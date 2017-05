Morón y Zornotza ya están en semis; Lucentum y Valladolid van al quinto partido

El martes se juega el definitivo partido en Alicante entre HLA Lucentum y CBC Valladolid

ACEITUNAS FRAGATA MORÓN 75 - 70 CAMBADOS 2017 (3-1)

Aceituntas Fragata Morón se clasifica para semifinales

El conjunto sevillano se clasifica para semifinales eliminando a un Cambados que llegaba como favorito a la serie pero que no pudo con los de Rafa Rufián en un encuentro que no se decidiría hasta los instantes finales. Tras un arranque igualado, el segundo periodo sirvió para que los locales consiguieran anular la labor ofensiva de un Cambados desconocido (solo anotó 7 tantos en el segundo periodo). El acierto exterior y la gran labor de Gaffaney (21p) daba rentas importantes a los locales. Cambados no se rindió y con un descomunal Nkaloulou (19p, 8r) conseguía revertir la desventaja y llevar el partido a un final igualado que acabaría decidiendo un triple de Gaffaney. Fiesta en las gradas de La Alameda para celebrar un hito para su equipo y final de temporada para un Cambados que firmó una temporada regular de ensueño pero al que este tramo decisivo de Playoff se le ha hecho cuesta arriba por muchas circunstancias.

COMERCIAL ULSA CBC VALLADOLID 54 - 53 HLA LUCENTUM (2-1)

Guillermo Rejón ha dado un golpe sobre la mesa en Pisuerga para forzar el quinto y último partido de la serie entre HLA Lucentum Alicante y Comercial ULSA CBC Valladolid. Esta vez, la moneda cayó del lado de la cara para Lucentum (63-65) con otro final en el que el equipo derrotado dispuso de un último ataque para haber cambiado el rumbo de la eliminatoria. El “clinic” ofrecido por Rejón sobre cómo manejar todas y cada una de las facetas de un encuentro no tiene desperdicio, y no solo por sus números (21Pts, 11 Reb, 33 Val) en los más de 33 minutos que el madrileño estuvo en cancha, no dejó de hablar con árbitros, rivales y compañeros marcando “tempo” que más interesaba a los suyos en cada momento. En las filas pucelanas, Sergio de la Fuente (22 Pts, 7 Reb, 22 Val) y su serie de 4/7 en triples parecen ser el único escollo que se interpone entre Lucentum y las semis LEB Plata. El último asalto está servido, martes 20:30 Pabellón Pedro Ferrándiz de Alicante.

ZORNOTZA ST 74 - 69 CARREFOUR 'EL BULEVAR' DE ÁVILA (3-1)

sZornotza superó a Óbila

Zornotza se cuela en semifinales tras doblegar a Óbila en un emocionante encuentro donde la labor de la Cadot (11p, 12r) y Vucetic (14p, 5r) volvió a ser clave ante un rival que tuvo en Connor Beranek (31p, 12r) a su auténtica referencia ofensiva. Los locales tenían una aportación más repartida. De la Rua (12p) anotaba desde el perímetro y Salazar (7p, 9r) hacía su habitual buena labor pero eso no era suficiente para que los locales pudieran romper el partido en ningún momento. Las ventajas locales llegaban a los 10 tantos al comienzo del último periodo pero entre Noguerol y Beranek apretaban el partido (62-60). Un triple de Beranek colocaba un 71-69 a falta de 20 segundos pero finalmente los locales supieron resolver la última situación con un tiro libre de Mutakabbir y un palmeo de Vucetic para cerrar la clasificación.