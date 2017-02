GBC mete presión; Burgos no pierde comba; Coruña y Melilla, victorias con sabor a PO

GBC mete presión a Oviedo y Palencia en la lucha por el liderato

Burgos no pierde comba y se mantiene a una victoria de la cabeza

Coruña supera al FCB en Fontes do Sar pese al gran debut de Volodymyr Gerun

Melilla se lleva el duelo directo ante el COB por los puestos de playoff

RESULTADOS JORNADA 22 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

LEYMA CORUÑA 93-85 FC BARCELONA LASSA B

PARTIDO EN EL ‘EXILIO’. Un temporal está afectando a la comunidad gallega con fuertes vientos y lluvia intensa, las zonas más afectadas, son las de la costa. En Riazor, se desprendió parte de la cubierta del campo de fútbol; y el Concello de A Coruña ha decidido suspender el Deportivo-Betis de fútbol y el Básquet Coruña-Barça B. El club naranja, tras negociar con el Barça, han acordado que lo mejor era cambiar de ciudad. La elegida fue Santiago de Compostela, a 50 km al Sur de la ciudad herculina. La entrada era libre y desde Coruña se han fletado dos autobuses. En la capital gallega, el temporal también afecta, y no apetece mucho salir de casa, por lo que pocos se acercaron a Sar. Finalmente, entre unas 500-600 personas disfrutaron del encuentro, de las cuales la mitad, eran de A Coruña. Destacar que en la grada estaban Corbacho y Pustoyvi, ambos jugadores del Obradoiro (y además Pustovyi es compatriota de Gerun); el cuerpo técnico y su director general además de Derksen, Jason Cain y Adon.

BUEN ARRANQUE DE LOS BLAUGRANA... Volodymyr Gerun debutaba como titular en su nuevo equipo, junto a él, también estaba Stefan Peno, quien un día antes, formaba parte de la primera plantilla estando presente en Kaunas. Tras un parcial inicial de 3-11 a los tres minutos, dominaba el filial blaugrana, quien estaba más cómodo sobre la pista gracias a su acierto exterior y el dominio del rebote. Las diferencias se mantenían en torno a los diez de ventaja para el Barça B, quienes al final de los primeros diez minutos de juego, dominaban el luminoso 12 arriba (17-29). Al arranque del segundo cuarto, las cosas seguían igual (26-36 al minuto 15 de juego), Olmos se cargaba de faltas y el Leyma Básquet Coruña acusaba el no acierto en el tiro exterior.

... PERO EL LEYMA CORUÑA DESPERTÓ. De la mano de un buen Djuran (5/6 en triples al descanso), los gallegos se acercaban en el marcador a la vez que se crecían en defensa y dominaban el rebote defensivo. Además, la segunda unidad blaugrana no dominaba como lo hacía la primera y eso permitía que con un parcial de 8-3 para los ‘locales’ redujeran la diferencia a la mitad (34-39 en el minuto 17). El parcial aumentaba en un Leyma Coruña que se soltó en ataque y gracias a Joan Creus, Stefan Peno ya no estaba tan activo ante la gran defensa de su rival. Era la hora de irse a vestuarios cuando los naranjas estaban dos abajo: 41-43. Ya en la reanudación, las cosas no cambiaron, y un impresionante arranque por parte de los coruñeses, permitía ponerse diez arriba tras un 12-0 a favor en apenas tres minutos.

ALEIX FONT Y KURUCS NO FUERON SUFICIENTES. Y es que la joven promesa blaugrana, Aleix Font, anotó de manera consecutiva doce puntos llegados desde más allá del 6,75. Pudieron ser trece, pero falló un tiro libre tras recibir falta en un triple anotado. En el ecuador del tercer cuarto, las cosas se volvían a igualar (48-48) contrarrestando el gran arranque de tercer cuarto de los hombres de Tito Díaz. Entre Kurucs y Font, contrarrestaban cada buena acción de ataque por parte de los herculinos, quienes tenían a Zyle haciendo daño en la zona. Al final de los treinta minutos de juego, el Leyma Básquet Coruña dominaba por un punto (70-69). Llegaba la hora de la verdad, los últimos diez minutos. En ese momento, los gallegos tomaron una ligera ventaja que haría que el Barça B fuera a remolque todo lo que restaba de encuentro, desaprovechando una rigurosa falta y posterior técnica a Joan Creus, lo que significó que sumara su quinta falta faltando 5 minutos y 6 abajo los catalanes. Después, Stefan Peno, agarró del pantalón a su rival que ya lo había rebasando, siendo antideportiva y sentenciando el encuentro.

MVP: ÁNGEL HERNÁNDEZ. Si no nos fijáramos en los pequeños detalles, diríamos que el MVP fue Filip Djuran (19 puntos); pero el trabajo de Ángel Hernández durante sus 28 minutos en pista, fueron claves en el resultado final. Con un espléndido último cuarto en el que cortó una línea de pase casi al filo del final de posesión blaugrana y forzar dos pérdidas a los catalanes en los últimos tres minutos, fueron clave para evitar la remontada blaugrana. Además, ha recibido nueve faltas, fruto de sus penetraciones en la zona.

Por Adrián Pulleiro

CLUB MELILLA BALONCESTO 80-77 OURENSE PROVINCIA TERMAL

A CARA DE PERRO. Gran partido el vivido en el Javier Imbroda. Se las prometían muy felices los melillenses cuando el marcador reflejaba un 25-13 a los 6 minutos de juegos que parecía presagiar un choque desigual. Ni mucho menos. Los gallegos se centraron y gracias a un gran parcial le dieron la vuelta al marcador para pasar al 29-34. A partir de ahí, la pista pasó a ser un cuadrilátero en el que los púgiles se intercambiaban golpes, a cada cual más fuerte. Ninguno de los dos equipos se fue en el electrónico más allá de los 6-7 puntos. Poco a poco las defensas se fueron imponiendo y provocaron hasta 35 pérdidas entre los dos equipos. Muestra de la igualdad es que los dos capturaron 28 rebotes cada uno y el número de asistencias fue bastante parejo (16-15).

DÚO LETAL. El peligro gallego tuvo la marca de Fran Guerra y Diego Kapelan. Pívot y escolta fueron los más incisivos de cara al aro melillense y fueron nutriéndose el uno del otro para aprovechar los huecos. Guerra ofreció un gran duelo con Oliver Arteaga, dejando claro que son dos de los mejores pívots de la competición. El ‘35’ del Ourense acabó con 21 puntos casi sin fallo, 4 rebotes y 6 asistencias. Por su parte, Kapelan fue una auténtica pesadilla para los de Alejandro Alcoba. Con triples con el tiempo acabado incluidos, el bosnio firmó un más que aceptable 5/8 en tiros de tres.

ACIERTO. El comienzo fue engañoso, pero sin duda fue un espectáculo que provocó la cara de incredulidad de más de uno en la grada. El acierto de los melillenses desde el tiro exterior les llevó a estar 12 puntos arriba pasado el ecuador del primer cuarto (25-13). Sin embargo, enfrente tenían a un inspiradísimo Diego Kapelan, secundado ocasionalmente por Nemanja Mitrovic, Christian Díaz o Kyle Hittle. Los orensanos acabaron con 10/24 en triples mientras que los locales lanzaron los mismos pero anotaron dos más. En este aspecto, el acierto estuvo liderado por Jorge Sanz (3/3). El base estuvo más acompañado por sus acompañados ya que Kevin Van Wijk, Marcos Suka, Alfredo Ott y Pedro Rivero consiguieron anotar al menos dos.

Y APARECIÓ SUKA. El último cuarto fue terreno de Marcos Suka. El exterior madrileño pareció cuando el partido se adentraba en los últimos minutos con un tanteo cerrado en torno a uno o dos puntos. El Ourense había ofrecido un gran nivel defensivo que alternaba presiones a toda pista con otras no tan asfixiantes. Kapelan, Guerra y Dmitry Flis daban los últimos arrojos de un COB que no dejó de luchar por la victoria. Para contrarrestar su labor, Pedro Rivero cogía el testigo de un gran Sanz y con un triple dejaba a los suyos por delante. Con el Melilla Baloncesto 3 arriba, fue Mitrovic quien anotó un triple para igualar la contienda a falta de 35 segundos. Un gran movimiento de balón de los norteafricanos permitió a Suka tirar a placer desde la esquina para dejar el 80-77. El Ourense lo intentó pero en esta ocasión, la bola no quiso entrar.

MVP: MARCOS SUKA. No fue el más valorado, pero una vez más Marcos Suka demostró que cuando el balón quema, sus manos están preparadas para cogerlo. Apenas había aparecido en todo el encuentro con un par de canastas y parecía que pasaría sin pena ni gloria por el choque. Nada más lejos de la realidad. Un triple por aquí, un robo más falta forzada por allá…Suka fue el sustento del Melilla Baloncesto en el último cuarto. Algo que se confirmó con el triple final que cerró el partido con 80-77. 15 puntos y 3 robos fueron sus números más destacados pero sobre todo dejó su impronta en los minutos finales para amarrar la victoria.

Por Fco Daniel Sola

RETABET.ES GBC 75-70 CALZADOS ROBUSTA

CLAVIJO, A RITMO DE TRES. Gran primera mitad del cuadro riojano, que se plantó en San Sebastián dispuesto a conseguir una victoria que valdría oro en su lucha por la permanencia. Sin una referencia interior clara, Alberto Ruiz de Galarreta (11 puntos, 3/5 T3) lideró el 7/17 en triples del Calzados Robusta en los primeros veinte minutos. Ese acierto desde el perímetro, unido a un GBC muy poco inspirado, supuso una renta ventaja de 7 puntos para los visitantes al descanso.

DEFENSA, REMONTADA Y VICTORIA. El paso por los vestuarios sentó de maravilla al RETAbet.es GBC y en la segunda parte ofreció una auténtica exhibición defensiva. El equipo de Porfi Fisac es el que menos puntos recibe de la LEB Oro y en la pista demostró por qué. Los visitantes se quedaron en 25 tantos y poco pudieron hacer ante un Tautvydas Slezas que se apoderó de la pintura para sumar un doble-doble y comandar la remontada local.

LA SOMBRA DE VOLODYMYR GERUN. La salida del pívot ucraniano rumbo al FC Barcelona B dejó un gran vacío en el juego interior riojano. Sus 14.7 puntos y 6.7 rebotes por partido le convertían en una pieza fundamental en los esquemas del Calzados Robusta, que en San Sebastián se aferró al acierto desde el perímetro para luchar por la victoria. En cuanto los tiros lejanos dejaron de entrar, los visitantes sufrieron la falta de recursos en ataque.

GESTIÓN DEL BANQUILLO. En el equipo donostiarra todos suman. Los 10 jugadores tienen claro su rol y están listos para salir al campo y rendir al más alto nivel tanto en defensa como en ataque cuando sea necesario. Porfi Fisac movió el banquillo a su antojo y repartió los minutos de tal manera que Joan Pardina fue el jugador que más tiempo estuvo sobre el parqué (27:33) y Jackson Capel (10:07), que formó parte del quinteto inicial, el que menos. Esta política de rotaciones vendrá bien para llegar frescos de piernas al tramo final de la temporada.

MVP: TAUTVYDAS SLEZAS. Al pívot lituano del RETAbet.es GBC le costó entrar en el partido pero en la segunda mitad aprovechó a la perfección la ausencia de una referencia interior en el Calzados Robusta para adueñarse de la pintura y completar una destacada actuación: 16 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias y 25 créditos de valoración en 26 minutos.

Por Irlentz Quiñones

TAU CASTELLÓ 77-87 SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS

DEMOLEDOR INICIO. El choque se inició con los dos contendientes echando mano de bazas opuestas. Los castellanos buscaban a sus hombres altos, mientras que los de La Plana hacían daño desde el perímetro con dos triples de Faner y una penetración de Uclés. Cuando la puntería local falló y los exteriores visitantes empezaron a anotar, llegaron las primeras complicaciones (8-15, min. 5). Además, en ataque, los locales intentaban diversas opciones: bloqueos para recibir en situación ventajosa, penetrar y doblar, balonces interiores..., pero no veían la luz. En este dinámica, el combinado anfitrión se empezó a desmotivar y se notó en su concentración defensiva ante un adversario que aprovechó para poner tierra de por medio (11-27 al final del primer cuarto).



ACERTADO BURGOS. En el siguiente periodo, lo más destacable fue el debut con el TAU Castelló de su reciente fichaje Deividas Busma. La verdad es que con la entrada del pívot lituano se vivió un oasis dentro del desierto en el que estaban inmersos los castellonenses (un parcial de 5-0), ya que el báltico lo hizo casi todo bien y metió dos canastas en su breve pero productiva primera entrada en pista. El oasis se acabó convirtiendo en espejismo con los problemas que se volvió a encontrar el equipo local para encarar la defensa en zona del Burgos y los despistes defensivos que se convertían en numerosos triples para los castellanos (acabaron la primera parte con un espectacular 7 de 15). Lo mejor contra las zonas es acertar en el tiro exterior, pero no era el día de los de Toni Ten, que aun estando solos en varias ocasiones, tampoco lograban perforar el aro. De este modo, la cosa estaba bastante peliaguda al descanso, con una desventaja en torno a los 20 puntos (34-52).



INTENTO DE REMONTADA. En la reanudación, los de La Plana se mostraron más agresivos en defensa y más decididos en ataque, con una buena circulación de balón que les permitía penetrar hacia el aro y hacer daño. La desventaja iba bajando y el Burgos volvió a la defensa en zona que tan buen resultado le había dado, pero los de Toni Ten estaban lanzados, a punto de superar la psicológica barrera de los 10 puntos al término de este tercer cuarto. Sin embargo, este buen hacer se vio truncado con unas polémicas decisiones arbitrales que le dieron aire a los visitantes, con falta técnica incluida a su favor y mosqueo generalizado en el equipo y afición local.



HASTA EL FINAL. Los anfitriones no se rindieron y siguieron intentándolo. El tiempo apremiaba y los ataques eran mucho más directos, con transiciones más rápidas. Con sudor, esfuerzo y determinación, al final se llegó a estar a sólo 10 puntos (66-76, min. 34). El San Pablo Inmobiliaria Burgos se llegó a asustar seriamente cuando una canasta de Chema puso un esperanzador 70-78 en el luminoso con 3 minutos por delante, con lo que recurrieron al tiempo muerto. Era difícil, pero cosas más increíbles se han llegado a ver en este deporte. LaS esperanzas se convirtieron en posibilidades cuando un tripe de Durán y otra canasta establecieron el 75-80. Por desgracia, un triple a continuación de Martínez fue un jarro de agua fría cuando sólo quedaba 1:47 para el final. El TAU Castelló siguió apretando, anotando y defendiendo a toda la pista... pero no bastó. Enfrente tenía a un rival con calidad y experiencia de sobra para no dejar escapar la victoria.

MVP: ALEJANDRO LÓPEZ. El escolta canario se fue hasta los 11 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 2 recuperaciones, 1 tapón y 7 faltas recibidas para un total de 21 créditos de valoración.

Por Dto. Comunicación TAU Castelló

