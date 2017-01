One on One Copa Princesa 2017: Oviedo o Burgos ¿Quién alzará la Copa?

Unión Financiera Baloncesto Oviedo 13 años de existencia deberían dar para muchas alegrías y sinsabores, pero lo cierto es que en la historia del Oviedo Club Baloncesto afortunadamente y salvo en su primer año, en el que se produjo el descenso a Liga Nacional, el resto de su historia ha estado llena de objetivos cumplidos y éxitos logrados con unos mimbres siempre escasos pero a los que se les ha sabido sacar el máximo y con un único escenario como local, el Polideportivo Luis Riera Posada. Ahora llega el momento más grande en la corta historia de este humilde club, el premio más grande al que un club de Leb Oro puede acceder al final de la primera vuelta, jugar la final de la Copa Princesa y como local y pese a que muchas eran las voces que le ponían trabas, lo cierto es que no podía disputarse en otro lugar que no fuese este vetusto pabellón. El equipo carbayón ha alcanzado esta privilegiada situación gracias a una fantástica primera vuelta. En ella se ha mostrado como un extraordinario equipo local, con pleno de victorias en el “Fortín” y en el que varios líderes besaron la lona (GBC y Lleida sin ir más lejos) y es esta confianza que les da el hecho de jugar en el pabellón del barrio de “Pumarín” el que les otorga las máximas opciones para luchar hasta el final por esta copa. Me parece que mi compañero Rodrigo se pone la venda antes de la herida y trata de dar el papel de favorito a Oviedo, cuando los presupuestos y los nombres de los jugadores dicen totalmente lo contrario. La experiencia y calidad de la plantilla y el hecho de llegar con todos sus efectivos importantes en plenas condiciones le otorgan un favoritismo que la baja de Dani Pérez no hace sino aumentar. Los asturianos lo pondrán muy difícil y tendrán opciones si Fabio Santana es capaz, pese a su reciente recuperación, de volver a ser el jugador de antes de la lesión, si Loffberg y Manu están al nivel ofensivo de las últimas jornadas y si Hernández-Sonseca, el hombre llamado a ser líder de esta equipo en pretemporada, demuestra que ha llegado su momento y es capaz de asumir el papel de líder que se le presupone. Por la afición no te preocupes Rodrigo, el “Alcatraz del basket”, del que sólo Ourense ha logrado escapar con un triunfo, estará como nunca, no faltarán bocinas, ni el aliento del speaker Rubén Rodríguez para que los jugadores locales no se encuentren ni un solo segundo sin un apoyo desde la grada, para que nunca bajen los brazos y continúen apretando en defensa y ejecutando ese juego por conceptos en ataque, tan difícil de scoutar, como productivo para los de Carles Marco. En cuanto a los duelos individuales, veo ventajas para Burgos en la defensa del puesto de uno, con una de las parejas de bases, sino la que más, física de la liga. Pero tanto por dentro como en las posiciones de 3 y 4 creo que Oviedo podrá competir y poner en muchos apuros a los castellanos con la pareja formada por Salvó y Jesperson tan intercambiables como difíciles de defender cuando coinciden en pista. Como último dato, aportaré este, una ecuación de fácil resolución: Si Epi en El Plantío Vs Marco = 2-0 en las 2 últimas temporadas Y Carles Marco en Pumarín Vs Epi = 2-0 en las 2 últimas temporadas Carles Marco Vs Epi = ¿ ¿ = lo dicho, decide PUMARÍN

San Pablo Inmobiliaria Burgos Los de Burgos al asalto del Pumarín. Segundo asalto, con ganas de revancha y en la lucha por un título. Ocasión irrepetible para dejar de ser un equipo revelación y pasar a ser los aspirantes al ascenso. El San Pablo Inmobiliaria llega sin nada que perder (crédito que se le irá agotando conforme siga consiguiendo victorias) y con el desafío de romper una doble maldición: desde el 2009 gana el equipo de casa… y Oviedo aún no conoce la derrota en Pumarín esta temporada. Y para eso están las maldiciones, para romperlas. Hace sólo dos semanas que los de Diego Epifanio se llevaron un duro correctivo de Pumarín. Y conociendo al entrenador local, esa derrota habrá traído horas de vídeo y análisis para estar preparados. Diego Epifanio tiene a su equipo listo y con la moral alta. Después de sufrir dos derrotas, la victoria contra Prat trae aire fresco a El Plantío y lleva a sus jugadores a por la ‘venganza’ por la derrota en liga. Se ha hablado mucho de baloncesto los últimos días en la ciudad, de las oportunidades del equipo, del horario de la Copa… y se tiene un moderado optimismo. Más le vale apretar a Pumarín, Juan Carlos, porque los de Burgos van a por todas. Con Aegir Steinarsson a los mandos, Huskic como figura dominadora y un Brandon Brine cada vez más completo y en forma, los tres serán las claves del San Pablo Inmobiliaria para el asalto a Oviedo. Las penetraciones, el pick and roll y las ocasiones que estas generarán entre los tres tratarán de poner en apuros a los jugadores de Carles Marco. La ausencia de Dani Pérez, además, hará especialmente importante que Steinarsson y Soluade tomen el mando del ritmo del partido desde el principio. Si Burgos se deja llevar por Oviedo, puede darse por perdido. Me permito añadir una última clave: los ‘cuatros’. Si Javi Vega y Jorge García tienen un buen encuentro y abren espacios en la pintura, el partido irá mucho mejor para los burgaleses. Ambos tienen capacidad de llevar el juego al perímetro y despejar la zona para los exteriores de Burgos y cuanto más movimiento y caos haya por dentro, mejor para los intereses del San Pablo. Una última sorpresa: el San Pablo ha ‘reclutado’ a un viejo conocido de El Plantío: Filip Toncinic, para cubrir la baja del recién desvinculado Percy Gibson. El mejor anotador del equipo en la pasada temporada tendrá apenas un entrenamiento antes del partido contra Oviedo. El pívot croata ya conoce los sistemas y el trabajo de Diego Epifanio desde que el burgalés se hiciera cargo del equipo la temporada pasada tras la salida de Andreu Casadevall rumbo a Zaragoza. ¿Jugará contra Oviedo? La decisión cae sobre Epi… si el transfer llega a tiempo. Una incertidumbre más para un partido ya emocionante.