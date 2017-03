Jorge Garbajosa se reunió con jugadores y ABP ¿Cómo mejoramos las competiciones FEB?

Roger Fornas, Jorge Garbajosa, Alfonso Reyes y Sergio Pérez Anagnostou reunidos para hablar del futuro de las competiciones FEB (Foto: FEB) Jorge Garbajosa, se reunió esta semana con Sergio Pérez Anagnostou (Cáceres Patrimonio de la Humanidad) y Roger Fornas (Palma AIR Europa), que esta vez actuaron como representantes de los jugadores de las competiciones FEB, y también fueron acompañados por Alfonso Reyes y Rafa Jofresa, presidente y secretario general de la ABP respectivamente. "Estamos muy agradecidos a la ABP porque no tenían la obligación de estar con nosotros puesto que sus competencias sólo lo cubren a los considerados jugadores profesionales y estos son los de la Liga Endesa. En España sólo están consideradas ligas profesionales, además de ésta, la Primera y Segunda División de fútbol y la Liga ASOBAL de balonmano" explica el mismo Fornas.

En Solobasket.com; muchos representantes, entrenadores y jugadores de los clubes LEB nos transmiten que, desde el relevo de Garbajosa, la comunicación es mayor. "Jorge tiene mucha ilusión y voluntad, se muestra accesible. Eso siempre es muy bueno para avanzar. Yo soy de los que piensa que la voluntad lo puede todo. Lo importante es que entretodos encontremos la forma de ayudarnos para que el baloncesto de las competiciones FEB progrese. Todos podemos ser críticos con nosotros mismos, todos podemos ser de ayuda. Más allá de la crítica está... ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Ahí entran también los medios de comunicación, de hecho, también hablamos de vosotros, Solobasket, como la web que con más relevancia y calidad busca siempre tratar la información de las competiciones FEB. ¿Cómo podemos hacer equipo entretodos? Ahí está la clave" me explicó Fornas en la larga e interesante llamada telefónica que tuve con él en el día de hoy. Y un alivio, saber que se considera destacable el trabajo de esta comunidad de baloncesto la cual, en los últimos años, se ha sentido muy poco tenida en cuenta por la propia Federación.

Son muchos los temas abiertos que tiene Garbajosa encima de la mesa, y otros que dañan la imagen de la FEB como está siendo la reciente apertura de nuevas investigaciones por irregulares del anterior mandato de José Luis Sáez (El Independiente anota que Sáez está siendo investigado por probados delitos y otro de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental, blanqueo de capitales, delito fiscal y pertenencia a grupo criminal. Además, suma que el juez estaría también investigando el destino de más de 18 millones de euros relacionados con la organización de la Copa del Mundo 2014).

El preocupante deterioro de las competiciones durante los últimos años requiere que ese preciado y continuado diálogo impulse acciones que hagan que las competiciones FEB sean lo más sobrias y competitivas para facilitar el desarrollo de los más jóvenes talentos y no tan jóvenes talentos (quién no recuerda un caso como el de Larry Lewis). La Liga Femenina y la Liga Femenina 2, evidentemente, no son una excepción y atraviesan dificultades muy parecidas, y muchos talentos optan por jugar fuera o, en el caso de las más jóvenes, formarse y jugar en la NCAA. Algo que se replica en las canteras masculinas. Para el caso de la LEB Plata, repescamos la entrevista que le hacía nuestro compañero Ramón Juan a Iñaki Narros (Basket Navarra), donde le preguntaba sobre una circunstancia que pone en duda, claramente, que la Plata pueda ser un equilibrado ‘ecosistema’ para el desarrollo de jóvenes jugadores:

-Ramón Juan: “Entre los más destacados de la LEB Plata cuesta encontrar a jugadores nacionales jóvenes. Las apuestas extranjeras y jugadores veteranos (Rejón, Fernández, Chagoyen o tú mismo) son referencias en los equipos. ¿Cómo se podría potenciar el rol de los jugadores de formación en las ligas LEB?”

-Iñaki Narros: “Es complicado. Se quiere siempre lo bueno, bonito y barato y no siempre se mira con el mismo rasero al producto nacional”.

Ramón, también entrevistó a otro veterano curtido en mil batallas, Jesús Chagoyen, que está jugando en el Aceitunas Fragata Morón y afirmó con preocupación que “no puede ser que haya equipos en que no haya apenas jugadores nacionales. Eso va en contra del baloncesto español y no se debería permitir. ¿Qué futuro le estamos dejando a la juventud que viene por detrás? si permitimos que equipos como Albacete o Zamora tengan casi diez extranjeros. Debe ser una liga para formación”.

PROPUESTAS QUE MEJORARÍAN LAS COMPETICIONES FEB

Trasladándose a la máxima competición masculina de la FEB, la LEB Oro, estas serían algunas de las propuestas que podrían hacer mejorar la segunda competición de España. Parte del listado, también sería aplicable al resto de las ligas nombradas en líneas anteriores:

1) Nombrar a una persona o comisión en la FEB que se ocupe de la competición y de los asuntos de vital importancia que surjan en el desarrollo de la misma.

2) Estrategias relevantes para el aumento de la repercusión mediática de la liga. En este punto se pondría en tela de juicio el funcionamiento del Canal FEB.

3) Captación de recursos/patrocinio que permitan que los equipos de la Liga puedan ofrecer sueldos competitivos a sus integrantes.

5) Garantizar con ACB los ascensos. El tema está en manos de la Comisión Nacional de la Competencia, por lo que se valora una reducción o desaparición del Cánon.

6) Regularización, por la Seguridad Social, del contrato de jugadores y técnicos.

7) Más a determinar, por la división de opiniones entre los clubes estaría: plazos de fichajes (terminó el plazo el 28 de febrero. Algunos clubes pretenden que en determinadas circunstancias como lesiones o jugadores que rompen contrato, se pueda ampliar siempre que sea debidamente justificado), costes de aval (180.000 €) y coste de la licencia de un jugador extracomunitario (3.000 €. El nacional está fijado en 120 €).