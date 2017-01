Miso hunde al Huesca sobre la bocina; Pumarín arrasa a un Burgos que salva el average

Andrés Miso anotó un triple que hunde al Huesca en la lucha por la permanencia

MARÍN PEIXEGALEGO 73-71 MAGIA HUESCA

IGUALDAD DESDE EL PRIMER MINUTO: los locales llegaban con la importantísima baja de José Simeón, que por molestias en el isquio arrastradas del último partido, no pudo entrenar y por lo tanto tampoco disputó el partido. El capitán Manu Ferreiro tuvo que asumir el papel de base principal y lo hizo de la mejor manera posible. Derksen, imparable en este primer cuarto, la defensa que planteaba el Huesca no fue capaz de parar al versátil jugador estadounidense, que anotó con comodidad todo lo que tiró. El equipo rival salió con toda la artillería a pista, y el base lituano era el principar referente, pues su control de balón, la visión de juego y la facilidad en el pase puso en apuros al Marín Peixegalego durante todo el enceuntro. Gintvainis y Gantt desde el perímetro fueron los focos ofensivos de este primer cuarto (20-21).

EL PEIXE ABRE DISTANCIAS EN EL MARCADOR: el buen trabajo desde la defensa favorece la confianza en el ataque. Aparecen dos hombres clave en el partido para tomar el relevo de Derksen: uno es el héroe de este partido, ya anteriormente mencionado, Andrés Miso, y otro es el dominicano Gregorio Adón, que en los últimos partidos está siendo una pieza fundamental en la rotación azul; ambos desde el triple empiezan a hundir la moral del Huesca. Los visitantes no consiguen encontrar la manera de penetrar en la defensa en zona planteada por el Marín, y se mantienen vivos gracias al triple y a puntuales penetraciones a canasta de Mikel Motos. Disfruta sus primeros minutos Peixe Jorge Romero, que por la baja de Simeón jugó bastantes minutos para dar descanso a Ferreiro, lo hizo con fluidez y con las ideas bastante claras para lo poco que lleva en el equipo (43-37).

EL HUESCA EMPIEZA A RECUPERAR SENSACIONES: las activas defensas de ambos equipos hizo que bajase la frecuencia anotadora y poco a poco, cuando el Huesca se pone en zona, el juego parece ir más en su favor pese a la diferencia en faltas ( 0-5 en faltas en contra cuando restaban menos de 4 minutos). Gantt desde el perímetro convierte los dos triples que intenta, Gintvainis siguió siendo el jugador a tener más en cuenta ya que conseguía generar muchas opciones favorables para su equipo, la tensión del partido era notable, y cada acción era protestada, sobre todo por el banquillo del Huesca, lo que le costó una técnica al entrenador Carlos Lanau. Por parte del Marín, Romero y Miso fueron los encargados de seguir la estela de sus contrincantes, evitando que recortasen más la diferencia (61-56).

ÚLTIMO CUARTO DE ACCIONES DECISIVAS: seguía el Huesca con su defensa en zona, ya que en el tercer cuarto había sido provechosa, movimiento de balón muy fluido que permite opciones en ataque muy claras, la envergadura de Fontet en la zona complica el juego azul y sigue defendiendo al 100% pese al peligro de la quinta falta, recortando la distancia a tan solo 2 puntos. El Peixe sólo consigue anotar de 3: uno de Goyo y otro de Derksen en momentos clave, puntos importantísimos, ya que poco después Cain realiza su quinta falta, y el Huesca, gracias a los tiros libres consiguen empatar el partido 67-67. Es Javi Llorente el encargado de parar el partido al pedir tiempo muerto ya que el parcial oscense de nueve puntos consigue dejar en ventaja al Huesca con un 67-71 a falta de poco menos de minuto y medio para el final. Tras unas jugadas muy precipitadas y sin cabeza llega el momento clave tras un 2+1 de Derksen, últimos 14 segundos de partido: el jugador lituano del Huesca, determinante a lo largo de todo el partido, falla dos tiros libres imprescindibles para la victoria de su equipo (70-71), rebote largo de Derksen con falta en la penetración que no se pita, falta de Gregorio sobre Gantt para parar el contraataque que tampoco se pita y pasos de Bulic al intentar machacar el aro, 1,62 segundos para el final, tiempo muerto de Javi Llorente para sacar de pista delantera, se encarga de poner el balón el juego el capitán Manu Ferreiro, y remata la faena con triple ganador de Andrés Miso sobre la bocina, la única canasta que anotó el ex ACB en el último cuarto (73-71).

MVP. Este partido tiene nombre y apellidos: ANDRÉS MISO MOLINA, el madrileño se vistió de francotirador para ganar, en un partido de infarto, a un rival directo como es el Magia Huesca. Los de Javi Llorente se jugaban mucho en el partido de este fin de semana y ellos lo sabían, pese a las bajas y a las nuevas incorporaciones, los gallegos llegaron con los deberes hechos y se llevan una victoria que vale millones. 19 puntos, 5 rebotes y 17 de valoración en la cuenta particular del escolta.

Por Gabriela García

CB PRAT 79-70 CALZADOS ROBUSTA

CALZADOS ROBUSTA SE CARGA DE FALTAS. Se iniciaba el choque después de un minuto de silencio a nuestro compañero Marc. Unos primeros compases en que el equipo visitante empezó rápidamente a cargarse de faltas personales (hasta 8 en el primer periodo) que daban alas a un Prat que aprovechaba este hecho para coger las primeras diferencias (17-10 minuto 7). El incombustible Pep Ortega lideraba a los suyos bien secundado por el balcánico Milan Nikolic. Pero el conjunto logroñés revertiría la situación para finalizar el primer periodo por delante (22-23) gracias a un parcial de 5-13 cimentado en el lanzamiento exterior (60% en triples).

PRAT VUELVE A ESTIRARSE. No parecía cambiar demasiado la película en el segundo parcial cuando los pupilos de Antonio Pérez entraban de nuevo en “bonus” con muchos minutos todavía por jugarse. Los locales Ortega y Nikolic batallaban por volver a las ventajas del primer periodo mientras emergía la figura del ucraniano Volodymyr Herun, autor de un increíble mate que enmudeció a la afición potablava. El pívot de Calzados Robusta se alzaba hasta los 15 tantos al llegar al descanso pero no podía evitar que su conjunto cediera después de un último parcial de 9-2 de los catalanes (43-36).

TERCER CUARTO CLAVE. El tercer parcial resultó decisivo y es que Prat consiguió romper un choque que por momentos parecía complicarse; y es que a la ya sabida baja de Forcada, se unían la del júnior Pol Molins y Xabi López-Aróstegui (este último en la rueda de calentamiento). Para más inri y coincidiendo con la máxima ventaja local (66-48 minuto 28), caía después de un fuerte golpe en el cuádriceps el mariscal Pep Ortega. Esta cadena de infortunios no parecía aprovecharla el conjunto visitante que se atragantaba frente al aro rival y minimizaba sus opciones de remontada a falta de 10 minutos (66-51).

GESTIÓN DE LA VENTAJA. No pareció en ningún momento que el conjunto del Llobregat sufriera por conseguir un nuevo triunfo. Y es que Antonio Pérez no podía contar con más aliados más allá del ucraniano Herun que seguía brindando su particular espectáculo sobre el parquet del Joan Busquets. Prat gestionaba sus diferencias y entraba en los últimos 5 minutos con un +13 (69-56) donde Nikolic cogía la batuta anotadora de un mermado Ortega y aseguraba el triunfo local (79-70).

EL MVP: VOLODYMYR HERUN. Espectacularidad la que dejó el pívot ucraniano en su paso por El Prat. 24 tantos, 9 rebotes un total de 27 de valoración aunque no consiguió la victoria de su equipo.

Por Armand Dimas

UNIÓN FINANCIERA BTO. OVIEDO 86-66 SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS

SALIDA FULGURANTE. La del San Pablo Burgos, que de la mano de una buena dirección por parte de Soluade, una excelente circulación de balón y una férrea defensa sobre los jugadores del Oviedo Baloncesto, particularmente sobre Dani Pérez, llevó al conjunto castellano a tener una ventaja de 10 puntos arriba cuando no se había llegado a mitad del cuarto (6-16). Muy estudiado, sin duda alguna, el inicio de partido por parte de Diego Epifanio, aunque sería la última vez en el encuentro que se vería superioridad visitante en el dominio del partido. De aquí al final del cuarto todo cambió como por arte de magia, y sólo el acierto de Javi Vega permitió al Burgos acabar 6 puntos arriba el primer período (18-24).



INTENSIDAD LOCAL. El primer tiempo de Carles Marco ya había transformado el partido, pero fue el arranque del segundo donde se empezó a evidenciar la superioridad del Oviedo. Con un cambio de base en los visitantes, entrando Steinarsson en pista, el Burgos perdió la frescura en los ataques, algo que se notó aún más al antrar Mario Cabanas o Jorge García en pista. La diferencia entre los titulares en uno y otro equipo fue notoria, y la escasa aportación de Brine, Cabanas o el islandés Steinarsson no tenía nada que ver con los buenos minutos que dieron Carlos Martínez, Hernández Sonseca o un Agustí Sans, que más allá de lo que indican las estadísticas, fue un hombre clave para romper ladefensa de Burgos, entrando a canasta con mucha valentía y descolocando a los interiores burgaleses.Está claro que Carles Marco tiene como principal virtud en esta temporada hacer que toda la rotación del equipo aporte en todo momento. Mouhamed Barro, con sus rebotes en ataque y su intensidad levantaba a la grada, logrando el equipo local mantener cortas ventajas, llegándose pese a todo al descanso del encuentro con sólo dos puntos de ventaja para los locales, si bien las sensaciones eran de que el Oviedo se podía llevar el gato al agua con esa intensidad que mostraron en todo momento.



EL RETORNO DEL CAPITÁN. No está teniendo una buena temporada Víctor Pérez. El otrora gran anotador del conjunto carbayón no está teniendo ya el protagonismo en ataque que antes tenía, ni los minutos, debido también a la buena temporada de Manu Rodríguez. Sin embargo, el andaluz ha sabido sacar de sí mismo las facetas de mantener una intensidad total en los minutos que juega como el de contagiar al equipo con su presencia en cancha. En esta ocasión, además, encontró el acierto ante la canasta, y dos triples suyos abrieron por primera vez brecha. El Burgos rondaría ya durante todo el cuarto unas desventajas en torno a los diez puntos, con los que concluiría el período.



EL ARREÓN FINAL. De nuevo salió mentalizado el Oviedo, que lleavaría la diferencia hasta los 16 puntos, si bien un último arreón visitante redujo la diferencia a 10 ante los dos triples de Steinarsson. Sería el último momento de Burgos en el encuentro. Lofberg empezó a dar un clinic sobre la cancha, y Dani Pérez había ya pusto a mil el ritmo del ataque local. Santana empezaba a gustarse y la energía de Salvó le daban el impulso necesario a los locales para certificar una victoria por 20 puntos que no estuvo lejos de superar el average que traía Burgos a Pumarín en 23 tantos. El público disfrutó, hizo la ola (por primera vez en la temporada) y se iba a casa sabedor de que, en dos semanas, estarían jugándose estos dos equipos el título de la Copa Princesa de Asturias.



EL MVP: DANI PÉREZ. 15 puntos anotó el catalán, para un total de 24 de valoración (incluyendo 6 asistencias). No tuvo su mejor inicio de encuentro, ante la defensa de Soulade, pero cuando entró de nuevo en cancha ya era el de siempre. Agresivo en la penetración, peligroso en el tiro y excelente pasador, llevó el ritmo del partido siendo ovacionado cuando fue sustituido por una lesión debido a una escandalosa falta personal que le hizo el base islandés del San Pablo Burgos. 6 semanas estará de baja por una fisura, y a buen seguro se pondrá el club a buscar un sustituto de garantías ante lo complicado del calendario en Liga, en la que el Oviedo es líder, y que además en dos semanas se jugará el título copero ante un Burgos que, seguramente, venderá su piel más cara en esa fecha.

Por Jesús Rodríguez

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 84-78 CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

COMIENZO INMEJORABLE DEL CÁCERES. Al Pazo dos Deportes de Lugo llegaba un Cáceres Patrimonio de la Humanidad a disputar unencuentro que se preveía con un claro dominio por parte del Cafés Candelas Breogán. Sin embargo, en este deporte, la lógica no existe. El inicio fue favorable a los hombres de Ñete Bohigas, los cuales vencían por 13-20 a los seis primeros minutos de juego, quienes practicaban una defensa en zona y Sergio Pérez, Corrales en dos ocasiones y Rakocevic veían como sus tiros desde más allá del 6,75 tenían acierto. Reaccionó el Cafés Candelas Breogán con un parcial de 6-0 llevado a cabo por Salva Arco; sin embargo, Parejo cerraba el primer cuarto con un triple y un 22-27 a favor de los cacereños.

RAKOCEVIC AGUANTABA A LOS VISITANTES. El jugador regresaba a Lugo, donde la temporada pasada fue perdiendo peso en el equipo a medida de que pasaban las jornadas. Rakocevic daba la máxima ventaja a los suyos, un 22-32 que sería contestado por un parcial de 10-0 del Cafés Candelas Breogán. Con unas defensas que no se hacían notar, ni por unos ni por otros, el ataque era lo que predominaba y al descanso se fue con un igualado 49-48 y Rakocevic sumando 15 puntos en los primeros veinte minutos de juego.

FRANCH COMENZABA A MARCAS LAS DIFERENCIAS. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad no pudo mantener el gran nivel mostrado en la primera parte, en parte debido a la poca rotación que disponía Ñete Bohigas. Una buena dirección de Josep Franch en el tercer cuarto permitía que el Cafés Candelas Breogán se distanciase un poco en el marcador (57-51), pero los visitantes no se daba por vencido y tras dos canastas consecutivas, parecía que podían seguir haciendo frente al ‘Breo’; pero un triple de Salva Arco ponía 5 arriba a los celestes (60-55), quienes mantendrían su ventaja de cinco puntos hasta el final del tercer cuarto: 65-60.

UN PARCIAL DE 15-0 SENTENCIÓ EL ENCUENTRO. Cáceres parecía querer seguir dando guerra y, tras un comienzo con un 0-7 a su favor, se ponían por delante con ocho minutos para el final, pero el Cafés Candelas Breogán se aplicó en defensa y su ritmo en ataque permitieron hacer un gran parcial de 15-0 (80-67) que casi sentenciaba el partido. Pero la defensa local no continuó con su gran ritmo y entre dos triples de Sergio Pérez y un 2+1 de Marcius metieron el miedo en el cuerpo a los de Lugo. Pero ya no había tiempo para más; el Cafés Candelas Breogán sumó su cuarta victoria consecutiva y ahora viajará a Palencia, donde le espera un duro rival.

EL MVP: JOSEP FRANCH. Su calidad está más que demostrada, al igual que el acierto que ha tenido la dirección deportiva del Breogán en juntar a ‘Lobito’ Fernández y a Josep Franch para llevar la batuta de dirección. Cuando uno no brilla, lo hace el compañero, o sino, siempre está la opción de jugar con ambos para destrozar al rival como en el partido contra el COB. De esta vez, le ha tocado a Josep Franch ser el mejor de los suyos, y así lo ha demostrado. Sobre todo en el tercer cuarto, cuando no permitió un buen arranque del Cáceres gracias a su buen hacer en ataque.

Por Adrián Pulleiro

LEYMA CORUÑA 92-88 PALMA AIR EUROPA

EL TSUNAMI NARANJA. Transcurridos 15 minutos y 25 segundos de partido, y después de una canasta de Mikulic, el marcador del Palacio de los Deportes de Riazor señalaba un 45-20 favorable al equipo local. Apoyados en una defensa agresiva, en el control del rebote bajo su propio tablero y en un baloncesto veloz y plagado de aciertos, el equipo naranja conseguía una renta de 25 puntos a su favor. La derrota sufrida la semana pasada en Marín parecía haber escocido en el seno del conjunto coruñés que, respaldado por una animosa afición, comandada por el grupo "Tsunami naranja", fue un auténtico maremoto que borró del mapa a los isleños. Peña, Zyle y Mikulic (con 11 puntos el primero y nueve los otros dos) eran los principales estiletes del conjunto anfitrión.

NO HAY PARTIDO... HAY PARTIDO. El inexperto Pablo Ferreiro saltó al parqué cuando aún no se habían consumido 16 minutos de juego, circunstancia poco habitual en el equipo de Tito Díaz. Parecía un buen momento para que el joven base lucense sumase minutos y experiencia a su currículum. Sin embargo, la presencia en pista del jugador formado en el Estudiantes de Lugo coincidió con el resurgir del Palma Air Europa. La alternancia de defensas zonales (1-3-1 primero, 2-3 después) dispuesta por Xavi Sastre cortó el ritmo de un Leyma que empezó a errar lanzamientos cómodos, uno detrás de otro, de manera inexplicable, producto quizá de la relajación. Daba la sensación de que los coruñeses estaban disputando ya los minutos de la basura mientras el heterodoxo conjunto balear (máximo exponente del small ball en el baloncesto profesional en España ,y más teniendo a su único cinco, Víctor Serrano, con tres faltas personales desde el minuto tres del choque) peleaba por remontar en una final. Bivià y Fornas (el barcelonés anotó 10 puntos en el segundo acto) se echaban el equipo a la espalda tirando de carácter y triples y los visitantes endosaban un parcial de 0-17 a los cgallegos en apenas cuatro minutos para meterse de lleno en partido y poner el 45-37 en el marcador.

COMANDANTE BIVIÀ. El tercer acto fue un toma y daca. El Palma Air Europa había regresado al partido y opositaba a culminar la remontada. Carles Bivià había tomado el mando de las operaciones, estableciendo un ritmo de juego más adecuado a los intereses de los visitantes, anotando y, sobre todo, tomando decisiones y generando situaciones de juego ventajosas que supieron aprovechar sus compañeros, mención especial para Roger Fornas y Víctor Serrano. La distancia que separaba a ambos equipos en el electrónicos se iba reduciendo paulatinamente (52-49 a los cuatro minutos de reingresar a la pista) pero dos triples consecutivos de Zach Monaghan devolvían aire a los pulmones del Leyma Coruña. En la recta final del tercer parcial, los coruñeses dejaron escapar la oportunidad de devolver los diez puntos de ventaja a su casillero pero un pésimo ataque local, seguido de una canasta del ala pívot visitante Toni Vicens dejó la renta en 6 puntos (66-60) con diez minutos por delante.

SUPIERON SUFRIR. El último acto comenzó con un triple de Ben Mockford que ponía al Palma, de nuevo a 3 puntos del equipo gallego. A partir de ahí, Zyle y, sobre todo, Dago Peña, que anotó 8 puntos consecutivos, enlazaron buenas acciones para poner al Leyma Coruña 12 puntos arriba (76-64). Pero no estaba todo decidido aún. Los mallorquines atinaron desde la distancia, cargaron el rebote ofensivo y enlazaron un par de situaciones de 2+1. Daba la sensación de que los baleares se venían arriba de nuevo pero los locales supieron sufrir y, con triples de Creus y Djuran, consiguieron mantener el mando en el marcador. A falta de 58 segundo para el final del choque , y tras dos tiros libres convertidos por Bivià, el Leyma dominaba por 6 puntos (89-83) y tenía la posesión del balón. El Palma Air Europa (dando quizá por perdido este choque y pensando en el basket average) decidió no hacer falta y Dago Peña sentenció con un triple espectacular. Uriz y Bivià maquillaron después el marcador que señaló, tras los 40 minutos reglamentarios, el conocido 92-88.

MVP. DAGO PEÑA. Se empiezan a agotar los calificativos para describir la temporada que está realizando el alero dominicano del Leyma Coruña Dago Peña. Esta mañana se erigió, una vez más, en el líder del conjunto naranja en los momentos más complicados del encuentro, y no sólo anotando (21 puntos con cinco triples), sino ayudando en el rebote (recogió 4 capturas), repartiendo juego (dio 6 pases de canasta a sus compañeros) o defendiendo (interceptó o robó 3 balkones, colocó un tapón y punteó varios tiros más). En total, su estadística recoge 29 créditos de valoración que son reflejo de su incidencia en el juego.

Por Carlos Mirás

CLASIFICACIÓN POS EQUIPO PG PP 1 Unión Financiera Oviedo 15 5 2 Retabet.es GBC 14 6 3 Quesos Cerrato Palencia 14 6 4 San Pablo Inmobiliaria Burgos 13 7 5 Cafés Candelas Breogán 13 6 6 Leyma Coruña 12 8 7 Sáenz Horeca Araberri Basket 12 8 8 Ourense Provincia Termal 12 8 9 Club Melilla Baloncesto 11 9 10 Actel Força Lleida 11 9 11 TAU Castelló 9 11 12 Palma Air Europa 9 11 13 CB Prat 9 10 14 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 8 12 15 Marín Peixegalego 5 15 16 Calzados Robusta 5 14 17 Magia Huesca 4 16 18 FC Barcelona Lassa B 2 17

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J20 Base



Garrett Nevels (Actel Força Lleida) 27 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias (31 valoración) Escolta

Zaid Hearst (Sáenz Horeca Araberri) 32 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias (34 valoración) Alero



Dago Peña (Leyma Coruña) 21 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias (29 valoración) Pívot



Aleksandar Marcius (Cáceres) 19 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia (23 valoración) Pívot



Volodymyr Herun (Calzados Robusta) 24 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias (27 valoración)

