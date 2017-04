El RC Náutico Tenerife, de fundador ACB a una cantera de agradecimiento a la sociedad

Hablamos con Carlos Zurita, vicepresidente de la sección de baloncesto, para conocer más de cerca el actual proyecto del RCNT

TANTEO, una app para retransmitir y seguir partidos de baloncesto de cantera

Adrián “El Moro”, Paco Fajardo, Yusi, Moliné, Vicente Paniagua, Toni Cejas, Plasencia, Luis Tavío, Monje, Alfambra, Sansegundo, Asensio, Hansey, Sánchez del Río, Luis Santa Creu, Henisen y un largo etcétera son, dirigidos desde la banda por Pepe Cabrera, algunos de los jugadores históricos del Real Club Náutico de Tenerife, cuya sección de baloncesto tiene el privilegio de haber sido el primer club canario en llegar al baloncesto nacional y actualmente es el tercero con más partidos en la máxima competición por detrás del Herbalife Gran Canaria y el Iberostar Tenerife.

“Para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife el baloncesto era como ir a misa”, nos cuenta Carlos Zurita, vicepresidente de la sección. El Pabellón de Anaga se convirtió en un ‘matagigantes’, consiguiendo derrotar a los equipos más grandes de la categoría, pero aquella época pasó a la historia. “Cuando el club estaba en 1ª División, hubo una Junta General y se dijo que el Náutico nunca jugaría en División Nacional para dedicarse exclusivamente a las categorías inferiores como idea de promoción. Más adelante fue cuando se convocó otra Junta y se decidió que el Náutico podría jugar en EBA”.

Y precisamente en la Liga EBA es donde compite el primer equipo en esta temporada 16/17, lejos de otros clubes fundadores de la ACB junto al Náutico allá por el año 1982 como el Real Madrid, FC Barcelona, CB Joventut, Club Estudiantes y Bàsquet Manresa. “El Náutico es un club antiguo que vista la profesionalización del deporte ha tenido que dar un paso atrás para dedicarse a la cantera. Además tiene una obligación con la ciudad de Santa Cruz y la isla de Tenerife para apoyar a cualquier jugador de cualquier equipo que quiera tener una oportunidad en EBA”, resume Zurita.

Tapón de Samuel Rodríguez contra el Fundación Globalcaja La Roda (Carlos Zurita)

Cabe destacar para ello la vinculación existente con el CB 1939 Canarias, más conocido en la actualidad como Iberostar Tenerife, que ofrece a sus jóvenes talentos la oportunidad de desarrollarse en la liga amateur antes de dar el salto al mundo del profesionalismo. “La filosofía del club es sacar jugadores y actualmente tenemos 3 cesiones por parte del Iberostar Tenerife en el equipo de EBA -Adnan Omeragic, Samuel Rodríguez y Giorgi Tvalabeishvili-, pero nos gustaría que fuesen hasta siete u ocho. Todos ellos, junto a los canteranos y jugadores ya presentes en el Náutico, formarían parte de un equipo donde puedan continuar formándose a la vez que compiten por salvar la categoría”.

“El club tiene que devolver a la sociedad tinerfeña el privilegio de estar donde estamos y nuestra misión es que todos los socios y sus familiares puedan jugar al baloncesto o a cualquier otra disciplina deportiva”, continúa el vicepresidente. No en vano esta temporada cuentan con un total de 20 equipos federados -13 masculinos, desde Premini hasta EBA, y 7 femeninos, desde Mini hasta 1ª División Autonómica, incluyendo una vinculación con el Colegio Hispano Inglés en Infantil y Cadete-, aunque por encima de todo “nuestra gran ilusión es la escuela de baloncesto, donde los niños y niñas entran a partir de los 5-6 años y actualmente tenemos cerca de 150 alumnos”.

Partido de cantera entre el Náutico Tenerife y el Colegio Hispano Inglés (Carlos Zurita)

Especialmente cuando se trabaja con niños es imprescindible transmitirles unos valores que les ayuden en su desarrollo más allá de la pista: “Nuestra filosofía pasa por que al margen de formar deportistas, es aún más importante formar personas. Y así lo tenemos estipulado. No queremos sacar gente para la NBA. No nos interesa porque no es nuestro objetivo”, señala nuestro entrevistado. “Todos los entrenadores quieren ganar como es lógico, pero formar personas es más complicado que formar jugadores y desde la directiva pensamos que eso es fundamental”, concluye.

El objetivo, por lo tanto, pasa por formar compitiendo, algo en lo que viendo los resultados deportivos obtenidos en la fase regular, se puede decir que también han estado a la altura: campeones de Tenerife en Júnior Femenino, Júnior Masculino y Cadete Femenino, y subcampeones en Cadete Masculino. Casi nada. “Me gustaría concienciar a todos de la importancia de acudir a los partidos de categorías inferiores”, apunta un Carlos Zurita sabedor de que el gran activo del Real Club Náutico de Tenerife es la escuela donde todos los niños y niñas tienen la oportunidad de crecer desde bien pequeños con un balón en las manos. Porque el futuro es suyo.