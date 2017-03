La canterana Iris Junio da la cara tras el descenso matemático del SPAR Gran Canaria

Así explicó la jugadora de 17 años el descenso a Liga Femenina 2 (VÍDEO)

Domingo Díaz: “Cada año es un poco más difícil sacar el club adelante“

El partido correspondiente a la J23 de la Liga Femenina entre SPAR Gran Canaria y Star Center-Uni Ferrol que terminó con victoria visitante por 48-52, supuso el descenso matemático del conjunto insular por segundo año consecutivo a falta de 3 encuentros para el final de la liga regular. El decano disputa este curso su 34ª temporada seguida en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional tras haber conseguido eludir el descenso deportivo encajado la pasada campaña, pero el balance de 4 victorias y 19 derrotas que suma hasta el momento le vuelve a condenar a los puestos rojos de la tabla.

Además del entrenador, Pepe Carrión, la encargada de dar la cara explicando sus sensaciones fue la canterana Iris Junio, que a sus 17 años -cumplirá 18 el próximo 26 de marzo- ha dejado atrás dos graves lesiones de rodilla y con el paso de la temporada ha ido ganando protagonismo hasta el punto de promediar actualmente 5.4 puntos, 4.3 rebotes, 2.1 asistencias y 8 de valoración en 21 minutos de juego. Unos números que, sin embargo, no consuelan en absoluto a la internacional española. No hay más que ver su nivel de autocrítica.

(Valoración del partido) “No estuvimos concentradas. Desde el calentamiento se veía que había jugadoras fuera de él. Son jugadoras de las que necesitamos sus puntos, rebotes y asistencias para jugar bien y sin su presencia nos costó. Fue un tanteo muy bajo, no tuvimos un buen porcentaje en el tiro y básicamente no estuvimos en el partido. No luchamos, estuvimos muy paradas, nadie reaccionaba y fue un reflejo del entrenamiento porque durante la semana tampoco entrenamos bien”.

(Problemas en ataque) “En ataque estuvimos aceleradas, desesperadas por meter. Jugábamos un sistema y era un pase y tiro. Y encima el tiro no era el más adecuado, con lo cual no estábamos preparadas para ir al rebote. No cogíamos el rebote y no bajábamos a defender. El problema empezaba en ataque y continuaba en defensa”.

(Defensa) “Tuvimos varios problemas desde fuera. Ellas jugaban las cinco abiertas y nosotras no tenemos pívots muy rápidas. Teníamos que haber jugado con aleros que hiciesen de falso pívot y no se vio esa opción, entonces el problema terminó siendo en ambas partes, tanto en defensa como en ataque”.

(Autocrítica) “Últimamente no estoy nada acertada, pero ni de tres, ni de dos, ni de uno. Estoy fuera. No estoy concentrada. Tengo que mejorar mucho el tiro y creo que mejorando el tiro, la defensa y, sobre todo, la concentración, podría llegar a hacer mejores partidos en lo que queda de temporada y en el Campeonato de España Junior”.

(Descenso) “Es triste porque ha sido un equipo que llevamos más de 30 años en 1ª división y que en dos años se venga abajo es duro, sobre todo para Mingo y para Begoña, porque ellos fundaron el club. Para ellos es como un hijo y ver que su hijo baja de categoría es duro. Creo que son los que peor lo están pasando porque las jugadoras ahora estamos las que estamos, pero el año que viene a lo mejor no está ninguna y los que lo sufren son ellos. Nosotras lo que tenemos que hacer es ganar partidos y dejar al equipo lo más alto posible y no lo estamos haciendo, entonces creo que son ellos los que peor lo están pasando y tenemos que intentar en estos partidos que nos quedan dejar una buena imagen aunque sea”.