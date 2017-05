Iván Martínez dice adiós a la temporada y Granada busca recambio

El club granadino ya ha solicitado a la FEB la autorización para incorporar a un jugador

El jugador ha compartido una emotiva carta en la que anuncia que volverá a pelear por recuperarse

El Covirán Granada se colocaba el pasado domingo con un 2-0 en su serie de cuartos de final de los Playoff de ascenso a LEB Oro, siendo el único equipo que mantiene la ventaja de cancha obtenida por su posición en liga. Pero ese 2-0 también ha dejado una noticia que empaña el éxito del equipo dirigido por Pablo Pin, que pierde a su escolta Iván Martínez para lo que queda de temporada después de una desafortunada lesión sufrida en el último minuto del primer partido de la serie.

Según informaba el club granadino, Martínez sufre una rotura del peroneoastragano anterior del tobillo derecho que le hará perderse lo que queda de temporada.

El jugador pucelano expresaba a través de su cuenta en Twitter las sensaciones tras este contratiempo en forma de lesión, algo a lo que desgraciadamente se ha visto obligado a convivir a lo largo de su carrera deportiva.

En abril de 2012 sufrió una grave lesión de rodilla en su etapa en Tarragona, que le mantuvo en el dique seco hasta que en diciembre de ese mismo año se incorporaba a Palencia para suplir la baja de Jhornan Zamora. Tras dos temporadas en Valladolid, en ACB y LEB, se incorporaba al proyecto de la Fundación CB Granada la temporada 2015-16 donde de nuevo los problemas físicos le impidieron disputar buena parte de la temporada. Esta misma temporada también la comenzó con una lesión en los isquiotibiales que le tuvieron en el dique seco hasta que en enero se incorporó a la competición, siendo pieza importante en el equipo granadino promediando 6 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias por encuentro.

Muchas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo pic.twitter.com/1XTKXKymre — Iván Martínez (@ivnmrtinez18) 1 de mayo de 2017

Desde estas líneas le deseamos a Iván Martínez una pronta recuperación y que pueda estar la temporada próxima de nuevo en las canchas.

El club granadino buscará un recambio

En ese mismo comunicado, el club granadino anunciaba que iba a solicitar a la FEB la autorización para realizar un fichaje, acogiéndose a la normativa FEB que permite que "de manera excepcional, y siempre que el club solicitante no haya superado el número máximo de altas, podrá autorizarse la inscripción de licencias una vez concluido el periodo de inscripción, cuando un jugador de la plantilla cause baja por lesión de carácter físico superior a cuatro meses de inactividad y/o recuperación, siempre y cuando la inscripción del nuevo jugador, no requiera la concesión del transfer internacional. Deberá presentarse certificado médico en el que conste la fecha de lesión del jugador, debiendo haberse producido la misma una vez concluido el periodo de inscripción. El Área Médica de la Federación Española de Baloncesto informará al Departamento de Licencias de la FEB de la gravedad de la lesión y tendrá la facultad de solicitar cualquier documentación y realizar una revisión médica, en caso que lo estime oportuno."

De esta forma, el club granadino se encuentra ya a la espera del visto bueno de los servicios médicos de la FEB para poder incorporar a un jugador que refuerce su línea exterior en lo que queda de Playoff. Con varios equipos de LEB Plata y LEB Oro ya sin competir, se antoja un importante caladero de jugadores en los que podría 'pescar' el club granadino para suplir la sensible baja de Iván Martínez.