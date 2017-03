Los mejores U20 España (Febrero): Daniel García Laya sorprende en EBA ¡49 valoración!

Los mejores U20 España (Dic-Ene): Dos Anjos importante en Oro; Pradilla destacado en EBA

Los mejores del mes son Sergi García (ACB), Stefan Peno (Oro), Daniel García (Plata) y Daniel García Laya (EBA)

A falta de pocos meses para terminar las ligas regulares, entre la Liga Endesa y Liga EBA, si comparamos esta edición con las temporadas pasadas, en la actual tenemos luces y sombras, dependiendo de la categoría que hablemos. Por ejemplo, en la máxima división, Luka Doncic que recientemente ha cumplido la mayoría de edad, sus 241 de valoración ha superado las campañas completas de Santi Yusta (2015/16) y Willy Hernangómez (2013/14). Aunque aún está "lejos" de los 366 conseguidos por Kristaps Porzingis (2014/15), el impacto del joven esloveno es mucho mayor. El propio Yusta tiene unos números similares a la temporada pasada a estas alturas, pero además Sergi García es uno de los mejores sub 20 españoles, en la ACB de los últimos años.

En la LEB Oro, esta edición está siendo mejor que la pasada temporada en líneas generales. Si bien es verdad que no hay un jugador con el rendimiento de Marc García, los Felipe Dos Anjos, Xabi López y Stefan Peno están haciendo una extraordinaria temporada. En LEB Plata está siendo peor. Daniel de la Rúa es de momento el mejor jugador, pero sus 168 están lejos de los 324 de Viny Okouo la temporada pasada. En Liga EBA también está siendo mejor la actual temporada. Los Robert Valge, Dino Radoncic y Pa Mor Diene están haciendo muy buenos números. Vamos a ver las evoluciones de Daniel García Laya que en el último mes de febrero ha conseguido 153 de valoración en cuatro partidos. No recordamos a ningún jugador sub 20 que haya podido realizar estos números en la categoría amateur ¿Cuáles son vuestros jugadores favoritos?

A continuación les presentamos a los jugadores más destacados en el mes de febrero.

#LigaEndesaU20

Los mejores jugadores jóvenes en la Liga Endesa , están haciendo una buena temporada. Hacía mucho tiempo que no veíamos a cuatro jugadores que llegaban a los 20 de valoración en un mes. Curiosamente, tres de ellos son ex-compañeros en el Real Madrid Junior y el restante, es el mejor sub20 del mes de febrero: Sergi García. El base balear sigue con una excelente progresión y cada vez va a más. Aunque no está incluido en el Top 5 de este mes, por cuestiones de valoración, Nenad Dimitrijevic está siendo un habitual en la rotación del Joventut.

Stefan Peno ha entrado en esta lista, por haber terminado el mes en positivo. Algo que nadie más lo ha hecho, salvo el resto de los jugadores del Top 5. Ni Belemene, Dimitrijevic u Okouo, han podido ser. Peno, con tal sólo un partido, le ha valido para estar incluido entre los cinco mejores. En total, ha jugado 84 minutos en la campaña actual. En cambio, el rumano Emanuel Cate ha realizado sus dos mejores partidos esta temporada, en las dos últimas jornadas. En la derrota ante Movistar Estudiantes terminó con 8 ptos, 4 reb y 13 de valoración. Esto le ha permitido superar el centenar de minutos disputados, esta temporada (119) y acercarse al Top 5 de los mejores U20 de la temporada.

Video of Luka Doncic Highlights vs Baskonia 18th February 2017 Copa del Rey ACB Semifinals

Santiago Yusta ha realizado un buen mes, si tenemos en cuenta los números globales en el mes de febrero, pero con una tendencia irregular. Capaz de llegar hasta los 17 de valoración, en la victoria ante el Manresa, pero luego suma 5 de valoración en los dos partidos siguientes. Muy efectivo en el tiro de 2, pero con ese 0/5 en triples, que le perjudica y lastra aún más sus bajos porcentajes. A pesar de todo, tiene sólo 19 años, promedia 5.7 ptos, 1.9 reb, en 15 minutos de juego y es un fijo en la Liga Endesa. Pocos peros les podemos poner en eso. Podemos tachar de "bajón" los números de Luka Doncic, si sólo tenemos en cuenta sus números en Liga Endesa. Pero en la Copa, ha demostrado su capacidad y facilidad para sumar en el juego, siendo además de los jugadores más destacados (claramente) del equipo. Recientemente ha cumplido 18 años, pero es el tercero en valoración de todo el Real Madrid, en Liga Endesa. No nos cansaremos en decirlo: de otro planeta.

Video of Sergi García, el enésimo talento de las Baleares

Creemos que es merecido. El bueno de Sergi García está haciendo buenos números y su rendimiento cada día va en aumento. En el partido ante el Real Betis, el joven base fue imprescindible en la victoria de su equipo, sumando 16 ptos, 4 reb, 4 asis, para su tope de valoración en Liga Endesa: 21. Sólo en el mes de febrero ha disputado 74 minutos en tres partidos, siendo muy buenas noticias para un joven español y en el que está al alcance de muy pocos. Sus promedios actuales son de 4.8 ptos, 1,9 asis, en 16 minutos de juego. Debe de mejorar su acierto exterior (24%T3), pero está recortando diferencias con respecto a Santiago Yusta. Sin lugar a dudas, ambos son dos de los mejores jugadores de la Generación del 97 en España.

TOP 5 SOLOBASKET. MES DE FEBRERO 1º 2º 3º 4º 5º Sergi García Luka Doncic Santiago Yusta Emanuel Cate Stefan Peno Zaragoza Real Madrid Obradoiro Sevilla Barça 28 de valoración en febrero 25 de valoración en febrero 22 de valoración en febrero 20 de valoración en febrero 1 de valoración en febrero

TOP 5 MEJORES SUB20 (TOTALES) JUGADOR AÑO NAC VAL TOTAL 1º Luka Doncic - Real Madrid 1999 241 2º Santiago Yusta - Obradoiro 1997 113 3º Sergi García - Zaragoza 1997 71 4º Tadas Sedekerskis - Zaragoza 1998 40 5º Romaric Belemene - Manresa 1997 39

#LEBOroU20

Ha sido un buen mes, para los mejores jugadores sub 20 de la LEB Oro, pero no tanto para nuestros representantes españoles. Xabi López (Prat) ha tenido problemas físicos y sólo disputo un partido en febrero. Los dos más destacados fueron Marc Martí y Aleix Font, que salvaron un poco la imagen nacional. Pero el mayor impacto estuvo en el rendimiento de Stefan Peno con el filial azulgrana, coincidiendo que el equipo ha salido del último puesto de la categoría.

Aleix Font tuvo dos buenos partidos y otros dos donde apenas sumo para el equipo. Sin demasiada transcendencia, coincidiendo con la buena racha de su equipo. Pese a todo, es un habitual de este Top 5 mensual y también de temporada, donde el quinto clasificado está muy lejos de él. Sus números son buenos y sus porcentajes acompañan, promediando 11.3 ptos, 3 reb y 36% en acierto exterior. Actualmente, es el jugador español de la Generación del 98 que mejor lo está haciendo. El otro español de esta lista, Marc Martí, ha realizado su mejor mes en la LEB Oro. Tanto por valoración, como por sensaciones. 17 de valoración es su nuevo tope de esta temporada y parece que su evolución es ascendente. Actualmente sus promedios son de 5 ptos y 2.6 reb, pero seguramente su mejor versión está por llegar.

Otro jugador que está en racha, coincidiendo con las dos últimas victorias del equipo, es el sueco Simon Birgander. No ha conseguido su tope de esta temporada, pero en las últimas jornadas sumo 27 de valoración en total. A pesar que sus prestaciones son aún bajas, con 3.9 ptos y 3.9 reb, en sólo 12 minutos de juego, pero con un sensacional 63% en tiros de dos. La teoría dice que su rendimiento mejorará en la recta final de la temporada. Atentos a él y a sus 2,09 metros de estatura. El brasileño Felipe Dos Anjos ha ido de menos a más en febrero, consiguiendo sólo 9 de valoración en sus dos primeros partidos y 36 en los dos últimos. Aunque su equipo está perdiendo sus últimos encuentros, será un jugador importante de cara a los Playoffs. Se mantiene entre los 10 mejores reboteadores (6,6) y taponadores (1,24) de la LEB Oro. Pese a que su mes no ha sido especialmente brillante, eso le vale para estar claramente en el Top 5 de febrero.

Video of ASI JUEGA EL PIVOT DE OVIEDO 2016 DOS ANJOS

Ha sido el mejor jugador sub 20 en el mes de febrero y con diferencia. Superando los 80 de valoración en 4 partidos y acompañando las victorias de su equipo, que quiere alejarse cuanto antes de los puestos de descenso. El base serbio Stefan Peno sigue doblando partidos con el primer equipo, pero se está convirtiendo en unas de las claras referencias del filial. Sus promedios son sensacionales, con 12 ptos, 3.3 reb, 3.5 asis, y 39% en tiros de 3. Pero no es fruto de la casualidad, sino que cada vez suma más para el equipo. Además, en este mes ha conseguido su tope de valoración en la temporada, con 28. Sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores jóvenes de la LEB Oro.

TOP 5 SOLOBASKET. MES DE FEBRERO 1º 2º 3º 4º 5º Stefan Peno Felipe Dos Anjos Simon Birgander Marc Martí Aleix Font Barça B Oviedo Clavijo Lleida Barça B 81 de valoración en febrero 45 de valoración en febrero 42 de valoración en febrero 31 de valoración en febrero 27 de valoración en febrero

TOP 5 MEJORES SUB20 (TOTALES) JUGADOR AÑO NAC VAL TOTAL 1º Felipe Dos Anjos - Oviedo 1998 318 2º Xabi López - Prat 1997 244 3º Stefan Peno - Barça B 1997 183 4º Aleix Font - Barça B 1998 181 5º Nedim Dedovic - Barça B 1997 145

#LEBPlataU20

No está siendo fácil ver como destacados a los jugadores sub 20 de la categoría. Aunque sus números no son malos, a diferencia con la Oro, el rendimiento es peor. La falta de equipos filiales y el rendimiento es peor. Mientras que 8 jugadores de la LEB Oro superan el centenar de valoración, sólo 6 lo hacen en LEB Plata y siendo una categoría inferior. La mejor noticia en los últimos meses es el crecimiento de Daniel García (Hospitalet) cuya evolución está siendo cada vez más positiva.

El base Carlos Corts, ha realizado su mejor mes en la LEB Plata, con 25 de valoración en febrero. Además consiguió su tope personal con 16. No obstante, hay que tener en cuenta que está en un equipo con aspiraciones al ascenso. De momento, sus promedios están siendo de 5.2 ptos, 1.4 reb y 2.4 asis. en 19 minutos de juego. Seguiremos al tanto en sus evoluciones. Manuel Vázquez ha sido uno de los jugadores jóvenes más destacados, en un equipo que se mantiene en puestos de Playoffs. En el último partido de febrero, hizo su mejor partido del mes con 13 de valoración. Sigue aportando más rebotes (5,7) que puntos (4,7) gracias a sus 2,02 de estatura. No tira demasiado, pero ofrece energía extra que ayuda a su equipo en las victorias.

El rumano Rares Uta ha desbancado a Miguel González en el Top 5 de la temporada. A pesar de no haber realizado un gran rendimiento en 3 de sus 4 partidos, en la segunda jornada de febrero pudo sumar 19 de valoración, siendo uno de sus mejores partidos de la temporada. Sus promedios ascienden hasta los 6.4 ptos, 4.7 reb, con un 57% en tiros de 2, en 15 minutos de juego. Proporcionalmente, está siendo uno de los jóvenes que más suma, conforme a lo que juega. Tras un mal mes de enero, Daniel de la Rúa ha vuelto a sus promedios de la temporada, consiguiendo que en dos de sus cuatro partidos por encima de los 10 de valoración. En el mejor encuentro llegó hasta los 13. Los promedios del base manchego son de 7.2 ptos, 2.1 reb, 2.2 asis, en 20 minutos de juego. Sus porcentajes son mejorables, pero de momento es el mejor jugador sub 20 de la LEB Plata.

Está siendo una de las sensaciones de la temporada. Daniel García ha sido el único jugador joven en febrero, que en tres de sus cuatro partidos ha sumado más de 10 de valoración. En el mejor encuentro llego hasta los 14. Además, se ha convertido en el sexto jugador sub 20 que ha superado los 100 de valoración en la temporada y se acerca aún más al Top 5. Un jugador de corte ofensivo, que está progresando en su juego y con mayores responsabilidades. Sus promedios son de 4.8 ptos, 2 reb y 2.3 asis, en casi 21 minutos de juego. Pero sus números crecerán conforme avance la temporada. Puede ser un jugador fundamental para que su equipo evite el descenso.

TOP 5 SOLOBASKET. MES DE FEBRERO 1º 2º 3º 4º 5º Daniel García Daniel de la Rúa Rares Uta Manuel Vázquez Carlos Corts Hospitalet Zornotza Granada Navarra Granada 36 de valoración en febrero 33 de valoración en febrero 30 de valoración en febrero 28 de valoración en febrero 25 de valoración en febrero

TOP 5 MEJORES SUB20 (TOTALES) JUGADOR AÑO NAC VAL TOTAL 1º Daniel De la Rúa - Zornotza 1997 168 2º Rares Uta - Granada 1997 157 3º Miguel González - Valladolid 1999 147 4º Manuel Vázquez - Navarra 1998 128 5º Ignacio Ballespín - Óbila 1997 112

LIGA EBA

Ha sido un buen mes de los mejores jugadores sub 20 en la categoría amateur. Cabe destacar que tres de los cinco protagonistas del TOP 5, están en edad Junior. Una gran noticia para las canteras españolas. También queremos mencionar un error en el anterior seguimiento correspondiente a los meses de diciembre-enero. El jugador de Valencia Basket, Jon Galarza está siendo uno de los mejores jugadores U20 de la Liga EBA. Es más, su rendimiento le ha valido para estar incluido en el TOP 5 de la temporada. De momento sus promedios son de 11.5 ptos, 7.4 reb y casi 2 asistencias y recuperaciones por encuentro. Pero sin lugar a dudas, lo más destacado es el sensacional mes de febrero de Daniel García Laya, sumando 153 de valoración, en cuatro partidos disputados. El nuevo jugador del Ventas de Baños (A-A) puede ser uno de los mejores jugadores de la temporada.

El jugador Junior, Ignacio Rosa, está siendo el jugador más destacado del filial del Unicaja. Ahora su equipo está disputando la permanencia en la categoría y sus números van en aumento. Sus números en esta nueva fase son de 18.3 ptos, 7.5 reb, 2.3 asis y un excelente porcentaje en el tiro de 3 con 43.5%. En su mejor partido de febrero hizo 23 de valoración. Otro jugador U18, Dino Radoncic sigue en su carrera por ser el mejor jugador joven de Liga EBA. Rozando los 300 de valoración en total, sumo 65 en los cuatro disputados en el mes de febrero. En su mejor encuentro del mes hizo 23. Sus promedios son de 14.8 ptos, 5.7 reb y 40% en tiros de 3 puntos, aunque sólo lanza tres tiros de 3 por encuentro. Con un impresionante físico ¿Es el mejor jugador Junior de toda España?

Video of Highlights DINO RADONCIC ('99). Real Madrid 2,02 m. MVP EB-AdidasNGT Coín 2017 (BasketCantera.TV)

Sin lugar a dudas, el mejor mes en la actual campaña para Bernat Vanaclocha ha sido febrero. En cuatro partidos ha sumado 67 de valoración, consiguiendo en todos sus encuentros 13 o más por partido. Ha conseguido su tope de la temporada con 24 de valoración. De momento sus promedios son de 6.6 ptos, 6.7 reb, 1 tap y casi 58% en tiros de dos puntos ¿Mantendrá esta progresión? Aunque los resultados del equipo no acompañan, el lituano Tomas Balciunas ha multiplicado sus números con respecto a la primera fase. En 3 partidos ha conseguido 67 de valoración. Sus promedios en la fase de permanencia son de 21.3 ptos, 9 reb y 44% en tiro de 3 puntos. A pesar de ser aún de primer año, puede terminar la temporada a un extraordinario nivel. No obstante, está aún lejos de los TOP 5 de los mejores jóvenes de la categoría.

¿Qué sabemos de Daniel García Laya? Tras formarse en la cantera del Clavijo, el conjunto de Quesos Cerrato Palencia (LEB Oro) le ha fichado para jugar en el equipo vinculado del Venta de Baños. En el mes de febrero ha realizado una sensacional serie de 153 de valoración en cuatro encuentros disputados. Casi 40 de promedio. Además, ha conseguido el record de la temporada con 49 en un partido. Actualmente promedia 19.8 ptos, 12.8 reb, 1.4 tap y 30.6% en tiro de 3. Un jugador interior, capaz de poner el balón en el suelo y muy activo en el rebote, ayudando mucho en el defensivo. Su equipo no está consiguiendo resultados, pero la explosión de este jugador es una de las mejores noticias de la temporada.

TOP 5 SOLOBASKET. MES DE FEBRERO 1º 2º 3º 4º 5º Daniel García Laya Tomas Balciunas Bernat Vanaclocha Dino Radoncic Ignacio Rosa Venta Baños Sevilla Estudiantes Real Madrid Unicaja 153 de valoración en febrero 67 de valoración en febrero 67 de valoración en febrero 65 de valoración en febrero 60 de valoración en febrero

TOP 5 MEJORES SUB20 (TOTALES) JUGADOR AÑO NAC VAL TOTAL 1º Robert Valge - Venta de Baños 1997 311 2º Dino Radoncic - Real Madrid 1999 292 3º Pa Mor Diene - Lanzarote 1998 284 4º Ignacio Rosa - Unicaja 1999 271 5º Jon Galarza - Valencia Basket 1997 261