Los entrenadores de la Mini Copa de Liga Femenina hablan para Solobasket

La primera edición de la Mini Copa de Liga Femenina está a la vuelta de la esquina. Las localidades gerundenses de Sarriá de Ter, Sant Julià de Ramis, Pont Major y Girona acogerán del 10 al 12 de febrero a las mayores promesas del baloncesto nacional infantil en un marco incomparable como la Copa de la Reina, que treinta años después vuelve a Cataluña.

En Solobasket hemos querido aprovechar la ocasión para recoger las impresiones de los entrenadores participantes formulándoles cinco preguntas en las que se puede ver de forma muy evidente su ilusión ante el evento y también ha habido tiempo para reflexiones y opiniones muy interesantes.

1- ¿Cuál es vuestro objetivo en la Mini Copa?

2- ¿Qué destacarías de tu equipo?

3- ¿Ves solución a la fuga del talento nacional a Estados Unidos para llevar a cabo su ciclo universitario? ¿Qué propondrías para evitarlo?

4- Reflexión: ¿Confían los clubes españoles, en este caso el vuestro, lo suficiente en su cantera para que las jugadoras puedan llegar al primer equipo?

5- Completa la frase: “Los aficionados que se desplacen a Girona deben ir a ver nuestros partidos porque…”.

Aprovechamos para agradecer su predisposición a los clubes que nos han atendido, desearles la mejor de las suertes tanto a los entrenadores como a todas las jóvenes promesas que viajarán a Girona y, sin más dilación, pasamos a ver sus respuestas.

Miguel Ángel Villar Maseda (Star Center Uni Ferrol)

1- Les pedí a nuestras jugadoras con motivo de la Mini Copa, que hicieran una redacción de lo que esperan de esta experiencia y creo que ellas han dado con sus respuestas, nuestro objetivo: competir lo mejor posible cada partido, conocer y compartir vivencias con las jugadoras de los otros equipos, que tienen su misma pasión, el baloncesto, y vivir una experiencia única e irrepetible para ellas y nosotros.

2- Llevo tres temporadas con ellas y lo mejor es su implicación en el día a día (entrenamientos, asistencia de casi el 100 %), la gran relación que hay entre ellas y la predisposición total de los padres a apuntarse a todo lo que proponemos como partidos, torneos etc., disfrutando con ellas como grandes aficionados.

3- Creo que no tiene fácil solución, el motivo no es otro que la facilidad que tienen allí para compaginar los estudios universitarios con el deporte, además de las becas que cubren casi todos sus gastos y el aprendizaje de un idioma como el ingles. Tendrían que cambiar muchas cosas en España para evitarlo, empezando por tener un deporte universitario en condiciones y a partir de ahí, becas, programas, etc.

4- El Club Baloncesto Universitario, al igual que la mayoría de los clubes, tiene la cantera más como un tema social, que como una inversión de cara al futuro de jugadoras/es. Una cantera en condiciones te exige una inversión económica muy grande y mucho tiempo de trabajo, y cuando sacas una jugadora aparece una agencia que la coloca al mejor postor y el club de origen no recupera nada de esa inversión. Por ello no hay una gran vocación de cantera, exceptuando algún caso de clubes muy grandes.

5- Van a disfrutar del baloncesto en estado puro, a vivir unos partidos intensos, emocionantes y cargados de ilusión y pasión en cada uno de ellos. Además seguro que dentro de ocho años algunas de estas jugadoras estarán jugando la Copa de la Reina.

Guren Intxaurrondo López (IDK Easo SBT)

1- Actualmente no sé el nivel que tienen el resto de equipos, sé que nuestro grupo está trabajando a un gran nivel y que va a tratar de competir en todos los partidos que disputemos. Quiero que las jugadoras disfruten y jueguen como saben en un torneo único, no tenemos un objetivo en cuanto a resultado, que nos ayude a ser mejores y disfrutar de la experiencia que seguro que será inolvidable.

2- Es un equipo que tiene el baloncesto como parte muy importante de su vida. Es un grupo que disfruta entrenando y jugando partidos. Para las niñas, por ejemplo, está antes el baloncesto que quedar una tarde con sus amigas, el interés que tienen y las ganas que ponen todas las jugadoras es lo que más destacaría de ellas.

3- La verdad es que no estoy demasiado enterado en el tema, pero creo que en España es muy complicado compaginar los estudios con el baloncesto de élite. Allí tienen ayudas para poder compaginar la Universidad con el baloncesto. La solución podría ser ayudar de alguna manera a las jugadoras que estudian y juegan a no tener que elegir una de las dos, creando una liga universitaria quizás…

4- Creo que nuestras jugadoras lo tienen mejor que nunca para subir al primer equipo IDK, desde que se firmó un convenio entre nuestro club de base EASO SBT y el BERA BERA con el IDK. Hay unas cuantas jugadoras formadas en el EASO SBT entrenando y yendo a los partidos con el primer equipo. Como entrenador de base que soy, me da pena verlas jugar tan poco, pero estoy seguro de que pronto tendrán oportunidad de disputar más minutos.

5- Lo daremos todo en cada partido y estoy seguro de que será un espectáculo ver a nuestras chicas en acción.

Jara Salgado Naranjo (CB Al-Qázeres ADC)

1- Competir al mejor nivel y disfrutar de la bonita experiencia.

2- Equipo luchador que nunca baja los brazos. Tenemos un juego dinámico y explosivo.

3- Propondría un programa de becas más efectivo a los deportistas de élite, en este caso el baloncesto. Desde la FEB intentaría crear un acuerdo/vinculación con varias Universidades del país. Así, dichas Universidades estarían “obligadas” a darles facilidades en el método de estudio y exámenes a nuestros deportistas.

4- Nuestro club en ese aspecto es un ejemplo a seguir. Actualmente en el primer equipo cuenta con varias niñas de la cantera de las cuales 3 tienen una rotación continua dentro de las 12 jugadoras. A parte, este año han sacado un equipo en 1a División Nacional en el que todas sus componentes son canteranas. Nuestro deseo es que lleguen el mayor número de niñas posibles a la 1era categoría.

5- Porque somos un equipo guerrero que competirá todos los partidos al 100x100 y procurando hacer un baloncesto lo más bonito posible.

Álex Suso Sobrino (Araski AES)

1- Nuestro objetivo sin duda es disfrutar de esta experiencia, pasárnoslo lo mejor posible y competir siempre que podamos. Es una oportunidad única para que estas jugadoras sigan creciendo.

2- Es un equipo inusual ya que está formado por jugadoras de diferentes equipos de Araski, pero ante todo creo que es un equipo que disfruta y se divierte jugando. Es un equipo muy competitivo y son unas jugadoras bastante intensas que tratarán de ponerles las cosas difíciles a los rivales.

3- Creo que las jugadoras ven en Estados Unidos unas oportunidades que en España no encuentran, porque el canon que tienen que pagar por las jugadoras que podrían tener una continuidad en ligas nacionales en ocasiones se lo imposibilita, además de la pobre inversión en deporte femenino y de la dificultad de encontrar equipos nacionales y universidades que te permitan compatibilizar el deporte de alto rendimiento y los estudios. Creo que es imprescindible cuidar de la cantera y que tanto los clubes como las instituciones trabajen para que estas jugadoras el día de mañana encuentren aquí lo que hoy en día buscan fuera. Aun así, es normal que muchas jugadoras quieran vivir una experiencia en EEUU que les ayude a crecer tanto deportiva como personalmente.

4- Lacturale Araski, el primer equipo de nuestro club, cuenta con 7 jugadoras vascas en la plantilla (5 alavesas). Además, esta temporada hemos visto debutar en Liga Femenina a las jugadoras junior Nefer León y María Martínez de Alegría, y en Liga Femenina 2 debutó Leire Rodríguez. Creo que estamos haciendo las cosas bastante bien y esto ayuda a que el club esté atravesando un buen momento.

5- Es una oportunidad histórica de ver competir entre sí a las canteras de 12 de los mejores equipos del país. Sin duda, vamos a poner muchísima ilusión en cada uno de los partidos y trataremos de ser lo mas competitivos posible.

Txisko Sáinz Campo (Campus Promete)

1- Que las integrantes de nuestro equipo vivan una experiencia vital más allá del plano deportivo que ofrece esta Mini Copa, en la que convivirán con las jugadoras de otros clubes, además de sentirse parte de la Copa de S.M. La Reina, a la que también asistirán como espectadoras para aprender de las mejores jugadoras de nuestro país.

2- Es un EQUIPO con mayúsculas, muy identificado con su club, del que destaco su compromiso y esfuerzo diario. Es un grupo de jugadoras que tienen mucha química entre sí, han estrechado lazos y han crecido juntas, algo que se ve en la cancha y que va más allá de la práctica deportiva.

3- Creo que el camino debe ir por una apuesta decidida por un modelo para el desarrollo del talento desde la base hasta la élite. Trabajando en esta línea se ofrece a las jugadoras una oferta deportiva ilusionante y una alternativa de calidad, pues cuentan con muchas opciones para desarrollarse a lo largo de diferentes escalones formativos.

En este sentido, el Club Deportivo Promete ha creado una estructura de equipos y categorías equilibrada desde las categorías de formación hasta el más alto nivel con Liga Femenina. Así, partiendo de los equipos que compiten en ligas escolares, las jugadoras pueden llegar a las categorías intermedias y, de ahí, a las Senior, con los equipos de Segunda División Nacional Femenina y Liga Femenina 2 como enlaces de la cantera con el deporte profesional de élite. Trabajando en esta línea ofrecemos a nuestras jugadoras una oferta deportiva y de desarrollo personal ilusionante y de calidad.

4- En el Club Deportivo Promete lo demostramos con hechos: nuestro primer equipo, en Liga Femenina, cuenta con una plantilla corta con el objetivo de que las jugadoras en formación de categorías inferiores tengan su espacio en las dinámicas del primer equipo (entrenamientos, convocatorias, etc.).

Como ejemplo de la confianza que tenemos en nuestra cantera, la Cantera Promete, estarían los otros dos equipos Senior. El primero, el Campus Promete LF2 cuenta con más de media plantilla formada en nuestro club; mientras que el segundo, el Campus Promete 2ª División Nacional está formado íntegramente por jugadoras de la casa, muchas de ellas aún en edad Junior.

5- Ofrecemos la esencia del baloncesto: pasión, ilusión, sentimiento de club y deseo de crecer.

Jon Mikel Román Azula (Gernika KESB)

1- Sobre todo divertirnos jugando al basket además de vivir una experiencia única para las niñas, porque creo que lo que van a vivir en la Mini Copa no se les va a olvidar en la vida.

2- Es un equipo en formación, son infantiles de primer año y este año es la 1ª vez que juegan juntas. Destacaría sobre todo la intensidad de juego, intentamos jugar a un ritmo alto, no exento de técnica individual aunque nuestro hándicap será la falta de altura.

3- Cambiar todos los parámetros por los que se rige el deporte a nivel nacional. Se van porque aquí no tienen las condiciones necesarias ni a nivel estructural, esto es universidades implicadas, ni económico (becas) para estudiar y hacer deporte a la vez. La solución sería un plan estratégico a medio-largo plazo poniendo en práctica lo que otros países llevan haciendo durante mucho tiempo.

4- Nosotros creemos que a corto plazo asomarán algunas jugadoras por el primer equipo no va a ser fácil pues hará falta trabajar mucho con ellas y por supuesto en ello estamos. Somos un club de cantera por tradición, dentro de un entorno muy pequeño pues Gernika tiene 16.000 habitantes y aun así manejamos unos 35 equipos de cantera.

5- Queremos que disfruten del basket de nuestro equipo y compartan la ilusión con la que vamos a tomar parte en este evento.

Eloy Acedo Salido (Citylift Geieg Uni Girona)

1- Vivir una experiencia irrepetible, disfrutar de ello y que el domingo las chicas tengan un gran recuerdo de la primera Mini Copa de la historia. En cuanto a la competición iremos viendo partido a partido hasta dónde podemos llegar, miraremos de crecer como grupo del viernes hasta el último partido que juguemos.

2- Trabajo sería la palabra con que definiría estas chicas de UNIGEIEG. Tienen mucho compromiso con el día a día, sea cual sea el resultado del último partido. Entrenan tanto como sea necesario y no descansan durante toda la temporada. En el partido trasladan este espíritu de trabajo y espero que sea nuestra seña de identidad.

3- A día de hoy es complicado, la oferta USA es muy atractiva, las jugadoras se sienten atraídas por una muy buena oferta de estudios y buenas universidades para seguir su formación de baloncesto. Los contratos en España, cuando acaban su etapa Júnior, suelen ser de 1 año y sin garantías de futuro. Las universidades americanas cada vez se fijan en más jugadoras de aquí y eso significa que las cosas se están haciendo muy bien en la base, pero desde hace muchos años el formato de la élite española/europea es el mismo y no se ha actualizado. Las primeras ligas cuentan con pocos equipos y la mayor parte con pocos recursos.

Propondría para evitarlo, profesionalizar más los primeros equipos y becar jugadoras con universidades españolas acercando un poco el sistema de allí. Esto puede hacer que se lo piensen más antes de irse, también alargar un año la etapa formativa para que la distancia entre Júnior y Sénior no sea tan grande, aunque hay que sentarse y reflexionar conjuntamente sobre el tema.

4- Uni Girona lleva muchos años clasificando a sus equipos Infantiles, Cadete y Júnior para los diferentes Campeonatos de España, jugando en una Comunidad como Cataluña con equipos muy potentes, y además la Unión UNIGEIEG potencia más aún el baloncesto base en Girona. El salto de Júnior a Liga Femenina 1 es muy grande, y diferentes jugadoras de la base entrenan habitualmente con el primer equipo.

5- Serán pura diversión e ilusión. La única presión que van a tener estas chicas es disfrutar y vivir una experiencia única. Esta ilusión se debe trasladar al público, venir a disfrutar de un baloncesto puramente formativo y sin nada más en juego que disfrutar del baloncesto con un grupo de compañeras y amigas.

Ester Martín Rodríguez (Caja Rural Zamora)

1- Queremos aprovechar este evento para que las jugadoras tengan una motivación adicional y seguir esforzándose y trabajar para ser cada vez mejores jugadoras. El equipo viene con muchas ganas para dar lo máximo y aprender mucho.

2- Es un grupo ilusionado con el baloncesto, con gran capacidad de trabajo. Se esfuerzan mucho en cada entrenamiento y en cada partido y poco a poco van mejorando.

3- Vivimos unos tiempos en que no solo se fuga talento en el campo del deporte. Creo que en España no se dan muchas facilidades a los deportistas. Habría que tener en cuenta el esfuerzo que hacen y recompensarles mucho más a la hora de poder acceder y estudiar en la universidad facilitándoles la manera de compaginar sus estudios con el baloncesto.

4- Sí que confían, y es posible que pronto alguna jugadora no solo llegue al primer equipo sino que sea una jugadora importante.

5- Su esfuerzo merece ser recompensado y sentirse acogidas. El calor del público les puede suponer un extra para seguir mejorando y tener el deporte y el baloncesto como una afición personal. Merece la pena dar todo el apoyo posible a un proyecto que pretende que no solo los equipos de cantera masculinos puedan disfrutar de una experiencia tan bonita como puede ser vivir una Mini Copa. Ellas también se lo merecen.

Sara Sancho Knapik (Stadium Casablanca)

1- El objetivo siempre es competir al máximo nivel según nuestras posibilidades contra equipos para nosotras totalmente desconocidos y por supuesto que las chicas se lleven una experiencia única, disfruten y guarden un buen recuerdo del torneo.

2- Se trata de un equipo de 11 integrantes con características individuales muy complementarias, con diferentes perfiles de jugadoras que se complementan. En mi opinión es un grupo bastante compensado en todas las posiciones del juego con unas condiciones físicas envidiables para la práctica del baloncesto que busca hacer un baloncesto rápido y de anticipación.

3- Hay chicas que con 17-18 años están preparadas para jugar en LF/LF2 y hay otras que necesitan un par de años más para formarse y madurar. Hoy en día la posibilidad de acudir a una universidad norteamericana, con todo lo que conlleva, es un privilegio. Ofrecen compaginar una formación académica con una deportiva además de la mejora de una segunda lengua. Altruistamente debemos pensar que es lo mejor para el futuro de jóvenes de 18 años a largo plazo, porque la vida deportiva dura lo que dura y les ofrecen un futuro más allá del baloncesto. La solución es complicada porque igualar lo que ofrecen parece estar al alcance de muy pocos clubes. Ya existen equipos ligados a universidades españolas, lo que se debería hacer es que las jugadoras lo pudieran compaginar de verdad, que la oferta académica sea tan atractiva como la deportiva.

4- Stadium Casablanca lleva años apostando por la cantera aragonesa, estos últimos 2 años con la llegada de Víctor se está tratando de profesionalizar mucho más el trabajo con las jugadoras de categorías inferiores. Con la ayuda de entrenadores referentes y amplia trayectoria de Aragón se llevan a cabo tecnificaciones semanales de jugadoras además de clinics y reuniones con los entrenadores de base para compartir sus conocimientos.

5- Se van a divertir viéndonos jugar y van a conocer jugadoras que en 3 o 4 años estarán en el primer equipo.