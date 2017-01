Golpe de autoridad de Palencia y GBC; contundente Burgos; Clavijo, a por la salvación

Presión para el Oviedo en la lucha por el liderato en un viernes negro para los equipos gallegos

QUESOS CERRATO PALENCIA 97-89 CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

Salto inicial entre Mamadou Samb y Matthew Stainbrook (Foto: Estefanía Medina)

LEZCANO VOLVIÓ A SU CASA. Tras dos temporadas alejado del Marta Domínguez, Lezcano volvía a la que fue su casa durante 8 años, y no se han olvidado de él. Un emotivo recibimiento hizo que el vasco aplaudiese también a la que fue su afición. A pesar de ello, tras el pitido inicial no hubo amigos sobre el parqué.

PARTIDAZO E IGUALDAD. Dos de los mejores equipos de esta liga se enfrentaban en Palencia y el encuentro no defraudó. Nadie se fue en el marcador y la intensidad reinó en los cuatro cuartos. Un partidazo en toda regla en la parte alta de la clasificación.

PALENCIA DECIDIÓ EN EL ÚLTIMO CUARTO. A pesar de irse al descanso con 8 puntos de ventaja, el Quesos Cerrato desperdició esta superioridad en el tercer cuarto, cuando los hombres de Nacho Lezcano intensificaron su defensa. En los últimos 10 minutos, los locales volvieron a recuperar sensaciones y, empapados por el ánimo de la afición, dieron la vuelta al marcador.

BREOGÁN BASA SU JUEGO EN STAINBROOK. El pívot estadounidense fue el mejor de los suyos. La táctica del Breogan durante gran parte del partido fue surtir de balones al pivot de 2.08, quien dominó durante 30 minutos ambas pinturas. Pero cuando la luz se le apagó, su equipo lo notó.

MVP: DANI RODRÍGUEZ. No tuvo piedad de sus ex. El base del Quesos Cerrato fue el mejor del encuentro. Recital de anotación y maestría en la dirección fueron las características predominantes del base catalán. 22 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias para sumar un total de 30 de valoración.

Por Sara Sánchez

SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS 87-64 CB PRAT

Brandon Brine se levanta desde el perímetro (Foto: María González)

LA PRESIÓN DEL PRAT. Los de Roberto Sánchez salieron a morder a la cancha, intensos y presionando las líneas de pase. Los locales comenzaron a notar dificultades en su juego durante el primer cuarto, sin terminar de estar cómodos y viendo como su ex-capitán (Pep Ortega), anotaba con fluidez. Sin embargo, una canasta de Huskic y un robo y dos puntos de Álex Barrera alejaron el marcador en el primer cuarto (26-18).

LA LÍNEA DE TRES DEL SAN PABLO. Ya se ha citado arriba, pero Brandon Brine estuvo inmenso desde la línea de tres puntos. SI a eso le sumamos un 2/2 de Aegir Steinarsson y los tres aciertos de Javi Vega, encontramos un recurso que suele ser definitivo. Inspirado partido para los locales desde el perímetro.

EL FÍSICO LE FALLÓ AL PRAT. Tras un inicio asfixiante, el paso de los minutos sentó mal a los visitantes. Más fatigados, no podían ejercer la defensa sobre las líneas de pase y poco a poco se vieron superados por los de Diego Epifanio. Para la llegada del tercer cuarto, el partido estaba decidido (60-33).

LA VENGANZA DEL SAN PABLO. Prat pagó unos platos que no había roto el equipo. Tras las dos últimas derrotas del San Pablo Inmobiliaria, los de Diego Epifanio querían reconciliarse con su afición y no bajaron el pistón en ningún momento del partido. 87-64 para recuperar las sensaciones y llegar con moral alta a la Copa Princesa que disputarán contra Oviedo en Pumarín.

MVP: BRANDON BRINE. 19 de valoración, pero la sensación de dominar el juego durante todo el partido. En 16 minutos de partido anotó 6 de sus 8 lanzamientos de triple y recogió 5 rebotes. Un arma afilada en el perímetro para un San Pablo, junto a Goran Huskic, que obtuvo los mismos 19 de valoración (10 pts 9 reb 2 asistencias).

Por Rodrigo García

CALZADOS ROBUSTA 81-66 TAU CASTELLÓ

Tunde Olumuyiwa lanza ante la oposición de Juan Cabot (Foto: @ttcreativos)

VICTORIA. De reencuentro un mes después (Navidad y visita a Lobete ante Oviedo por medio), el Calzados Robusta y su afición disfrutaron este viernes de la sexta victoria del curso, de nuevo en la versión riojana más sólida y regular del año. El arreón final en el último cuarto diseñó una diferencia amplia final para un partido igualado y donde los riojanos equilibraron los problemas de pérdidas y tiro exterior con un dominio aplastante del rebote y la consistencia defensiva.

IGUALDAD. Los 15 puntos de diferencia final -llegaron a ser 16- no ilustran seguramente la dinámica de un partido que hasta el ecuador del último cuarto (67-63) permaneció inmerso en una igualdad máxima. Del intercambio de golpes permanente sólo amagó el Calzados Robusta con escapar en el ecuador del segundo cuarto liderado por la segunda unidad (Birgander, Tunde, Bravo, Alberto Martín), un parcial 7-0 (31-23, minuto 17), replicado por un inmenso Cabot (13 puntos al descanso) y el acierto exterior de Edu Durán (35-36). Ya en el tercer cuarto, un enorme triple del vigilado Bonifant daba al Calzados Robusta la ventaja que ya no perdería hasta el final (54-52, minuto 26). Las 12 pérdidas al descanso y sobre todo, la falta de acierto exterior (3/17 triples) impidieron a los de Antonio Pérez un avance mayor; sería otro factor clave el que rompería el partido al final: el rebote. Tres bandejas fáciles y consecutivas de Gerun tras rebote ofensivo combinadas con el cerrojazo al aro propio,para un parcial de 15-3 en los últimos minutos.

ATRÁS. El principal salto dado en la mejoría del Calzados Robusta en las últimas semanas está en la solidez atrás. Después de un primer tercio de liga rozando los 90 puntos encajados de media, Cáceres es el único equipo que ha anotado a los riojanos por encima de los 80 puntos desde finales de noviembre, y en tres de los últimos cuatro partidos el rival no ha llegado a los 70. La rotación funciona más equilibrada, la defensa es sólida y se gana la batalla en el rebote. Clave estas semanas, ante Castelló fue desequilibrante: 46 capturas, 18 de ellas en ataque, tantas como todo el Castelló en ambos aros. Gerun (11), Galarreta (7), Tunde (7), Bonifant (6) y Norris (6), destacaron en ambos aros.

PROTAGONISTAS. Volvía una parte de la historia reciente del Clavijo al Palacio: Borja Arévalo fue recibido con aplausos en la presentación, pero no se vistió de corto por una lesión. En el Calzados Robusta fue baja Laso por lesión, compensada por el paso adelante de Tunde (6+7 en 11 minutos) y la evolución una vez más de Birgander. El protagonista acabaría siendo al final Gerun, con 8 de los 15 puntos riojanos finales que decantaron el partido. El trabajo global para secar al dúo Durán-Cabot (20 puntos entre ambos en la primera parte, 7 en la segunda) facilitó el camino ante un Castelló que se quedaba sin referencias.

MVP: VOLODYMYR HERUN. El pívot ucraniano presentó candidatura a MVP de la jornada, sobresaliendo en una rotación que volvió a ser homogénea, con 24 puntos, 11 rebotes, 1 tapón y 6 faltas recibidas para un total de 32 créditos de valoración.

Por Dto. Comunicación Calzados Robusta

OURENSE PROVINCIA TERMAL 79-85 RETABET.ES GBC

Joan Pardina lanza un gancho (Foto: Carlos Domarco)

IGUALDAD. Esa fue la tónica dominante durante los 40 minutos, un partido en el que ninguno de los dos equipos llegó nunca a los dos dígitos de ventaja en el marcador. Se hacía presagiar dado el estilo de juego de un correoso GBC el que no se concibe una mínima relajación por parte de sus jugadores. El Ourense Provincia Termal hizo amago de alejarse en el marcador en el segundo cuarto, los visitantes hicieron lo propio en el tercero, ninguno de los dos pudo. Ante esto, sólo quedaba una situación posible, la igualdad hasta el final, y así fue, el partido no se decidió hasta los últimos segundos de partido.

SEGUNDAS OPORTUNIDADES. Sin lugar a dudas uno de los factores que decantó el partido a favor del RETABet.es GBC. En un partido tan igualado, los 13 rebotes concedidos por el COB en su canasta fueron demasiado lastre ante un equipo al que si le das vida no perdona. Los de Fisac aprovecharon el buen hacer de hombres como Ndoye en esa faceta, para “rebañar” balones o sacarlos para el triple de hombres como Carlson o Capel, el resultado fue 18 tiros más para el equipo vasco respecto a los locales. Demasiadas oportunidades concedidas por los de Gonzalo García.

GBC AMAGÓ PERO NO SE DESPEGÓ. La igualdad seguía dominando la reanudación del partido tras el descanso a pesar de los esfuerzos de ambos conjuntos por romperlo y dominarlo. Triples, tiros libres... Cualquier punto era de vital importancia. El GBC lograba 4 puntos de renta mediado el tercer periodo, momento en el que el Gonzalo García detenía el juego sabedor de la importancia de cualquier pequeña renta, pero no funcionó la táctica y los guipuzcoanos aumentaron a 8 la ventaja, la mayor brecha hasta el momento. Los locales lograron acercarse y ponerse de nuevo por delante, demostrando una vez más la igualdad entre ambos equipos. Tres abajo el GBC, pero aún quedaba todo por decidir en el periodo final (58-55).

GESTIÓN DE LOS MINUTOS FINALES. En un partido con tanta igualdad durante todo el choque, se hacía clave la gestión que hicieran ambos equipos de los minutos finales del partido, y ahí fue donde se decantó definitivamente el partido para los donostiarras. Un GBC que supo buscar a sus hombres clave en los últimos 3 minutos, contra un COB sin ideas en ataque y con demasiadas concesiones en defensa. La irrupción de un Mike Carlson regular hasta los minutos finales terminó de rematar a un Ourense que en los últimos segundos con el partido 2 puntos abajo no sabía si hacer falta, si defender…dejó correr demasiado el reloj y el GBC lo aprovechó. Para rematar, a falta de 4 segundos, los ourensanos “regalaron” 2 tiros libres que le dieron el basketaverage a los visitantes cuando ya parecían tenerlo ganado.

EL MVP: MIKE CARLSON. Es sin duda la referencia del RETABet.es GBC y ayer lo volvió a demostrar. No le hizo falta realizar una actuación “espectacular” para decidir el partido en los últimos minutos y sumar unos notables 19 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 5 faltas recibidas para 28 tantos de valoración. Difícil pararlo cuando está enchufado, ni para un ala-pívot móvil como Dmitry Flis.

Por Álex Gómez

