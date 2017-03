GBC supera a Oviedo y refuerza el liderato; Breogán asalta Melilla en la prórroga

Un triple sobre la bocina de Joan Pardina da el average al GBC contra Oviedo

El Breogán de Stainbrook supera en la prórroga al Melilla de un gran Suka-Umu

El San Pablo conquista Mendizorrotza con un infalible Goran Huskic

Gediminas Zyle y Filip Djuran guían al Coruña a la victoria ante Lleida

Ourense supera a Huesca al ritmo de un letal Nemanja Mitrovic

TAU Castelló se lleva el duelo directo contra Prat para evitar sustos

RESULTADOS JORNADA 28 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

OURENSE PROVINCIA TERMAL 81-65 MAGIA HUESCA

Nemanja Mitrovic lanza a canasta (COB)

UN PRIMER CUARTO CLAVE. El inicio de partido fue la clave determinante del triunfo ourensano. Un parcial inicial de 20-7 liderado por la inspiración de Flis y la capacidad para atacar los errores visitantes de Christian Díaz desarboló a Huesca, que subsistía con lo poco que podía sumar Gintvainis desde el triple. El buen hacer de Guerra, tanto dominando en el poste bajo como en su nueva faceta de triplista, y la ejecución de Mitrovic, ampliaban la diferencia, y poco antes del fin del primer acto el COB vencía por dieciséis. Redujo la diferencia Magia Huesca tras varios ataques terminados en pérdida del Ourense Provincia Termal, si bien la diferencia al final del último cuarto era notoria en el marcador (26-12, min. 10).

GINTVAINIS LIDERA EL ACERCAMIENTO OSCENSE. Con una defensa agresiva a los lanzamientos rivales, el Ourense Provincia Termal bajó los porcentajes de Huesca, que comenzó a sumar de manera regular iniciado ya el segundo acto gracias a un sobresaliente Gintvainis, que desde el triple y atacando el aro conseguía anotar de forma constante. El base lituano rompía con sus lanzamientos por dos veces la zona cobista, y solo Hittle, inspirado en los tiros desde el exterior, mantenía la diferencia para el Ourense Provincia Termal. Pese a ello, del +14 que mostraba el marcador mediado el acto pronto se llegó al +6, pues un error de la defensa cobista permitía sumar cinco puntos en una jugada a Huesca, llegando al descanso con esta distancia (37-31, min. 20).

MITROVIC ROMPE EL PARTIDO. Dos triples de Mitrovic tras la reanudación volvieron a poner muy rápido al Ourense Provincia Termal con una diferencia de dos dígitos en el marcador. Pronto le acompañó Flis en tareas ofensivas, quien aprovechó de su experiencia y ventaja física en el poste para comenzar a sumar buenas canastas. Dos nuevos triples de Mitrovic y una muy buena defensa de Jukic sobre Gintvainis elevaron la diferencia ourensana, y mediado el tercer cuarto ésta era ya de quince puntos (54-39, min. 26). En lo que quedaba de cuarto, Mitrovic sumó cuatro puntos más, alcanzando los dieciséis en el tercer acto y guiando al Ourense Provincia Termal hacia la victoria (58-45, min. 30).

EL COB MANTIENE LA DIFERENCIA. Dos triples de Bulic en el inicio del último cuarto acercaron a Magia Huesca a diez, pero la buena dirección (con triple incluido) de Martín Rodríguez primero, y la ejecución posterior de Christian Díaz y Flis terminaron por sentenciar (72-57, min. 36). Los últimos minutos permitieron que el jugador del Calidus Gallego, Deyan Colado, debutase en LEB Oro, y permitió también la primera canasta en la categoría del pívot del filial Bob Van Zijverden, una acción que hizo las delicias del Pazo antes de que Gintvainis pusiese el balón en el suelo y el Pazo se levantase a aplaudir con aún diez segundos en el marcador.

MVP: NEMANJA MITROVIC. El alero bosnio sumó 24 puntos con un 6/7 en triples, 6 rebotes, 2 asistencias y 25 de valoración.

Por Dto. Comunicación Ourense Provincia Termal

SÁENZ HORECA ARABERRI 70-87 SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS

Alejandro López progresa por línea de fondo (Burgos)

MANTEQUILLA. El primer cuarto fue un gusto para la vista, gracias al excelso apartado anotador de un San Pablo Inmobiliaria que empezó como un ciclón (2-8). Los locales se revolvían como podían y reaccionaron fruto de una calidad ofensiva notable (10-18). Sin embargo, el Sáenz Horeca Araberri pasaba apuros en defensa y la gota que colmó el vaso fue el 15-26. Arturo Álvarez, entrenador de los locales, pidió tiempo muerto antes de que fuese demasiado tarde. El tiempo se agotó poco después y lo hizo con un parcial de 4-1 que endulzó el marcador del primer cuarto (19-27).

ARABERRI APRIETA. La mejor dinámica de juego con la que cerró el primer periodo el Sáenz Horeca Araberri se mantuvo en los primeros minutos del segundo cuarto. De hecho, el parcial de 4-0 encendió la alerta de ‘Epi’, que solicitó su primer tiempo muerto del partido (21-27). De poco sirvió porque los vascos siguieron acercando posturas hasta el 28-30. Máxima tensión con un partido que se le estaba complicando al San Pablo Inmobiliaria por momentos. Al menos, los azules mantenían su ligera ventaja que sirvió para que la fe no se perdiese y el marcador del descanso señalase un positivo 35-39.

ARREÓN VISITANTE. Guerra fría en el tercer cuarto. La salida de vestuarios tras el descanso hizo florecer las estrategias de ‘Epi’ y Álvarez, que registraban un empate técnico perfecto (39-43). Más de cuatro minutos de periodo hicieron falta para que se decantase la balanza hacia uno u otro lado. El parcial de 0-5 rompió el equilibrio y llevó al técnico de los vitorianos a parar el partido (39-48). No era demasiado tarde, pero el conjunto burgalés había recuperado su mejor versión ofensiva y defensiva, lo que le permitió seguir ampliando la diferencia, a pesar de la rotunda oposición del Sáenz Horeca Araberri (47-59). Y no pudo terminar mejor el cuarto para el combinado burgalés, que anotó un espectacular triple sobre la bocina, de manos de Edu Martínez, para cerrar el periodo 47 a 66.

SENTENCIA. Férrea defensa del San Pablo Inmobiliaria para decidir el partido en un último cuarto en el que partió con mucha ventaja. El periodo fue un mero trámite porque los burgaleses así lo quisieron. Los azules mantuvieron tan alta su intensidad defensiva que imposibilitaron que los vascos pudiesen sacar la cabeza. Parcial tras parcial la diferencia era más abultada y el partido finalizó con un sobresaliente marcador de 70 a 87.

MVP: GORAN HUSKIC. El pívot serbio se fue hasta los 16 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 26 de valoración.

Por Dto. Comunicación San Pablo Inmobiliaria Burgos

LEYMA CORUÑA 83-71 ACTEL FORÇA LLEIDA

Filip Djuran bota ante Alfonso Alzamora (Basquet Coruña)

ARRANQUE TITUBEANTE. Superados en intensidad y acierto por el equipo visitante, el equipo anfitrión tardó en tomarle el pulso al partido. El Actel Força Lleida tiraba de acciones individuales cargadas de verticalidad por parte de sus jugadores exteriores (Nevels y Sevillano) para dividir la zona naranja y sumar puntos en la pintura. Después de encajar un parcial de 0-9, que ponía el 5-14 en el marcador, y habiendo transcurrido cuatro minutos y treinta segundos de juego, Tito Díaz se veía obligado a solicitar su primer tiempo muerto. Tras el parón llegarían las primeras rotaciones, momento que aprovecharon los locales para recortar diferencias. La segunda unidad del equipo catalán no conseguía mantener el nivel de los titulares mientras que el Leyma, a pesar de no encontrar un referente ni acertar desde la distancia (0/4 en triples), aprovechaba la aportación coral de sus jugadores (ocho jugadores se repartieron los 17 puntos que consiguió el equipo gallego en el primer cuarto) para recortar diferencias. El electrónico reflejaba un 17-20 después de diez minutos de juego.

TÓNICA DE IGUALDAD. Los naranjas contestaron al triple inicial anotado por Sutina y que daba una ventaja de 6 puntos al Força Lleida con un parcial de 8-0 que les devolvía el mando del partido. Monaghan ponía una marcha más en el juego de los locales, Javi Lucas se mostraba muy activo en ambos lados del parqué y Djuran reclamaba el protagonismo ofensivo con 10 puntos antes del descanso. Los primeros triples traían la alegría a las gradas de Riazor y devolvían la identidad al Leyma Coruña, que sumó 26 puntos en este acto. Mientras, los catalanes aprovechaban las segundas oportunidades (consiguieron hasta diez rebotes ofensivos en la primera mitad con un destacado Marc Martí y Garret Nevels haciendo verdaderos estragos en el entramado local) para mantener el marcador igualado (43-42 al descanso).

EL HOMBRE DE HIELO. En el tercer parcial el Leyma Coruña se puso el mono de trabajo y endureció su defensa. Djuran seguía de dulce y la ventaja crecía hasta los 8 puntos (50-42). Pero nuevamente reaccionó un correoso Força Lleida que nunca arrojó la toalla. Liderados por José Simeón endosaban un parcial de 0-9 a los coruñeses y volvían a sonreír (50-51). Pero en ese momento apareció Zyle. El lituano, que había tenido una desafortunada puesta de escena en el inicio de partido, sacó a relucir todos sus recursos a la vuelta de vestuarios y anotó 8 puntos casi consecutivos ante una defensa ilerdense que no encontraba fórmula para detenerlo. Con un 62-65 favorable a los locales llegamos al último acto.

CRUEL CASTIGO. El último cuarto comenzó con el guión escrito en los minutos anteriores. Un Leyma Coruña que estiraba el marcador, un Força Lleida que conseguía reaccionar en base a acciones de carácter y otra vez el equipo gallego que pegaba un nuevo arreón. Los pupilos de Tito Díaz mantenían una renta siempre superior a los 3 puntos. Llegamos a la recta final con un Actel Força Lleida que se encomendaba una vez más (y van...) a Garret Nevels y con un Leyma que seguía viviendo de su superioridad en la pintura (41 de los 83 puntos de los coruñeses llegaron de manos de su juego interior). El desenlace del choque fue cruel con los catalanes, que arriesgaron con una defensa asfixiante y unos ataques a la desesperada que les pasaron factura en el marcador final. El 83-71 que reflejaba el electrónico al término de los 40 minutos reglamentarios suponían la máxima ventaja para el Leyma Coruña (+12) a lo largo de todo el encuentro.

MVP: GEDIMINAS ZYLE. Ya fue el jugador más destacado en la última contienda disputada en Riazor, hace dos semanas, ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, y esta noche el ala pívot lituano del Leyma Coruña ha repetido el nivel de excelencia mostrado ante los extremeños. Si bien su irrupción en el parqué, en el quinteto titular, fue torpe y dubitativa (un punto y cero créditos de valoración al descanso), la segunda mitad de Zyle ante el Actel Força Lleida fue simplemente demoledora. Zyle fue el encargado de romper el partido en favor del equipo naranja, con sus penetraciones cargadas de decisión tras finta y con sus lanzamientos de media distancia. El rubio jugador terminó el choque siendo decisivo con 17 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias y dando una sensación de superioridad sobre los pívots rivales casi insultante.

Por Carlos Mirás

CLUB MELILLA BALONCESTO 101-105 CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

Josep Franch lanza por encima de Jorge Sanz (Melilla)

INICIO DOMINANTE DEL CAFÉS CANDELAS BREOGÁN. Así ha sido durante 35 minutos. Los lucenses por delante todo el encuentro hasta recibir un tremendo parcial del Melilla que forzó la prórroga. Pero antes de que eso ocurriese, ya los hombres de Lezkano arrancaban poniendo su ritmo con un parcial de salida de 2-14. El cual ya ponía cuesta arriba los intereses locales. El tiempo muerto pedido para intentar cortar la sangría de poco ha servido, ya que las diferencias se mantenían en torno a los diez puntos. En la última jugada del primer cuarto Suka-Umu anotaba un triple que ponía al Melilla Baloncesto a nueve puntos, pero con 30 puntos encajados en un cuarto (21-30 fue el resultado del primer acto).

NADA CAMBIABA EN EL SEGUNDO CUARTO. Es más, la leve mejoría del Melilla Baloncesto que se vio al final del primer cuarto resultó ser un espejismo de la realidad. Los gallegos continuaban cómodos en el partido gracias a 6 puntos de Iván Cruz que, junto a Fakuade, le volvían a dar una ventaja considerable al Cafés Candelas Breogán (27-40) que no permitía reacción local alguna. Ott con un triple ponía a 12 a los suyos; pero de nuevo el Breogán contestó para irse a los vestuarios con la máxima ventaja hasta aquel momento: 34-50.

PARTIDO CASI SENTENCIADO. Todo continuaba a mejor, el Breogán parecía acercarse a la victoria en un pista en la que los últimos once enfrentamientos siempre cayeron para el mismo lado; el del Melilla Baloncesto. Los de la ciudad amurallada estaban cada vez más cómodos sobre la pista, mientras que los jugadores de Alejandro Alcoba intentaban contrarrestar a su rival a base de triples. Pero en la zona dominaba Stainbrook, que cada día que pasa es mejor jugador y hacía que el ‘Breo’ se pusiese 20 arriba a poco de terminar el tercer cuarto. Un período que terminaría 58-75.

32 PUNTOS EN 10 MINUTOS, PRÓRROGA Y DERROTA. La semana pasada, el Gipuzkoa Basket le metió 47 puntos en 15 minutos al Cafés Candelas Breogán para decantar el partido de su favor. Esta vez fue 32 y 10 respectivamente. Un bajón tremendo en el ataque visitante unido a que el Melilla se aplicó más en defensa y Suka-Umu lideró la remontada. Un tremendo 20-6 de parcial les permitió a los locales igualar el encuentro a 88 puntos a poco de finalizar. Tras un intercambio de canastas se llegaba con empate a 92 a falta de 16 segundos para el final y el Breogán tenía balón. Falló un ex-Melilla como Josep Franch y dejaba 6 segundos a su rival para poder ganar. Suka-Umu falló y se fue a una prórroga en la que la tónica del encuentro volvió a dominar y Stainbrook hizo volar la victoria hacia tierras gallegas.

MVP: MATT STAINBROOK. El dueño de la pintura del Cafés Candelas Breogán en la segunda vuelta. Tras el impresionante trabajo realizado por el cuerpo técnico del ‘Breo’, Stainbrook es una pieza clave. Y así se ha demostrado frente al Melilla, en donde fue clave en el tiempo extra con 6 puntos, cuando su equipo anotó 13.

Por Adrián Pulleiro

RETABET.ES GBC 87-78 UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO

Bandeja a aro pasado de Lander Lasa (GBC)

EL GASCA, UNA FIESTA. Ambiente de gala en el Polideportivo José Antonio Gasca. Cerca de 2000 espectadores presenciaron una nueva victoria del RETAbet.es GBC contra un gran rival como Unión Financiera Baloncesto Oviedo. El público estuvo más metido que nunca en el partido y la atmósfera que se vivió recordó por momentos a la de antaño. Uno de los grandes objetivos del club guipuzcoano para esta temporada era recuperar la ilusión de los aficionados y no se puede negar que lo están consiguiendo. El balance como local del GBC pasa a ser de 14 victorias y 1 derrota.

FELIPE DOS ANJOS. El pívot de 18 años anotó los primeros 8 puntos de su equipo contra un Slezas que no apareció por el Gasca. Se mostró muy superior a los pívots locales e hizo valer sus 2.18m en ambos lados de la pista. Sumó 16 puntos (5/5 T2 y 6/7 TL), 8 rebotes y 1 tapón para 27 de valoración. Sufrió más a la hora de atacar la defensa zonal, pero la LEB Oro se le empieza a quedar pequeña.

EL AVERAGE, SOBRE LA BOCINA. Anotó Joan Pardina los dos tiros libres que ponían el 84-78 para el GBC en el marcador a falta de 21 segundos. Carles Marco solicitó un tiempo muerto con el objetivo de concienciar a los suyos de la importancia del average, fijado en 8 puntos a favor del conjunto ovetense, algo que Johan Lofberg no pareció comprender. A los visitantes les bastaba con agotar la posesión, ya que el Gipuzkoa Basket no mostró la más mínima intención de hacer falta, pero el alero sueco decidió lanzar desde ocho metros a falta de 8 segundos y permitió a los donostiarras capturar el rebote, gozar de una última acción y Joan Pardina no perdonó encestando un triple sobre la bocina para poner el +9 final.

SITUACIÓN ENVIDIABLE. El GBC reforzó su liderato y tiene el average ganado a Burgos, Oviedo y Breogán. Tan solo lo perdió ante Palencia. En todos los triples empates sale beneficiado exceptuando el GBC-Burgos-Palencia, aunque teniendo en cuenta que burgaleses y palentinos deben enfrentarse entre sí, la situación de los donostiarras al frente de la clasificación es envidiable.

MVP: JOAN PARDINA. El alero catalán sigue creciendo a pasos agigantados. Es un trabajador nato y no necesita ser protagonista para cuajar un partidazo. En esta ocasión sumó 12 puntos, 10 rebotes y 18 de valoración, además de anotar el triple final que dio el average al Gipuzkoa Basket. Otro jugador al que la ACB le espera más pronto que tarde.

Por Irlentz Quiñones

TAU CASTELLÓ 94-79 CB PRAT

Bandeja en extensión de Sergio Rodríguez (TAU)

EL TAU, DE MÁS A MENOS. Los castellonenses eran conscientes de la importancia de este choque y salieron con brío. El nivel defensivo era bueno y se mandaba en ataque durante los primeros compases de este periodo, pero se fueron diluyendo a medida que los visitantes afinaban su puntería en los triples (acabaron el primer cuarto con destacable 4 de 7) e incurrían en errores defensivos. Así, los catalanes se hicieron con la iniciativa en el marcador (15-18, min. 8). Por su parte, los de La Plana estaban atascados en ataque y Toni Ten quiso cortar rápido con este problema al hacer cinco cambios prácticamente a la vez, metiendo en pista a Cooper, Herrera, Faner, Durán y Rodríguez.

DECISIVO COOPER. La apuesta salió bastante bien. Cooper refrendó su buen estado de forma con una decena de puntos consecutivos (un espectacular alley-oop incluido) y Faner, además de sumar importantes puntos, fue el mejor en lo que es un auténtico maestro: revolucionar el partido, animar a sus compañeros para defender a muerte y poner el encuentro en una dinámica favorable para los suyos. Herrera también se sumó a la fiesta haciendo daño bajo los aros y ahora el partido tenía una pinta mucho mejor (37-31, min. 14), con un TAU Castelló muy reconocible. El CB Prat pidió un tiempo muerto ante el vendaval que le estaba arrollando, pero la pausa no le sirvió de nada, ya que se sumaron al carro Rodríguez y Durán para poner su granito de arena en establecer la máxima renta castellonense (48-33, min. 16). El combinado visitante estaba tocado, pero pudo superar este aturdimiento con cabeza. Bajó el ritmo del choque, tapó las vías de anotación de su rival y se agarró a la pista, logrando de esta manera que la cosa no fuera a mayores al llegar al descanso (53-47).

LA BARRERA DE LOS DIEZ PUNTOS. Las sensaciones siguieron siendo buenas en la reanudación. El combinado anfitrión defendía fuerte y superó la renta de los 10 puntos con unos ataques directos a la par que efectivos. En este sentido, Cooper siguió con su recital: continuaba con su acierto en los triples y si en la primera parte nos dejó boquiabiertos con su alley-oop, se marcó esta vez un “coast to coast” que remató con un mate y tiro libre adicional. Realmente impresionante el estadounidense, pero por desgracia se tuvo que sentar en el minuto 27 al cometer su cuarta falta.

HOLGADA VICTORIA LOCAL. Cooper tenía que reservarse, pero el TAU Castelló estaba entonado y parecía muy difícil de parar porque todos los que estaban en pista aportaban y anotaban. En estos compases, el que parecía ahora más inspirado era Edu Durán, bien secundado por Rodríguez. Cuando el escolta pelirrojo saca a relucir su calidad todo parece mucho más fácil. Lo que también ya parecía fácil era la victoria, porque el partido se había roto y la ventaja de los de Toni Ten ya estaba en torno a los 20 puntos con pocos minuto por delante para la conclusión del envite (85-65, min. 35). El combinado catalán pudo maquillar el resultado, pero poco más, porque el triunfo se quedó para quien lo mereció con creces.

MVP: KYLE COOPER. El ala-pívot estadounidense brilló a pesar de los problemas con las faltas y se fue hasta los 19 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 21 de valoración.

Por Dto. Comunicación TAU Castelló

