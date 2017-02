GBC, nuevo líder en solitario tras los pinchazos de Burgos y Palencia; Melilla, al alza

Clavijo vence en su visita al Leyma Coruña y se aferra a la permanencia

LEYMA CORUÑA 62-71 CALZADOS ROBUSTA

Zach Monaghan busca el pase a una mano (Basquet Coruña)

ALGO NO VA BIEN. Desde el salto inicial todo hacía presagiar que ésta no sería la noche del Leyma Coruña. Los primeros compases de partido estuvieron igualados, con protagonismo para los pívots titulares de ambos equipos, unos fallones Sergio Olmos y Mindaugas Kupsas que se desgastaban pero que no eran capaces de brillar. La dupla visitante formada por los veteranos Garrido y Galarreta empezaba a imponer su experiencia (14 puntos entre los dos en el primer acto) y los locales no conseguían imponer su juego de transición ya que el rebote ofensivo del Calzados Robusta impedía las contras del equipo naranja. El tiempo pasó volando (el primer cuarto se esfumó después de apenas quince minutos de tiempo real) debido a las escasas interrupciones y un triple sobre la bocina de Carles Bravo dio ventaja al equipo visitante antes del primer parón (17-18).

UN DEBUT Y DOS SORPRESAS. Nadie contaba con él pero empezó el segundo cuarto con un Simon Birgander omnipresente. La aparición en la zona del joven jugador sueco se hacía notar en ambos lados de la pista, anotando, intimidando y, sobre todo, capturando rebotes con suma facilidad. Cuando se habían disputado 2:42 del segundo acto, Tito Díaz hizo debutar al escolta recién llegado al Leyma Coruña, Justin Johnson, que dejó su autógrafo manuscrito en forma de tapón y de dos canastas marca de la casa (penetración rematada con lanzamiento cercano a tablero después de contactar con el pívot rival y canasta tras dribbling y parada a cinco metros del aro). Pero volvamos otra vez la mirada al equipo visitante. Si la actuación estelar de Birgander sorprendió, mucho más lo hizo la irrupción de un eléctrico Alberto Martín que anotó trece puntos en este acto y manejó a su antojo el ritmo de partido, propiciando un parcial de 2-17 en apenas cuatro minutos y medio que llevaban el encuentro a su intermedio con la máxima renta para el equipo logroñés (31-45). Como había sucedido en el primer parcial, el Leyma Coruña, sin tener amenaza de tiros libres por bonus, permitió que el rival le endosase un triple sobre el límite del tiempo, esta vez una increíble canasta a tablero desde ocho metros por parte del base madrileño.

REACCIÓN INSUFICIENTE. No le fue del todo mal el tercer cuarto al Leyma que empezó el período empleándose con más agresividad en defensa y consiguiendo mejores posiciones de tiro sobre la canasta rival. Djuran (cuatro triples) empezaba a ver aro y Monaghan (dos triples) quería sumarse a la fiesta. Sin embargo, Clavijo tenía las ideas muy claras y sabía dónde hacer daño a los gallegos. Garrido superaba una y otra vez a Monaghan en acciones de uno contra uno y, si no, buscaba a Pressley en situaciones de poste bajo para intentar cargarle la cuarta falta personal a Filip Djuran. Una canasta en contraataque de Zyle (olvidado incomprensiblemente en el segundo cuarto, en el que permaneció inédito a pesar de que ,los naranjas necesitaban puntos) servía para que el equipo local rompiese la barrera de los diez puntos de desventaja (46-54) pero no encontró continuidad. Una acción muy protestada por la grada en la que Kupsas comete unos pasos clarísimos para anotar una bandeja ponía el 49-58 en el marcador con el que ambos equipos afrontarían los diez últimos minutos.

SIN FE (NI PUNTOS), LA REMONTADA ES IMPOSIBLE. Quedaban diez minutos por delante pero el Leyma Coruña reingresó en el parqué acuciado por las prisas, como si sólo restasen un par de minutos. La precipitación fue la tónica general. Los malos ataques se sucedían uno tras otro. Pérdidas, lanzamientos forzados, incluso renuncias a tiros fáciles, en definitiva, un cúmulo de malas decisiones que supusieron que los locales consiguiesen una única canasta (un triples de Creus) en los seis primeros minutos del último cuarto. La dirección y anotación de Garrido y Martín (volvió a anotar cinco puntos consecutivos ante un amago de meterse en el partido del Leyma) y la presencia física, principalmente en defensa y rebote , de Pressley, Norris y Kupsas, fueron claves para que un cabizbajo Leyma Coruña no tuviese ninguna opción de pelear la victoria. Y es que el Básquet Coruña acabó el choque con su peor cifra anotadora de la temporada jugando como anfitrión. Los 62 puntos conseguidos hoy rompen una racha de seis partidos consecutivos (como local) superando la barrera de los 90 puntos.

MVP. ALBERTO MARTÍN. Este base formado en la cantera del Real Madrid e internacional en las categorías inferiores de la selección española estaba siendo, desde mi punto de vista, una de las grandes decepciones de la temporada. Llegaba a Coruña con una valoración acumulada de 21 créditos, unos porcentajes de tiro inferiores al 20% y la sensación de que a su juego le falta todavía mucho temple y madurez. Sin embargo, esta noche, su salida a la cancha ha cambiado el signo de partido, marcando las primeras ventajas para el Calzados Robusta con un juego veloz y vertical combinado con dosis de basket control, marcando el ritmo de juego, imponiéndose en todo momento a los bases locales a los que manejó como si fuesen títeres. Sus 18 puntos (incluyendo 4 triples anotados de 5 intentos), 4 rebotes, 3 asistencias y 5 faltas recibidas significan su actuación más destacada de la temporada y quizá un punto de inflexión en su trayectoria en esta LEB Oro.

Por Carlos Mirás

CLUB MELILLA BALONCESTO 77-66 SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS

Pedro Rivero organiza el ataque melillense (Nuria Rioja)

INTERCAMBIO DE GOLPES. Con un Melilla Baloncesto desacertado en los primeros minutos y un San Pablo Inmobiliaria que sorprendía con Akodo de salida, el partido se desarrollaba con igualdad (4-4, min 3). Arteaga asumiría protagonismo para pone al equipo por primera por delante en el marcador (14-12, min 6). Los burgaleses reaccionaron para endosar un 0-7 de parcial que rompía Sanz con un lanzamiento triple (16-17). Un dos mas uno de Gatell cerraría este primer cuarto para permitir a los azulinos irse por delante 19-17.

AL SON DE VAN WIJK. El protagonista de los primeros minutos del segundo acto tuvo un nombre propio, Kevin van Wijk. El holandés mostraba una de sus mejores versiones de la temporada y anotaba nueve puntos consecutivos para poner un colchón de diez puntos (35-25, min. 16). Varios despistes consecutivos eran aprovechados por San Pablo Imboliaria para acercarse en el electrónico (35-30). Alejandro Alcoba paraba el encuentro y en la reanudación, dos triples consecutivos de los azulinos, devolvía el parcial y una renta de ocho puntos al final de la primera parte (41-33).

REACCIÓN VISITANTE. San Pablo Inmobiliaria salió de vestuarios con una gran intensidad defensiva, que no permitía a los melillenses estar cómodos en el partido y encontrar su ritmo de juego, lo que llevó a que el marcador se apretase al final de este periodo (50-49).

NUEVO ARREÓN Y 5ª VICTORIA CONSECUTIVA. Con todo por decidirse en el último cuarto, el Decano como a crecer desde la defensa, controlando el rebote, y los bajos porcentajes de tiro subían. De nuevo la aparición de van Wijk en el partido fue clave para abrir una nueva brecha (62-55, min. 36). Empezó entonces un intercambio de triples, del que los melillenses salían relativamente bien parados (72-66, min, 38). A un minuto para el final, Gatell taponaba un tiro de Steirnasson, y a continuación, Marcos Suka anotaba una bandeja sobre el final de posesión para dar tranquilidad al equipo (74-66). Un triple de Sanz desde la esquina a falta de 17 segundos certificaba la victorias melillense por 77-66.

MVP: JORGE SANZ. El Melilla Baloncesto continua con su buen momento y venció en el Javier Imbroda al San Pablo Inmobiliaria por 77-66, en un gran partido, especialmente en el aparatado defensivo, de los hombres dirigidos por Alejandro Alcoba, que suman su quinta victoria consecutiva. El más destacado de los melillenses fue Jorge Sanz con 22 créditos de valoración.

Por Dto. Comunicación Club Melilla Baloncesto

RETABET.ES GBC 81-70 CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Sergio Pérez intenta lanzar sobre la defensa de Mike Carlson (Unai Murillo)

UN SOLO EQUIPO EN LA PISTA. El RETAbet.es GBC arrancó el partido en modo apisonadora. Muy acertado de cara al aro y apretando al máximo en defensa, consiguió llegar al descanso con una ventaja de 19 puntos que prácticamente dejaba sentenciado el encuentro. El único que no anotó fue Simeonov, pero todos los jugadores se marcharon al vestuario con valoración positiva. Fantástico trabajo en equipo.

CÁCERES MAQUILLÓ EL RESULTADO. El conjunto dirigido por Antonio Bohigas ofreció una imagen muy distinta en la segunda mitad y no bajó los brazo en ningún momento pese a verse por detrás en el marcador. La intensidad defensiva local provocó que los árbitros señalaran un elevado número de faltas y los extremeños acudieran con frecuencia la línea de los tiros libres -21/29 en total-. Todo ello supuso un +8 para los visitantes tras el descanso.

AUSENCIA DE PORFI FISAC. Llamó la atención la ausencia del técnico segoviano a la vuelta de los vestuarios y enseguida el club donostiarra informó de que abandonó el partido debido a unos problemas de migrañas. Bully Oyón se puso al frente del equipo y, pese a su indudable esfuerzo por hacer frente a la situación, le costó encontrar soluciones a las trabas tácticas del técnico visitante. No cabe duda de que Fisac es un maestro de la LEB Oro y su baja también influyó en el bajón de prestaciones del GBC en el segundo tiempo.

CONTUNDENTE MARCIUS. El elevado número de tiros libres lanzados, la ausencia de Porfi Fisac y el despertar de Aleksandar Marcius. El pívot croata fue un seguro de vida en la pintura para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y terminó el choque con un doble-doble: 17 puntos y 12 rebotes para 26 de valoración. Los postes locales no fueron capaces de frenar sus continuaciones a canasta tras bloquear a un pequeño. Ni Slezas, ni Ndoye.

MVP: RICARDO ÚRIZ. El Gipuzkoa Basket cuenta en sus filas con uno de los mejores directores de juego de la categoría y el navarro cuajó uno de sus mejores partidos de la temporada: 15 puntos, 6 asistencias, 3 recuperaciones y 25 de valoración. Pero más allá de los números, destacó por su capacidad para tomar la mejor decisión en cada momento. La experiencia es un punto a favor.

Por Irlentz Quiñones

TAU CASTELLÓ 96-94 QUESOS CERRATO PALENCIA

Joan Faner bota en carrera ante Jhornan Zamora (Pascual Cándido)

SALIDA EN TROMBA VISITANTE. El conjunto morado salió con fuerza y pronto conseguiría un parcial muy optimista de cara al desarrollo del encuentro. A pesar de las buenas acciones de Busma en el primer cuarto, el equipo palentino tiraba de calidad y de muy buen juego ofensivo y conseguía ponerse claramente por delante en el marcador. Los de Sergio García lograrían generar muy buenas jugadas en ataque y, además, se encontrarían muy acertados de cara a canasta.

PARTIDO ABIERTO. No obstante, es cierto que los locales en ningún momento dejarían de apretar a Palencia. De hecho, los palentinos se encontrarían en el segundo cuarto con un TAU Castelló muy rápido en ataque y que apenas otorgaría tiempo al rival a organizar su defensa. Así, los castellonenses sumaban progresivamente a su favor gracias a la buena actuación de Busma, especialmente en el primer cuarto, y de Joan Faner (16 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias) y llegarían al descanso con tan solo diferencia de 5 puntos con respecto a los nuestros (45-50).

MEJORES DECISIONES EN LOS MOMENTOS CALIENTES. A pesar de que en el tercer cuarto el conjunto colegial pareció volver a coger el ritmo del partido, los de Toni Ten encontraron su mejor momento en los minutos cruciales del encuentro. Consiguieron encadenar jugadas consecutivas a su favor, así como robar balones a Palencia o provocar situaciones de 2+1 que poco a poco les valdría para empatar el partido, hasta llegar a ponerse por delante gracias a un triple del máximo responsable de la victoria valenciana, Joan Faner.

DOS TIROS PARA GANAR, FALLADOS. A falta de 40 segundos para el final, Dani Rodríguez anotaría uno de los dos tiros libres que tendría, pero Palencia recuperaría el rebote y Jhornan Zamora lo traduciría en un triple desde la línea de tres. Con dos puntos de ventaja para los de Castellón, Palencia tuvo la oportunidad de igualar el partido pero los locales no hicieron falta, Marc Blanch no acertó desde la línea de tres y Mamadou Samb, que consiguió el rebote, tampoco pudo traducirlo en canasta.

MVP: JOAN FANER. El director de juego balear sumó 16 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias, 2 recuperaciones y 3 faltas recibidas para un total de 29 créditos de valoración.cutiva. El más destacado de los melillenses fue Jorge Sanz con 22 créditos de valoración.

Por Dto. Comunicación Quesos Cerrato Palencia

