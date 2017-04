El Gipuzkoa Basket reconoce una deuda que asciende a 2,9 millones de euros

Nekane Arzallus: “Si logramos el ascenso deportivo, pelearemos por lo que nos corresponde”

La Junta General Extraordinaria del Gipuzkoa Basket sirvió para aprobar con el 99,43% de los votos una reducción de capital social de 799.464,90€ -hasta la cifra de 99.914,10€- estableciendo el valor nominal de cada acción en 2,21€ con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio.

En el acto, además, la presidenta Nekane Arzallus confesó por primera vez la cuantía de la deuda que arrastra el club donostiarra, estimada en 2,9 millones de euros, y en el turno de ruegos y preguntas aseguró que ya han cobrado “casi todo el fondo de ascensos y descensos de la ACB”. También se aprovechó la ocasión para preguntarle por otros temas de actualidad.

(Desglose de la deuda) “Una parte -de 1,7 millones- es el crédito con Kutxa, que estamos en vía de renegociarlo; luego está el dinero que ha puesto el consejo de administración y que pretende recuperar; algún proveedor -se ha reducido de 700.000€ a 290.000€- y varias mensualidades -estimadas en 38.000€- a algún trabajador actual como el gerente, Germán Cea”.

(Germán Cea) “El director general se ha bajado el sueldo a la mitad respecto a la ACB. Es una persona que se ha comprometido mucho con el club, que ha prestado dinero al club, de hecho es uno de los acreedores, y que ha comprado acciones cuando se ha necesitado. Además, es una persona a la que se le deben aún 38.000 euros. Dudar del compromiso y seriedad de Germán...”.

(¿Ascenso?) “La ACB exige un capital social de 1,5 millones. Ahora estamos obligados a cumplir esta reducción de capital. Con respecto al mínimo para competir en la ACB, en caso de ascender, entraríamos en un proceso de examen de cuentas con el Consejo Superior de Deportes (CSD), que establecería un capital mínimo para poder volver a competir en la ACB. Pero para eso tendríamos tiempo, porque hay clubes que compiten el primer año en la ACB sin ser sociedad anónima deportiva. No es descartable acudir a una ampliación de capital para fortalecer el club”.

(Futuro) “El verano va a ser largo. No sabemos ni en qué marco nos vamos a mover, si va a haber canon o no... Parece que la sentencia está al caer, vamos a esperar y ver qué posibilidades tenemos para reclamar. Pelearemos para que esa cantidad del canon se devuelva -alrededor de 3 millones de euros que el GBC puso para entrar por primera vez en la ACB en 2006-. Poco a poco vamos haciendo nuestro trabajo, hemos hecho mucho para dar equilibrio a este club. Solos no vamos a poder. Si Gipuzkoa quiere, estaremos ahí arriba, pero no a cualquier precio. Con Gipuzkoa me refiero a empresas, instituciones y socios”.

Declaraciones: Noticias de Gipuzkoa y Diario Vasco