rebote y pudo dedicarle a ella esa victoria en la que él fue tan importante. Un robo de balón final de Mamadou Samb al interceptar un pase sentenció el encuentro con una merecida y luchada victoria del Quesos Cerrato Palencia (79-75).

MVP: DANI RODRÍGUEZ. La labor de Dani Rodríguez fue crucial con 19 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 11 faltas recibidas para 25 de valoración. El base catalán volvió a actuar con convicción, seguridad y la calidad, personalidad y talento que le caracterizan fueron vitales para que su equipo se hiciese grande. El conjunto rival dio comienzo al "juego de las faltas", con tal mala suerte que gran parte de ellas cayeron sobre "Pope", que se mostró infalible desde la línea del tiro libre (8/8).

Por Dto. Comunicación Quesos Cerrato Palencia

CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 83-67 MARÍN PEIXEGALEGO

Aleksandar Marcius lanza bajo canasta ante Marín (Fotosport)

NOCHE REDONDA. El ambiente de gala para homenajear a las categorías de base del Club, en presencia del Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y otras autoridades, con el ex verdinegro Juan Sanguino ejerciendo como padrino, no pudo tener un final más feliz (83-67).

DESDE EL INICIO. Los de Ñete Bohigas dominaron el partido de principio a fin y fue el más plácido en mucho tiempo. Quizás se echase en falta un poco más de emoción para la grada después de los últimos finales de infarto que se han vivido en el Multiusos pero se firmó una importante victoria que empuja a soñar con los playoffs y, además, también hubo tiempo para que Sergio Pérez (12 puntos y 3 rebotes con 3/6 en T3) batiese el récord imposible del Pollito Peña.

DOS DEBUTS. Los cacereños se marcharon rápido en el marcador y salvo el arreón al final de la primera parte, en la que Marín se acercó hasta los seis puntos (35-29), no hubo mucha más historia. Todos jugaron y anotaron, salvo el debutante Vieux Kasse (que tendrá su oportunidad más adelante), incluido el otro canterano que debutó, el cacereño Santi Parra, que anotó los dos últimos tiros libres.

EL ANTÍDOTO. Cabe destacar el gran trabajo de Carlos Toledo (8 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias), quien pese a no estar muy acertado en ataque, hizo una gran defensa sobre un Derksen que por su calidad y garra se fue hasta los 19 puntos y 5 rebotes, pero solo le acompañó Múgica (18+10).

MVP: ALEKSANDAR MARCIUS. El pívot volvió a ser el mejor del Cáceres Patrimonio de la Humanidad con 16 puntos, 8 rebotes, 1 robo, 2 tapones y 7 faltas recibidas para 28 de valoración.

Por Dto. Comunicación Cáceres Patrimonio de la Humanidad

SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS 85-66 PALMA AIR EUROPA

Mo Soluade trata de progresar ante Mikel Úriz (María González)

EL REBOTE. Los locales se mostraron muy firmes en el rebote durante todo el partido. Los de Diego Epifanio salieron con ganas de agradar a su público y volver a engancharse a la cabeza de la liga. La concentración funcionó y los locales se mostraron muy sólidos en los rechaces, con un total de 38, si bien Palma Air Europa se llevó uno más. Mientras el partido estuvo abierto, el San Pablo se encargó de no dejar balones sueltos.

ASIER ZENGOTITABENGOA. El soporte de Palma. De no ser por el alero de Palma, el partido podría haber estado resuelto en muy poco tiempo. Ante la salida en tromba de los locales, Zengotita anotaba desde la línea de tres esperando una reacción por parte de los suyos que nunca llegó. Buen trabajo del alero en una cancha conocida.

LA VETERANÍA DE JORGE GARCÍA. No fue el MVP del partido porque las estadísticas mandan, pero anotar 9 puntos y recoger 9 rebotes en tan sólo 15 minutos de partido habla muy bien de la leyenda de Jorge García. Uno de los jugadores más carismáticos de la categoría lideró la primera mitad para los burgaleses dejando, una vez más, una actuación para recordar en El Plantío.

BURGOS SE DEJÓ LLEVAR. Con el partido controlado, el San Pablo bajó el ritmo en la segunda mitad. Supo administrar la ventaja, pero tuvo algunos momentos de bajón en su juego que pueden ser peligrosos si quiere salir victorioso en unos posibles play-off. Aún así, la victoria estuvo fuera de toda duda desde el final del segundo cuarto.

MVP: GORAN HUSKIC. El pívot del San Pablo Inmobiliaria se llevó el MVP del partido con 10 puntos 9 rebotes y 4 asistencias para 24 puntos de valoración. El serbio supo ser un referente en el campo para su equipo, pero se dejó ir cuando el partido estaba ya resuelto.

Por Rodrigo García

CALZADOS ROBUSTA 68-82 SÁENZ HORECA ARABERRI

Araberri celebra su victoria en la pista del Calzados Robusta (Leire Arberas)

FIN A LA RACHA DE 7 DERROTAS. El Sáenz Horeca Araberri rompe la mala racha de resultados y suma su decimotercera victoria en la cancha del Calzados Robusta (68-82), un triunfo que le acerca a la permanencia matemática en LEB Oro. En la primera mitad cada cuarto fue para un equipo y, tras el descanso, la lucha y entrega de los jugadores araberristas y el acierto en los tiros de 3 hicieron que el equipo alavés lograse una importante victoria.

A REMOLQUE. El primer tiempo no comenzó bien para el equipo de Arturo Álvarez, que arrancó el partido con un parcial 7-0 hasta que con una canasta de Zaid Hearst movió el marcador del Sáenz Horeca Araberri. El equipo local sacó una renta de hasta 14 puntos (30-16) y tras un parcial de 0-5 llegó al descanso 30-21. En el segundo cuarto, los jugadores de Arturo Álvarez fueron recortando distancias hasta colocarse a tres puntos del Calzados Robusta (35-32, 37-34) y con una canasta de Berhanemeskel se quedaron a un punto 37-36. Al descanso, 41-36.

REMONTADA. Tras la reanudación, el Sáenz Horeca Araberri se puso de nuevo a un punto (41-40, 44-43). El Sáenz Horeca Araberri logró darle la vuelta al marcador por primera vez en el partido y ponerse 45-46. Al final del tercer cuarto, ventaja de 5 puntos para los araberristas 56-61. Ya en el último cuarto, el Sáenz Horeca Araberri se alejaba en el electrónico hasta 16 puntos (62-78, 66-82). Finalmente, la victoria fue para el equipo de Arturo Álvarez 68-82. Una valiosa victoria que además de romper la racha que estaba atravesando el equipo supone un gran paso para la permanencia matemática del equipo.

A UN PASO DEL OBJETIVO. Así analizó la victoria Arturo Álvarez: “Hoy es un día muy importante para la historia del Araberri y para mí personalmente que tengo el orgullo de dirigir a este equipo porque hemos dado un paso gigante para la permanencia, no matemática, pero casi. Y eso es muy importante. Estoy muy contento. Felicito a todo el estamento del club, y sobre todo al presidente, que con 7 derrotas ha confiado en mí y le agradezco que no haya dudado del trabajo. Estoy orgulloso de los jugadores porque después de 7 derrotas empezar el partido perdiendo de 11 puntos ante un equipo que planificó el partido de una manera excepcional, cargando el juego interior y dificultándonos y nosotros recuperándonos, volviendo a la zona y buscando la inseguridad de los lanzadores del Clavijo. Hay un primer cuarto donde es superior Calzados Robusta y tres cuartos donde tomamos la delantera en el marcador. Un acierto en el tiro de tres puntos en la segunda parte nos hace romper el partido, y a partir de ahí, manteniéndonos en la zona y dosificando a los jugadores logramos un triunfo de prestigio. Orgulloso de haber llegado hasta aquí con Saénz Horeca Araberri y conseguir la victoria 13 que nos acerca al objetivo”.

MVP: ZAID HEARST. Desatacar la actuación de Zaid Hearst con 25 de valoración, 24 puntos y 8 rebotes y de Johnny Berhanemeskel, con 16 de valoración y 20 puntos. Los dos máximo anotadores de a LEB Oro volvieron a ser decisivos.

Por Dto. Comunicación Sáenz Horeca Araberri

OURENSE PROVINCIA TERMAL 69-71 FC BARCELONA LASSA B

Dago Peña progresa ante la defensa de Diego Kapelan (Carlos Domarco)

INICIO IGUALADO. El partido comenzaba con el equipo catalán ligeramente por encima debido a las imprecisiones de los locales en ataque. No tardaría la balanza en compensarse en cuando los ourensanos comenzaban a meter balones a Fran Guerra. Le daban la vuelta al 6-10 inicial para ponerse 5 puntos por encima (18-13) consiguiendo las primeras ventajas del partido. Un triple de un recién entrado Dago Peña y una canasta en el poste de Wright continuada con un tiro libre de Martín dejaban el 21-16 al final del primer cuarto para los locales.

TOMA Y DACA. El partido no tenía un dominador claro y el segundo cuarto no hacía más que demostrarlo. Cuando uno tomaba ventaja era rápidamente respondido por el contrario. El Ourense Provincia Termal conseguía rondar la decena de puntos en el marcador en varias ocasiones espoleados por los muy buenos minutos de un entonado Kyle Hittle (12 puntos al descanso) pero los de Julbe contrarrestaban el parcial con varios triples de Esteban y Peno para mandar el partido al descanso con 40-38 en el marcador. Todo por decidirse en el segundo tiempo.

OURENSE TOMA VENTAJA... Parecía que en el segundo tiempo cambiaba el guión. Comenzaba anotando el Barcelona, pero un parcial de 12-2 culminado con un estratosférico triple de Fran Guerra daba la máxima ventaja del partido a los gallegos hasta el momento (52-42). El Barcelona se ponía otra vez a 6 puntos pero un nuevo arreón de los de Gonzalo García gracias especialmente al acierto exterior dejaba a los visitantes en la lona, con un resultado de 64-50 al final del tercer periodo.

...Y LA DILAPIDA EN EL ÚLTIMO CUARTO. Cuando el combate parecía visto para sentencia, los barcelonistas se resistían a quedarse en el suelo y ayudados por su rival conseguían darle la vuelta poco a poco a la situación. Fue clave la defensa en zona planteada por Julbe (que hizo perder numerosos balones a los locales) y la irrupción (con fuerza) en el partido de un Dagoberto Peña que cada partido que pasa demuestra ser un jugador al que la LEB Oro se le queda cada vez más pequeña. El COB se vio con el partido ganado y bajó la intensidad en ambos lados de la pista, algo que aprovechaban los visitantes para consumar la remontada. Con el partido en un puño, en el último minuto, Fran Guerra desaprovechó hasta en 4 ocasiones la oportunidad de anotar desde el tiro libre y el FC Barcelona Lassa B se acabó llevando el choque por 69-71. Quinta victoria consecutiva para los de Alfred Julbe con un parcial de 5-21 en el último cuarto.

MVP: DAGO PEÑA. Jugó probablemente sus peores tres primeros cuartos desde que llegó a la ciudad condal, pero apareció en el momento clave con 14 puntos en el último cuarto, para darle la victoria a los suyos y hacer continuar la racha. Al final sumó 19 puntos, 5 rebotes y 6 robos para 23 tantos de valoración.

Por Álex Gómez

CLASIFICACIÓN POS EQUIPO PG PP 1 RETAbet.es GBC 19 8 2 Unión Financiera Baloncesto Oviedo 18 9 3 San Pablo Inmobiliaria Burgos 18 9 4 Quesos Cerrato Palencia 18 9 5 Cafés Candelas Breogán* 17 9 6 Club Melilla Baloncesto 16 11 7 Leyma Coruña 16 11 8 Ourense Provincia Termal 15 12 9 Actel Força Lleida 15 12 10 Palma Air Europa 14 13 11 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 13 14 12 Sáenz Horeca Araberri Basket 13 14 13 TAU Castelló 10 17 14 CB Prat 10 17 15 FC Barceona Lassa B 8 19 16 Magia Huesca 8 19 17 Calzados Robusta* 8 18 18 Marín Peixegalego 6 21

EL QUINTETO IDEAL SOLOBASKET DE LA J27 Base



Dani

Rodríguez

(Palencia) 19 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias (25 valoración) Escolta



Garrett

Nevels

(Lleida) 22 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias (30 valoración) Alero



Zaid

Hearst

(Araberri) 24 puntos, 6 rebotes (25 valoración) Ala-pívot



Mike

Carlson

(GBC) 24 puntos, 8 rebotes (36 valoración) Pívot



Matt

Stainbrook

(Breogán) 18 puntos, 10 rebotes, 2 tapones (33 valoración)

