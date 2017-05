Marc Blanch conquista Oviedo sobre la bocina; Burgos asalta Lugo y se pone 0-1

(VÍDEO) Marc Blanch asalta Pumarín sobre la bocina y da el 0-1 a Palencia

UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 0-1 QUESOS CERRATO PALENCIA

Dani Pérez se marcha de Urko Otegui (Hugo Álvarez)

SUPERIORIDAD CARBAYONA NO REFLEJADA EN EL RESULTADO. Los locales dominaron el primer tiempo con un juego enérgico y lleno de alternativas que asfixiaba a los visitantes pero algunos errores en jugadas claves les hacían irse al descanso con tan sólo 3 puntos de diferencia. Hasta 11 puntos llegaron a tener de ventaja los de Carles Marco gracias al buen hacer de Loffberg (6 puntos jugando al poste, superando y sacando por faltas con 2 a Bas), Dani Pérez (7 puntos en un duelo espectacular con Rodríguez) y Sonseca (haciéndose grande en la zona ante Urko y Maldunas), pero los detalles y la falta de acierto y de experiencia de algunos de sus jugadores más jóvenes le impedían sacar mayores ventajas (Barro fallaba un mate debajo del aro por exceso de ímpetu y Felipe Dos Anjos fallaba una canasta bajo aros a 3 segundos para el final del primer tiempo y cometía acto seguido una falta que regalaba 2 tiros libres a Lamont Barnes que este no dudaría en aprovechar para dejar el definitivo 37-34 al final de los primeros 20 min).

HACIENDO LA GOMA. Así estuvo Palencia durante gran parte del partido. En el tercer cuarto Oviedo aumentó su intensidad defensiva, viendo que el arbitraje les había castigado igualmente con hasta 12 faltas en el primer tiempo y volvió a alcanzar los 9 puntos de diferencia gracias a un triple de Dani Pérez que castigaba el paso por detrás de sus defensores en los bloqueos una vez más, (45-36). Palencia reaccionó bien y con Urko y Bas reduciendo ventajas volvieron a estrechar el marcador. Dani Pérez y un espectacular Jesperson desde la línea de 6,75, volvieron a colocar la diferencia varias veces en los 5 puntos, pero la aparición de Maldunas y un tripe increíble con adicional de Josep Pérez daban la primera ventaja para los Palentinos al final del tercero 55-56.

EL REBOTE Y LOS TL JUEGAN EN CONTRA DEL OCB EN EL Q4. Con un quinteto bastante bajo, dos bases muchas veces en pista y Jesperson y Barro jugando de interiores para defender de forma más dinámica el pick and roll y castigar desde e exterior, el Oviedo sufrió mucho en el rebote y ahí Palencia se aprovechó. Hasta 5 rebotes cogieron en ataque los Palentinos en este cuarto con un Otegui y un Barnes dominantes en la zona lo que les daba muchas segundas oportunidades mientras los asturianos solo encontraban en el tiro de 3 de Jesperson la respuesta en ataque. Desde el 4,60 donde los locales llevaban un inmaculado 8 de 8 a falta de 4 min. para el final, veían como primero Loffberg y luego Dani se dejaban 3 tiros libres, que a la postre resultarían determinantes. En un último cuarto en el que el conjunto de Marco fue a la línea casi la mitad de veces que los visitantes (7 por 12 tiros libres) y en el que al equipo le costaba mucho anotar, cada punto se antojaba decisivo, como así fue.

TODO SE DECIDE EN EL ÚLTIMO MINUTO. O en la prórroga, como suele ser habitual entre estos dos equipos en los encuentros que disputan en Pumarín. Con 3 puntos arriba Palencia, que ya parecían una losa a falta de 49 seg. para el final, Dani Pérez recibe una falta y anota uno de los TL. Acto seguido y tras una jugada embarullada Dani Rodríguez pierde una bola que es recuperada por Dani Pérez, el cual lanza un contraataque que termina con un triple liberado de Loffberg en 45 grados que no entra pero que es reboteado y convertido en canasta por Mou Barro, mientras Otegui, una vez más, se queda en el suelo pidiendo una posible falta en ataque (74-74 y 2 seg. y 70 centésimas por jugar). Tras el TM, jugada de pizarra para que Blanch reciba paralelo a línea de fondo a unos 5 m. de canasta y realice una perfecta suspensión en la que el balón supera la mano del defensor y se introduce suavemente en la red. Canasta y victoria. Blanch, uno de los jugadores de más calidad y experiencia de esta liga, el cual no había estado demasiado acertado hasta ese momento (solo 6 puntos), muestra una vez más el tremendo poderío de una plantilla como la de Palencia.

MVP: LAMONT BARNES. No me di cuenta hasta finalizar el partido que Lamont Barnes había sido el hombre más valorado. El espectáculo seguramente lo pusieron otros, las jugadas que se quedan en la retina también, pero el trabajo bien hecho en este partido tenía nombre y apellidos. Anotó 18 puntos sin fallo en el tiro de 2 (si bien casi todas ellas fueron canastas bajo el aro, sin mates, sin estridencias), bien colocado reboteó (8) y acompañó las jugadas de los compañeros para en el último suspiro empujar con un palmeo (4 rebotes de ataque) y logró hasta 4 recuperaciones, algunas de las cuales (robo de balón a Loffberg a 2:25 para el término del encuentro cuando Oviedo ganaba por 2) resultaron decisivas.

Por Juan Carlos Iglesias

La canasta ganadora de Marc Blanch (vía @PalenciaBasket):

¿Cuál es esa canasta de @Kitus7 de la que tanto se habla?

Debe ser ésta.

¡¡ ENORMEEEEE él y todos sus compañeros !! pic.twitter.com/13fVpKZAKp — Palencia Baloncesto (@PalenciaBasket) 19 de mayo de 2017

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 0-1 SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS

Matt Stainbrook levanta el tiro ante Goran Huskic (FEB)

LAS RACHAS DEL BREOGÁN FUERON INSUFICIENTES. El Cafés Candelas Breogán no había perdido ninguno de los partidos de liga frente a los burgaleses. En el primer partido de las semifinales del PlayOff, la historia cambió. Seguramente el gasto físico del partido del pasado martes de los gallegos frente al Palma les ha pasado factura. Ya desde el comienzo del encuentro, dominó el San Pablo Inmobiliaria Miraflores, con un 5-10 de arranque que, tras un tiempo muerto de Lezcano, el ‘Breo’ reaccionó con un parcial de 8-0 que les ponía por delante (13-10), pero dos triples de Javi Vega volvieron a poner al Miraflores por delante en el luminoso al término del primer cuarto (16-18). Esta fue la primera racha buena del Cafés Candelas Breogán, pero que los jugadores de ‘Epi’ supieron reaccionar y no darle confianza a su rival. La segunda racha de los lucenses vino justo después; un 11-5 que ya era importante. De nuevo, el San Pablo Inmobiliaria Miraflores reaccionó con otro parcial que les ponía por delante (23-30) a pesar de empatar el Breogán, los visitantes no se verían por atrás en lo que restaba de segundo cuarto (42-45). Por último, en lo que a rachas locales se refiere, solo se vería en el comienzo del tercer cuarto, donde coincidió con los mejores minutos del Cafés Candelas Breogán y que estaban 6 arriba (58-52). De nuevo, el Miraflores reaccionó, y de esta vez, la ventaja conseguida, fue definitiva.

PARCIAL DE 22-41 EN QUINCE MINUTOS. Y el encuentro terminó con un gran juego del Miraflores, que es el único invicto en este PlayOff de ascenso. Después de estar por debajo en el luminoso en el tercer cuarto, Huskic y Edu Martínez tiraron de los suyos y, a pesar de que el acierto exterior del Cafés Candelas Breogán hizo que se acercaran a tres puntos (69-72), el Miraflores siempre fue muy superior y se sintió cómodo. Bien es cierto que los gallegos en los últimos compases se vinieron abajo por el cansancio previo y no tenían fluidez en ataque, aunque no es para quitarle mérito a un Miraflores que supo jugar muy bien y así ‘robar’ el factor cancha. Una vez que los visitantes tenían una leve y cómoda ventaja, se dedicaron a realizar ataques largos e intentando no tener pérdidas de balón.

EL REB. OFENSIVO Y LOS TRIPLES DIERON VIDA AL BREO HASTA EL Q3. Sin hacer un excelente partido, el Cafés Candelas Breogán fue haciendo la goma hasta que el Miraflores la rompió. Estar cerca de los castellano-leoneses fue gracias a las señas de identidad de este equipo: el triple y el rebote. Con un buen porcentaje en la línea de más allá del 6,75 (los celestes llegaron al descanso con un 50% de efectividad -9/18- ) y con buenos números en el rebote ofensivo (12 rechaces ofensivos capturados en total) mantenía las esperanzas de los de Natxo Lezcano. Pero el partido del martes pasó factura al ‘Breo’. El domingo tendrán otra oportunidad.

EL MINIMIZAR LOS ERRORES, CLAVE PARA EL MIRAFLORES. Ya lo dijo ‘Epi’ en la rueda de prensa post-partido en el Pazo dos Deportes de Lugo: una de las claves era tener los menos errores posibles. Y así ha sido, con 13 pérdidas de balón (15 por parte del Breogán) y corregir la situación en cuanto al dominio en los rebotes, permitió estar cómodo al Miraflores, cosa que cuando no sucedió, el Cafés Candelas Breogán tuvo sus oportunidades. De cara al aro, ha tenido un buen acierto, sabiendo buscar buenas opciones de tiro y si a eso se le suma el gran día de Huskic… Todo salió a pedir de boca de un San Pablo Inmobiliaria Miraflores que no se confía para el segundo partido de la serie.

MVP: GORAN HUSKIC. 21 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y un tapón fueron los números de un jugador que dominó en la pintura, sin que Iván Cruz, Stainbrook, Pep Ortega o Gilling pudieran hacer algo para pararlo. Clave ha sido en todo el encuentro, que tiró de los suyos en todo momento; sin embargo, sus seis puntos consecutivos con 58-52 en contra, fue el principio de la victoria; ya que, como hemos hablado, fue el inicio de una gran racha que permitió resolver el encuentro para el lado visitante.

Por Adrián Pulleiro

