GBC y Palencia, líderes provisionales; COB y Melilla, al alza; FCB, en caída libre

GBC y Palencia se sitúan como líderes provisionales y meten presión a Oviedo

Importantes victorias del COB y Melilla en la lucha por ser cabeza de serie

La jornada vuelve a estar marcada por el fallecimiento de nuestro colaborador Marc Retamero

Abrimos el resumen con el homenaje que Actel Força Lleida y Quesos Cerrato Palencia rindieron a Marc Retamero, el que fuera nuestro coordinador de la LEB Oro, fallecido el pasado sábado tras una larga enfermedad. Se vivió un emotivo minuto de silencio antes de arrancar el partido en el Barris Nord, el pabellón de su equipo, para recordar a un amante del baloncesto que, desde allá donde lo viera, seguro se mostró tan agradecido como lo estamos toda la familia de Solobasket por el apoyo recibido a lo largo de esta dura semana.

Y no solo en LEB Oro, porque en el choque entre Comercial Ulsa CBC Valladolid y Carrefour 'El Bulevar' de Ávila correspondiente a la categoría de bronce del baloncesto nacional también tuvieron un bonito detalle acordándose de Marc. No cabe duda de que su dedicación por y para el deporte de la canasta ha dejado huella. Desde Solobasket, una vez más, GRACIAS por todos vuestros mensajes de ánimo. Seguiremos estando al pie del cañón y trataremos que Marc se sienta orgulloso de nuestro trabajo. Se lo merece.

Minuto de silencio en Pisuerga por el fallecimiento del compañero de @solobasket Marc Retamero. Precioso detalle del @CBCValladolid pic.twitter.com/Iah5fQi6ry — Samu Yagüe (@SaYaGar) 13 de enero de 2017

De nuevo agradecer a @papperitzmende1 @CBCValladolid y a toda su afición el emotivo minuto de silencio por la memoria de Marc @solobasket pic.twitter.com/Wd3ohdnqe5 — Jose antonio verdejo (@Jantonioverdejo) 13 de enero de 2017

RESULTADOS JORNADA 20 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

CLUB MELILLA BALONCESTO 80-72 SÁENZ HORECA ARABERRI BASKET

Héctor Manzano lanza a canasta ante Iván García (Foto: Nuria Rioja)

BÁLSAMO: Importante victoria la del Melilla Baloncesto que se acerca de esta forma a la zona noble de la clasificación. Los de Alejandro Alcoba mantuvieron a raya en todo momento al Sáenz Horeca Araberri Basket que no cejó en su empeño de llevarse la victoria del Javier Imbroda. Los dos equipos ofrecieron un partido en el que el intercambio de golpes fue la tónica general gracias al lucimiento de Zaid Hearst, Massine Fall, Marcos Suka o Johnny Berhanemeskel. Arturo Álvarez no defraudó con su planteamiento y expuso en la ciudad autónoma el argumento de juego que ha mantenido en esta temporada y que le ha llevado a ser la revolución de la temporada.

EXHIBICIÓN HEARST: Fue tal el espectáculo de Hearst que hasta los aficionados melillenses aplaudieron algunas canastas del escolta nigeriano. Los números hablan por sí solos: 32 puntos, 4 rebotes y 8 faltas recibidas. Además, la factura de alguna de ellas provocó el asombro del respetable, sobre todo en las logradas en un 1 vs 1. Hearst fue el gran dominador del choque con su acierto desde todas las posiciones y acabó con un 11/17 (65%) de acierto en tiros de campo. De hecho, los 62 de valoración que firmó el Araberri, 34 pertenecen al escolta.

PICK AND ROLL. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentó el conjunto vasco fue la defensa del pick and roll, sobre todo en la primera parte cuando subía a bloquear Massine Fall, que aprovechó los desequilibrios defensivos para anotar con facilidad. Los de Arturo Álvarez no supieron responder a esta situación en ataque que les provocó muchos quebraderos de cabeza. Ya en la segunda parte, la defensa de los vascos se ajustó y el impacto de este tipo de jugada disminuyó, aunque siguió dando resultados a los norteafricanos.

DEBUT. El partido de esta jornada sirvió para que debutase con la camiseta Igor Hadziomerovic, último fichaje araberrista, que se sumaba a la segunda aparición de Akinlolu Akingbala con la camiseta del Sáenz Horeca Araberri Basket. El mastodóntico pívot firmó 8 puntos y 8 rebotes, aunque mostró algunas lagunas propias del poco tiempo que lleva en el equipo de Álvarez. Por su parte, Hadziomerovic tuvo un estreno mucho menos lucido en los que se evidenció que todavía tiene que coger el ritmo y los sistemas para ofrecer su mejor cara.

EL MVP: MASSINE FALL. El joven pívot senegalés firmó su mejor encuentro hasta el momento basándose en una gran primera parte en la que acabó con 24 de valoración. Fall, que como curiosidad jugó con la camiseta de Oliver Arteaga, firmó 17 puntos, 5 rebotes y 5 tapones. A eso, hay que añadirle los intangibles de intimidación y de tiros desviados que provocó en los jugadores del Araberri. Tal fue su importancia en los de Alejandro Alcoba hoy, que fue el jugador que más estuvo en pista con 27 minutos en pista. Buen partido el del africano quien acabó siendo ovacionado con el público melillense.

Por Francisco Daniel Sola

RETABET.ES GBC 87-81 FÚTBOL CLUB BARCELONA LASSA

Mike Carlson levanta el tiro contra el FC Barcelona Lassa B (Foto: Unai Murillo)

SUPERIORIDAD LOCAL. El RETAbet.es GBC saltó al campo con la victoria entre ceja y ceja, siendo Jackson Capel el encargado de poner la primera piedra en un período inicial donde anotó 8 puntos. Las canastas de Lasa y Carlson ampliaron la ventaja al descanso e hicieron presagiar una cómoda segunda mitad. El +17 para los donostiarras en el minuto 29 tras canasta de Ndoye parecía definitivo, pero al final les tocó sufrir más de la cuenta

ARREÓN VISITANTE. Al conjunto dirigido por Porfi Fisac se le atascó el rebote y concedieron demasiadas segundas oportunidades a un FC Barcelona Lassa B que, de la mano de Kurucs y Peno, anotó 4 triples consecutivos en el inicio del último cuarto para ponerse a dos puntos. Fue entonces cuando la dirección de Úriz, el talento de Carlson y la sangre fría de Joan Pardina, autor de 2 triples en el tramo final, aparecieron y sellaron la victoria del GBC.

EL FCB, EN CAÍDA LIBRE. No está siendo una temporada fácil para el filial blaugrana. Como es normal en estos casos, las altas y bajas están marcando el curso del equipo comandado por Alfred Julbe y no están logrando sumar victorias. Una vez disputado su compromiso de la J 20, aunque en su caso hayan jugado 19 partidos, acumula un balance de 2 victorias y 17 derrotas, las últimas 13 de forma consecutiva. Los resultados no acompañan, son el farolillo rojo de la LEB Oro y la permanencia se pone muy cuesta arriba.

¿ÚLTIMO PARTIDO DE NIANG? El director de juego senegalés del Gipuzkoa Basket, Thierno Niang, llegó a la capital guipuzcoana avalado por Porfi Fisac, seleccionador del cuadro africano, pero no está gozando de muchas oportunidades. Es por ello que, según informa el periodista Juanjo Lusa, en los próximos días probará con el Agustinos Eras de LEB Plata y, si convence, saldrá cedido rumbo a León.

MVP: MIKE CARLSON. El ala-pívot norteamericano es sinónimo de puntos. Una fuente de anotación que cada día trabaja para sumar en más facetas del juego. Ante el Barça sumó 20 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones y 6 faltas recibidas para un total de 20 créditos de valoración. Pocos jugadores en la liga tienen un talento ofensivo como el suyo y está sabiendo explotarlo a la perfección en San Sebastián.

Por Irlentz Quiñones

TAU CASTELLÓ 75-80 OURENSE PROVINCIA TERMAL

Diego Kapelan trata de frenar la penetración del rival (Foto: Pascual Cándido)

DESCONTROL EN EL INICIO Comenzaba el partido con ambos equipos erráticos en ataque y muy permisivos en defensa. Algo más afinado, Castellón conseguía las primeras ventajas en el electrónico gracias al buen hacer de Sergio Rodríguez y Cooper (10-6). En los minutos posteriores, de correcalles, los locales fueron aumentando su renta hasta los 7 puntos (17-10) la máxima en todo el partido. A partir de ahí, la irrupción de Mitrovic con 3 triples en el primer cuarto fue igualando las fuerzas hasta el 24-21 al final del primer cuarto.

TAU CASTIGA EL REBOTE Y COB EL TRIPLE El segundo cuarto comenzaba con un guión muy parecido al que tuvo el primero. Más anarquía que control por parte de ambos equipos. En el caso de los locales, minutos de mucho desacierto en ataque que se veía compensado en parte por el dominio en el rebote al que sometieron al conjunto ourensano. Al descanso eran 19 los rebotes que sumaban los de Toni Ten. En el otro lado, los de Gonzalo García veían como la dupla bosnio-canadiense, tenía el acierto del que no disfrutaron contra Prat, al descanso 17 puntos para Mitrovic y 14 para Kapelan, que disparaban a los suyos en el marcador hasta el 42-48. En gran parte gracias al excelso porcentaje desde el 6,75, con 8/12 hasta ese momento.

TERCER CUARTO IGUALADO En la reanudación tras el descanso, no varió mucho el guión, bajó el acierto en ataque, mejoraron las defensas y la diferencia en el marcador osciló entre los 2-6 puntos, siempre a favor de los visitantes. Dmitry Flis, desaparecido en el primer tiempo irrumpió en el partido con varias canastas de mérito, y unido al buen hacer en la dirección de Chema García (sustituyendo al lesionado Arévalo) para los castellonenses, nos íbamos al final del tecer cuarto con un ajustado 60-66. Todo por decidir.

EL NERVIOSISMO FINAL DIO LA VICTORIA AL COB En la decisiva recta final, se producía un contratiempo importante para los locales, Faner, el único base nato del TAU Castelló por la lesión de Arévalo, cometía la cuarta falta. Malos minutos de ambos equipos en ataque, que hacían que a 3 minutos del final, el marcador no se moviera apenas (68-73). Nguirane dispuso de varios tiros cómodos a 4 metros para acercar a los suyos, pero veía el aro muy pequeño. Difícil situación para los locales que veían como se le escapaba el partido ante su público, la puntilla fue un triple de Diego Kapelan que ponía el 70-76 para el Ourense Provincia Termal, y tras una serie de tiros libres, los visitantes se llevaron el partido por un definitivo 75-80.

EL MVP. DIEGO KAPELAN Sensacional partido para el escolta bosnio canadiense, que hizo valer su papel de capitán, tirando del Ourense en ataque durante todo el partido. 22 puntos (con 6/9T3 y 4/4TL), 1 rebote, 3 asistencias y 4 faltas recibidas para 25 tantos de valoración. Desquició a un Edu Durán que no sabía cómo parar el bombardeo desde el 6,75.

Por Alejandro Gómez

ACTEL FORÇA LLEIDA 78-80 QUESOS CERRATO PALENCIA

Daniel Rodríguez busca el pase ante la defensa de Papantoniou (Foto: Puertas & Enjuanes)

GOLPE A GOLPE. Los primeros minutos del partido ofrecían un buen juego ofensivo por parte de ambos conjuntos, pero eran los leridanos que estaban un poco más precisos en llegar al minuto cinco de juego cuatro puntos por encima, después de que Nevel asistiera a Leonardo Demetrio (18 puntos, 5 rebotes) para que anotara una canasta de dos puntos (14-10). Los locales mantenían la lava de cuatro puntos hasta los últimos instantes del primer periodo, donde Palencia recortaba la lava a dos puntos gracias a una potente mate de Mamadou Samb (25 puntos, 3 rebotes), colocando el (23-21) en el final de los primeros diez minutos de juego.

ARREONES VISITANTES. En el inicio del segundo periodo, era Palencia quien hacía un paso adelante, dejaba tres minutos sin anotar los leridanos y conseguía un parcial de (0-8) que obligaba a pedir tiempo muerto Borja Comenge. El equipo reaccionaba, y gracias a cuatro puntos consecutivos de Nondas Papantoniou, y una canasta de Marc Martí empataba el encuentro a (29-29) cuando corría el minuto 14 de partido. El Actel Força Lleida luchaba para llegar por delante al descanso, y avanzaba al electrónico mediante una cesta de Juampi Sutina cuando quedaban por jugar dos minutos de la primera parte (37-36). Pero los visitantes respondían a través de Jhornan José Zamora, primero con un triple, y después aprovechaba una pérdida leridana para anotar dos puntos más, dejando el marcador con un resultado de (37-41) a falta de un minuto para el descanso. Palencia insistía en parar el juego a través de faltas, y no permitió crear una jugada a los leridanos, dejando el marcador sin movimiento en el último minuto de la primera parte. En el arranque del tercer cuarto, Palencia Baloncesto se mostraba cómodo tanto desde la distancia como desde la pintura, y instauraba un parcial de (2-9) cuando corría el minuto 26 de juego (40-50). Un triple por parte mantenía la renta de diez puntos, pero entonces aparecía Nevesl con cinco puntos seguidos para recortar la lava en tan sólo tres puntos (50-53). Sin embargo, los visitantes mostraban un gran acierto desde la línea de tres puntos en los últimos dos minutos de periodo y volvían a marchar diez puntos por encima antes de entrar al último cuarto de partido (51-61).

NEVELS AL RESCATE. Mamadou Samb abría el último cuarto con un triple que colocaba la máxima ventaja del encuentro (51-64). Pero a continuación Nevels aparecía, y con un triple lejano, y una bonita cesta de 2 + 1 volvía el conjunto catalán en el partido (59-68) tras 33 minutos de partido. Palencia luchaba para seguir lejos en el electrónico, y después de un tiro libre anotado por su jugador más destacado, Daniel Rodríguez (15 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, para un 26 de valoración), se colocaba de nuevo once puntos arriba cuando sólo quedaban cuatro minutos para el final (64-75). El Actel Força Lleida, y el público del Barris Nord no se rendían, este empuje hacía efecto, y con los dos equipos en bonus , Leonardo Demetrio iba a la línea de tiros libres dos veces para transformar los cuatro lanzamientos. Nevels seguía con su racha anotadora, y una cesta su permitía concluir un parcial de (8-0) que reducía la lava a sólo tres puntos (72-75) cuando quedaban 2:47 minutos por disputar. En la acción siguiente Dani Rodríguez era objeto de falta y conseguía transformar ambos tiros libres, pero posteriormente era Nevels quien respondía con una rápida canasta para mantener el Palencia a tres puntos.

A LAS PUERTAS DE LA REMONTADA. El ambiente en el Barris Nord era ensordecedor, pero tras una buena circulación de balón Joan Tomás anotaba un triple de mucho mérito y colocaba su equipo seis puntos por encima en el minuto 39 de juego (74-80). Los leridanos pedían tiempo muerto y los servía para fabricar una jugada que Leonardo Demetrio culminaba con un mate para recortar la renta a cuatro puntos (76-80). Palencia tenía la pelota y quedaban 50 segundos en el marcador, el equipo visitante era paciente y trenzaba una jugada larga que el visitante Roma Bas no conseguía anotar, los locales capturaban el rebote y anotaban en la acción siguiente mediante Miquel Feliu para colocar -se a sólo dos puntos y con 29 segundos por disputar, momento en que Palencia pedía tiempo muerto (78-80). Los visitantes buscaban agotar la posesión, y aunque tenían un triple para sentenciar el partido no lo anotaban. El rebote lo capturaba Leonardo Demetrio y le daba el balón a Garrett Nevels, que enfilaba hacia la línea de tres puntos visitante, con tres segundos restantes del americano se elevaba por tirar, pero la defensa del Palencia tapaba bien el tiro y no permitía a Nevels conseguir una canasta que hubiera podido dar la victoria al conjunto leridano. Después de que el balón quedara en el suelo en dominio de nadie, el tiempo se agotaba y certificaba la derrota del Actel Força Lleida por un resultado final de (78-80).

MVP: DANIEL RODRÍGUEZ. A pesar del empuje del equipo y el público del Barris Nord, el Actel Força Lleida se quedó a las puertas de culminar una remontada que hubiera sido épica y cayó derrotado por un ajustado (78-80) ante el Palencia Baloncesto. Garrett Nevels volvió a ser el MVP del conjunto de la tierra firme con 27 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, para un 32 de valoración, aunque la victoria cayó del lado de un conjunto visitante liderado por Daniel Rodríguez (15+6+6. 26 de valoración).

Por Dto. Comunicación Actel Força Lleida

