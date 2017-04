Gipuzkoa Basket es ACB; definidos los 8 equipos del playoff; el descenso, en juego

El RETAbet.es GBC conquistó su tercer ascenso a la ACB tras superar a Coruña

Breogán cumplió en su visita al FCB con un gran Lobito Fdez y Matt Stainbrook

El Burgos conquistó la pista del Cáceres al ritmo de un destacado Goran Huskic

Oviedo aprovechó los problemas en el rebote del Araberri para sumar otro triunfo

Carles Bivià, con 7 triples, metió al Palma en PO tras una abultada victoria en Prat

Lleida remontó al COB en el Q4 pero se queda matemáticamente fuera del PO

Palencia superó en casa a un Clavijo en peligro al que no bastó Bryce Pressley

Jorge Sanz y Eduard Gatell, jugadores más destacados del Melilla ante Huesca

El Marín, ya descendido, se soltó la melena y ganó en su visita al TAU Castelló

5 ideal: Jorge Sanz, Bryce Pressley, Zaid Hearst, Eduard Gatell y Sandi Marcius

Huesca y Clavijo se jugarán la permanencia en la última jornada en casa contra Cáceres y Lleida respectivamente

Haz click en el escudo para acceder a la información de cada club:

RESULTADOS JORNADA 33 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

RETABET.ES GBC 86-68 LEYMA CORUÑA

El Gipuzkoa Basket, campeón de la LEB Oro 16-17 (FEB)

CÓMODA VICTORIA LOCAL. El RETAbet.es GBC necesitaba una victoria en los dos partidos que le restaban y no dejó pasar la oportunidad de celebrar el ascenso ante un Gasca abarrotado. La ventaja hasta el descanso era de cuatro puntos, pero en la segunda mitad hubo un solo equipo en la pista y los donostiarras se proclamaron campeones de la LEB Oro 16/17.

FISAC, ÚRIZ Y EL GASCA. Lejos queda aquel 23 de mayo del 2006 cuando el Gipuzkoa Basket consiguió su primer ascenso a la ACB con Porfi Fisac y Ricardo Úriz entre los protagonistas de la gesta. Once años después, el Gasca volvió a vivir un momento mágico con entrenador y jugador defendiendo los intereses del GBC.

UNA TEMPORADA DE ENSUEÑO. Uno de los principales objetivos tras la renuncia del club guipuzcoano a permanecer en la Liga Endesa era recuperar a una afición venida a menos debido a los malos resultados de los últimos años. Desde el primer día quedó claro que el equipo no caminaría solo y no en vano el RETAbet.es GBC ha sumado 16 victorias en los 17 partidos disputados ante su público. La donostiarra nunca se ha caracterizado por ser una afición caliente, pero los números del equipo han ayudado a llenar el pabellón semana tras semana.

EUFORIA CONTENIDA. El GBC levantó la copa de campeón de la LEB Oro y logró una plaza de ascenso directo a la ACB. No obstante, a día de hoy nadie se puede imaginar lo que deparará el futuro. Puede sonar precipitado volver a la Liga Endesa tras haber renunciado a seguir en ella hace apenas unos meses, pero por otro lado es lícito que el club intente materializar el ascenso para competir en la categoría que por méritos deportivos le corresponde. El verano será muy largo y habrá tiempo para hablar de ello.

MVP: TAUTVYDAS SLEZAS. El pívot lituano demostró que cuando se lo propone puede ser uno de los interiores más dominantes de la categoría. Su nivel de concentración, muy diferente al de varios partidos a lo largo de la temporada, le permitió no cargarse de faltas y jugar una elevada cantidad de minutos, en los que sumó un doble-doble con 10 puntos, 11 rebotes y 18 de valoración.

Por Irlentz Quiñones

Porfirio Fisac (RETAbet.es GBC): Escuchar audio

Tito Díaz (Leyma Coruña): Escuchar audio

Declaraciones: Cristina Sarasola / Dpto. Prensa GBC

Volver a resultados

CLUB MELILLA BALONCESTO 79-67 MAGIA HUESCA

Alfredo Ott defendido por Mikel Motos (Nuria Rioja)

ARREONES. El partido no tuvo continuidad en ningún momento y la victoria cayó del lado melillense gracias a un último empujón motivado por la salida de Alfredo Ott al campo. 5 puntos suyos ayudaron a sentenciar el choque que comenzó con un parcial de 13-0 para los melillenses pero que fue contestado por los oscenses. Entre el tercer y el último cuarto Magia Huesca logró ponerse a 5 puntos, un intento de remontada que se quedó en nada. Los visitantes solo se pusieron por delante mediado el segundo cuarto y solo se pudieron acercar en el marcador cuando los de Alejandro Alcoba dejaban de pisar el acelerador.

MAL DÍA. Si tu mejor anotador y mejor pasado acaba con -11 de valoración, la victoria se complica mucho. El partido de Jokubas Gintvainis empezó, discurrió y terminó siendo una pesadilla. Desacertado en todo momento, se marchó del Javier Imbroda sin anotar y dando una imagen muy desdibujada de lo que venía demostrando. 4 balones perdidos, 4 faltas y 0/4 en tiros de campo fueron sus números en la penúltima jornada de la liga. Su rendimiento lastró mucho a los de Guillermo Arenas en sus aspiraciones para poder firmar su permanencia.

BAJAS. Decía Alejandro Alcoba que lucharían este partido pero sin arriesgar y fue así teniendo en cuenta las bajas que arrastraban. Jugadores tan importantes como Oliver Arteaga o los hermanos Almazán siguen recuperándose de sus respectivas lesiones lo que obligó al resto de jugadores a arrimar el hombro y a canteranos como Pelayo Larraona y Alberto Alemán disfrutar de algunos minutos.

DUO LETAL. Jorge Sanz y Edu Gatell fueron los motores, silenciosos eso sí, de la victoria del Melilla Baloncesto. Los dos ofrecieron un recital en ambos lados de la pista y acabaron con un partido muy completo. El base firmó unos magníficos 14 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias mientras que Gatell firmó 30 de valoración en 16 minutos y 18 segundos. Sin estridencias, sin llamar la atención pero muy efectivos, los dos se echaron el equipo a la espalda y demostraron que son dos herramientas muy válidas para Alcoba de cara a los playoff.

MVP: EDU GATELL. El pívot respondió a las mil maravillas ante la ausencia, una jornada más, de Oliver Arteaga. En apenas 16:18 de juego logró 15 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y 3 tapones lo que le dejó con 30 de valoración. La efectividad del jugador catalán salió a relucir en esta ocasión más que nunca debido a que exprimió cada segundo que estuvo sobre la cancha. Gatell dio muestras de superar en todo momento a sus rivales.

Por Fco. Daniel Sola

Alejandro Alcoba (Melilla Bto): Escuchar audio / Ver vídeo

Guillermo Arenas (Magia Huesca): Escuchar audio / Ver vídeo

Declaraciones: Manu Gavilá / Dpto. Prensa Melilla Bto.

Volver a resultados

TAU CASTELLÓ 86-93 MARÍN PEIXEGALEGO

Gabe Rogers progresa haciendo uso del bote (Pascual Cándido)

A TIRONES. No se sabe si sería por las recientes vacaciones, pero la verdad es que los dos contendientes saltaron a la cancha algo fríos. Tuvieron que pasar 4 minutos para que los locales se activaran. Una vez más, Faner era el encargado de darle marcha al asunto con su velocidad endiablada y Cabot el principal ejecutor con 7 puntos prácticamente consecutivos finalizando las rápidas transiciones de su compañero. De este modo, se produjo un interesante parcial para los anfitriones (17-5, min. 5) que provocó el primer tiempo muerto del cuadro pontevedrés. La pausa les sirvió para reponerse, afinar su puntería (sobre todo el escolta Derksen) y aprovechar el tiempo de reposo de Faner para así mejorar su situación al término de este primer cuarto (22-19).

CON CUATRO ABIERTOS. El Marín Peixe Galego estaba ya entonado y hasta le dio la vuelta al marcador (24-28, min. 13). Sus interiores también se subieron al carro anotando y cargando de faltas a los pívots castellonenses. Ante este atasco, Toni Ten puso en pista a la tripleta exterior que mejor resultado le había dado, con Faner, Cabot y Durán. A su vez, al tener a sus hombres grandes amenazados por las personales, el técnico local se vio obligado a echar mano de un quinteto con pocos centímetros y Uclés como único interior nato. Artillería ligera para responder a la ofensiva gallega. Ante la adversidad, el TAU Castelló se mostró más aguerrido e intenso en defensa y en ataque aprovechaba las situaciones ventajosas que disponía al estar con 4 jugadores abiertos. Esta atípica apuesta dio unos grandes resultados, ya que se vio al combinado de La Plana con un juego más alegre y vistoso además de lo más importante: recuperar la delantera en el luminoso (41-38 al descanso).

ACIERTO OFENSIVO. Tras el descanso siguió el juego alegre, aunque en esta ocasión con los 210 centímetros de Busma echando un valioso cable. Pero la alegría se fue diluyendo a medida que crecían los problemas para superar la cerrada defensa visitante. Fue entonces cuando apareció uno de esos arrebatos de raza y acierto tan típicos en el TAU Castelló que hacen aumentar los decibelios de la grada a sus máximos niveles. Dos triples consecutivos y otras dos canastas permitieron un importante despegue (63-56, min. 29) y, sobre todo, un alivio al ver que ya no costaba tanto anotar.

MARÍN REMONTA PERO EL TAU CERTIFICA LA PERMANENCIA. En el último cuarto, los triples volvieron a dar oxígeno, con sendos lanzamientos transformados por Durán y Rodríguez. No obstante, el combinado pontevedrés se agarraba a la pista, forzaba cerca de los tableros para generar opciones de tiro y su cuenta anotadora no cesaba. A su vez, los castellonenses se cargaban de faltas y a falta de 4 minutos ya estaban en bonus,, mientras que los visitantes sólo tenían una. No podía haber más tensión, la actuación arbitral descentraba a los de Toni Ten y el Marín Peixe Galego se pudo poner por delante en el electrónico a 3 minutos del final (77-79). Otro oportuno triple de Faner adelantó a los suyos a 1:30, pero en la siguiente posesión los gallegos dieron la réplica con otra transformación desde más allá de los 6,75. De nuevo Faner (impresionante partido el suyo) se armó de decisión y metió dos tiros libres, pero Rogers respondió acto seguido con una nueva canasta. De este modo, quedaban sólo 33 segundos, el marcador reflejaba 84-86 y balón para el combinado anfitrión. A continuación, el TAU Castelló no pudo hacer peor las cosas, ya que perdieron la bola a los pocos segundos y facilitaron una nueva canasta visitante. Estos errores acabaron siendo fatales y precipitaron la derrota castellonense, aunque con el consuelo de que los resultados en otras canchas de LEB Oro certificaron de manera matemática la ansiada permanencia.

MVP: JOAN FANER. El jugador del TAU Castelló fue el más valorado del partido gracias a sus 20 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, 3 robos, 4 faltas recibidas y 26 de valoración.

Por Dto. Comunicación TAU Castelló

Toni Ten (TAU Castelló): Escuchar audio

Javi Llorente (Marín Peixegalego): Escuchar audio

Declaraciones: Saúl Viciano / Dpto. Prensa Amics Castelló

Volver a resultados

CB PRAT 56-82 PALMA AIR EUROPA

Víctor Serrano levanta el tiro (Bahía San Agustín)

SALIDA EN TROMBA DE LOS VISITANTES. Primeros de partido en los que costaba anotar, pero en los que el Palma Air Europa imponía un 0-8 de parcial que daba una primera ventaja al equipo mallorquín. Prat reaccionaba acelerando su ritmo de juego y recortaba distancias gracias a una agresiva defensa para ponerse a solo 3 puntos (9-12) a falta de 3 minutos para el final del periodo. Pero el Palma Air Europa estaba muy metido en el partido y la pareja Asier Zengotita y Carles Bivià sacaba el arsenal ofensivo para volver a distanciar a su equipo y un triple del valenciano en el último segundo cuarto dejaba un resultado de 9 a 24.

PRAT SE ENGANCHA AL PARTIDO. Segundo cuarto en marcha y los nervios parecían aparecer en pista, el aro se encogía y entrábamos en momentos de muchos errores y poco acierto llegando a un pobre 13 a 27 al ecuador del cuarto. El CB Prat se venía arriba de nuevo gracias a su intensa defensa que esta vez iba acompañada de una gran mejora en el acierto del tiro exterior finalizando la primera mitad con un ajustado 27 a 31.

BIVIÀ LIDERA EL PARCIAL DECISIVO. Se reanudaba el partido y Carles Bivià sacaba el fusil para anotar tres triples consecutivos que distanciaban de nuevo al Palma Air Europa en los primeros minutos de juego. Los de Xavi Sastre se encontraban en su salsa, anotando de tres y con una defensa agresiva que secaba el ataque local imponiendo un duro parcial de 3-20 que dejaba un resultado de 30 a 51 a falta de 4:36 para el final del tercer cuarto. El ritmo anotador de este cuarto no baja, el Palma Air Europa estaba enchufado y eso se hacía notar con mucho triple y con el conjunto mallorquín manteniendo la ventaja y cerrando un gran tercer periodo con un favorable 41 a 61.

GESTIÓN DE LA VENTAJA. Últimos diez minutos de partido y el conjunto mallorquín mantenía la intensidad en defensa sin dejar que el Prat Joventut se acercase en el marcador, manteniendo una ventaja siempre cómoda. Los minutos pasaban y los de Xavi Sastre gestionaban bien su ventaja para finalizar con una victoria por un resultado de 56 a 82.

MVP: CARLES BIVIÀ. El escolta del Palma Air Europa sacó a pasear su muñeca y sumó 24 puntos (7/11en triples), 1 rebote, 2 asistencias, 3 robos, 1 tapón, 1 falta recibida y 20 de valoración.

Por Dto. Comunicación Palma Air Europa

Volver a resultados

UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 78-72 SÁENZ HORECA ARABERRI

Agustí Sans lanza con Zaid Hearst al fondo (Hugo Álvarez)

FUERTE COMIENZO DE LOS LOCALES. Con un alto acierto en los triples y una buena defensa sobre Johnny Berhanameskel, los hombres de Carles Marco dominaron con autoridad los dos primeros cuartos. En el primero y con un espectacular 4 de 6 en triples ya fueron capaces de lograr 14 puntos de diferencia (25-11) faltando minuto y medio para el final, con un Manu Rodríguez especialmente acertado con 7 puntos. En el segundo, de nuevo las ventajas rondaron los 10 puntos en varias ocasiones, llegando a superarlas (35-24 con 5:20 por jugar) gracias a un Jesperson que cogía el relevo anotador con 6 puntos y no permitía a los araberristas acercarse demasiado en el marcador. 43-37 al descanso y la sensación de que el partido no se les podía escapar a los locales, sobre todo tras la lesión sufrida por Alvarado a 2 min. para el intermedio y que le impediría volver a la cancha.

FANTÁSTICO TERCER CUARTO VITORIANO. Cuando más penosa se ponía la situación para los de Álvarez con una rotación aún más corta de la ya habitual, más trataron de reivindicar el buen trabajo realizado durante la temporada y que los había llevado a esta situación de comodidad clasificatoria. Agarrándose a sus dos bastiones fundamentales, la calidad y clase de Berhanameskel (7 puntos con canastas de auténtico mérito) y la tenacidad y piernas de Hearst (5 puntos y 5 rebotes en este periodo), los vascos fueron capaces de voltear el marcador y colocar un inquietante 51-52 a falta de 4 minutos para la conclusión del cuarto que se quedaría en un 57-56 al final del mismo.

LA LÓGICA SE IMPONE AL FINAL. Como era de esperar, la mayor rotación local y el cansancio visitante debían ser factores decisivos en el último cuarto y así fue. Con Hearst asfixiado por la buena defensa de Salvó y la defensa a toda cancha que con buen criterio imponían los de Marco para hacer más patente esa diferencia de banquillo, los vitorianos empezaron a mostrar un claro bajón en su juego y sus porcentajes. En este cuarto se pudieron ver varios airballs de los de Álvarez, que no eran sino más que una clara muestra de la falta de fuerzas de los vitorianos, que en casi 4 min. y medio apenas habían sido capaces de anotar 4 puntos (67-60 para los oviedistas). Por parte local Jesperson más acertado que nunca y con un repertorio de jugadas no vistas hasta ahora (aro pasado en penetración o fade away lateral a 5 metros del aro...) establecía diferencias que llegaban hasta los 10 puntos (75-65 a 2:21 para el desenlace). De ahí al final, los vascos siguieron demostrando que son un equipo que nunca se rinde y pese a todas las vicisitudes en contra siguieron recortando diferencias hasta el 78-72 final.

DIA DE REENCUENTROS EN PUMARÍN con la vuelta a Oviedo de dos ex-jugadores del club y un entrenador asturiano. Nico Cvetinovic y Zaid Hearst dejaron muy buenos recuerdos en la parroquia azul por su calidad y entrega en las etapas que vistieron la aurinaranja. Arturo Álvarez es un contrastado entrenador asturiano con más cartel internacional a lo mejor que nacional pero cuya capacidad no escapa al aficionado carbayón. Los 3 fueron aplaudidos en su presentación con el equipo visitante y los dos jugadores se fueron además chocando las manos de todos los aficionados ubicados en la zona baja de la grada lateral. Un bonito gesto que la afición agradeció con más aplausos.

MVP: ZAID HEARST. Estaba claro que el americano tenía ganas de realizar un buen partido ante su ex. Su temporada pasada había sido buena, yendo a más con el paso de las jornadas y ganándose al público de Pumarín por su constante lucha y determinación para rebotear desde su 1,88. Desgraciadamente, todo esto no fue suficiente para su renovación, con la llegada de Salvó y Loffberg, los carbayones apostaban por otro tipo de alero que desde luego no les ha funcionado nada mal, dejando sin sitio al bueno de Zeke. La temporada de Hearst está siendo para enmarcar y hoy lo volvió a demostrar. Mientras la gasolina le aguantó fue capaz de llevar a su equipo a las puertas del triunfo en una cancha tan dura como la asturiana. Reboteando como solo él sabe hacer (12 capturas) y anotando (20 puntos) con buenos movimientos al poste, con algún triple imposible (como el que cerraba la primera parte desde 8 metros tras paso atrás) o unos contra unos incontenibles por los rivales que se le pusieran delante, Zaid ha demostrado que en Vitoria no se equivocaron con su fichaje.

Por Juan Carlos Iglesias

Carles Marco (Unión Financiera Oviedo): Escuchar audio

Arturo Álvarez (Sáenz-Horeca Araberri): Escuchar audio

Declaraciones: Cristina Romero / Dpto. Prensa OCB

Volver a resultados

FC BARCELONA LASSA B 82-93 CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

Matt Stainbrook sale a taponar el tiro de Stefan Peno (Víctor Salgado)

BUEN INICIO LOCAL. Los azulgranas han empezado a mandar en el partido desde el primer periodo con los puntos de Peno, Aleix Font y el efecto sorpresa de Alex Mazaira. Y es que el ala-pívot gallego, que no estaba contando con muchos minutos este curso, anotó 8 puntos casi consecutivos y ha sido primordial para el 27-23 con el que se llegó al final del primer periodo.

BREOGÁN FRENA EL ARREÓN DE TRÍAS. En el segundo cuarto, con Trias aportando a ambos lados de la pista, los de Julbe han cogido una renta de seis puntos, 36-30, que poco a poco el Breogán ha ido secando hasta situarse por delante con el 39-41. El parcial de 0-8 de los gallegos ha propiciado que en el descanso los de Lezcano mandaran por tres puntos, 41-44, tras un triple de Ivan Cruz.

EL CLUB GALLEGO COGE RITMO. Y es que en la reanudación los visitantes, que han estado liderados por el pívot Stainbrook, han cogido un buen ritmo y poco a poco se han marchado en el marcador. La igualdad era un hecho hasta el minuto 25 con los puntos de Peña y un triple de Peno (55-55), pero el Breogán ha sabido hacer su juego y ha cerrado el cuarto tres puntos por encima (62-65).

EL FCB B, A REMOLQUE. En el último y decisivo periodo los gallegos han llegado a mandar por ocho puntos, 64-72, pero los puntos bajo el aro de Gerun han devuelto el Barça B al partido (70-76). Desde entonces y hasta el final los de Julbe han ido a remolque, siempre dentro del partido, y las diferencias fueron mínimas (77-80, min 37). En el tramo final Peno ha cogido la responsabilidad con dos canastas para igualar al máximo el marcador (82-84, min 39), pero el Breogán ha sentenciado el encuentro con tres triples seguidos de Fernández que han dejado el marcador en 82-93.

MVP: MATT STAINBROOK. El pívot del Cafés Candelas Breogán volvió a ser el jugador más valorado de su equipo tras sumar 17 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 1 robo, 1 tapón, 4 faltas recibidas y 28 de valoración.

Por Dto. Comunicación FC Barcelona Lassa B

Alfred Julbe (FC Barcelona Lassa): Escuchar audio

Natxo Lezkano (Cafés Candelas): Escuchar audio

Declaraciones: David Jover / Dpto. Prensa FCB

Volver a resultados

ACTEL FORÇA LLEIDA 78-66 OURENSE PROVINCIA TERMAL

Miquel Feliu arma el brazo (Puertas y Enjuanes)

PRIMERA TOMA DE CONTACTO. El partido comenzaba con ambos conjuntos aprovechando sus armas para anotar (6-6), cuando se llegaba al ecuador del primer cuarto, el visitante Fran Guerra (11 puntos, 11 rebotes, 21 de valoración) se imponía en la pintura, y junto con el acierto exterior de Nemanja Mitrovic (13 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias) abrían una brecha de siete puntos favorable a los gallegos (8-15), momento en que Borja Comenge decidía parar el partido. El acierto de Leonardo Demetrio (7 puntos, 8 rebotes, 10 de valoración) desde la línea de tiros libres permitía a los leridanos dejar la distancia en cuatro puntos al final de los primeros diez minutos de juego (14-18).

MARTÍ MANTIENE VIVO AL LLEIDA. En el segundo cuarto aparecía el máximo anotador del partido, el leridano Marc Martí (20 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 19 de valoración) lograba encestar dos triples seguidos para colocar los leridanos por delante en el minuto quince de partido (24- 23). Los dos equipos se mostraban sólidos en defensa, y sólo un triple de Diego Kapelan (15 puntos, 5 rebotes, 15 de valoración) en el último minuto de la primera mitad permitía deshacer la igualdad en el electrónico (28-31).

ARREÓN VISITANTE NEUTRALIZADO. El inicio del tercer cuarto era favorable a los gallegos, una acción de 2+1 de Devin Wright (10 puntos, 7 rebotes, 14 de valoración) daba la máxima ventaja de los visitantes en el partido (30-39) cuando corría el minuto 25 de partido. Sin embargo, en el tramo final del tercer cuarto, el Ourense no se sentía cómodo contra la defensa leridana y perdía dos balones que finalizaban en un mate de Nevels, y una cesta de Demetrio al contraataque (44-45). Una cesta de Wright dejaba el margen en tres puntos cuando se llegaba al último y decisivo periodo (44-47).

21-0 PARA SOÑAR PERO EL COB SALVA EL AVERAGE. La primera canasta del último cuarto corría de manos gallegas (44-49), pero a partir de ahí, el equipo de Comenge iniciaba siete minutos mágicos donde mostraba una precisión, motivación y defensa excepcionales. Gerard Sevillano (13 puntos, 8 rebotes, 14 de valoración) y Miquel Feliu (15 puntos, 6 rebotes, 20 de valoración) eran los primeros encargados de encender la caldera del Barris Nord y conseguir un primer parcial de 10-0 en el minuto 33 de partido. Aunque el tiempo muerto visitante, el conjunto de la tierra firme seguía intratable, el gran tándem entre equipo y afición hacían que Ourense se mostrara muy impreciso, perdiendo balones y chocando una y otra vez contra el muro leridano. Los locales mostraban una confianza y motivación enormes, y eso se traducía en un parcial de 21-0 que colocaba el (65-49) en el electrónico cuando se disputaba el minuto 36 de partido, lo que permitía soñar en ganar el ' average’ de dieciséis puntos a los visitantes. Fran Guerra volvía a resucitar los visitantes anotando dos tiros libres para romper el parcial local (65-51). Cuando restaba una y cuarenta y siete minutos para terminar el encuentro, Nevels conseguía una cesta que volvía a colocar el +16 en el electrónico (69-53), sin embargo, en la acción siguiente Kapelan asumía la responsabilidad y anotaba un triple para recortar la renta a trece puntos (69-56) con 1:27 por disputar, momento en que el banquillo leridana pedía tiempo muerto. Marc Martí volvía a hacer soñar el Barris Nord (71-56), pero una vez más, Fran Guerra no fallaba desde la línea de tiros libres y Kapelan volvía a encestar un triple vital para su equipo cuando quedaban 37 segundos de partido (73-61). El Actel Força Lleida no se rendía en los últimos compases del partido, buscaba el error de los visitantes desde la línea de tiros libres, pero los gallegos se mostraban acertados y no dejaban margen a la épica. Finalmente el Club Ourense Baloncesto conseguía retener el average, pero la victoria (78-66) era para un equipo que finalizaba el partido con la cabeza alta y recibía el aplauso de todo el público del Barris Nord.

MVP: MARC MARTÍ. No fue el jugador más valorado del Actel Força Lleida, pero su contribución en el segundo cuarto permitió mantener vivo al equipo. Sus números fueron de 20 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 19 de valoración.

Por Dto. Comunicación Actel Força Lleida (traducido)

Borja Comenge (Actel Força Lleida): Escuchar audio

Gonzalo García de Vitoria (COB): Escuchar audio

Declaraciones: Oliver Rosell / Dpto. Prensa Força Lleida

Volver a resultados

QUESOS CERRATO PALENCIA 89-77 CALZADOS ROBUSTA

Dani Rodríguez busca el pase a una mano (Estefanía Medina)

ÚLTIMO PARTIDO EN EL MARTA DOMINGUEZ. EL Quesos Cerrato jugaba su último partido en el pabellón palentino antes de la reforma que lo convertirá en un pabellón con características para poder acceder a la ACB. Los palentinos querían vencer, como han hecho, en el último partido en casa antes de los play off que disputarán en un pueblo cercano.

VICTORIA SIN COMPLICACIONES PARA LOS LOCALES. A pesar de que Calzados Robusta llegaba al Marta Domínguez con la única intención de llevare la victoria, el equipo de Sergio García no puso nada fáciles las cosas. Los primeros minutos Calzados Robusta parecía dominar el partido, pero los palentinos decidieron ponerse serios en la defensa y certeros en ataque y consiguieron dominar sin dificultades el marcador.

BUEN JUEGO OFENSIVO DEL PALENCIA. Cuando en los primeros minutos los riojanos iban cogiendo confianza y parecía que podían complicar las cosas a los palentinos, 3 triples seguidos volvieron a meter a los locales en el partido. Con un buen dominio de la pintura el Quesos Cerrato quiso dejar claro que, aunque el factor cancha ya lo tenían de su parte, querían la victoria. Y la consiguieron.

CLAVIJO ESTABA OBLIGADO A GANAR. Disputándose una plaza en la LEB Plata con el Magia Huesca, el equipo de Antonio Pérez llegaba a Palencia con la motivación de vencer y ponerse a salvo a una jornada del final, pero no ha podido ser así. La buena noticia para los riojanos es que el Magia Huesca ha perdido también su encuentro con el Melilla, lo que hace que el descenso no se decida hasta el último partido de la temporada.

MVP: BRYCE PRESSLEY. A pesar de la derrota de su equipo, el escolta estadounidense fue el mejor jugador del partido y quien mantuvo a los suyos en el encuentro con sus 23 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, para lograr 28 de valoración.

Por Sara Sánchez

Sergio García (Quesos Cerrato): Escuchar audio

Antonio Pérez (Calzados Robusta): Escuchar audio

Declaraciones: Estefanía Medina / Dpto. Prensa QCP

Volver a resultados

CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 71-79 SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS

Sandi Marcius penetra con fuerza (Cáceres Basket)

CONTUNDENTE SALIDA VISITANTE. Impecable salida del San Pablo Inmobiliaria a la siempre incómoda pista del Multiusos Ciudad de Cáceres. El cuadro visitante arrancó en tromba, anotando un rápido 0-8 de parcial que llevó al técnico local, Ñete Bohigas a detener la sangría. El cuadro blanco estaba mostrando su buen estado de forma, ofreciendo numerosas alternativas en ataque que eran culminadas por muchos y variados protagonistas. Sin embargo, los extremeños tenían que aparecer si no querían volver a sufrir el duro correctivo del partido de ida y lo consiguieron (10-15). Diego Epifanio ‘Epi’ paró el partido y recordó a los suyos que no era día para conceder beneficios al rival y el plantel visitante impuso su ley antes de cerrar el primer periodo con un notable 12-21.

CÁCERES RECORTA DIFERENCIAS. A pesar del gran trabajo defensivo del primer cuarto, realizado por los de ‘Epi’, el acierto anotador desde larga distancia llegó a manos del tercer mejor equipo desde la línea de 6,75 y el statu quo desapareció. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad, a pesar de encajar un crítico 18-30, reaccionó recortando la distancia a menos de diez puntos antes de llegar al descanso (34-42).

TODO POR DECIDIR. Tras el paso por vestuarios, la autoridad del San Pablo Inmobiliaria se desvirtuó. Los blancos fueron cediendo terreno, en la misma medida que los locales se iban encontrando más cómodos sobre la cancha. Si bien los burgaleses fueron mejores que los de Ñete Bohigas en la primera mitad del tercer periodo (44-56), la reacción cacereña fue tan violenta que se llevó por delante la notable ventaja que venía disfrutando el cuadro burgalés durante la primera mitad. Tanto fue así que el San Pablo Inmobiliaria se sintió salvado por la campana del final del tercer cuarto (56-61).

TRABAJADA VICTORIA DEL BURGOS. El último cuarto estuvo mucho más abierto de lo que cabía esperar y de lo que les hubiese gustado a los blancos. De hecho, a pesar de que fueron los burgaleses los que golpearon primero y Bohigas empleó un tiempo muerto (61-70), los cacereños metieron el miedo en el cuerpo a los visitantes (67-73), que tuvieron que apretar los dientes para no dejarse alcanzar. Así las cosas, el favorito impuso su ley y se llevó la victoria con un marcador de 71-79.

MVP: GORAN HUSKIC. El ala-pívot serbio del San Pablo Inmobiliaria Burgos sumó 22 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 1 tapón, 4 faltas recibidas y 28 de valoración.

Por Dto. Comunicación San Pablo Inmobiliaria Burgos

Ñete Bohigas (Cáceres P. H): Escuchar audio / Ver vídeo

Diego Epifanio (San Pablo Burgos): Escuchar audio / Escuchar audio

Declaraciones: Jorge García / Dpto. Prensa Cáceres P.H.

Volver a resultados

CLASIFICACIÓN POS EQUIPO PG PP 1 RETAbet.es GBC 24 9 2 Cafés Candelas Breogán 23 10 3 San Pablo Inmobiliaria Burgos 23 10 4 Unión Financiera Baloncesto Oviedo 22 11 5 Quesos Cerrato Palencia 22 11 6 Club Melilla Baloncesto 19 14 7 Leyma Coruña 19 14 8 Ourense Provincia Termal 18 15 9 Palma Air Europa 18 15 10 Actel Força Lleida 17 16 11 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 14 19 12 Sáenz Horeca Araberri Basket 14 19 13 TAU Castelló 12 21 14 CB Prat 12 21 15 FC Barceona Lassa B 12 21 16 Magia Huesca 10 23 17 Calzados Robusta 10 23 18 Marín Peixegalego 8 25

Volver a resultados

QUINTETO IDEAL SOLOBASKET J33 Base



Jorge

Sanz

(Melilla) 14 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias (29 valoración) Escolta



Bryce

Pressley

(Clavijo) 23 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias (28 valoración) Alero



Zaid

Hearst

(Araberri) 20 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias (28 valoración) Ala-pívot



Eduard

Gatell

(Melilla) 15 puntos, 8 rebotes, 3 tapones (30 valoración) Pívot



Sandi

Marcius

(Cáceres) 20 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia (28 valoración)

Volver a resultados