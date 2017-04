Gaizka Maiza: "Para mí, el debut en ACB fue todo un sueño"

"Si quieres jugar a un buen nivel en baloncesto, es importantísimo, entre otras cosas, mejorar el tiro exterior"

La LEB Plata afronta la recta final de la liga regular y este fin de semana puede haber campeón. Sammic ISB podría ascender a LEB Oro esta jornada si vence si partido ante Óbila y Cambados cae derrotado ante Valladolid.

Entrevistamos esta semana a Gaizka Maiza (20 años, 1.91m) una de las piezas claves del Sammic ISB. El joven base se ha ganado la confianza de su técnico en su segunda temporada en LEB Plata y se ha convertido en el tercer jugador más valorado de su equipo, solo por detrás de la pareja interior Dezelski-Karena.

En su primer año tuvo una gran adaptación y acabó la temporada a gran nivel. Llegando incluso a ser incorporado al GBC en el tramo final de la pasada Liga Endesa, donde llegó a debutar de la mano de Porfi Fisac.

Se trata de uno de los jóvenes valores con mayor proyección de la categoría y nos habla sobre su experiencia, su evolución y sus sensaciones de cara a este final de temporada.

Gaizka Maiza (Foto: ISB)

Hace escasas fechas hemos entrevistado a jugadores veteranos como Romà Bas, Iñaki Narros o Jesús Chagoyen y todos coincidían en que se debe dar más oportunidades a la gente joven nacional. ¿Compartes su opinión? ¿Cuál es tu visión? ¿Crees que el salto de junior a senior y los primeros 2-3 años senior son demasiado complicados para los jugadores nacionales?

Creo que la cantera de España está en constante crecimiento. Hay que aprovechar este momento para dar oportunidades a los jugadores que vienen de abajo para arriba. Los jóvenes, si queremos crecer como jugadores no tenemos más remedio que dedicar horas a esto. Pasión, ganas por hacerlo bien, … son las claves.

Es verdad que del junior a senior hay un salto. Todavía eres joven y ya empiezas a enfrentarte a jugadores de 25-30 años que llevan muchos años en esto y que tienen mucha experiencia. Es difícil la adaptación, sí. Lo más importante es ir aprendiendo e ir acumulando minutos para ganar experiencia y así lograr ir para arriba poco a poco.

"Los jóvenes si queremos crecer como jugadores no tenemos más remedio que dedicar horas a esto"

La temporada pasada te llamó el GBC para entrenar con ellos cuando terminaste con Iraurgi y en apenas una semana Porfi propuso hacerte ficha. ¿Cómo recibiste la noticia y qué supuso para ti debutar en ACB?

La verdad es que todo fue muy rápido. Caímos eliminados un día antes en la primera ronda de los playoffs contra Clínicas Rincón (Unicaja) y el siguiente día me llamó “Lolo” (ex entrenador ayudante del GBC y actual entrenador ayudante del Libolo, Angola). En principio me dijo que era para ayudar en los entrenamientos, pero luego “Porfi” decidió hacerme ficha y pude jugar los últimos 5 partidos de liga.

Para mí el debut fue todo un sueño. Encima debuté en una cancha histórica como es el Fernando Buesa Arena contra el Baskonia. Fue un día perfecto. Estoy muy agradecido al GBC, a “Porfi”, a Lolo… porque me dieron esa oportunidad de debutar en ACB y me ayudaron muchísimo.

"Para mí, el debut en ACB fue todo un sueño"

Has ido subiendo de categoría en clubes guipuzcoanos como Tolosa (EBA) e Iraurgi (LEB Plata). El GBC te quiso en verano pero decidiste asegurarte minutos en Azpeitia. ¿Te ves más capacitado ahora para dar el salto a una categoría superior, bien sea LEB Oro o ACB?

Se podría decir que he madurado en mi juego. Echo la mirada para atrás y veo que he cambiado en muchos aspectos del juego para bien. El año pasado era un novato en LEB Plata y no di el nivel que quería dar. Este año estoy jugando bastante regular y haciendo las cosas mucho mejor que el año pasado.

Ahora mismo sí que me veo capacitado para jugar en una categoría superior, pero estoy muy centrado con lo que tenemos entre manos.

Gaizka Maiza defendiendo a Adrián Fuentes (Foto: ISB)

Este año has mejorado tus números con respecto a la temporada pasada. Es especialmente llamativo tu mayor número de lanzamientos exteriores ¿A qué se debe ese cambio? ¿Cómo valoras tu evolución en estas dos temporadas en Plata a las órdenes de Íker Bueno?

Si quieres jugar a un buen nivel en baloncesto, es importantísimo, entre otras cosas, mejorar el tiro exterior. El año pasado no tiré mucho de tres por mi falta de acierto o de confianza y por eso, en verano trabajé duro en esa faceta con mi padre y con Goar Artetxe (actual entrenador del Zarautz, Liga EBA).

"Si quieres jugar a un buen nivel en baloncesto, es importantísimo, entre otras cosas, mejorar el tiro exterior"

Creo que he ido de menos a más. La temporada pasada tenía un rol totalmente diferente al que tengo actualmente. Ahora tengo un rol importante dentro del equipo. Iker me ha ayudado muchísimo en general. Me aprieta porque sabe que siempre puedo hacerlo un poco mejor. Eso ha sido una de las claves de mi mejora. Aunque todavía estoy en proceso de aprendizaje.

¿Cuál es la clave de la gran temporada de Sammic este año?

Diría que cada uno tiene claro su rol dentro del equipo. Todos nos llevamos bien con todos y eso siempre ayuda. Nos entendemos bien tanto dentro como fuera de la cancha.

Acertar con los fichajes también es otra de las claves. Somos un equipo que defendemos agresivos y con el rebote defensivo salimos rápidos en contraataque. Tenemos jugadores exteriores que abren mucho la cancha e interiores con mucha calidad. Somos un equipo muy completo y equilibrado que sabemos bien cuáles son nuestros puntos fuertes.

¿Cómo se está viviendo en el club esta gran temporada? ¿Se percibe especial ilusión y apoyo en la afición y la ciudad?

Se percibe la ilusión y el apoyo, sí. Hemos convertido en un fortín nuestra casa y la gente nos viene a apoyar. Esta siendo una temporada muy exigente. Tanto el club como la afición saben que damos siempre el 100% y siempre están a nuestro lado. Los jugadores y entrenadores estamos muy agradecidos a ellos.

"Después de la temporada que estamos haciendo sería un golpe no acabar primeros en liga regular"

El año pasado también estuvisteis cerca del ascenso en la liga regular y luego en el Playoff os vistéis sorprendidos en cuartos por Clínicas Rincón ¿Crees que si este año también jugáis Playoff os pueda afectar esa decepción de haber dejado escapar el ascenso directo?

Después de la temporada que estamos haciendo sería un golpe no acabar primeros en liga regular, pero la verdad es que el vestuario no está pensando en los playoffs. Tenemos un partido muy bonito contra Ávila este fin de semana donde tendremos que trabajar duro para llevarnos la victoria. Y después nos enfrentamos a Alcázar en casa. Otra batalla.

