Informe LEB Plata: dos jornadas de infarto, al detalle

(Foto Portada: Martina Miser - La Voz de Galicia)

La LEB Plata afronta las dos últimas jornadas de liga regular con casi todo por decidir. Sólo un equipo (Ávila) sabe cual será su posición final (5º), y otros dos equipos (Gandía y Agustinos) también saben su destino, el primero permanencia segura sin Playoffs y los valencianos ya son equipo EBA.

Ascenso directo, Playoffs y permanencia están en el aire para los otros 13 equipos, que disputan dos jornadas (ya con horario unificado) que se presentan emocionantísimas.

En el siguiente artículo intentamos analizar y repasar al detalle las opciones y el calendario que les espera a todos los equipos.

También puedes escuchar todas las opciones y el análisis del tramo final de la LEB Plata en la última entrega del Podcast Hablando en Plata, realizado por Miguel Ortega y por el que suscribe este artículo y al que cada semana se puede acceder a una nueva entrega via la web especializada Zona de Basquet.

LUCHA POR EL TÍTULO

Tres equipos mantienen opciones matemáticas de alcanzar el ascenso directo, aunque en el caso de Covirán Granada son bastante remotas.

1º SAMMIC ISB (21-7)

Sammic será campeón si vence los mismos partidos que Cambados, siempre que no se dé un posible empate con Granada.

Averages en contra: Cambados (1-1)(-6), Covirán Granada (0-2)(-28)

Calendario: Carrefour 'El Bulevar' de Ávila (F) y Seguros Soliss Alcázar Basket (C)

2º CAMBADOS (20-8)

Cambados será campeón si vence un partido más que Sammic ISB, siempre que no se dé un posible empate con Granada.

Averages a favor: Sammic ISB (1-1)(+6)

Averages en contra: Covirán Granada (1-1)(-4)

Calendario: Comercial ULSA CBC Valladolid (C) y Agustinos Leclerc (F)

3º COVIRÁN GRANADA 19-9

Covirán Granada será campeón si vence sus dos partidos, Sammic no logra ningún triunfo y Cambados pierde, al menos, un partido. Todos los empates favorecen a los granadinos.

El equipo granadino se asegura la segunda posición en caso de no lograr el ascenso directo ya que es un derecho que le corresponde como campeón de la Copa LEB Plata.

Averages a favor: Sammic ISB (2-0)(+28), Cambados (1-1)(+4)



Calendario: Carrefour 'El Bulevar' de Ávila (F) y Seguros Soliss Alcázar Basket (C)

4º HLA LUCENTUM (19-9)

5º CARREFOUR 'EL BULEVAR' DE ÁVILA (17-11)

Un paso por detrás y ya sin opciones de ascenso está el HLA Lucentum, que será cuarto salvo sorpresa. Los alicantinos mantienen una remota opción de ser terceros, algo que pasa porque Cambados pierda sus dos encuentros y porque los alicantinos venzan en sus dos últimos compromisos.

Carrefour 'El Bulevar' de Ávila sera quinto clasificado matemáticamente.

KIA Sakimovil y Aceitunas Fragata Morón, dos de los implicados en la lucha por el Playoff

LUCHA POR LOS PLAYOFF

Cinco equipos se disputan cuatro plazas de Playoff, son múltiples las opciones que se pueden dar todavía. Hacemos a continuación un resumen de la situación de los averages entre los equipos implicados y el calendario que le resta a cada equipo en estas dos jornadas decisivas.

6º ZORNOTZA (15-13)

Los de Mikel Garitaonandia llegan a este tramo decisivo en una buena situación, con dos averages favorables y con un partido clave esta semana ante un rival directo como es Alcázar, donde un triunfo les clasifica matemáticamente para Playoff. En caso de derrota tendrán un último cartucho en su cancha ante un Gandía que ya no se jugará nada.

Averages a favor: Aceitunas Fragata Moron (2-0)(+11), CBC Valladolid (1-1)(+4)

Averages en contra: KIA Sakimovil BNC (1-1)(-1)

Averages por decidir: Alcázar Basket (0-1)(-6)

Calendario: Seguros Soliss Alcázar Basket (F) e Hispagan UPB Gandía (C)

7º ACEITUNAS FRAGATA MORÓN (15-13)

El equipo sevillano llega con buena situación en caso de empates y con un partido ante un rival directo para cerrar la liga en su cancha. Antes, tendrán que visitar a un Tarragona que se juega su último cartucho ante su afición. En caso de derrota ante Tarragona el partido ante Navarra cobraría especial relevancia, e incluso la diferencia de puntos en ese encuentro podría llegar a ser decisiva.

Averages a favor: Alcázar Basket (1-1)(+6), CBC Valladoid (1-1)(+4)

Averages en contra: Zornotza (0-2)(-11)

Averages por decidir: KIA Sakimovil BNC (1-0)(+16)

Calendario: CB Tarragona 2017 (F) y KIA Sakimovil BNC (C)

8º COMERCIAL ULSA CBC VALLADOLID (15-13)

Valladolid llega a la fase decisiva con un calendario complicado que comienza visitando a un Cambados que se juega el ascenso. Los pucelanos no tienen margen de error, pues en caso de empates sus opciones serían reducidas. Cerrarán la temporada recibiendo a un Covirán Granada que, probablemente, no se juegue nada.

Averages empatado: KIA Sakimovil BNC (1-1)(0)

Averages en contra: Alcázar Basket (0-2)(-17), Aceitunas Fragata Morón (0-2)(-32) y Zornotza (1-1)(-4)



Calendario: Cambados (F) y Covirán Granada (C)

9º KIA SAKIMOVIL BASKET NAVARRA (15-13)

Navarra tiene un complicado calendario para certificar la clasificación para Playoff. Esta jornada recibe a un Zamora que llega enrachado y como equipo en mejor dinámica de la liga y que se juega la salvación. Cerrarán la liga con un enfrentamiento directo ante Morón donde deben además recuperar un -16 de average.

Averages a favor: Zornotza (1-1)(+1)

Averages en contra: Alcázar Basket (1-1)(-5)

Averages empatado: CBC Valladolid (1-1)(0)

Averages por decidir: Aceitunas Fragata Morón (0-1)(-16)

Calendario: Aquimisa L. Queso Zamorano (C) y Aceitunas Fragata Morón (F)

10º SEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET (14-14)

Tras su ajustada derrota en Alicante, Alcázar llega con un triunfo de desventaja a la lucha por el Playoff. El partido de esta semana ante un rival directo como Zornotza sería clave para engancharse a los Playoff. En caso de derrota quedará a expensas de los resultados del resto de equipos implicados para apurar sus opciones de sacar rédito positivo en un posible empate. Pero para ello, tendría que ganar a un Sammic que podría jugarse el ascenso directo en la última jornada.

Averages a favor: KIA Sakimovil BNC (1-1)(+5), CBC Valladolid (2-0)(+17)

Averages en contra: Aceitunas Fragata Moron (1-1)(-6)

Averages por decidir: Zornotza (1-0)(+6)

Calendario: Zornotza ST (C) y Sammic ISB (F)

11º AGUSTINOS LECLERC (13-15)

El conjunto leonés se ha quedado sin opciones de Playoff tras su última derrota ante Basket Navarra. Todos los posibles empates le acabarían dejando fuera de las eliminatorias por el ascenso.

Tarragona y Albacete, dos de los que pelean por la permanencia (Foto: JBorrachero-CBTarragona)

LUCHA POR LA PERMANENCIA

Cuatro equipos se disputan la única plaza que da derecho a continuar en LEB Plata una temporada más:

12º AQUIMISA L. QUESO ZAMORANO (9-19)

Afronta las dos últimas jornadas como equipo en posición de permanencia pero el calendario no es fácil. Visita a un Navarra que se juega los Playoff y acaba la temporada recibiendo a un Albacete que podría ser una final en la que el que gane se salve. Dependiendo de los resultados de la jornada 29, el partido ante Albacete podría decisivo no solo entre ellos si no por afectar a posibles triples empates que se pudieran dar y que se decidirán en función de la ventaja que obtenga el equipo que gane ese Zamora-Albacete.

Averages a favor: CB L'Hospitalet (1-1)(+2), Tarragona (1-1)(+3)

Averages por decidir: Albacete Basket (0-1)(-1)

Calendario: KIA Sakimóvil BNC (F) y Albacete Basket (C)

13º TORRONS VICENS CB L'HOSPITALET (9-19)

El equipo catalán llega al tramo final con cinco derrotas consecutivas pero con opciones de permanencia. El calendario puede ser 'trampa'. Visita a un Covirán que alberga remotas opciones de ascenso directo y que tiene asegurada su segundo puesto y acaba recibiendo a un Óbila que no se jugará nada. En caso de un cuadruple empate parte con ventaja, pero si Albacete venciera a Zamora por 11 tantos serían los manchegos los que se salvaran en caso de ese múltiple empate. En caso de empate Zamora-Tarragona-Hospitalet se salvaría Hospitalet y también en el caso de un empate Hospitalet-Tarragona-Albacete.

Averages a favor: CB Tarragona (2-0)(+12)

Averages en contra: Albacete Basket (1-1)(-7) y Zamora (1-1)(-2)



Calendario: Covirán Granada (F) y Carrefour 'El Bulevar' de Ávila (C)

14º CB TARRAGONA 2017 (8-20)

El conjunto de Berni Álvarez lo tiene mal en caso de empates, lo que le complica sus opciones. El único triple empate en el que podría tener opciones es en el que incluye a Zamora-Albacete-Tarragona, y dependería del resultado del Zamora-Albacete de la última jornada (si ganase Zamora por 5 o Albacete por 15, Tarragona quedaría fuera de la salvación).

Averages a favor: Albacete Basket (1-1)(+9)

Averages en contra: CB Hospitalet (0-2)(-12), Zamora (1-1)(-3)



Calendario: Aceitunas Fragata Morón (C) y HLA Lucentum (F)

15º ARCOS ALBACETE BASKET (8-20)

Los manchegos han sido los últimos en engancharse a la lucha por la permanencia con una inesperada victoria en Cambados. Además, llegan con una buena situación en caso de empates y con un partido decisivo en Zamora que puede decidir la permanencia.

Averages a favor: CB Hospitalet (1-1)(+7)

Averages en contra: Tarragona (1-1)(-9)

Averages por decidir: Zamora (1-0)(+1)

Calendario: Agustinos Leclerc (C) y Aquimisa L. Queso Zamorano (F)

16º HISPAGAN UPB GANDÍA (7-21)

El equipo valenciano no conserva opciones de permanencia ya que tiene los averages negativos con todos sus rivales, excepto con Albacete, pero para su permanencia haría falta múltiples empates y en ninguno de ellos ocuparía el único puesto que daría permanencia.