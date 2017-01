Lo mejor de diciembre en LEB Plata: Quinteto ideal, entrevista, datos y más

Entrevista a Pablo Pin, entrenador del mes de diciembre

Jose Antonio Medina, Chris Hansen, Alo Marín, Charles Nkaloulou y Sergio de la Fuente, quinteto del mes

COVIRÁN GRANADA Y HLA LUCENTUM, UNA COPA CON SABOR ACB El mes de diciembre ha sido el de la confirmación del buen nivel de ambos equipos, que acaban el año encadenando triunfos solventes y citándose en la final de la Copa LEB Plata. Ambos equipos son los más anotadores de la liga y afrontan la segunda vuelta como claros favoritos al ascenso, con permiso de sus perseguidores. Carrefour 'El Bulevar' de Ávila y Sammic ISB se mantienen, un año más, en la zona alta, sin victorias tan abultadas como Granada o Lucentum pero demostrando su habitual oficio en la categoría.

Aspecto del Palacio de los Deportes de Granada (Foto: Fermín Rodríguez)

BASKET NAVARRA Y COMERCIAL ULSA CBC VALLADOLID, AL ALZA A pesar de la última derrota sufrida por ambos equipos, este mes de diciembre les ha servido para colocarse en la zona media-alta de la tabla y mostrarse como equipos capaces de luchar por entrar en Playoff a pesar del comienzo irregular que tuvieron. Navarra y Valladolid han firmado este mes de diciembre la misma serie de triunfos-derrotas que Granada y Lucentum. Los cuatro equipos han sellado con un 4-1 en su casillero este último mes de 2016.

ARRANCA LA SEGUNDA VUELTA Con el mes de diciembre finaliza una intensa primera vuelta en una LEB Plata más igualada y abierta que nunca. Múltiples cambios de liderato y gran cantidad de resultados sorprendentes nos llevan a una segunda vuelta donde cada partido y cada average particular puede ser decisivo, tanto en la lucha por el ascenso directo, como por evitar alguna de las cuatro plazas de descenso o para encontrar un buen cruce en los Playoff.

NOMBRES PROPIOS Sergio de la Fuente se erige como el jugador más determinante de la competición tras el mes de diciembre, siendo el máximo anotador (17.3), máximo reboteador (9.8) y jugador más valorado de la liga (19.2). Iñaki Narros (16.8) y Vasilije Vucetic (16.6) le siguen en el apartado anotador, tras un Greg Gantt que se marchó rumbo a LEB Oro. En la faceta reboteadora, tras De la Fuente, destacana Jack Crook (8.9), Ferran Torres (8.8) y Connor Beranek (8.5). En cuanto a asistencias, domina Carles Marzo con 4.5 por partido, seguido de Sango Niang y del veterano pívot Guillermo Rejón que reparte cuatro asistencias por partido.

Basket Navarra cayó ante Aceitunas Fragata Morón

SE MUEVEN LAS PLANTILLAS El mes de diciembre nos ha dejado novedades en los equipos. Albacete Basket incorporaba al ala-pívot James Anacreon a comienzo de mes, y en esta última ha semana ha anunciado la salida de Jose González, que continuará compitiendo en LEB Plata en las filas de CB Tarragona. Mientras que su hueco lo ocupaba Godson Eneogwe en el perímetro albaceteño. Por su parte, Agustinos Leclerc reforzaba su juego interior con Jeff Dirkin. Otro regreso destacado es el de Fernando Fernández Noval a Carrefour 'El Bulevar' de Ávila después de su fallido fichaje a comienzo de temporada por Covirán Granada. Los últimos movimientos en llegar han sido la salida de Paco Solsona en HLA Lucentum, junto con la incorporación del alero Alex Reyes al club alicantino, procedente del Calzados Robusta de LEB Oro.

ASÍ SE PRESENTA EL MES DE ENERO El primer mes del año llegará marcado por la disputa de la Copa LEB Plata el 21 de enero en el Palacio de los Deportes de Granada. Este evento generará un 'parón' para los otros catorce equipos de la liga, con sus ventajas y desventajas. Servirá para recuperar a jugadores tocados y tener descanso a los equipos más sobrecargados por plantillas cortas. Aunque estos parones también pueden romper dinámicas positivas en los equipos al alterarse el ritmo competitivo. En enero acabará también el plazo de incorporación de fichajes con lo que serán semanas en las que los equipos realicen sus últimos ajustes en la plantilla de cara al último trimestre de liga regular.

ARTÍCULO: Jesús Fernández, el chaval de 41 años que debuta en cada partido

ENTREVISTA: Miguel González: "Hoy por hoy, soy un estudiante que juega al baloncesto, por ese orden"

ENTRENADOR DEL MES: PABLO PIN (COVIRÁN GRANADA)

Pablo Pin dando instrucciones a sus jugadores (foto: Fermín Rodríguez)

Pablo Pin ha sido designado entrenador del mes de diciembre en Solobasket. El equipo granadino ha firmado una serie de 4-1 este último mes de 2016, lo que le ha servido para llegar como anfitrión a la Copa LEB Plata. La misma serie han firmado otros tres equipos: HLA Lucentum, Comercial Ulsa CBC Valladolid y Basket Navarra. El club granadino ha afrontado además un complicado calendario este decisivo diciembre donde ha logrado triunfos ante HLA Lucentum, Sammic o CBC Valladolid, y donde su única derrota llegó en la cancha de Zornotza.

El técnico granadino nos ha concedido una entrevista en la que nos habla de la situación del equipo, de la marcha de la competición y de los retos del club granadino para la Copa y para esta segunda vuelta de la competición:

Covirán Granada y HLA Lucentum eran los favoritos en las quinielas al comienzo de la liga, y ahí están, en la final de la Copa LEB Plata. ¿Crees que la segunda vuelta va a ser una lucha entre ambos por el ascenso directo? ¿Crees que habrán cambios reseñables en la tabla?

Sinceramente no creo que vaya a ser una lucha entre los 2 equipos, pienso que Sammic y Ávila van a estar en esa pelea para el ascenso directo y que equipos como Morón, Cambados, Navarra o Valladolid van a apretar la clasificación por arriba.

"Pienso que Sammic y Ávila van a estar en esa pelea para el ascenso directo"

En cuanto a cambios reseñables, me gustaría que no ya que supondría algo bueno para nosotros, pero como se ha visto en la primera vuelta, cualquier equipo puede ganarle a cualquiera, así que creo que queda una segunda vuelta muy atractiva y donde hay que ir cada partido al 100%.

Tras finalizar la primera vuelta de la competición, ¿Qué equipo te ha sorprendido en el aspecto positivo? ¿Qué jugador/es son los que más te han llamado la atención de la competición?

En cuanto a equipos, me gusta mucho Valladolid, a principio de temporada yo mismo lo puse como que iba a estar arriba y no me desvié mucho, creo que es un equipo que juega muy físico y que está muy bien dirigido, también me ha llamado mucho la atención León, la forma de crecer tras un comienzo con derrotas ha sido espectacular.

En relación a jugadores, Beranek está a un nivel muy alto y pienso que es un jugador que puede jugar más arriba, especialmente en esa posición de 3 alto que últimamente ocupa. Por otro lado personalmente me gusta mucho el juego de Mike Karena, ya que es duro, corre la pista y rebotea. Creo que es un jugador a seguir.

Pablo Pin durante un partido (foto: Fermín Rodríguez)

Los recién ascendidos están todos en la zona media-baja de la tabla ¿Tanta diferencia ves entre ellos y los equipos más conocedores de la categoría como Granada, Lucentum, Óbila, Sammic, Xuven…?

La liga está siendo dura para todos, es cierto que los equipos recién ascendidos están en la zona media-baja pero en cualquier momento te pueden ganar, nosotros mismo hemos perdido contra Zamora o León, esto quiere decir que hay muy buen nivel. También hay equipos como Hospitalet que han perdido 2-3 finales apretados que si hubieran caído de su lado estarían en la mitad de la clasificación.

Creo que es una liga muy igualada y que hay que ir cada día a tope.

¿Cómo afronta el Covirán Granada la segunda vuelta? ¿Crees que la presión de lograr el ascenso directo puede afectar negativamente al equipo en momentos decisivos?

Nosotros tenemos muy claro que camino queremos seguir, nadie nos va a desviar de nuestro objetivo principal y la base de nuestro trabajo es dar el 100% cada día en los entrenamientos. Nos da igual que nos digan que somos favoritos, o que somos muy altos o muy guapos, nosotros tenemos muy metido en la cabeza que tipo de equipo somos y cuál es la filosofía del club.

"Nosotros tenemos muy metido en la cabeza que tipo de equipo somos y cuál es la filosofía del club"

En cuanto a la presión, pienso que el objetivo de un equipo no debe ser un resultado, es decir, nuestro resultado será la consecuencia de que cumplamos con nuestro objetivo diario, nada más. No sé si llegado el momento afectará o no, lo que tengo claro es que nos preparamos cada día para competir y que tengo jugadores que llevan en el baloncesto bastante tiempo.

El pabellón granadino tiene la mejor asistencia de público de toda la liga, con diferencia ¿Cómo se vive la marcha del equipo en la afición y en la ciudad? ¿Qué significa el poder jugar la Copa como anfitrión para el club?

A mí personalmente como granadino que soy, me satisface que tengamos tanta asistencia. Granada está demostrando que apoya a su equipo y que es una ciudad de baloncesto, desde que comenzamos en Nacional hace 5 temporadas hemos ido de la mano, la afición ha sido un jugador más y así debe seguir siendo.

En cuanto a la organización de la Copa, es un aliciente más para la ciudad y el club, creo que la gestión del club está siendo muy buena y estoy seguro que todo estará perfecto para que la Copa sea un evento bonito.

Pablo Pin se dirige a sus jugadores (Foto: Fermín Rodríguez)

Llevas cinco temporadas en el primer equipo, pasando de competir en Primera Nacional a ser líderes de LEB Plata. ¿Cuál es la clave para mantener un crecimiento continuo en el proyecto después de pasar momentos tan difíciles?

En primer lugar creo que en la identificación con el club. Las personas que trabajamos en el club a día de hoy somos de la ciudad e iniciamos este camino hace varios años siendo un club muy, muy humilde que con trabajo serio y constante ha ido creciendo.

"La directiva cumple con lo que dice, nunca se les ha ido la cabeza y eso hace que la bases sean sólidas"

Por otro lado creo que esa humildad que siempre debemos tener es fundamental, la directiva cumple con lo que dice, nunca se les ha ido la cabeza y eso hace que la bases sean sólidas y esa humildad la llevamos al trabajo del equipo. Al final es una filosofía de club.

A nivel personal como técnico, ¿Qué han significado para ti estas cinco temporadas en las que has crecido junto al equipo?

La verdad que está siendo muy especial, estoy muy agradecido a todas las personas que me han ayudado en el pasado o que están ahora conmigo. Pasar de Nacional a liderar la LEB Plata con ascensos siempre deportivos es una motivación para seguir trabajando. Granada es mi ciudad y este es mi club de siempre, donde me he formado, no creo que haya mejor sitio para desarrollar mi trabajo y dar el 100%.

¿Dónde ves a la Fundación CB Granada dentro de tres o de cinco años?

A nivel de categoría veo a la Fundación jugando en LEB ORO y manteniendo el proyecto asentado, humilde y trabajador que existe hoy en día. Un club que trabaja la cantera y que promociona el baloncesto en la ciudad.

BASE DEL MES: JOSE ANTONIO MEDINA (AGUSTINOS LECLERC)

Jose Antonio Medina en acción (Foto: Raúl Quijada)

El base gaditano de Agustinos Leclerc se ha erigido en el mejor director de juego de la LEB Plata en el mes de diciembre. Mención especial merece su partido ante Arcos Albacete Basket, donde firmó 27 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 10 faltas recibidas para 41 de valoración. Determinante a nivel ofensivo en la anotación, pero productivo en múltiples facetas del juego, Medina ha dado un salto cualitativo en su trayectoria en este regreso a una LEB Plata donde ya militó hace varias temporadas con Cáceres, sin demasiado protagonismo. Después de su gran temporada pasada en EBA con Bball Córdoba ha llegado a Agustinos Leclerc, donde cuenta con la total confianza de su técnico. En este mes de diciembre ha firmado 20.0 puntos, 3.2 rebotes, 3.8 asistencias y 7.0 faltas recibidas para un promedio de 19 de valoración.

top 5 bases - diciembre JUGADOR números Jose Antonio Medina (Agustinos Leclerc) 21.6 valoración Xavi Hernández (CB Tarragona 2017) 16.2 valoración Arturo Cruz (Carrefour 'El Bulevar') 15.2 valoración Adrián Fuentes (Basket Navarra) 14.2 valoración Carlos Cobos (Covirán Granada) 13.2 valoración

EXTERIORES DEL MES: CHRIS HANSEN Y ALO MARÍN

CHRIS HANSEN (AQUIMISA LAB. QUESO ZAMORANO)

Chris Hansen con el balón (Foto: Zamora24Horas.com)

El escolta de Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano se ha confirmado como un triplista de lujo. Se trata del jugador que más triples lleva anotados en la competición y durante este mes de diciembre ha sido la principal referencia ofensiva de un CB Zamora que no ha conseguido poder encontrar la senda de las victorias. En el triunfo de su equipo ante UPB Gandia firmó su mejor actuación con 36 tantos, incluyendo 8 triples para 32 de valoración. En este mes de diciembre ha firmado 21.0 puntos, 3.4 rebotes, 2.6 asistencias y 4.6 faltas recibidas para un promedio de 20 de valoración.

ALO MARÍN (ACEITUNAS FRAGATA MORÓN)

Alo Marín en acción (Foto: CB Morón)

El escolta de Aceitunas Fragata Morón continúa su consolidación en la categoría y mejora los registros de la pasada temporada. El mes de diciembre ha sido pieza determinante en la buena marcha de su equipo, que tras el cambio de entrenador y los ajustes en la plantilla comienza a retomar una dinámica positiva de resultados donde la figura del escolta gaditano está siendo decisiva. En este mes de diciembre ha firmado 17 puntos, 3.4 rebotes, 3.6 asistencias y 4.0 faltas recibidas para un promedio de 19 de valoración.

top 5 exteriores - diciembre JUGADOR números Chris Hansen (Aquimisa L. Queso Zamorano) 20.4 valoración Alo Marín (Aceitunas Fragata Morón) 18.8 valoración Rowell Graham-Bell (CBC Valladolid) 17.8 valoración Álvaro Lobo (HLA Lucentum) 17.6 valoración Ignacio Díaz (Seguros Soliss Alcázar) 16.8 valoración

INTERIORES DEL MES: CHARLES NKALOULOU Y SERGIO DE LA FUENTE

CHARLES NKALOULOU (XUVEN CAMBADOS)

Charles Nkaloulou con el balón (Foto: Mónica Irago-La Voz de Galicia)

El interior congoleño de Xuven se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la categoría. En su tercera campaña en LEB Plata está mejorando sus registros y está alcanzando un gran regularidad en sus actuaciones. Su mejoría en el tiro exterior le permite absorber más atención en sus defensores, generándose situaciones y espacios para aprovechar su potencia física y superioridad ante otros jugadores menos móviles. En este mes de diciembre ha firmado 22 puntos, 7 rebotes y 1.8 faltas recibidas para un promedio de 24.0 de valoración.

SERGIO DE LA FUENTE (COMERCIAL ULSA CBC VALLADOLID)

Sergio de

De la Fuente se ha convertido en el claro dominador estadístico de la LEB Plata. Actualmente, tras tres meses de competición, es el máximo anotador, máximo reboteador y el jugador más valorado. Además, está haciendo crecer a su equipo, el CBC Valladolid, que ha firmado un gran mes de diciembre, con De la Fuente como referente. En este mes de diciembre ha firmado 20.0 puntos, 11 rebotes, 1.2 asistencias y 5.8faltas recibidas para un promedio de 23 de valoración.

top 5 interiores - diciembre JUGADOR números Charles Nkaloulou (Xuven Cambados) 24.2 valoración Sergio de la Fuente (Comercial Ulsa CBC Valladolid) 23.2 valoración Ferran Torres (CB Tarragona) 20.0 valoración Vasilije Vucetic (Zornotza ST) 19.6 valoración Connor Beranet (Carrefour 'El Bulevar') 16.8 valoración

MÁS NÚMEROS...

En la siguiente tabla vemos los Top 5 de las mejores defensas y los mejores ataques de la competición durante el mes de diciembre. A nivel ofensivo destaca, una semana más, la presencia de un Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano que firma grandes registros ofensivos, pero que no los acompaña a nivel defensivo, donde es el segundo equipo que más tantos recibe. Covirán Granada y HLA Lucentum se confirman como referentes ofensivos de la liga y se apuntan al Top 5 un Aceitunas Fragata Morón que está recuperando regularidad y un Basket Navarra que cada semana crece. En la faceta defensiva vemos como el CBC Valladolid de Paco García basa si gran mes de diciembre en su seriedad defensiva. Destaca también que Granada y Lucentum figuran destacados también en faceta defensiva.

mejor ataque mejor defensa Aquimisa Lab Q. Zamorano 83.0 Comercial Ulsa CBC Valladolid 65.6 Covirán Granada 81.8 HLA Lucentum 68.4 HLA Lucentum 79.8 Seguros Soliss Alcázar Basket 69.0 Aceitunas Fragata Morón 79.2 Sammic ISB 69.4 Basket Navarra 77.8 Covirán Granada 69.6

CLASIFICACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN POS EQUIPO PG PP 1 Covirán Granada 4 1 2 HLA Lucentum 4 1 3 Comercial ULSA CBC Valladolid 4 1 4 Basket Navarra 4 1 5 Aceitunas Fragata Morón 3 2 6 Agustinos Leclerc 3 2 7 Xuven Cambados 3 2 8 Carrefour 'El Bulevar' de Ávila 3 2 9 Sammic ISB 3 2 10 Seguros Soliss Alcázar Basket 2 3 11 Hispagan UPB Gandia 2 3 12 Aquimisa Lab. Queso Zamorano 1 4 13 CB Tarragona 2017 1 4 14 Torrons Vicens - CB L'Hospitalet 1 4 15 Zornotza ST 1 4 16 Arcos Albacete Basket 1 4

