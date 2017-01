Magia Huesca vence a Lleida en el estreno de Arenas en el banquillo (77-67)

Haz click en el escudo para acceder a la información de cada club:

RESULTADOS JORNADA 21 LEB ORO

MAGIA HUESCA 77-67 ACTEL FORÇA LLEIDA

Magia Huesca se llevó el triunfo ante Lleida (Foto Carlos Pascual)

DUELO DESDE EL PERIMETRO. El primer cuarto fue un toma y daca continuo, aunque Magia Huesca llevó desde el primer minuto, a cada golpe oscense respondía Lleida. Los triples de Motos, Gintvainis y Gunjina eran respondidos por Sutina, Rubin de Celis y Demetrio. Fontet era respondido por Alzamora, que ya había sustituido a un MBaye casi desaparecido. Ni Feliu, en tantas y tantas ocasiones verdugo del Peñas, ni Nevels daban señales de vida en los primeros minutos del partido en el que aunque fueran pequeñas siembre eran ventajas a favor de los oscenses.

CONTROL DEL PARTIDO. En esta ocasión los bases oscenses Gintvainis y Pérez si controlaron el ritmo de juego y fueron muy superiores a Marc Rubin de Celis. El lituano del Peñas tuvo unos minutos brillantes donde su acierto exterior y sus penetraciones eran imparables. Ante la ausencia de Gantt, Gintvanis compartió la posición de base junto a Pérez, pasando a actuar el lituano de escolta y liberándolo de balón teniendo más oportunidad de tiro. En la primera parte el juego interior de ambos equipos paso prácticamente inadvertido aportando más errores que aciertos. Poco a poco gracias a una buena defensa, control del rebote y con acciones rápidas en transición Huesca conseguía abrir brecha hasta llegar con un 42-32 al descanso.

APARICIONES. Tras el descanso llego el despertar de Nevels. 8 puntos consecutivos y sin fallo del americano, parecían que podían dar la vuelta al marcador. Incluso hubo algún detalle de Demetrio, pero en esta ocasión Peñas estaba enchufado y sus jugadores querían demostrar a su nuevo entrenador que son válidos y que pueden cambiar el rumbo de la temporada. Si en la primera parte era, Gintvainis o Gunjina, el que tras estar olvidado por Sergio Jiménez, eran los que aparecían, en la segunda fueron los más habituales, Motos, Lafuente o Fontet los que demostraron su potencial. En que gran momento está el capitán oscense Jorge Lafuente, que da todo en la pista en cada minuto que juega, tan solo un fuerte golpe lo ha apartado de la pista en los últimos minutos, no antes de encadenar 3 triples sin fallo para dar tranquilidad a su equipo.

ACTITUD. A pesar de las bajas (Simovic y Gantt, no participaron en el partido) al equipo oscense se le vio otra cara, otra disposición en la pista. No se le puede dar todo mérito al nuevo técnico, ya que el entrenador no es el que consigue un porcentaje de acierto del más de un 50% en triples ni consigue coger más rebotes que el rival. Aunque sí que tras el “palo” sufrido en la anterior jornada en tierras gallegas el cambio en la dirección del equipo ha dado un aire fresco a los jugadores, parece que se hayan quitado presión y ganado confianza en su juego y en el propio entrenador, habrá que ver en las próximas jornadas.

MVP. Aunque durante muchos minutos Gintvainis ha sido el mejor del partido o Lafuente ha tirado de los suyos cuando Lleida parecía poder remontar de la mano de Nevels, el MVP del partido es para Albert Fontet, criticado tras alguna derrota pero considerado un referente en el equipo oscense, el pivot catalán hoy si ha sido el referente con 12 puntos y 7 rebotes con una valoración de 21, superando a los interiores.

Por Kike Casanovas

