El GBC, a una victoria del ascenso; Marín, descendido; Huesca y Clavijo se la juegan

Golpe sobre la mesa del GBC en Melilla que le sitúa a una victoria del ascenso

Exhibición de los exteriores y Araberri aleja a Breogán del ascenso directo

Oviedo vence en su visita al Palma y se asegura el factor cancha en el PO

El FCB B, con 9 victorias en 10 partidos, logra la permanencia ante Lleida

Bulic y Gintvainis no son suficientes para el Huesca en su visita al Burgos

Clavijo supera a un flojo Cáceres y sigue vivo en la lucha por la salvación

Marín no pudo vencer al Prat y consuma matemáticamente su descenso

Filip Djuran bombardea al TAU; meritoria victoria del Palencia en Ourense

Quinteto ideal J32: Gintvainis, Berhanemeskel, Djuran, Rowley, Stainbrook

RESULTADOS JORNADA 32 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS 86-78 MAGIA HUESCA

Edu Martínez lanza desde el perímetro (CB Miraflores)

LO MEJOR PARA BURGOS, LA VICTORIA. Un juego muy irregular de los locales y, en muchos momentos, malo, que llevó a Huesca a crecer en un partido que parecía liquidado en el segundo cuarto y a mantener las esperanzas de llevarse el partido hasta el final. El San Pablo Inmobiliaria sigue sin cerrar sus partidos a pocas semanas de los play-off. Aún así, los de Diego Epifanio consiguieron una nueva victoria que les mantiene con opciones a asaltar el liderato.

EL ACIERTO EN EL TRIPLE DE GINTVAINIS. El base de Huesca anotó sin piedad desde la línea de 6,75 m. hasta un total de 7 veces (de 13 intentadas) manteniendo a Huesca una y otra vez en la pelea, que Burgos dominó en el marcador en buena parte del encuentro pero que no terminó de rematar en cuanto a juego. La mala defensa sobre Gintvainis le dejó llegar hasta los 25 puntos que, sumados a los 20 de Mirza Bulic son más de la mitad de los 78 de todo el equipo visitante.

EL LIDERAZGO DE JAVI VEGA. No cabe duda de quién tira del carro en la pista de El Plantío. Javi Vega volvió a jugar un muy buen partido en casa con 14 puntos y 8 rebotes, pero más allá de los números, es el que pide la bola cuando al equipo le tiemblan las manos. Una temporada muy notable para el ala pívot español en un equipo que tiende a repartir la anotación y no le hace destacar en números. Referente para el San Pablo Inmobiliaria.

EL TIRO LIBRE. Nunca llama la atención, hasta que pierdes. Pero en los partidos en los que se gana, también conviene mirar hacia la línea de tiro libre, en la que los locales anotaron 18 de sus 19 lanzamientos. Un 95% de acierto que salvó al equipo de pasar más apuros en una noche que se esperaba más tranquila en Burgos.

MVP: MIRZA BULIC. Un total de 20 puntos 8 rebotes y 4 asistencias para el ala-pívot de Huesca, una auténtica pesadilla para el San Pablo Inmobiliaria, que no supo cómo pararle en defensa, sobre todo en el rebote ofensivo (6 rechaces para el bosnio) a pesar de la altura de los pívot de Burgos.

Por Rodrigo García

Diego Epifanio (San Pablo Burgos): Escuchar audio

Guillermo Arenas (Magia Huesca): Escuchar audio

Declaraciones: Ismael del Álamo / Dpto. Prensa CB Miraflores

CALZADOS ROBUSTA 80-56 CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Andre Norris en la pintura sin oposición (CB Clavijo)

VIDA O MUERTE. Desde el comienzo del encuentro se pudo ver quién se jugaba algo, los riojanos marcaron el rimo desde el inicio y mostraron más interés por el partido que los visitantes. Cáceres entre las bajas y que a estas alturas de temporada no se jugaban nada dejaron una imagen muy floja en el Palacio. El Calzados Robusta estuvo muy cómodo durante todo el partido, no sufrían para mover el balón, pudieron correr, las situaciones de P&R las jugaban de manera muy limpia y los tiros entraron porque muchos de ellos estuvieron liberados. Los cacereños estuvieron cerca en el tercer cuarto pero vieron que no podían y desde ese momento se dejaron llevar hasta el final.

DESAJUSTES DEFENSIVOS. Los visitantes mostraron muy poca concentración en el partido cometiendo errores en situaciones conocidas del Clavijo. Se les atascaron las situaciones de bloqueos directos, no cambiaban cuando tocaba y lo hacían en otras. Dejaron solos a jugadores claves en la ofensiva riojana que entraron en partido lo que facilitó que la victoria terminara cayendo de lado local.

POCO PÚBLICO. Viene siendo algo habitual esta temporada porque los resultados no acompañan pero la de ayer fue la peor entrada en mucho tiempo en el Palacio de los Deportes. La fecha no era la mejor para llenar el campo pero el equipo se está jugando mucho y la respuesta de la gente fue no acudir a verlo. La desconexión entre equipo y grada es brutal, quedando un partido en casa solo queda esperar que ese día las gradas tengan un mejor aspecto porque en la última jornada el Clavijo puede estar jugándose la salvación.

CALENDARIO. Al Calzados Robusta le falta visitar al Quesos Cerrato Palencia y recibir al Actel Força Lleida, mientras que su rival por la salvación, el Magia Huesca, visitará primero al Club Melilla Baloncesto para recibir en la última jornada al Cáceres Patrimonio de la Humanidad. En estos momentos riojanos y oscenses suman 10 victorias pero el average es favorable al Huesca, por lo que Clavijo deberá ganar un partido más que su rival si quiere seguir el próximo año en la LEB Oro.

MVP: BRYCE PRESSLEY. Se mostró muy acertado pese a tener el hándicap de jugar con la máscara tras la fractura nasal de hace unas semanas. Pudo anotar desde el 1c1, P&R y tirando de tres con mucha confianza. El jugador americano estuvo a un gran nivel muy bien acompañado por Alberto Ruiz de Galarreta con 16 puntos.

Por Alejandro Labad

Antonio Pérez (Calzados Robusta): Escuchar audio

Ñete Bohigas (Cáceres P. Humanidad): Escuchar audio

Declaraciones: María Casado / Dpto. Prensa CB Clavijo

FC BARCELONA LASSA B 79-74 ACTEL FORÇA LLEIDA

Volodymyr Herun machaca el aro (FC Barcelona)

PERMANENCIA MATEMÁTICA. El Barça Lassa B se impone al Força Lleida en la 32ª jornada de Leb Oro y ha conseguido el objetivo de la permanencia. Y es que con la derrota del Huesca los azulgranas consiguen la salvación de manera matemática. Así pues, los azulgrana siguen en una racha espectacular y suman la novena victoria en los últimos diez partidos.

REBOTE Y A CORRER. Los de Julbe han salido con mucha motivación y ganas de llevarse el derbi catalán. Así, han pasado por encima del rival con un ataque muy fluido y han conseguido la primera ventaja con un parcial de 7-0 (16-8, min 5). La tímida reacción de los leridanos ha tenido respuesta con el acierto de Pol Figueras y los triples de Kurucs que han permitido al Barça alejarse más en el marcador (29-13, min 8). Además, desde el primer cuarto, los azulgrana han impuesto el ritmo de partido gracias al control del rebote (43 en total) que ha permitido generar contragolpes cuando había superioridad o jugar posesiones largas para encontrar mejores opciones.

DOMINIO LOCAL. El segundo cuarto ha dado paso al showtime con un alley oop en que Diagné ha cazado un balón al aire para poner el 33-18. Además, un triple de Font, precedido por un 3+1 de Figueras han permitido mantener la diferencia (48-40, min 19), aunque el rival no se ha dado por vencido y ha acortado diferencias antes de la media parte (50-44, min 20). En el tercer cuarto se ha roto el partido. La persistencia y la alta intensidad de los culés ha desbordado al Força Lleida, destacando a un Peña que ha puesto en valor su potente cambio de ritmo para mostrarse eléctrico en ataque y luchador en defensa (13 puntos y 4 faltas recibidas).

LOS VISITANTES NO BAJAN LOS BRAZOS. El Lleida ha sacado su versión más combativa y ha roto la barrera psicológica de los 10 puntos en el último cuarto llegando a situarse tres puntos por debajo (75-72, min 38). Pero entonces ha vuelto a emerger el talento de Peña para anotar dos puntos decisivos y capturar un rebote vital dejando el 79-74 final. Con este triunfo, el Barça Lassa B se lleva el derbi catalán y consigue de manera matemática la salvación.

MVP: JORDI TRÍAS. El ataque azulgrana, clave para batir al rival, ha tenido en Trias (17 puntos, 19 de valoración) a su máximo exponente. Sin embargo, la anotación ha estado repartida, ya que hasta cinco jugadores han alcanzado o superado los 10 puntos: Figueras, Peña, Trias, Kurucs y Herun.

Por Dto. Comunicación FC Barcelona Lassa B

Alfred Julbe (FC Barcelona Lassa): Escuchar audio

Borja Comenge (Actel Força Lleida): Escuchar audio

Declaraciones: Pau Campaña / Dpto. Prensa FCB

SÁENZ HORECA ARABERRI 86-84 CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

Óscar Alvarado busca finalizar la penetración con una bandeja (Araberri)

VICTORIA LOCAL. El Sáenz Horeca Araberri suma una victoria ante uno de los candidatos al ascenso a ACB. El Breogán llegaba colíder al encuentro junto al Gipuzkoa Basket pero con acierto en el tiro exterior, el Sáenz Horeca Araberri logró en el segundo tiempo darle la vuelta al marcador e irse al descanso con una ventaja de 10 puntos. Una ventaja que no perdió en ningún momento desde entonces aunque los gallegos se acercaban en el electrónico y el equipo de Arturo Álvarez logró ganar 86-84 al equipo de Natxo Lezkano.

VENTAJA A BASE DE TRIPLES. Los primeros minutos no fueron buenos en el rebote el equipo local lo que le supuso un parcial de 0-6. Los alaveses no dejaron que los gallegos se fueran en el luminoso y se colocaron a tan solo un punto de los jugadores de Natxo Lezkano (13-14,15-16). Con un parcial de 8-0, la reaparición de Nedim tras su lesión anotando dos triples claves, el primer cuarto terminó empatado a 23 puntos. En el segundo tiempo los jugadores de Arturo Álvarez lograron ponerse por delante en el electrónico por primera vez en el choque (25-23). El Sáenz Horeca Araberri se encontraba cómodo sobre la cancha y marcaba el ritmo del partido con mucho acierto en el tiro exterior y logró ponerse hasta 12 puntos por delante (49-37). Al descanso, el equipo de Arturo Álvarez tenía una ventaja de 10 puntos (49-39).

GESTIÓN DE LA RENTA. Tras la reanudación, con un parcial de 0-7, el conjunto gallego se acercaba con una salida fuerte para volver a meterse en el partido. El Sáenz Horeca no comenzó acertado en el tiro exterior lo que aprovechaban los gallegos para ponerse a tres puntos (49-46). Al final del tercer cuarto, los alaveses dominaban en el luminoso 61-58. En los 10 minutos finales, fue el Saénz Horeca el que con un parcial de 8-0 se alejaba de nuevo, 69-58. En un final emocionante donde el equipo gallego apretaba para llevarse la victoria y el equipo de Arturo Álvarez que no les dejaban recortar distancias. El Breogán, duro en defensa, no podía con la capacidad anotadora del equipo. Se acercaba en el marcador pero finalmente la victoria se quedó en casa. Los alaveses ganaron al colíder (86-84).

¿ADIÓS AL ASCENSO DIRECTO? El pinchazo del Cafés Candelas Breogán en Mendizorrotza y la victoria del Gipuzkoa Basket en Melilla, supone que el equipo gallego se quede a una victoria más average -dos victorias- del GBC a falta de dos jornadas. Es decir, el Breo necesita ganar sus dos partidos y esperar a que los donostiarras pierdan ambos para lograr el ascenso directo. Matemáticamente posible, pero muy complicado.

MVP: JOHNNY BERHANEMESKEL. El escolta del Sáenz Horeca Araberri fue el jugador más destacado del partido con 26 puntos, 1 rebote, 6 asistencias, 1 robo, 8 faltas recibidas y 35 de valoración.

Por Dto. Comunicación Sáenz Horeca Araberri

Arturo Álvarez (Sáenz-Horeca): Escuchar audio

Natxo Lezkano (Cafés Candelas Breogán): Escuchar audio

Declaraciones: Leire Arberas / Dpto. Prensa Araberri BC

PALMA AIR EUROPA 69-83 UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO

Javier Medori levanta el balón entre dos rivales (Bahía San Agustín)

OVIEDO CON UNA MARCHA MÁS. Tras unos primeros compases de tanteo, más en concreto los primeros 5 minutos de partido y con el marcador empatado (11-11) empieza un parcial con el triple de Manu Rodríguez y lo acaba una canasta de Salvó (11-23). La reacción palmesana con un 7-0 tras canasta de Grabauskas deja la diferencia en siete puntos al final del primer período con la canasta de Lofberg. En la cancha con más intensidad defensiva por parte del equipo asturiano y demasiados errores en el tiro exterior por parte local, algo inusual cuando Palma juega en casa.

LESIÓN DE SONSECA AL BORDE DEL DESCANSO. El segundo período más de lo mismo, siempre mucho mejor en defensa el equipo ovetense. Sobre todo mandando en el juego interior, ni Grabauskas ni Serrano podían con la fortaleza de Sonseca, Barro y Dos Anjos. El marcador no paraba de aumentar hasta el 29-42 tras un parcial de 0-8 con Sonseca enchufado. En un rebote ofensivo el pívot referente en la categoría se lesionaba en el tobillo derecho. No parecía al final una lesión de gravedad pero el jugador salió cojeando claramente y probablemente Carles Marco optó por no arriesgar, más teniendo en cuenta la clara ventaja con la que el equipo llegaba al descanso (31-45).

IGUALADOS EN DESACIERTO DESPUÉS DEL DESCANSO. La no presencia de Sonseca pasaba desapercibida después del descanso, tanto Barro como Dos Anjos lograban suplir con suficiencia la lesión del madrileño. Durante el tercer período lo único que pasó fue que Palma lograba reducir la sangría de diferencia de antes del descanso. Zengotitabengoa lograba aumentar su aportación y el juego interior con Grabauskas y Vicens estaban más acertados que anteriormente. Pero en este caso era el juego exterior de Oviedo el que mantenía la plácida diferencia. El acierto bajaba en el caso visitante y se mantenía en el local. Resultado, se mantenían las diferencias al final del tercer período (48-63).

TÍMIDA REACCIÓN LOCAL INSUFICIENTE. En el último cuarto y con apoyo del público Palma tuvo varias veces a Oviedo a tiro de piedra (56-63, 61-67), pero de ahí no pasó la cosa y la mayor solidez del campeón de Copa se notó en estas ocasiones y, a falta de 3 minutos Son Moix bajaba los brazos para el 69-83. En esta ocasión el marcador refleja fielmente lo ocurrido en la cancha y la distancia que hubo entre los dos equipos. Los referentes mallorquines (Bivià, Fornas, Zengotitabengoa) tuvieron su día gris y aunque Oviedo no estuvo especialmente brillante, sí estuvo bastante mejor que el equipo local.

MVP: MIQUEL SALVÓ. Sumó 15 puntos, 6 rebotes y 62% en tiro de campo para 20 de valoración. No hubo ningún jugador especialmente brillante en el partido de hoy, lo que sí práctico y Miquel fue uno de los encargados de enfriar Son Moix si alguna vez estuvo algo caliente por la proximidad del marcador local, que casi no fue el caso.

Por Juan Carlos Turienzo

Xavi Sastre (Palma AE): Escuchar audio

Carles Marco (Unión Financiera Oviedo): Escuchar audio

Declaraciones: Jordi Riera / Dpto. Prensa BSA

MARÍN PEIXEGALEGO 76-84 CB PRAT

Marín Peixegalego y CB Prat, listos para arrancar el partido

CAÍN, ESPECTACULAR. El pívot americano del Peixe ha vuelto a demostrar su mejor faceta en este encuentro. Dominó por completo la pintura durante todo el partido y estuvo al máximo nivel casi los 40 minutos. En el primer cuarto consigue 8 puntos, 4 rebotes y 3 recuperaciones. Mientras que el Peixe competía gracias a su acierto de 2 (ya que intentaron 5 triples y ninguno de ellos atravesó la red), el equipo visitante conseguía más de la mitad de los puntos desde el perímetro, anotando 4 triples, tantos como tiros de dos (24-20).

EL PEIXE SOLO ANOTA 3 CANASTAS EN EL Q2. Los azules flojearon en el segundo cuarto en el acierto de cara al aro pero evitaron que la diferencia en contra fuese mayor gracias a los tiros libres. Siguieron intentando anotar desde 6,75 sin apenas éxito hasta que aparece Emilio Oubiña, el cual pese a solo jugar 25 segundos, anota sobre la bocina el primer triple local. Por parte del Prat empiezan a aparecer más jugadores, Ros y Sesé son los referentes ofensivos, sobre todo este último, que no falla desde el triple, permitiendo que su equipo llegue al descanso con una ventaja de 4 puntos (38-42).

APARECE ANDRÉS MISO. Y empieza a desatascarse el acierto exterior. El madrileño, que llevaba varias jornadas sin jugar por molestias musculares, fue quien anotó los siguientes dos triples de su equipo para seguir dando esperanzas a la afición. Gracias a esos triples en un momento clave, la moral del equipo se mantuvo alta, impidiendo que la distancia en el electrónico se hiciese mayor. Ros seguía anotando cómodamente gracias a la buena rotación de balón de su equipo y al entendimiento entre todos los efectivos, lo que permitió que poco a poco fuesen inaugurando su casillero jugadores que hasta el momento apenas habían anotado, como el joven Amo o Forcada (57-63).

ERRORES QUE SENTENCIAN EL PARTIDO. La diferencia de 6 puntos al inicio del último cuarto permitía seguir manteniendo las esperanzas de victoria en el conjunto local. Sin embargo, el abusar del triple en momentos donde la calma era vital y varios desajustes defensivos propiciaron que los visitantes siguiesen ampliando el colchón de puntos. Forzada explota en este último cuarto, siendo indispensable para su equipo debajo del aro y también como anotador, su buen hacer permitió que el Prat se llevase la victoria tras un encuentro más que disputado pero de color negro para el Marín, que consuma su descenso a la LEB Plata (76-84).

MVP: JASON CAÍN. El interior del Marín Peixegalego sumó 14 puntos, 9 rebotes y 3 recuperaciones para un total de 27 créditos de valoración.

Por Gabriela García

Javi Llorente (Marín Peixegalego): Ver vídeo (segundo)

Roberto Sánchez (CB Prat): Ver vídeo (primero)

Declaraciones: Pablo Alonso / Dpto. Prensa Marín PXG

CLUB MELILLA BALONCESTO 76-78 RETABET.ES GBC

Pedro Rivero juega un bloqueo directo (Club Melilla Baloncesto)

BAJAS DE ARTEAGA Y ALMAZÁN. El encuentro comenzaba con malas noticias para los azulinos, ya que a la baja de Oliver Arteaga antes del encuentro, se le sumaba la de Pablo Almazán que sufría un pinchazo en el soleo durante el calentamiento. De esta guisa comenzaba el encuentro el Decano. Un partido que en sus primeros compases mostraba a dos conjuntos muy fallones y con Retabet.es GBC aprovechando el rebote ofensivo para ponerse por delante (2-4, min. 3). Si pocos eran los problemas para Alejandro Alcoba, cuando todavía no se habían completado los primeros cinco minutos de partidos, Gatell sumaba su segunda falta personal y Eloy Almazán se retiraba también con problemas musculares. El desconcierto daba la primera renta a los donostiarra (5-9) y obligaba al técnico local a parar el encuentro. La entrada de Rivero dio aire fresco al equipo y cinco puntos consecutivos devolvían el mando del encuentro a los azulinos. Alfredo Ott y su acierto exterior fueron los grandes protagonistas del final del primer periodo. Dos triples del escolta norteamericano dejaban al equipo ventaja tras los primeros diez minutos (21-18).

CON TODO POR DECIDIR. Nada más comenzar el segundo tiempo, los de Fisac tomaban la delantera, pero los azulinos reaccionaban y retomaban el mando. Con Fall en la pintura, los de la Ciudad Autónoma ganaban físico y le permitía seguir por delante por marcador aunque siempre con los vascos apretaban, pero Melilla Baloncesto se vaciaba y solo una distracción en el final de la primera mitad le privaba de irse por delante en el marcador (40-40).

MELILLA PRESENTA SU CANDIDATURA A LA VICTORIA. Tras el descanso, los hombres de Alejandro Alcoba seguían redoblando esfuerzos, tanto en defensa como en ataque, y solo la gran dirección de Ricardo Uriz, asistiendo y anotando, no permitía a los de la Ciudad Autónoma marcharse en el electrónico con una mayor renta al definitivo cuarto periodo (58-53).

REMONTADA CON SABOR A ASCENSO. Ambos equipos calcaban sus ataques, tanto en lo bueno como en lo malo. Cuando Melilla Baloncesto anotaba de tres con Van Wijk o Manzano, los donostiarras contrarrestaban con jugada de tres puntos, ya fuera con triple o canasta ya adicional. A cinco minutos para el final, los melillenses contaban con una renta de cinco puntos (65-60), pero de la mano de Simeonov, quien realizaría un gran cuarto periodo, los de San Sebastian empataban el encuentro (65-65). La igualdad se mantuvo en los minutos finales, aunque siempre con Melilla Baloncesto por delante, hasta que a 1:25 para el final, Pardina ponía por delante a los visitantes (74-75), tras anotar los tiros libres de una discutida falta. Gatell anotaba para dar ventaja a los azulinos (76-75) restando 40 segundoS, pero de nuevo Simeonov con una bandeja le daba la vuelta al partido (76-77). Restaban 23 segundos y Suka se jugó una penetración, en la que los colegiados no observaron infracción alguna, recuperando el balón el conjunto vasco. Uriz anotaría el tiro libre del definitivo 76-78, si bien Sanz tuvo la oportunidad de mandar el partido a la prórroga con un último lanzamiento.

MVP: JOAN PARDINA. El alero del RETAbet.es GBC fue el jugador más valorado del partido gracias a sus 15 puntos, 7 rebotes, 1 robo, 4 faltas recibidas y 22 créditos de valoración.

Por Dto. Comunicación Club Melilla Baloncesto

Alejandro Alcoba (Melilla Bto): Escuchar audio / Ver vídeo

Porfirio Fisac (RETABET.es GBC): Escuchar audio / Ver vídeo

Declaraciones: Manu Gavilá / Dpto. Prensa Melilla Bto.

CLASIFICACIÓN POS EQUIPO PG PP 1 RETAbet.es GBC 23 9 2 Cafés Candelas Breogán 22 10 3 San Pablo Inmobiliaria Burgos 22 10 4 Unión Financiera Baloncesto Oviedo 21 11 5 Quesos Cerrato Palencia 21 11 6 Leyma Coruña 19 13 7 Ourense Provincia Termal 18 14 8 Club Melilla Baloncesto 18 14 9 Palma Air Europa 17 15 10 Actel Força Lleida 16 16 11 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 14 18 12 Sáenz Horeca Araberri Basket 14 18 13 TAU Castelló 12 20 14 CB Prat 12 20 15 FC Barceona Lassa B 12 20 16 Magia Huesca 10 22 17 Calzados Robusta 10 22 18 Marín Peixegalego 7 25

QUINTETO IDEAL SOLOBASKET J32 Base



Jokubas

Gintvainis

(Huesca) 25 puntos, 1 rebote, 2 asistencias (21 valoración) Escolta



Johnny

Berhanemeskel

(Araberri) 26 puntos, 1 rebote, 6 asistencias (35 valoración) Alero



Filip

Djuran

(Coruña) 26 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias (33 valoración) Pívot



Kyle

Rowley

(Coruña) 19 puntos, 11 rebotes, 2 tapones (31 valoración) Pívot



Matt

Stainbrook

(Breogán) 21 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias (33 valoración)

