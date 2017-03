Iñaki Narros: "Muchas veces no sé donde está el producto nacional en algún equipo"

Iñaki Narros (Pamplona, 1981) es actualmente el máximo anotador de la LEB Plata 2016-17. Entrevistamos al alero de Basket Navarra y repasamos su trayectoria desde sus comienzos en la cantera de Estudiantes hasta sus sensaciones con el actual proyecto de Basket Navarra. El alero ha conocido todas las categorías FEB en su extensa carrera y reflexiona sobre algunos aspectos de la competición.

¿Qué diferencias te has encontrado (a nivel de plantillas, de rivales, de potencial económico de clubes…) entre la LEB Plata de este año y la que disputaste la 2008/09?

A nivel económico, todo es distinto. Aquellas plantillas de LEB Plata tenían mayor presupuesto que las de LEB Oro actual. En el Burgos que yo jugué (2004/05), estaban jugadores como Tony Smith, Brett Beeson, Steve Horton, que eran de primer nivel, jugando en Plata (LEB2). Actualmente hay más jóvenes, más gente que quiere relanzarse en su carrera, porque al haber menos dinero tienen un hueco para poder sobresalir.

A nivel físico, se nota mucho el peso de los jugadores. Antes había más kilos de músculo en las zonas y más dureza en general.

A nivel individual, estás firmando tus mejores números en mucho tiempo ¿A qué atribuyes ese gran rendimiento y adaptación a una liga nueva para ti después de tantos años en Oro?

Lo principal es cuidarse. A medida que vas teniendo más edad vas viendo el baloncesto de otra forma. La confianza que me dan mis compañeros y el entrenador es un plus para poder seguir jugando bien.

Entre los más destacados de la LEB Plata cuesta encontrar a jugadores nacionales jóvenes. Las apuestas extranjeras y jugadores veteranos (Rejón, Fernández, Chagoyen o tú mismo) son referencias en los equipos. ¿Cómo se podría potenciar el rol de los jugadores de formación en las ligas LEB?

Es complicado. Se quiere siempre lo bueno, bonito y barato y no siempre se mira con el mismo rasero al producto nacional.

¿Cómo recuerdas tu paso de junior a senior? ¿Ha cambiado mucho el panorama?

Antes también era complicado acceder a las ligas LEB. Yo venía de la cantera del Estudiantes jugando muy bien y no me resultó fácil acceder a minutos en LEB. Creo que en España no se cuida al producto nacional tan bien como en otros países. En Francia creo que son un mínimo de siete jugadores nacionales y lo cumplen a rajatabla. Aquí, muchas veces no sé donde está el producto nacional en algún equipo.

Iñaki Narros (Foto: Iñaki Urbina)

Has pasado por clubes de gran tradición en Oro, como Melilla, Palencia o Burgos. Todos ellos llegaron a lograr ascensos que no se hicieron efectivos. ¿Qué significa eso para la competición? ¿Cómo se percibe desde los vestuarios esa imposibilidad virtual de llegar a ascender? ¿Crees que llegaremos a ver a clubes como Palencia, Melilla, Oviedo o Burgos jugando en ACB en breve?

Esto desvirtúa la liga. Hablando mal, es una mierda. No acabo de entender que subir de LEB Oro a ACB suponga tener que pagar. Está claro que la ACB es una liga privada, que la LEB Oro es la primera liga de la Federación pero hay muchas cosas que se pierden, que no están muy claras y que cada uno mira para sus intereses y eso al final conlleva a que el baloncesto en muchas ciudades se va a perder y es una pena.

Tras toda una carrera en competiciones FEB, ¿Te has quedado con la espina clavada de no haber podido tener oportunidades de jugar en ACB?

Sí. Siempre he dicho que es mi sueño jugar en ACB. Lo he dado todo y he luchado por aspirar a estar en ACB. Alguna vez he estado cerca de fichar, pero no donde he estado he trabajado y luchado como el que más y no miro hacia atrás.

Las ligas LEB han vivido altibajos. ¿Cómo recuerdas aquellos ‘años dorados’ con Oro, Plata y Bronce? ¿Crees que aquello fue una ‘burbuja’ y se gestionó mal o realmente fue la crisis económica la que llevó al bajón sufrido años después?

Se juntó lo que gusta el baloncesto y la crisis. Todas las ciudades quieren tener un equipo de baloncesto en sus ciudades, se aprovechó que había dinero sin ver luego las consecuencias. Se puede leer de dos formas: por un lado, que el baloncesto tiene tirón y por otro, que no se controló.

Iñaki Narros es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Basket Navarra

Esta temporada Basket Navarra está teniendo un año con altibajos pero parece que estáis en línea de entrar en Playoff ¿Qué objetivos os marcáis para este tramo final de temporada?

El sueño del equipo es entrar en Playoff sabiendo las dificultades que hay y lo igualada que está la liga.

La lucha por el ascenso directo es cosa de cuatro equipos, ¿A cuál ves como favorito?

Sammic tiene algo muy bueno: defienden como bestias y si mantienen eso van a tener muchas posibilidades, sobre todo después de haber ganado en Alicante.

¿Qué jugador de la categoría te ha llamado más la atención por su nivel?

Me han sorprendido dos. Carlos Corts, me llamó la atención su nivel de intensidad y su desparpajo. Y Miguel González, que está teniendo unos porcentajes altísimos de tiro y que tiene buen temple al jugar y la cabeza en su sitio.

A lo largo de tu carrera has compartido vestuario con muchos jugadores, ¿Con cuál has tenido un mayor vínculo en la cancha?

Jesús Pineda, Roberto Morentin, Joaquín Bonhome, con el 'abuelo' Joan Riera o Borja Martínez.

¿Qué entrenador te ha marcado más en tu carrera deportiva?

No podría decir uno, de todos tienes que sacar algo.

Agradecemos a Iñaki Narros y al departamento de prensa de Basket Navarra todas las facilidades prestadas para la realización de la presente entrevista