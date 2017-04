GBC y Breogán se jugarán el ascenso; Coruña, a un paso del PO; Marín, casi descendido

Ricardo Úriz guía contra el Huesca a un GBC que luchará por el ascenso directo

Stainbrook lidera el triunfo de Breogán sobre Palma y mantiene el pulso con GBC

Abultada victoria del Oviedo ante un Marín que prácticamente queda descendido

El acierto del Coruña en su visita al Prat le deja a un paso de asegurarse el PO

Burgos roza el liderato y Palencia se aleja; exhibiciones de Steinarsson, Díaz y Kupsas

Quinteto ideal J31: Aegir Steinarsson, Christian Díaz, Xabier López-Aróstegui, Jordi Trias y Mindaugas Kupsas

MAGIA HUESCA 62-75 RETABET.ES GBC

Mikel Motos defendido por Mike Carlson

APARICION DE URIZ. Los dos bases teóricos titulares, se quedaron de inicio en el banco en los primeros igualados minutos. Las dos rápidas faltas de Pablo Pérez dieron paso a la entrada de Gintvainis, pero la aparición en pista de Úriz ha sido la clave para que Guipuzkoa consiguiera sus primeras ventajas importantes, tras un triple del base navarro daba una ventaja de 9-18 a los donostiarras, se llegaba con un 12-18 al final del primer cuarto.

REACCION PEÑISTA. Continuaba GBC aumentando la ventaja para llevarla por encima de los de los 10 puntos a su favor. Con la dirección de Gintvainis, un triple de Lafuente y la vuelta a pista de Fontet, Peñas conseguía un parcial de 9-2 a su favor y volver a igualar el partido. Unos últimos minutos del cuarto han eran un despropósito de errores, mal porcentaje en el lanzamiento de 3 de los donostiarras y perdidas por ambos equipos.

NEGADOS. En los primeros 10 minutos GBC conseguía un 4/6 en triples, al finalizar el tercer cuarto la estadística era de 6/20, aun así los visitantes no han perdido la ventaja en el marcador en ningún momento. Mientras Peñas luchaba cada balón y buscaba sobre todo a Fontet para anotar, GBC a través de Oroz, Carlson y el trabajo bajo los aros de Ndoye y Simeonov eran los que mantenían a los suyos

APARICION DE SERGI PINO. Negado durante muchos minutos en el tiro, tan solo un triple en 30 minutos, el veterano alero aparecía en el último periodo, anotando en buenas acciones tanto en penetraciones como en tiro. Cuando la defensa era de dos hombres y muy encima de el, buscando y asistiendo al compañero que se encontraba solo. 9 puntos en el último cuarto, hombre clave en la ventaja final de 62-75, donde Peñas se ha dejado ir o no le han llegado las fuerzas, tras el último partido de Logroño donde lo dio todo, en el que era “su final”.

MVP: RICARDO ÚRIZ. El veterano base de GBC destacado por Guillermo Arenas antes del partido como el mejor base de la categoría, hizo honor a las palabras del entrenador de Huesca y firmó un completo partido, con unas estadísticas de 14 puntos, 4 balones recuperados y 5 faltas recibidas, conseguía una valoración de 22 que le daban el MVP del encuentro. El base navarro ha sido el más regular de su equipo y desde su entrada en el partido, el GBC se colocaba por delante en el marcador y aunque Peñas llego a estar muy cerca, su “tempo” de juego y control del mismo no permitió sorpresas para un equipo que lucha por ganar la LEB Oro y retornar a la ACB.

CB PRAT 76-81 LEYMA CORUÑA

Cómoda bandeja de Pep Ortega

SIN PERMANENCIA ASEGURADA. La derrota del viernes de Calzados Robusta daba una primera oportunidad a Prat para sellar su continuidad en la segunda máxima competición estatal; pero un buen primer parcial no fue suficiente para doblegar a un Leyma Coruña que se impondría en los tres siguientes y conseguiría controlar el choque para dar un paso importante hacia los playoffs por el ascenso. Será en plena Semana Santa cuando la procesión potablava podría fijar su continuidad ante un posible descendido com Marín, curiosamente otro conjunto gallego.

LA NUEVA MODA DEL 6’75. 30 tiros de 2 puntos por 40 triples lanzados. La etiqueta de la serie de tiro de los locales fue algo desmesurada más aún cuando los porcentajes de ambas distancias no superan el 33%. Prat se fue a un 13/40 en triples (1 por minuto) destacando negativamente el 0/5 de Gerbert Martí o el 1/6 de “Piru” Ros. Por su parte el cuadro dirigido por Tito Díaz cuajó unos notables porcentajes de tiro: 55% en tiros de 2 y 52% en triples, claves en el triunfo visitante en el Joan Busquets. La igualdad en el rebote y las 17 pérdidas de los coruñeses dieron algunas opciones a los catalanes.

LOS 3 MOSQUETEROS DEL LLOBREGAT. Xavi Forcada, Xabi López-Aróstegui y Pep Ortega, entre los tres cosecharon 56 de los 76 tantos de los locales (un 74%) que deja claro ver quien son los líderes de ataque del conjunto potablava pero que amagan a la vez una falta de ayuda anotadora en jugadores de segunda unidad (sólo el microondas Marc Sesé contribuyó con 10 tantos). Johnson y Monaghan fueron los principales artífices del cuadro naranja con 38 puntos entre ambos, repartiendo así algo más su anotación con sus compañeros.

DOS TIEMPOS DISTINTOS. Si los dos primeros parciales fueron de constantes alternativas en el electrónico, destacando un 0-10 de los coruñeses y un 9-0 de los pratenses (ambos en el segundo cuarto), el control del marcador favorable a los gallegos sería la tónica dominante después del paso por vestuarios, especialmente en un último parcial donde los de Tito Díaz entrarían en los últimos cinco minutos con un +11 (61-72) que supieron administrar hasta el final del partido gracias a los malos porcentajes ya mencionados de los locales.

MVP: XABI LÓPEZ-ARÓSTEGUI. Pese a la derrota, una de las mejoras noticias para Prat fue el destacado papel del alero vasco. Uniéndose a los incansables Ortega y Forcada, López-Aróstegui finalizaría el encuentro con 19 tantos, 6 rebotes y 4 asistencias para ser el más valorado con 22.

UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 89-55 MARÍN PEIXEGALEGO

Mouhamed Barro machaca el aro

PRIMERAS VENTAJAS DESDE EL TRIPLE. Comenzó el partido con un ritmo muy lento donde el Marín Ence Peixegalego estaba más fluido en ataque. El Unión Financiera Baloncesto Oviedo no encontró canasta hasta el minuto tres del primer cuarto. Tres triples consecutivos del OCB les puso por delante en el marcador por primera vez en el partido, 11-8. Sin embargo, a los hombres de Javi Llorente tampoco les temblaba la muñeca y Jason Cain encadenaba triple tras triple y volvía a poner por delante al Marín Ence Peixegalego. Mouhamed Barro entraba al parqué y revolucionaba el partido anotando seis puntos consecutivos y cambiando el ritmo de juego. Al término del primer cuarto, un triple sobre la bocina de Carlos Martínez cerraba el marcador en 23-18 para los asturianos.

DISPUESTOS A ROMPER EL PARTIDO. El equipo de Carles Marco salió al segundo cuarto con la intención de romper el partido pero dos acciones consecutivas de Agustí Sans forzaba el primer tiempo muerto de Javi Llorente ya que la diferencia era de diez puntos, 28-18. Sin embargo, el equipo gallego volvió a meterse en el partido con un buen juego en ataque y una intensidad defensiva que bloqueaba las ideas del conjunto asturiano. No obstante, Dani Pérez volvió a aportar frescura al ataque ovetense y volvieron a abrir una brecha. Al descanso, 42-28.

OVIEDO FRENA LA REACCIÓN DEL MARÍN. No comenzó atinado el Unión Financiera Baloncesto Oviedo en el tercer cuarto y eso lo aprovechó un Marín Ence Peixegalego que se metía en el partido con un parcial de 5-13 a su favor. No obstante, el OCB volvió a apretar las tuercas en defensa y eso se tradujo en puntos ofensivos. Edu Hernández-Sonseca concentraba todas las acciones ofensivas y la diferencia volvió a los once puntos, 53-42. El pívot madrileño ofreció un recital de asistencias y gracias a ellas, el equipo de Carles Marco consiguió la máxima del partido hasta el momento, 60-45. A falta de disputarse los últimos diez minutos, 62-48 para el OCB.

PARCIAL DEMOLEDOR PARA SENTENCIAR. Comenzaba el último cuarto y un parcial de 13-0 a favor del Unión Financiera Baloncesto Oviedo parecía ya romper definitivamente el partido. Paul Jesperson emergía como uno de los máximos anotadores del OCB con doce puntos. Tal y como ya afirmaba Carles Marco en la previa del partido, la situación del Marín Ence Peixegalego podría ser una losa a lo largo del partido y el último cuarto de los gallegos daba buena muestra de ello. Mouhamed Barro sumaba ya 16 puntos y se convertía en el máximo anotador del Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Los últimos minutos transcurrieron sin ningún sobresalto con un OCB lúcido en ataque. Al término del partido, 89-55.

MVP: MOUHAMED BARRO. El jugador más valorado del Unión Financiera Baloncesto Oviedo fue Mouhamed Barro. El senegalés obtuvo 24 de valoración tras sumar 16 puntos y 9 rebotes. Timothy Derksen fue el jugador más valorado del Marín Ence Peixegalego con 24 de valoración (17 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias).

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 88-62 PALMA AIR EUROPA

Carles Bivià defendido por Rafa Huertas

DIFERENCIAS CLARAS DESDE EL PRINCIPIO. Partidazo de Breogán que ha llegado a su media anotadora de la temporada (89, en este partido 88). De todas maneras el partido ha sido disputado con un equipo enfrente, Palma Air Europa, muy flojo en todas las facetas y desde luego que no tuvo su día. En los primeros momentos primeros fallos claros bajo canasta de Palma y efectividad máxima en el equipo lucense. Una canasta de Stainbrook ponía ya una primera ventaja de diez (14-4) transcurridos tan sólo 4 minutos de partido. Los cinco puntos siguientes de Bivià (14-9) parecía que iban a espabilar a los isleños. Nada más lejos de la realidad. Breogan disponía de un gran acierto, eso sí, con la mayoría de tiros librados y casi sin defensa de por medio. La prueba son los 27 puntos del primer cuarto con 11 de diferencia (27-16), demoledor.

SEGUNDO Y TERCER PERÍODO, MÁS DE LO MISMO. Los tiempos muertos de Xavi Sastre no servía para nada y el dominio en el luminoso y en la cancha era más que evidente, con la segunda unidad mallorquina suele bajar el listón, que naturalmente seguían aprovechando los Bropleh, Cruz, Fernández para seguir aumentando la ventaja. Minutos de hombres menos habituales aprovechados al máximo. Siempre con la relajación, o eso parecía, de los mallorquines. 47-30 al descanso, se reflejaba lo que estaba pasando, o quizás no, la ventaja pudo haber sido superior. Tras el descanso seguía el despropósito isleño y el acierto habitual lucense. Actuación coral de los gallegos con 6 hombres por encima de los 10 de valoración. Actuación coral en los isleños en el desprósito del tiro y el rebote. En el tercer cuarto llegaba la máxima del partido con el 66-36 tras canasta de nuevo de Stainbrook, contestada en seguida por Mockford con un triple que dejaba el 66-39 al final del mismo.

MINUTOS DE LA BASURA. El último cuarto fue de probaturas por parte Natxo Lezcano. Gilling, Bropleh, Quintela y Cruz, los menos habituales, de nuevo a cancha para dar descanso a los titulares de cara a las tres últimas jornadas mirando al ascenso directo. Por parte de Palma Xavi Sastre castigaba a su quinteto titular en pista, pero aún así las diferencias apenas menguaron hasta el 88-62 final.

LA CLAVE. Todo, no hubo nada que hiciera mínimamente bien Palma. Dobles y triples rebotes ofensivos para Breogán, tiros liberados de cualquier distancia, y para más hurgar en la herida los porcentajes lucenses fueron apañádos (57% de 2, 36% de tres) pero nada destacables para justificar la diferencia. Los porcentajes mallorquines fueron horribles (45% de 2, 29% de 3), y estos sí justifican gran parte de la abultada derrota visitante.

MVP: MATT STAINBROOK. Sumó 12 puntos y 9 rebotes para 21 de valoración, dueño del juego interior, donde campó a sus anchas, aunque no fue una actuación tan destacada como debió ser debido a las facilidades dadas por Palma Air Europa en todos los aspectos.

CLASIFICACIÓN POS EQUIPO PG PP 1 RETAbet.es GBC 22 9 2 Cafés Candelas Breogán 22 9 3 San Pablo Inmobiliaria Burgos 21 10 4 Unión Financiera Baloncesto Oviedo 20 11 5 Quesos Cerrato Palencia 20 11 6 Ourense Provincia Termal 18 13 7 Club Melilla Baloncesto 18 13 8 Leyma Coruña 18 13 9 Palma Air Europa 17 14 10 Actel Força Lleida 16 15 11 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 14 17 12 Sáenz Horeca Araberri Basket 13 18 13 TAU Castelló 12 19 14 CB Prat 11 20 15 FC Barceona Lassa B 11 20 16 Magia Huesca 10 21 17 Calzados Robusta 9 22 18 Marín Peixegalego 7 24

QUINTETO IDEAL SOLOBASKET DE LA J31 Base



Aegir

Steinarsson

(Burgos) 11 puntos, 8 rebotes, 13 asistencias (31 valoración) Base



Christian

Díaz

(COB) 20 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias (27 valoración) Alero



Xabier

López-Aróstegui

(Prat) 19 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias (22 valoración) Ala-pívot



Jordi

Trías

(FCB B) 14 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias (25 valoración) Pívot



Mindaugas

Kupsas

(Clavijo) 31 puntos, 8 rebotes (40 valoración)

