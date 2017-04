Huesca logra la permanencia; Clavijo desciende a LEB Plata; definido el PO por el ascenso

Consulta todos los cruces, fechas y horarios de los cuartos de final

CUADRO PLAYOFF ASCENSO 2016/17

Cuartos de final: Al mejor de 5 encuentros

A) Unión Financiera Oviedo (2º) vs Ourense P. Termal (9º)

B) Cafés Candelas Breogán (3º) vs Palma Air Europa (8º)

C) San Pablo Burgos (4º) vs Melilla Baloncesto (7º)

D) Quesos Cerrato Palencia (5º) vs Leyma Coruña (6º)

Semifinales: Al mejor de 5 encuentros

E) Vencedor Eliminatoria A vs Vencedor Eliminatoria D

F) Vencedor Eliminatoria B vs Vencedor Eliminatoria C

Final: Al mejor de 5 encuentros

G) Vencedor Semifinal E vs Vencedor Semifinal F

LAS FECHAS DEL PLAYOFF POR EL ASCENSO

Cuartos de final: Viernes 5, domingo 7, viernes 12, domingo 14* y martes 16 mayo*

Semifinales: Viernes 19, domingo 21, viernes 26, domingo 28* y martes 30 mayo*

Final: Viernes 2, domingo 4, viernes 9, domingo 11* y martes 13 junio*

*Si fueran necesarios.

Haz click en el escudo para acceder a la información de cada club:

RESULTADOS JORNADA 34 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

MAGIA HUESCA 77-60 CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

El Magia Huesca celebra la permanencia (Pascual Cándido)

PERMANENCIA. El destino así lo quiso. Magia Huesca llegaba al último partido de liga, jugándose la permanencia, y volvió la magia. Como fiel reflejo de lo que han sido los 40 años de existencia de baloncesto peñista en la ciudad, el Magia supo sufrir, y espoleado por las gargantas incansables de los más de 3000 aficionados que poblaron las gradas del Palacio, batió a su rival para, por fin, saborear las mieles del trabajo bien hecho, y del objetivo conseguido.

EL TERCER CUARTO, DECISIVO. El partido fue duro, ya que Cáceres Patrimonio de la Humanidad vino a Huesca a por la victoria. Magia no fue sino hasta el tercer período cuando, gracias a un parcial de 22-8, los peñistas encaminaron la fiesta que se viviría al final del encuentro. Hasta ese momento, Cáceres había plantado cara llegando a tener ventajas de hasta 5 puntos. Los de Guillermo Arenas salieron a la cancha conscientes de la dificultad del encuentro y plenos de fe para alcanzar el buen juego que les permitiera mantener su “status” en la segunda categoría del baloncesto español.

PRIMERA MITAD DE TÚ A TÚ. Un triple de Jorge Lafuente en el primer cuarto daba la primera ventaja a los locales (9-4). No obstante, el conjunto de Ñete Bohigas fue recortando renta y se colocó en ventaja con un triple de Guillermo Corrales a 3:25 del final del primer parcial (14-15). Los extremeños se iban al término del primer acto dos puntos arriba (16-18). Continuó la igualdad en el segundo cuarto, con un Magia más entonado que dio la vuelta a la mayor desventaja (18-23). Guilermo Arenas cortó la racha visitante con un tiempo muerto y un parcial de 13-2 llevaba el resultado al 31-25 tras triple de Gintvainis. No se rindió el conjunto cacereño y no permitió que el encuentro se rompiese. Rakocevic anotó el triple que cerraba el cuarto y al descanso se llegaba con 37-34 para los locales.

EXHIBICIÓN EN AMBOS LADOS. El paso por vestuarios sentó de maravilla a los verdiblancos, que exhibieron una gran defensa y se mostraron muy acertados en ataque secando la producción ofensiva de Cáceres y marcando un muy buen ritmo en la anotación. Dos triples consecutivos (Motos y Pérez) estiraron la diferencia a 11 puntos y el partido comenzaba a teñirse de verde oscense. Magia se crecía y aunque los visitantes no dejaron de emplearse a fondo, la renta local llegó hasta los 17 puntos al final del tercer período (59-42). En el último acto, los de Guillermo Arenas vieron reducida la máxima ventaja de 19 puntos a 13, provocando la intranquilidad de la grada. Un triple de Mirza Bulic despejó las dudas y a partir de ahí comenzó a dibujarse la fiesta oscense, en lo que fue una comunión entre equipo y afición. Mikel Motos anotaba en bandeja la última canasta del año, y la función terminó un año más en el Palacio de los Deportes.

MVP: ALBERT FONTET. El pívot del Magia Huesca fue el jugador más valorado del partido tras sumar 11 puntos, 8 rebotes, 2 robos, 4 tapones, 7 faltas recibidas y 22 de valoración.

Por Dto. Comunicación Magia Huesca

SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS 97-71 QUESOS CERRATO PALENCIA

Penetración de Julius Dang (María González)

SAN PABLO, TERCERO; QUESOS CERRATO, QUINTO. Tras una buena temporada en una de las competiciones más igualadas de los últimos años, el San Pablo Inmobiliaria termina la temporada como tercero en liga regular, mientras su rival de hoy, el Quesos Cerrato Palencia, termina quinto. Así las cosas, los burgaleses tendrán un enfrentamiento realmente duro contra Melilla mientras Palencia salva el factor cancha y se enfrentará a Coruña.

PARTIDO DECIDIDO DE PRINCIPIO A FIN. Uno de los males que se le han achacado al equipo burgalés esta temporada es la irregularidad dentro de los partidos, los altibajos en el juego y no saber 'matar' a sus rivales. Esta vez, los de Diego Epifanio salieron con el cuchillo entre los dientes y dejaron bien claro que la victoria se iba a quedar en casa: 21-8 en el primer cuarto y 63-29 al descanso. Un gran esfuerzo ofensivo ante un Palencia que no saltó a la cancha de El Plantío con la mentalidad necesaria para ganar este partido.

EL ARMA, LOS TRES PUNTOS. El San Pablo Inmobiliaria ha ido mejorando a lo largo de la temporada en un arma que le será muy útil en playoff: el tiro de 3. Con un aceptable 41% de anotación en el partido, hasta seis jugadores azulones consiguieron anotar desde la línea de 6,75 metros y todos los jugadores tiraron de tres. 42 puntos desde el perímetro.

EL LÍDER: JAVI VEGA. La temporada del ala-pívot se cierra con un excelente partido. Concentrado y asumiendo tiros en el primer cuarto, el capitán se llevó 19 puntos y 7 rebotes. La confirmación de un jugador que llegó de la ACB para ser uno de los jugadores clave de la liga.

MVP: GORAN HUSKIC. El pívot prepara unos playoffs en los que deberá dar un paso al frente como referente del equipo, especialmente en ataque. De momento, el último partido de liga regular lo termina con 31 de valoración a base de puntos: 21 tantos en 21 minutos con un acierto de 7/8. Además, sus 9 tapones (4 ofensivos) y 3 asistencias hacen pensar que motivación no le va a faltar tras una temporada en la que ha ido de más a menos.

Por Rodrigo García

CALZADOS ROBUSTA 84-87 ACTEL FORÇA LLEIDA

Alberto Martín busca la penetración (CB Clavijo)

NO HUBO MILAGRO. Ni perdió Magia Huesca, ni ganó Calzados Robusta a Actel Força Lleida. Y eso que las cosas empezaron de la mejor manera: con el Calzados Robusta dominando en todos los aspectos, tiro, rebote, etc; y con el Huesca perdiendo el primer cuarto. Pero fue una ilusión, tan solo eso, la ilusión que tenían los fieles del CB Clavijo que empujaban desde la grada. Después los derroteros fueron cumpliendo las maltrechas previsiones y Huesca fue dominando el marcador frente a Cáceres. Y con ello esfumándose las posibilidades del Calzados Robusta de mantener la categoría.

AMPLIA VENTAJA LOCAL. Mientras, en Logroño, el Calzados Robusta seguía haciendo sus deberes, controlando el juego, el marcador y achicando a un Lleida que no se sentía cómodo. Todo con un Seger Bonifant que crecía desde la línea de tres a medida que pasaban los minutos y llegó a anotar 21 puntos (cinco triples). Incluso se llegó a una ventaja de 18 puntos en la recta final de tercer cuarto (64-46). Y hasta ahí duró la cierta alegría del Palacio.

EXHIBICIÓN DE NEVELS Y REMONTADA. En el último cuarto, casi a la misma velocidad que el visitante Nevels iba deslumbrando con su múltiple registro anotador (desde el perímetro, desde la línea de tiros de libres, mates, etc.) y conseguía en un solo cuarto 24 puntos (39 en el cómputo global), el Calzados Robusta se iba empequeñeciendo y perdiendo la batuta del encuentro. Las noticias que llegaban de Huesca no ayudaban a mantener la intensidad. Y así se llegó al definitivo 84-87 que envía al Calzados Robusta a LEB Plata después de seis temporadas en Oro.

MVP: GARRETT NEVELS. El escolta estadounidense cuajó una estratosférica actuación con 39 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 6 faltas recibidas y 44 de valoración.

Por Dto. Comunicación Calzados Robusta

OURENSE PROVINCIA TERMAL 75-88 CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

Kyle Hittle busca el pase ante Thomas Bropleh (Carlos Domarco)

HITTLE MARCA EL RITMO EN EL INICIO. Los primeros minutos de partido marcaron un ritmo de juego rápido donde los ataques vencían a las defensas, si bien Ourense comenzó errático y eso lo aprovechó Breogán para hacerse con las primeras ventajas en el marcador (4-10, min. 6). Tras ese momento, llego la apoteosis. Cuatro triples de Kyle Hittle y una aportación también positiva de Christian Díaz llevaban al Ourense Provincia Termal a coger ventaja, que tan solo se terminaba reduciendo al final del primer cuarto por la buena labor de Thomas Bropleh e Iván Cruz (23-21, min. 10).

LOS TRIPLES DEL COB IGUALAN EL MARCADOR AL DESCANSO. El propio Bropleh fue quien más daño comenzó haciendo en el segundo acto, acertando desde el triple y atacando con firmeza el aro. Devin Wright, sumando en el poste bajo, impedía que Breogán se marchara, y así fue hasta que un triple de Huertas obligó a Gonzalo García de Vitoria a pedir tiempo muerto (30-37, min. 17). Cuatro puntos más de Wright y dos nuevos triples con acierto de Mitrovic y Hittle igualaban el choque, que llegaba al descanso con empate a 40.

KAPELAN ELEVA LA DIFERENCIA PERO BREOGÁN REMONTA. Tras el regreso de los vestuarios, el acierto cobista todavía aumentó más, y a un triple inicial de Hittle se sumaron tres triples y once puntos consecutivos de Diego Kapelan, que llevaba a Ourense a su máxima ventaja del encuentro (56-44, min. 24). Poco a poco, y con Christian Díaz en el banco por acumulación de faltas, Breogán fue entrando en el partido. Con Bropleh y Cruz como estiletes, un parcial de 0-10 devolvía la igualdad al partido, y con Huertas atacando con acierto el aro el partido se marchaba empatado al último acto (62-62, min. 30).

FRANCH SE PONE EL MONO DE TRABAJO Y SENTENCIA. Ese fue el momento de explosión de Josep Franch. “Lobito” Fernández cometió su cuarta falta nada más comenzar el período decisivo y el base catalán entró para poco a poco llevar el partido al cauce que él quiso. En inicio, Christian Díaz respondió, e incluso con un triple llevó a Ourense a estar por delante en el ecuador del cuarto (71-68, min. 34), pero Franch, tanto atacando el aro como pasando o lanzando desde el triple a pies quietos, sentenció el choque. Con un parcial de 1-14 Breogán sentenciaba el encuentro (72-81, min. 38). El COB peleó hasta el final, pero la remontada no fue posible. En el último minuto, reconocimiento a los chicos del EBA, con tiempo de juego para Bob Van Zijverden, Xabi Arriaga y Deyan Colado, quienes entrenan habitualmente con el primer equipo. Fin de derbi y a pensar en los Playoff.

MVP: JOSEP FRANCH. Aunque el jugador más valorado del partido fuera Iván Cruz (24), el director de juego del Cafés Candelas Breogán resultó decisivo en el último cuarto para acabar llevándose la victoria. Sus números fueron de 16 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, 3 robos, 5 faltas recibidas y 23 de valoración.

Por Dto. Comunicación Ourense Provincia Termal

FC BARCELONA LASSA B 90-82 UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO

Volodymyr Herun penetra ante Miquel Salvo (Marc González)

RESUMEN DEL PARTIDO. Encuentro de alta anotación y de gran atractivo para el público con juego rápido, buenas transiciones y acierto en el tiro. Los ovetenses han dominado durante los primeros 20 minutos apoyados en la producción exterior del sueco Johan Lofberg (anotando o asistiendo) y en las finalizaciones cerca de canasta de Felipe Dos Anjos (11 puntos al descanso). Por contra el Barça “B” aguantaba el tirón primero gracias al esfuerzo de Herun y luego a la versatilidad de un omnipresente Jordi Trias. En la reanudación rápidamente se han puesto por delante los locales liderados por sus dos jugadores interiores. Al final 90-82 en un partido muy entretenido que deja un buen sabor de boca en el cuadro blaugrana cerrando esta temporada marcada por su excelente segunda vuelta.

HERUN & TRIAS. Como dos auténticos huracanes se han mostrado hoy el ucraniano y el catalán. Herun con muchos minutos jugando al lado de Diagne ha realizado un primer cuarto excelente atacando a Salvó y sacando infinidad de personales. Sus números al acabar el partido han sido monstruosos: 24 puntos 7 rebotes para 32 de valoración. Por su lado el gerundense ha vuelto a demostrar que es el MVP de la competición dominando como ha querido el encuentro y haciendo evidente su superioridad (34 de valoración).

JOHAN LOFBERG DEMASIADO SOLO. Únicamente el sueco ha rallado a un buen nivel por el lado asturiano. Sus 15 puntos y 5 asistencias no han bastado para plantar más batalla. Los ovetenses han hechado de menos la mejor versión de Dani Pérez y una mayor intensidad defensiva quizás con la cabeza puesta ya en los playoffs en los que querrán hacer una buena actuación como la que protagonizaron venciendo en la Copa Princesa hace unos meses.

STEFAN PENO. Otro buen partido del canterano serbio, sacando provecho a sus ventajas, posteando a menudo a Dani Pérez. Ha finalizado el choque con 12 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias para 17 de valoración para cerrar una temporada muy interesante en cuanto a su crecimiento deportivo siendo una de las piezas clave en el buen tramo final de temporada de su equipo.

MVP: JORDI TRIAS. El jugador de Girona ha vuelto a dejar patente que es un dominador absoluto de esta LEB Oro dando una master class continua con su juego habitual sin balón por línea de fondo, por su habilidad por pasar el esférico y su facilidad para atrapar rebotes. Su conexión con Víctor Sada ha sido muy destacada esta noche, surtiendo de balones al base cerca de canasta. Trías se ha elevado hasta los 20 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias para acabar sumando 34 de valoración. Hoy se ha permitido el lujo de meter hasta un triple. Mucho baloncesto en sus manos

Por Xavi Cormand

SÁENZ HORECA ARABERRI 74-82 CB PRAT

Daniel Lorenzo levanta el tiro ante Álex Ros (Araberri)

FUERTE SALIDA DEL PRAT. Mal comienzo del equipo local que en apenas dos minutos el CB Prat hizo un parcial de 0-9 y cortó Arturo Álvarez con un tiempo muerto. El Sáenz Horeca reaccionó y puso el 4-9 en el luminoso. Con un conjunto catalán superior en los primeros minutos del encuentro, el equipo dirigido por Roberto Sánchez acabó el primer cuarto con la ventaja de 9 puntos en el luminoso 17-26.

LOS TRIPLES METEN EN EL PARTIDO AL ARABERRI. En el segundo cuarto, 3 triples consecutivos, dos de ellos de Johnny Berhanemeskel y uno de Markel López pusieron el 29-32 en un partido de muchos puntos. El Saénz Horeca Araberri se puso a un punto del equipo catalán 33-34. El equipo local logró igualar el luminoso a 36 puntos pero con un parcial de 0-5 se volvieron a alejar 36-41. A falta de 30 segundos para llegar al descanso los jugadores de Arturo Álvarez se pusieron a tan solo un punto 40-41. Antes de llegar al descanso, sobre la cancha los aficionados pusieron disfrutar de cinco jugadores araberristas con el canterano Eneko Juarros, Markel López, Dani Lorenzo, Martín Buesa y Josu Andrés Orbea. Al descanso, 40-44.

DEBUT DE CANTERANOS. Tras la reanudación, con un espectacular Dani Lorenzo el Sáenz Horeca Araberri consiguió recortar distancias y colocarse a un punto 57-58 para finalizar el tercer tiempo. Antes de llegar al final del tercer cuarto debutaron en la categoría Julen Landaida y Ekaitz Martínez.

VICTORIA VISITANTE. Los alaveses, con un pase por la espalda de Martín Buesa a Cvetinovic que anotó la canasta, se pusieron por delante en el marcador 59-58 por primera vez en el encuentro. CB Prat volvió a tomar las riendas del partido al incrementar sus líneas defensivas y cortaron la fluidez ofensiva del Araberri. Aunque la igualdad duró hasta la recta final, Prat con unos últimos brillantes minutos supo leer la defensa vitoriana y gracias a una gran racha anotadora de los catalanes con algunas acciones espectaculares se llevaron la victoria 74-82.

MVP: MILAN NIKOLIC. El alero serbio del CB Prat fue el jugador más destacado del partido gracias a sus 23 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia, 1 robo, 3 faltas recibidas y 33 de valoración.

Por Dto. Comunicación Sáenz Horeca Araberri

PALMA AIR EUROPA 101-89 TAU CASTELLÓ

Carles Bivià encara a Sergio Rodríguez (Bahía San Agustín)

LAS DEFENSAS, DE VACACIONES. Sobre todo la de Palma Air Europa en el primer cuarto. Salida de un Juan Cabot, mallorquín en las filas castellonenses y al parecer con ganas de demostrar en su tierra. Las primeras diferencias para los visitantes las marcaba el alero balear con 8 puntos y esa diferencia en el marcador (6-14). El tiempo muerto de Xavi Sastre y el cabreo monumental, sobre todo con Fornas demostrándolo delante del público. La bronca surte efecto, aunque realmente las distancias se reducen a 4 (28-32) con un 3+1 de Bivià prácticamente sobre la bocina del primer período.

LAS COSAS SE IGUALAN AL MÁXIMO. El segundo período parecía que podía cambiar de tercio, Palma se ponía arriba tras un 2+1 de Toni Vicens y triple de Bivià consecutivos (36-33). La salida a pista de nuevo de Faner y la del exjugador de Palma, Edu Durán, ponían tierra de por medio (38-46). La vuelta a pista de la primera unidad de ambos equipos reducían las diferencias que el propio Fornas con un triple dejaba casi en la mínima expresión al descanso (48-50). A la vuelta de los preceptivos 15 minutos de descanso en el marcador más de lo mismo, en el juego radicalmente diferente. La tripleta estrella palmesana Bivià-Fornas- Zengotitabengoa comenzaban a sentirse cómodos en los tiros y Palma ponía la máxima hasta el momento (65-57). La reacción fue inmediata con un 0-9 y la canasta de Cooper ponía de nuevo por delante a los de la comunidad valenciana (65-66). Esta vez las diferencias al final del tercer período sí eran por la mínima, aunque para Palma (69-68), y todo por decidir.

FESTIVAL ANOTADOR LOCAL. Fornas tomaba el protagonismo en el interior de la zona y no eran capaz de pararlo, el ataque a espaldas de canasta y anotando a la media vuelta era más que efectivo. Palma empezaba a subir escandalosamente en porcentaje de anotación, dentro y fuera. El partido se comenzaba a terminar tras un 2+1 de Fede Ucles (81-78), El parcial 15-2 de los locales en modo “lo meto todo” dejaba sin opciones a Tau (96-80). Sólo quedaba por saber si Palma conseguiría llegar a 100 puntos, que lo hizo. El partido terminaba de nuevo con 6 puntos seguidos de Joan Cabot para ser el mejor de su equipo (101-89).

PLAY-OFF PARA PALMA. La irregular temporada de Castelló se acaba salvando los muebles en la penúltima jornada. Para Palma a priori nadie quería el enfrentamiento con el equipo en mejor forma de la liga, Breogán, pero al final pasó lo que se preveía. Si el equipo ganaba estaba abocado a la octava posición y a enfrentarse contra el segundo clasificado que pasa ser tercero tras la Copa conseguida por Oviedo. Choque desigual en la eliminatoria y claramente favorable a los lucenses aunque sólo miremos el estado de forma, pero habrá que jugarlo.

MVP: ROGER FORNAS. Un total de 21 puntos, 7 rebotes y 69% en tiro de campo, para 27 de valoración. Se llevó una bronca de Xavi Sastre en el primer período, pero por otra parte fue el jugador que más jugó hoy ya que el entrenador palmesano confía mucho en él y en su trabajo, casi nunca defrauda y sus números siempre son buenos o muy buenos, hoy no fue la excepción. A diferencia de otros días donde se prodiga sobre todo en tiro exterior, esta vez lo hizo desde el juego interior, y fue igualmente brillante.

Por Juan Carlos Turienzo

MARÍN PEIXEGALEGO 90-98 RETABET.ES GBC

Pasillo del Marín Peixegalero al RETAbet.es GBC, campeón de la LEB Oro 16-17

SIN NADA EN JUEGO, CAMBIO DE ENTRENADOR EN EL GBC. A pesar de la escasa trascendencia del partido, en el último encuentro de la temporada estaba en juego el orgullo de la victoria para ambos equipos en pista. El RETAbet.es GBC sorprendía a sus aficionados con Bully Oyón dirigiendo el choque, sin duda un merecido honor en reconocimiento a su gran trabajo durante el año. Marín se adelantaba de inicio, aunque los guipuzcoanos les siguieron de cerca durante los primeros minutos. Mediado el periodo los gallegos tomaron la delantera con acierto exterior sacando 8 puntos de renta, y aunque el GBC se esforzaba por recortar, el primer acto finalizaba a 29-22.

SUPERIORIDAD DEL MARÍN EN LA PRIMERA MITAD. Los locales, muy atentos en defensa, ponían en aprietos al RETAbet.es GBC y se escapaban de 10, renta que lograban mantener a lo largo del periodo. Con esfuerzo el equipo recortaba hasta ponerse a 4 llegando al descanso, pero en los últimos minutos de la primera parte los de Javier Llorente volvían a subir a 8 la diferencia (56-48).

REMONTADA DEL GIPUZKOA BASKET EN EL Q3. Empujaba el GBC a la salida de vestuario y se acercaba una vez más a su rival, quedándose a 4 puntos de distancia durante la mayor parte del cuarto, llegando a igualar a 67 a falta de dos minutos para el final del periodo. Los gallegos anotaban pero Pino respondía con un triple para poner a su equipo por delante, y desde ahí sacaron 7 puntos de renta para los minutos finales del encuentro (69-76).

CAMPEONES, OTRA VICTORIA Y LÍDERES EN SOLITARIO. Bajo las órdenes de Bully Oyón, el equipo mantenía su ventaja, pero Marín Peixegalego se esforzaba por echar el resto para tratar de vencer al campeón de la liga, acercándose en el marcador hasta llegar a igualar una vez más. Pino sumaba un nuevo triple para dar oxígeno, Pardina anotaba también, al igual que Carlson, y así aguantó el equipo los embistes rivales hasta llevarse una última victoria por todo lo alto, dejando el resultado final a 90-98.

MVP: JASON CAIN. El interior del Marín Peixegalego fue el jugador más valorado del encuentro gracias a sus 19 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 1 robo 1 tapón, 8 faltas recibidas y 28 de valoración.

Por Dto. Comunicación RETAbet.es GBC

LEYMA CORUÑA 77-66 CLUB MELILLA BALONCESTO

LA BATALLA POR LA SEXTA PLAZA. Con uniforme con mangas y de camuflaje se presentó el Club Melilla Baloncesto en Riazor para combatir en la batalla por la sexta plaza, indumentaria que le venía al pelo, a la vista de los primeros minutos de juego. El equipo de la ciudad autónoma quiso "embarrar" el choque, romper el ritmo habitual de los locales, con un juego físico y de contacto y con largas posesiones. No les salió del todo bien, pues tardaron cuatro minutos en conseguir encestar un tiro de campo, si bien tampoco los coruñeses estaban finos. De inicio, el juego de ataque de ambos conjuntos giró en torno a sus pívots (once puntos de cada equipo llegaron de manos de su respectivo juego interior), con un destacado duelo entre Sergio Olmos y Oliver Arteaga , que se las tenían tiesas en la zona. Los puntos llegaban en la pintura, pues los tiradores tenían el punto de mira obturado. Entre ambos equipos sumaron un 0/11 en triples hasta que Ángel Hernández (a falta de escasos segundo para el final del primer acto) rompió la maldición y cerró los primeros diez minutos poniendo el 16-13 en el marcador. La guerra había empezado y se había cobrado sus primeras víctimas: Rowley y Arteaga tuvieron que abandonar la cancha con molestias físicas, aunque ambos regresarían al parqué minutos más tarde.

PRIMERAS EXPLOSIONES. La artillería del Melilla se adentró en terreno coruñés en los primeros compases del segundo cuarto, haciendo explotar sus bombas, en forma de triples, para tomar el mando del encuentro. Eloy Almazán, Van Wijk y Jorge Sanz acertaban de manera prácticamente consecutiva desde el arco para conseguir un parcial de 6-17 y poner una renta de 8 puntos en el marcador a favor de los del norte de África (22-30, minuto 16:21). Alcoba apostó por hacer coincidir en pista a sus dos bases y la apuesta le dio resultado... momentáneamente. Era momento de rotaciones y de parciales. Djuran, Monaghan y un descarado Pablo Ferreiro aparecieron para darle la vuelta al marcador con un parcial de 11-0 en apenas 150 segundos. De ahí al final de cuarto, ambos contendientes intercambiaron golpes. Al descanso, el electrónico reflejaba victoria local por 37-33.

¡A LAS TRINCHERAS! Regresaron de vestuarios los protagonistas con órdenes evidentes. Lo sucedido hasta ese instante habían sido pequeñas refriegas, a partir de ahora no harían prisioneros. Las defensas se intensificaron notablemente, sobre todo por parte del equipo visitante, que contó con la permisividad de los colegiados. El control del rebote defensivo y la aportación de Sabonis en el rebote de ataque y la anotación (4 puntos consecutivos) permitían al Leyma Coruña no sólo seguir con vida, sino aumentar su ventaja (45-38 minuto 24:34). Pero Manzano empuñó su fusil y encabezó un nuevo parcial (0-9) favorable a los melillenses, que recuperaban el dominio en el marcador (45-47, minuto 26:37). Sin heridos graves, llegamos al último acto (51-52).

ATAQUE FINAL DE INFANTERÍA. Por fin, en el último cuarto, el Leyma encontró su identidad. Olmos golpeó primero desde el interior de la zona. Suyos fueron los 5 primeros puntos del equipo naranja (hoy de azul y blanco). Djuran cogió el testigo en un momento de locura con canastas al poste y finalizando contrataques. El Leyma había encontrado, por fin, el modo de correr. Control del rebote y agresividad en las líneas de pase fueron las claves. Mientras, el Melilla se empeñaba en tirar el partido desde la distancia. Sus cañones no se encontraban en el mejor estado (7/33 en triples) pero, a pesar de todo, intentaron más tiros de tres puntos (33) que de dos (29) y lo pagaron. Triples que sí entraron al conjunto herculino en un determinado momento de partido. Sendos lanzamientos desde más allá de la línea de 6'75 anotados por Monaghan y Creus rompieron definitivamente toda resistencia norteafricana. El Leyma Coruña conseguía un parcial de 12-0 que dejaba sin respuesta a los visitantes.

MVP: SERGIO OLMOS. Aunque, en principio, tuvo serios problemas a la hora de defender a Oliver Arteaga y alguna imprecisión en el lanzamiento, así como dificultades a la hora de retener entre sus manos los rebotes defensivos, Olmos se erigió en parte fundamental de la victoria naranja gracias a la seriedad de su trabajo bajo ambos tableros. Terminó la contienda con 14 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 4 faltas recibidas para 17 créditos de valoración, aunque ésta pudo ser mayor de haber tenido un poco más de fortuna en sus conocidos semiganchos (6/12 en tiros de dos puntos). Con esta actuación, el alicantino se sacó la espina del -8 conseguido en el partido de la primera vuelta en Melilla, en la que fue su peor actuación con la camiseta naranja.

Por Carlos Mirás

CLASIFICACIÓN POS EQUIPO PG PP 1 RETAbet.es GBC 25 9 2 Cafés Candelas Breogán 24 10 3 San Pablo Inmobiliaria Burgos 24 10 4 Unión Financiera Baloncesto Oviedo 22 12 5 Quesos Cerrato Palencia 22 12 6 Leyma Coruña 20 14 7 Club Melilla Baloncesto 19 15 8 Palma Air Europa 19 15 9 Ourense Provincia Termal 18 16 10 Actel Força Lleida 18 16 11 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 14 20 12 Sáenz Horeca Araberri Basket 14 20 13 CB Prat 13 21 14 FC Barcelona Lassa B 13 21 15 TAU Castelló 12 22 16 Magia Huesca 11 23 17 Calzados Robusta 10 24 18 Marín Peixegalego 8 26

QUINTETO IDEAL SOLOBASKET J34 Base



Mikel

Úriz

(Palma) 14 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, 5 robos (25 valoración) Escolta



Garrett

Nevels

(Lleida) 39 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos (44 valoración) Alero



Milan

Nikolic

(Prat) 23 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia, 1 robo (33 valoración) Ala-pívot



Goran

Huskic

(Burgos) 21 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 2 robos (31 valoración) Pívot



Jordi

Trías

(FCB) 20 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 3 robos (34 valoración)

