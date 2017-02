Jesús Chagoyen: "No puede ser que en LEB Plata haya equipos sin apenas nacionales"

Sobre la LEB Plata: "No puede ser que en LEB Plata haya equipos en los que no haya apenas jugadores nacionales"

"Un ascenso debería ser un motivo de alegría y ahora mismo se convierte en motivo por el que los clubes desaparezcan"

Jesús Chagoyen (39 años, 2.01m) acumula más de dos décadas de baloncesto a sus espaldas. El próximo mes de marzo se cumplirán 20 años de su debut en la ACB con León Caja España, pero ha sido en la LEB donde ha labrado las temporadas más exitosas de su carrera. Tras regresar a la ACB con CB Canarias y competir cuatro temporadas en la máxima categoría, este año ha apostado por estar cerca de su tierra y por seguir disfrutando del baloncesto en el Aceitunas Fragata Morón, en LEB Plata.

Es el jugador que más minutos ha jugado en su equipo y firma 8.9 puntos, 6.1 rebotes, 2.4 asistencias y 3 faltas recibidas por encuentro para 10.6 de valoración media. Siendo pieza clave en la buena línea que está atravesando el conjunto sevillano.

Chagoyen nos concede una entrevista en la que repasa algunos de los momentos de su trayectoria, nos habla de la situación que vive el baloncesto actualmente y nos valora su visión de la actual LEB Plata.

Agradecemos a Juan Luis Mármol (CB Morón) las facilidades ofrecidas para la realización de la entrevista:

Más de 20 años de carrera dejan muchos momentos destacados. Recuérdanos tres:

¿Una victoria inolvidable?

La que conseguimos en la cancha del Real Madrid con el Canarias hace cinco temporadas.

¿Tu derrota más dolorosa?

La derrota contra Valladolid en León en la que perdimos la categoría

¿El partido con un desenlace más discutido o polémico?

Contra Lucentum en unos Playoff con Los Barrios en 2008, perdimos el primer partido con polémica y varias técnicas, luego ganamos el segundo en casa y perdimos el tercero en Alicante.

Moncho Fernández y Jesús Chagoyen, es su etapa en Obradoiro

Con Moncho Fernández coincidiste tres años en Los Barrios y luego otros dos en Obradoiro. ¿Qué papel ha jugado en tu carrera? ¿Qué otros entrenadores te han dejado huella en tu trayectoria?

Con Moncho he estado cinco temporadas, le tengo gran aprecio. Además han sido en situaciones diferentes. Los tres primeros años, en Los Barrios, yo era un jugador importante en la plantilla y luego en Obradoiro era un jugador más importante en el vestuario que en la cancha. Ya no es entrenador, es amigo.

¿Entrenadores que me hayan marcado? Todos. No me dejaría a ninguno por el camino porque todos han labrado el jugador y la persona que soy hoy en día.

En la cancha, junto a Richi Guillén has vivido muchos partidos en diferentes etapas, León, Los Barrios o CB Canarias. ¿Ha sido el jugador con el mejor te has compenetrado en la cancha?

Chagoyen-Guillén, una pareja dominante

¿Qué sentiste al participar en la Copa del Rey por primera vez con 36 años? ¿Pensaste en algún momento que aún podrías disfrutar otra con 38?

Es uno de los momentos que recuerdo con más ilusión. Además, se produjo de una manera especial porque llevábamos todo el año en Copa del Rey con Tenerife, perdimos ante Manresa en casa y dependíamos de un resultado que se dio y entramos. Luego ya el poder vivirla desde dentro y además el partido contra el Barcelona, en el que jugué muchos minutos. Ese momento histórico no me lo quita nadie.

"Guillén y yo hicimos algún que otro 'destrozo' por ahí"

Después tuve la suerte de disputar otra con Obradoiro, como anfitrión. Se involucró mi familia. Mi hijo estuvo allí entregando una pelota. Pude jugar muy poquito, pero fue un lujo vivir desde dentro el que es uno de los mayores eventos del baloncesto europeo.

Has jugado en ciudades como León, Valladolid o Los Barrios, donde vivieron grandes momentos de baloncesto y que luego vieron como por problemas económicos acabaron desapareciendo. En el caso del club gaditano lo viviste en primera persona justo después de aquella Final a Cuatro en Fuenlabrada ¿Cómo recuerdas aquellas fechas? ¿Cómo se vivió desde el club y la afición?

Fue complicado. Estuvimos un tiempo sin cobrar. Yo era capitán de ese equipo y había jugadores con problemas para llegar a final de mes. Llegamos a la determinación de parar, para hacer ruido. Una vez conseguido que se enterara todo el mundo, actué como capitán y les dije a mis compañeros que económicamente no podemos hacer nada, pero deportivamente sí que podemos ayudar a llevar al equipo donde realmente queremos que esté.

Le transmití a los más jóvenes de aquel equipo que el seguir compitiendo era lo mejor para nuestras carreras. Y luego se vio que, después de llegar a aquella Final a Cuatro que perdimos contra Alicante en el último suspiro, todo el equipo encontró otros equipos sin problemas y la profesionalidad de aquel equipo se vio premiada.

Chagoyen en un encuentro ante el FC Barcelona

Viviste la época dorada de la LEB Oro, cuando llegó a ser considerada una de las ligas destacadas a nivel europeo. ¿Qué opinas sobre la tendencia de las ligas LEB en los últimos años? ¿Qué crees que se debería hacer cambiar para volver a revertir la dinámica y que ganen en interés y suban el nivel?

Aquella LEB era la segunda liga de Europa. Se demostraba cada día. Creo que hay en equipos en ACB que tenían mejores equipos cuando estaban en LEB. El problema que hay es el dinero. La poca accesibilidad de los equipos LEB para ascender está debilitando la imagen tanto de la ACB como de las LEB.

"Un ascenso debería ser un motivo de alegría y ahora mismo se convierte en motivo por el que los clubes desaparezcan"

Me pongo en el lugar de un dirigente y pienso que para qué hacer una gran plantilla si luego en los despachos no se va a poder ascender.

Un ascenso debería ser un motivo de alegría y ahora mismo se convierte en motivo por el que los clubes desaparezcan.

¿Cómo crees que se debería modificar el complicado asunto del canon ACB y de los ascensos-descensos?

Lo que se gana en la cancha no se puede perder en los despachos. Poniendo el ejemplo del fútbol, un equipo que asciende sabe que va a tener más ingresos no significa que se va a arruinar para toda su vida. En baloncesto sucede lo opuesto, si un equipo asciende significa que si quiere hacerlo efectivo tiene que hacer un enorme esfuerzo económico que si desciende de nuevo le deja una enorme deuda.

Jesús Chagoyen en acción defensiva (Foto: Carlos A. Romero)

Después de tu extensa trayectoria, ¿cómo llega el proyecto de Aceitunas Fragata Morón? ¿Qué te hace dar el paso a subirte al proyecto sevillano en LEB Plata?

Estando práctimente retirado y pensando ya en la familia, pensé que no era cuestión de ir dando más vueltas por España. El director deportivo de Morón, Pepe Reina, me insiste y decido venir. Me gusta jugar al baloncesto. Me gusta competir con gente de 18-20 años, me hace sentirme joven y aquí estoy disfrutando del basket.

"No puede ser que en LEB Plata haya equipos en los que no haya apenas jugadores nacionales"

¿Qué te ha parecido el nivel de la LEB Plata? ¿Te ha sorprendido en algún aspecto (estilo de juego, nivel de jugadores/equipos, competitividad)?

Hay equipos con mucho nivel y jugadores con mucho talento. Es una buena liga de formación aunque le voy a poner un pero: no puede ser que haya equipos en que no haya apenas jugadores nacionales. Eso va en contra del baloncesto español y no se debería permitir. ¿Qué futuro le estamos dejando a la juventud que viene por detrás? si permitimos que equipos como Albacete o Zamora tengan casi diez extranjeros. Debe ser una liga para formación.

Y el futuro, ¿Te planteas la continuidad en las canchas? ¿Te gustaría seguir vinculado al basket de alguna manera tras dejar el juego en activo?

No lo sé. Antes decía que no quería ser entrenador pero... no lo sé, la verdad. Me encanta vivir en el presente y no en el futuro.

Trayectoria deportiva - Jesús Chagoyen:



Categorías Inferiores: Caja San Fernando

1995/96: Caja San Fernando (Liga EBA)

1996/00: León Caja España (Liga EBA y Liga ACB)

2000/01: Forum Filatélico (Liga ACB)

2001/03: Villa de los Barrios (LEB Oro)

2003/05: CB Tarragona (LEB Oro)

2005/09: Villa de los Barrios (LEB Oro)

2009/12: Ciudad de la Laguna Canarias (LEB Oro)

2012/14: Iberostar Canarias (Liga Endesa)

2014/16: Rio Natura Monbús (Liga Endesa)

2016/17: Aceitunas Fragata Morón (LEB Plata)