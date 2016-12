FIBA rompe con la ACB. Los equipos LEB jugarán sus competiones europeas en 2017

Los dos primeros clasificados de la LEB Oro disputarán la Basketball Champions League

La guerra entre la máxima autoridad del baloncesto Europeo y la liga ACB española continúa abierta tras el apoyo de esta última a la competición de Euroliga. Hay que recordar que en FIBA no gustó que los equipos más importantes eligieran participar en la competición “no oficial” europea y rechazar la nueva Basketball Champions League, por lo que el organismo europeo ya intentó en pasadas fechas chantajear y amenazar a varias federaciones europeas y entre ellas a la española con la exclusión de sus selecciones del próximo Eurobasket de Francia. En esta ocasión ha sido el propio presidente de FIBA Europa, Turgay Demirel, el que en un comunicado de prensa ha anunciado: “las ligas que no participen en la competición oficial de FIBA Europa, serán apartadas de la organización y no formaran parte de FIBA Internacional”. Algo similar a lo que ocurre con la NBA, liga totalmente independiente del modelo y reglas FIBA.

¿Cómo afectaría esto al baloncesto español? Una vez conocida esta información solobasket.com se ha puesto en contacto con miembros de FEB que han corroborado dicha información y han adelantado lo que podría ser la noticia del año. La Basketball Champions League y la FIBA Europe Cup la jugarán la próxima temporada los equipos de la liga LEB Oro. Los dos primeros clasificados jugarían la máxima competición y el tercer clasificado participaría en la FIBA Europe Cup. Una decisión que podría dar un giro importante al actual baloncesto FEB español. La participación y la repercusión que ello conlleva a nivel deportivo y económico darían un espaldarazo a los equipos que año tras año luchas por un ascenso deportivo que tan solo en contadas ocasiones llega a consolidarse. Los patrocinadores FIBA y las TVs darían su apoyo a la FEB, creando una liga española paralela a la ACB de máximo nivel que compartiría protagonismo con la actual asociación de clubes. La noticia sería un soplo de aire fresco a los equipos de LEB Oro y Plata que pasarían a tener un gran protagonismo en el baloncesto nacional y europeo.

Queda saber la decisión de otras federaciones europeas como la italiana o la griega y la respuesta de las principales ligas europeas afectadas. 50 años después nos podemos encontrar, esta vez en Europa con dos vertientes de baloncesto como ya pasara en EEUU, con los casos de la NBA y la ABA.