LEB PLATA J13: Granada y Lucentum se acercan a la Copa. Cuadruple empate en la zona baja

Wade-Chatman rompió el Valladolid vs Hospitalet con dos triples nada más comenzar el tercer cuarto. Al acierto anotador del jugador exterior vallisoletano se le unió Graham-Bell para llegar en pocos ataques a poner +15 para los locales. Hospitalet, con un 33% en tiros de campo, se vió imposibilitado para ni siquiera intentar con garantías la remontada.

Granada afrontó el partido ante Sammic como un "reto personal", los partidos frente a qeuipos vascos se habían saldado con derrota hasta ahora, por lo que los hombres de Pablo Pin pusieron un plus de intensidad y fuerza mental para, con un notable 51% de acierto en tiros de campo, y una defensa que provocó 17 pérdidas al rival, hacerse de manera solvente con un partido que los devuelve al liderato gracias al parcial de +22 obtenido.

A Carrefour Avila tan sólo le valió con usar a 7 jugadores en todo el partido para superar, con solvencia a un Zortnoza que vuelve a mostar sus carencias a domicilio. Cierto es que la actuación de Beranek (32 puntos, 12 rebotes, 41 de valoración) hizo algo más fácil el partido para su equipo, pero no estuvo solo, los abulenses registraron un 10/18 en triples realmente imparable.

Lucentum dió un paso de gigante hacia la Copa siendo el primer equipo que logra una victoria en el pabellón manchego Antonio Díaz Miguel. En un partido muy igualado, con números muy parejos, sólo un error del rival podría decantar la victoria para uno u otro equipo, y así fue, con ventaja para los alicantinos, Thomas tuvo la bola de partido en sus manos, pero su lanzamiento no vio aro y la victoria se decantó del lado visitante. Gran partido de Luka Nikolic que sostuvo a su equipo en las fases complicadas del encuentro con sus 20 puntos anotados.

La victoria de Gandía, que abandona la última posición, provoca un atasco en la zona baja con un cuádruple empate. A pesar de una magnífica primera parte, en la que los locales llegaron a ganar de +19, las 22 pérdidas de los hombres de Victor Rubio devolvieron a Mórón al partido, tan sólo el acierto en el lanzamiento de Gandía (51% en TC) los mantuvo por delante en el marcador. Enorme partido de Jesús Chagoyen con 30 puntos y 10 rebotes para 34 de valoración.

Partidazo de orgullo y fuerza mental para Tarragona que, pese a ir con una desventaja de 20 puntos en el marcador (30-50), nunca dio el parido por perdido y creyó como equipo que el milagro era posible. El bloque tarraconense, pero sobre todo un imperial Xavi Hernández en anotación (25 puntos con 5 triples en su haber) materializaron la machada de la jornada.

Xuven Cambados sabía de la importancia de la victoria si quería mantener intactas sus aspiraciones de jugar la Copa, y así lo demostró como bloque. Los gallegos demostraron que, cuando están concentrados, son una máquina perfectamente engrasada que puede anotar desde cualquier posición, hasta 6 jugadores superaron la decena de puntos, lo que dificulta y mucho la defensa rival. Arcos lo intentó todo, pero ante un equipo tan sólido la victoria fue imposible.

Navarra y Agustinos tenían ante sí el reto de romper la racha de victorias seguidas del rival, y fueron los locales los que sumaron su cuarta victoria consecutiva, sexta consecutiva en casa, rompiendo el dulce momento de cinco victorias seguidas de Leclerq. El partido fue muy igualado y se decidió, según mi ponión, desde la línea de personal (11/12 para los locales) que en los momentos finales apuntalaron la victoria navarra.

Ryan Connor Beranek, ala pívot de Carrefour "El Boulevar" de Avila, se marcó un auténtico partidazo. Suyos fueron 32 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperaciones y 3 faltas recibidas para un total de 41 puntos de valoración.

ASÍ SERÁ LA PRÓXIMA JORNADA:

Apasionante jornada la número 14 que no espera. El duelo entre Valladolid y Cambados será el plato fuerto, duelo en la cumbre para "descolgar" a uno de los favoritos de la cabeza, así que se presenta una oportunidad de oro para Granada y Lucentum que pueden poner tierra de por medio, ya que se miden a equipos de la zona baja. Para el otro "partidazo" de la jornada deberemos esperar hasta el próximo día 7 de enero de 2017, que será cuando se juegue el Sammic vs Avila correspondiente a eta jornada. Por la zona baja, oportunidad para L'Hospitalet y Gandía de dar la sorpresa e intentar abandonar los puestos de descenso ante rivales de entidad, sobre todo para los catalanes que reciben en casa a un Granada que no se muestra inexpugnable a domicilio, a pesar de su victoria ante Sammic.

15 puntos, bandejas de todos los colores, 5 rebotes, 2 asistencias y 16 de valoración. Adrian Bowie, jugador @Alhambra_Es de la semana pic.twitter.com/VbxTfGNDue — Fundación CB Granada (@FundacionCBG) December 18, 2016

Ha terminado la jornada 13ª y seguimos en la misma posición. El miércoles jugamos en casa y toca #LlenarElAlamedahttps://t.co/X5UFrDsPLp pic.twitter.com/Yi17A3KMYm — C.B. Morón (@cbmoron) December 18, 2016

@Obila_com Ayer fui a disfrutar del partido,de la victoria y de la cantidad de chavales que pertenecen al Óbila,impresionante. pic.twitter.com/iI7MZXrMTV — Ace Of Aces (@AceOfAces6) December 18, 2016

Jugadas muy movida y gran tapón de @cbhospitalet pic.twitter.com/db32PG30Pg — Onda Joven Radio (@ondajovenradio) December 18, 2016

