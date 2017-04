Movistar Estudiantes y Snatt´s Fermení Sant Adrià ya son equipos de Liga Femenina

Afición Movistar Estudiantes

Las semifinales de la LF2 han tenido mucha emoción e ilusión, donde 4 equipos y sus aficiones buscaban el premio de jugar la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto español. En el ambiente se pudo apreciar mucho nervios, alegrías, muchos sentimientos, pero sobre todo una unidad entre todas las aficiones y todos los equipos digno de mencionar, el buen rollo fue lo que predominó durante la jornada.

Irene San Román del Movistar Estudiantes ha sido la MVP del día gracias a sus 22 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias (23 de valoración)

Partidos

Movistar Estudiantes vs Kemegal Cortegada (60-57)

Alejandra Quirante (Movistar Estudiantes)

Un partido que será difícil de olvidar para ambos equipos, Kemegal Cortegada llegó a la Fase de Ascenso sin hacer mucho ruido, a priori no era de los equipos que debían luchar por el ascenso, pero que bonito es el deporte que llegó al partido definitivo y a punto estuvo de conseguir el premio, dominó la gran parte del partido, pero el baloncesto es un deporte de 40 minutos y dónde todo es posible y así fue, Movistar Estudiantes remontó un partido que pareció perdido, pero las Woman In Black se dejaron lo mejor para el final con un parcial de (12-5). La heroína estudiantil fue Irene San Román que se fue hasta los 22 puntos, aunque no hay que pasar desapercibido el trabajo de Alejandra Quirante 7 puntos, 8 rebotes y 9 faltas recibidas, ellas dos fueron las principales armas de las de Fito González, aunque Clara Rodríguez con 6 puntos y 9 rebotes hizo el trabajo oscuro de pegarse dentro de la zona. En Cortegada destacaron Vandell Andrade con 6 puntos y 11 rebotes y Salomé García con 14 puntos y 7 rebotes, aunque su máxima anotadora fue Sara Gómez con 19 puntos.

Salomé García (Kemegal Cortegada)

Estadísticas Oficiales

Declaraciones de Movistar Estudiantes:

Miguel Ángel Bufala, presidente de honor de la Fundación Estudiantes



Será importante estar en Liga Femenina porque hacemos cosas raras: tenemos mil niños y niñas de cantera jugando al baloncesto, porque trabajamos con discapacitados, y ahora tenemos a dos equipos en la primera categoría masculina y femenina. Somos raros pero somos así. Además voy a hacer de profeta, y los equipos que se amparan en clubes de fútbol van a tener equipos femeninos porque son muy ‘copiones’ y porque lo demanda la sociedad.



Fito González, entrenador



Ellas han salido con el partido mejor tratado. Ellas estaban yendo más duro hacia el aro y los contactos eran ganadores. No estábamos con el trabajo que necesita una final. En el paso por el vestuario hemos apretado las clavijas, hemos luchado por lo que queríamos y hemos superado esas dificultades. Quiero destacar la fortaleza mental de las jugadoras cuando las cosas no iban bien. Hemos creído en la victoria y estoy muy feliz por las jugadoras, por el personal, por el club y por toda la gente que ha venido a apoyarnos y a vernos. Sé que el club está muy ilusionado con tener un proyecto sólido en Liga Femenina 1, y nosotros estamos también muy ilusionados por ello.



Marina González



Segundo ascenso, e igual de emocionante o incluso más, porque me siento más importante. Con un diferente equipo; esta vez somos más jóvenes, con menos experiencia. Para mí ha sido diferente, con confianza en el equipo. Participar en el campo, sentirme importante y estar con unas compañeras extraordinarias.



Rocio Torcal



No puedo expresar con palabras lo que siento. En los cuatro años que estoy aquí he sido muy feliz pero este año ha sido especial . El equipo ha sido un equipo dentro y fuera de la pista; hemos disfrutado jugando juntas. Cuando consigues algo con el esfuerzo de la gente con la que convives día a día, la alegría es enorme.

Pacisa Alcobendas vs Snatt´s Femení Sant Adriá (53-62)

Mireia Vila (Snatt´s Femení Sant Adriá)

Partido muy igualado en el primer cuarto, pero en el segundo cuarto las catalanas apretaron el acelerador consiguiendo una ventaja que a la postre fue definitiva, se llegó al descanso (31-44) gracias a un parcial de (12-24). Alcobendas pareció perdido y sin rumbo, pero la salida después del descanso puso el partido muy emocionante sobre todo cuando las madrileñas consiguieron un parcial de (10-0) para poner el (41-46), en este tramo de partido el trabajo María Malpartida fue fundamental. En ese momento tan complicado para las catalas Jordi Vizcaíno pidió un tiempo muerto clave para franar las ilusiones madrileñas. En el último cuarto las sensaciones acompañaron a Pacisa Alcobendas, que volvió a acercarse peligrosamente al marcador, pero la sequía anotadora de las catalas desapareció en los instantes finales donde se terminaron llevando un partido con mucho sacrificio. Con la victoria Snatt´s Femení Sant Adriá se convierte en nuevo equipo de LF1 y de paso es el campeón de la LF2. Las mejores en cada equipo fueron: Paula Palomares con 14 puntos en Pacisa Alcobendas, mientras que en Sant Adría fue Laura Peña con 13 puntos

Sara Gutiérrez (Pacisa Alcobendas)

Estadísticas Oficiales

Declaraciones de Snatt´s Femení Sant Adriá

Jordi Vizcaíno, entrenador



Si no hubiera costado el ascenso, hubiese sido muy raro. Hemos trabajado muy bien atrás, y hoy delante hemos estado más fino. Ha habido dos o tres momentos en los que hemos roto el partido, pero teníamos enfrente un equipo con mucha calidad. Pero hemos mantenido la calma, hemos sido muy fieles y muy frías. Son ocho años en el club y creo que dejo el equipo donde, como entrenador, queríamos estar desde hace años.



Laura Peña, jugadora



El año pasado nos quedamos con la espina clavada, sin competir en todo el partido. Pero este año las sensaciones eran diferentes y llegando con los tres partidos ganados no podíamos fallar. Se me ha pasado por la cabeza toda la gente que nos apoya, los entrenos, los partidos,… pero sobre todo mucha felicidad.



Cris Hurtado, capitana



Nosotras veníamos con mucha confianza, y hemos estado juntas hasta el final, confiando en nosotras mismas y lo hemos logrado. El año pasado fue un premio pero en la final nos fuimos con la sensación amarga de no poder competir el partido. Este año no queríamos que nos pasara lo mismo y hemos salido al máximo desde el principio.

El cinco ideal solobasket de la jornada es Base Escolta Alero Ala-pívot Pívot Alejandra Quirante Paula Palomares Irene San Román Vandell Andrade Clara Rodríguez Movistar Estudiantes Pacisa Alcobendas Movistar Estudiantes Kemegal Cortegada Movistar Estudiantes 7 puntos, 8 rebotes y 9 faltas recibidas 16 de valoración 14 puntos y 7 faltas recibidas 17 de valoración 22 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias MVP con 23 de valoración 6 puntos, 11 rebotes y 7 faltas recibidas 13 de valoración 6puntos y 9 rebotes 16 de valoración

El cinco ideal solobasket de la Fase de Ascenso es Base Escolta Alero Ala-pívot Pívot Alejandra Quirante Marta Canella Paula Palomares Clara Rodríguez Itsaso Conde Movistar Estudiantes Aros Patatas Hijolusa Pacisa Alcobendas Movistar Estudiantes Aros Patatas Hijlusa Salomé García Tyonna Outland Belén Mejías Vandell Andrade Paula Justel Kemegal Cortegada Ciudad de los Adelantados Kemegal Cortegada Kemegal Cortegada Laboratorios Ynsadiet Leganés

Hay que felicitar a todos los equipos por la gran Fase de Ascenso que han regalado a los espectadores, dónde en todo momento brilló el buen ambiente, en cuanto a lo deportivo quizás los equipos que con peor sabor de boca se van sean Aros Patatas Hijolusa y Ciudad de Los Adelantados, ambos fueron primeros de grupo, pero se quedaron fuera del partido por la lucha por el ascenso. Los equipos que merecen un reconocimiento por la gran fase disputada son Linkia FP-Joventut Les Corts y Kemegal Cortegada, evidentemente no podemos olvidar a las grandes protagonistas las Woman In Black, Movistar Estudiantes, y a Snatt´s Femení Sant Adriá. En un época difícil para el deporte en general, sobre todo el femenino, ha sido un gusto ver como la FEB y Desde La Grada se han volcado para que todos los partido se pudieran ver televisados o por radio on line. Dentro de la FEB Ibon Landa ha estado muy activo para dar a conocer lo que ha pasado durante toda la fase.

* Todas las fotos del artículo son del Aros Patatas Hijolusa