El Gipuzkoa Basket, condenado a pagar 268.000€ a David Doblas

La Justicia da la razón al pívot cántabro en su demanda contra el GBC por impagos y despido improcedente

La cantidad supone un 31,5% del presupuesto para esta temporada

La vista oral del juicio entre David Doblas y el GBC concluye sin acuerdo

La sentencia de la demanda presentada por David Doblas contra el Gipuzkoa Basket por impagos y despido improcedente es favorable al pívot cántabro. Las dos partes no consiguieron llegar a un entendimiento en las reuniones que mantuvieron antes de la vista oral que también concluyó sin acuerdo, de tal manera que la Justicia ha sido la encargada de dictaminar la sentencia.

En primer lugar se encuentra una deuda acumulada entre 2012 y 2016, reconocida en todo momento por el club guipuzcoano -la presidenta Nekane Arzallus habló de “unos 125.000€”- y que Mundo Deportivo estima en 128.000 euros. Esa cuantía ya está en vías de ser abonada al excapitán a través de la ACB, en base a la deuda que la propia Asociación tiene pendiente con el GBC debido al pago del Fondo de Ascensos y Descensos.

En segundo lugar, el principal desencuentro entre ambas partes. Doblas denunció un despido improcedente cuando el primer día de pretemporada se presentó en el Gasca entendiendo que su contrato quedaba automáticamente renovado y no se le permitió acceder al entrenamiento. El club, por su parte, entendió la situación como una rescisión unilateral del contrato.

Ya lo avisó la presidenta tras la vista oral del juicio: “Si la sentencia sale desfavorable, será un golpe muy duro”. Y así ha sido. Una vez escuchados los argumentos de las dos partes, la sentencia de la jueza obliga al Gipuzkoa Basket a abonar a David Doblas la ficha de esta temporada, estimada en 140.000€ según Mundo Deportivo. Una suma que asciende a 268.000 euros y supone un 31,5% del presupuesto de este curso.

La entidad donostiarra recibió la notificación de la sentencia el lunes, 27 de febrero, a primera hora de la tarde. Desde entonces, el GBC tiene un plazo de 5 días hábiles para decidir si presenta un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o, por el contrario, acata la sentencia expuesta.

David Doblas: “Es una situación muy triste”

El actual jugador del Doxa Lefkadas griego aseguró al Diario Vasco tras conocer la sentencia que “hemos estado cerca de llegar a un acuerdo, pero al final no se dio. Yo tengo que salvaguardar mis derechos y quiero que la gente sepa que yo no voy a celebrar nada. No me ha tocado la lotería. Lo único que ha pasado es que la jueza ha dictado sentencia que ha sido favorable hacia mi persona y lo único que yo exigía era que se me pagara el dinero que se me adeudaba. Mi relación con el club es cordial y estoy deseando ir por Donostia a ver un partido del equipo y que la gente vea absoluta normalidad entre el GBC y yo”.

