Ourense doblega a Burgos. GBC sufre ante TAU y Melilla no falla

RETAbet.es GBC se queda como lider provisional en solitario a la espera de lo que haga Breogán en su visita a Marín

RESULTADOS JORNADA 30 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

OURENSE PROVINCIA TERMAL 62-58 SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS

Devin Wright en acción (Foto: Carlos Domarco)

INICIO IGUALADO El partido comenzaba con ambos equipos temerosos y erráticos, lo que hacía prever una elevada igualdad en el marcador. Y así sería a la postre durante casi la totalidad del partido. Mucho errores en ambas canastas y hasta pasados más de 6 minutos ninguno llegaba a la decena de puntos. Con un buen 2+1 de Steinarsson los visitantes se ponían por delante en el marcador (8-10) pero una serie de buenas defensas locales culminadas con un triple de Hittle desde casi media pista colocaban el 18-14 al final de un igualado primer acto.

ABUSO DEL TRIPLE En el segundo cuarto el acierto en ambas canastas todavía se iba a reducir más. Los ourensanos se ponían 6 puntos por arriba con una canasta al poste de Devin Wright pero pronto reaccionaban los de Diego Epifanio coincidiendo con la entrada en pista de la segunda unidad burgalesa. Pero si por algo estuvo marcado este cuarto fue por los continuos fallos desde el Ourense Provincia Termal desde más allá del 6'75 (4/19 al descanso) al igual que en el resto del choque. Los visitantes lo aprovecharon y fueron igualando las fuerzas hasta llevar el partido al descanso con un 29-29.

LUCHA​ DE OBJETIVOS Los ourensanos afrontaban el partido como una nueva oportunidad para acercarse al objetivo de disputar los playoff de ascenso, mientras que para el Miraflores, aunque no se reconociera abiertamente, era una de las 5 finales que le restaban para tratar de lograr el ascenso directo. Y esa tensión y presión por ser ambiciosos se notó durante el encuentro. Jugadores con las muñecas agarrotadas, imprecisiones en ataque, canastas muy fáciles erradas impropiamente por jugadores como Huskic…el resultado fue un partido a anotación baja en el que se impusieron las defensas pero con el que el (numeroso) público asistente al Paco Paz (con presencia de una treintena de burgaleses) pudo vibrar los 40 minutos.

FINAL DE INFARTO Como no podía ser de otra forma, la igualdad se mantuvo en el último periodo. Tras un buen inicio, el San Pablo se ponía por delante de los orensanos, que no tardaban en parar el partido (44-47). La guerra se igualó a errores y el 52-52 trataba de enfriar la cabeza de los jugadores, en busca de un anhelado acierto. Fue entonces cuando apareció la peor pesadilla de los visitantes, Diego Kapelan castigó a los burgaleses desde la línea de 6,75, y les dejó casi heridos de muerte (57-52) a falta de 1:10. El partido tocaba a su fin y aparecía Alex Barrera, que anotó un gran triple, para devolver parte de las esperanzas al combinado visitante (57-55). Sin embargo, la reacción fue insuficiente. Además, la suerte volvió a sonreír a los hombres de Gonzalo García de Vitoria y los rebotes en ataque se convirtieron en un inesperado juez que sentenció al San Pablo y concedió la victoria al Ourense (62-58).

EL MVP: DMITRY FLIS No fue su mejor partido pero comandó las operaciones del Ourense Provincia Termal durante los 40 minutos. Asumió tiros difíciles y estuvo intenso en defensa y en rebote para cerrar el aro local y disminuir las esperanzas de victoria burgalesas. Sumó 15 puntos, 9 rebotes y 3 tapones para 20 tantos de valoración a la victoria de su equipo.

Por Alejandro Gómez

CLUB MELILLA BALONCESTO 77-71 CB PRAT

Pablo Almazán con el balón (Foto: Nuria Rioja)

ABURRIDO: El partido no pasará a los anales de la Historia por su espectacularidad. Los equipos jugaron un baloncesto ramplón, enlazando muchos fallos y demostrando en pocas ocasiones el buen juego del que son capaces. Salvo tímidos parciales de cada club liderados por los jugadores de la noche (Eloy Almazán y Pep Ortega), los equipos pusieron más ganas que juego sobre el Pabellón Javier Imbroda en una noche en el que lo más llamativo fue la equipación del Melilla Baloncesto, con un camuflaje militar por la celebración de V Carrera Africana de la Legión y con mangas, siendo el primer equipo de la competición que juega así.

NO ARTEAGA, NO PROBLEM: Aciago partido el del pívot canario que demostró estar fuera del choque en todo momento. A sus problemas físicos que le han hecho perderse algunos entrenamientos, se le sumó su problema con las faltas personales nada más salir. El buen partido de Gatell y los eficientes minutos de Fall hicieron que no se echase mucho de menos la aportación del jugador que lidera al equipo melillense en puntos, rebotes y valoración.

FLOJO PRAT. El equipo de Roberto Sánchez siempre fue por detrás en el marcador y fue incapaz de tener la iniciativa suficiente para poder mandar en el partido. Ortega volvió a ser el mejor de los catalanes que aún teniendo el partido perdido no dejaron de competir. Xavi Forcada no le dejó solo pero no fue suficiente ante un Melilla Baloncesto que se fue despegando en los minutos finales del partido. Los cambios defensivos que propuso Sánchez no llegaron a bloquearon a los locales que siempre encontraron el resquicio necesario para conseguir algo positivo.

SOLUCIONES ALMAZÁN. El partido se decantó en el último cuarto del lado del Melilla Baloncesto gracias a los hermanos Almazán, que fueron enlazando triples con 2+1 para cerrar la victoria para los suyos. La mala noticia para los de Alcoba llegó a falta de 3 minutos con la lesión de Marcos Suka que tuvo que retirarse del encuentro por precaución a falta de saber el alcance de su dolencia en la rodilla derecha.

EL MVP:ELOY ALMAZÁN. Gran partido el del veterano alero granadino que llegó al descanso con 13 puntos para acabar el encuentro con 21. A eso, le añadió 6 rebotes, 2 robos y dos faltas recibidas. Además de los números, el acierto en el tiro fue otro de los aspectos destacados del capitán del Melilla Baloncesto, ya que acabó con un 8/14 (57%) en tiros de campo. En esta ocasión, su brega defensiva se vio complementada con un gran aporte en el otro lado de la cancha, lo que hizo indispensable para Alejandro Alcoba en la noche de este viernes.

Por Francisco Daniel Sola

RETABET.ES GBC 83-81 TAU CASTELLÓ

Victoria ajustada de GBC ante Castelló (Foto: Unai Murillo)

DOMINIO VISITANTE DE INICIO Comenzó el partido con posesión para el TAU Castelló que anotó Juan Cabo tras un buen movimiento en el pose bajo. 0-2. Cuando se llevaban poco más de dos minutos jugados los de Ten se colocaban 2-8 en el marcador con un efectivo juego interior. La buena defensa de los azulejeros y la seriedad en ataque e daban la máxima diferencia en el ecuador del primer cuarto gracias a una canasta de Busma 6-15. Pedía entonces tiempo muerto Porfirio Fisac. Un triple de Durán ponía el marcador 9-20, se jugaba con velocidad y las transiciones del TAU Castelló estaban haciendo mucho daño a un Retabet.es que ta sólo anotaba por errores claros de la defensa castellonense. El partido se igualaba entonces y un parcial de los donostiarras de 9-6 recortaba diferencias y dejaba el electrónico al final del primer cuarto en un esperanzador 18-26 para el TAU Castelló y aunque había mucho partido aún por delante las sensaciones eran muy buenas hasta el momento.

EL PARTIDO SE APRIETA El segundo cuarto comenzó con un triple de Simeonov para los guipuzcoanos (21-26) y con un TAU Casteló que con muchos cambios en el quinteto, debido a las lesiones, le costaba encontrar aro con facilidad pero Sergio Rodriguez y Chema GArcía con dos triples se encargaron de poner otra vez las cosas en su sitio 23-32 cuando se llevaban tres minutos del segundo cuarto. Un dos más uno de Pardina acercaba a los donostiarras 29-35 momento en el que Ten pidió tiempo muerto. El TAU Castelló a tenía bonus de personales y aun quedaban cinco minutos para llegar al descanso. Un parcial de 5-0 en la reanudación ponía a los locales a tan sólo un punto de los albiverdes 34-35. Dos triples seguidos de Faner volvían a poner por delante al TAU Castelló 39-41. Cuando quedaba menos de un minuto para el descanso, Chema ponía el 41-45 y Fisac pidió tiempo muerto. Tras el tiempo Uclés conseguía anotar y tras el saque de los locales, el capi Chema robaba el balón que luego le permitiría a Edu Durán forzar la falta y anotar los dos tiros libres con los que se cerraba el segundo cuarto. El TAU Castelló se iba al vestuario con un valioso 43-49 a favor.

LOS LOCALES TOMAN INICIATIVA Empezaba el tercer cuarto con posesión para el TAU Castelló que no anotaba y sin embargo si o hacia Carlson para los donostiarras que anotaba cinco puntos seguidos y ponía un tapón impresionante a Busma. 48-49. Los castellonenses empezaron muy mal el cuarto y tras un parcial de 10-0 en dos minutos y medio Toni Ten pedía tiempo muerto con 53-49 para el Retabet.es. El equipo despertó tras el tiempo y con un parcial de 0-7 se volvía a poner delante en e marcador 53-56.

Era momento de pequeños parciales y alternancias en el marcador que favorecían a los azulones 59-56 cuando restaban poco menos de tres minutos para acabar el cuarto. Con un minuto de cuarto por jugar más igualado no podía estar el marcador 61-61. Tan sólo un triple de cape marcaba la diferencia para terminar el tercer cuarto 66-63 en el que los de Ten pagaron su adormilada salida.

FINAL INTENSO El último envite empezaba con balón para el Retabet.es que anotaba tras rebote ofensivo aunque contestaba rápidamente Maodo 68-65. Empataba el TAU Castelló tras triple de Cabot y canasta de Busma, los de Ten se agarraban al partido otra vez 72-72. Con seis minutos y medio por jugarse Fisac pidió tiempo muerto. Se cruzaba el ecuador del último cuarto y cada posesión de balón se jugaba al límite con los dos equipos defiendo a un gran nivel. Con tres minuto por jugar los castellonenses cogían una ligera ventaja de cinco puntos 74-79. A alta de minuto y medio los donostiarras lograban empatar y el pabellón se convertía en un infierno. Joan Faner tiro dos tiros libres y anotó los dos. 79-81 y un minuto y trece segundos para acabar el partido. Porfirio Fisac pidió tiempo para jugar el siguiente ataque. Uriz forzaba personal y empataba el partido a 81. El TAU falló el ataque y Carlson anotó dos tiros libres para adelantar a los donostiarras 83-81. Con diez segundos por jugar Toni Ten pidió tiempo muerto para preparar lo que podría ser el último ataque del partido. Faner fallo el triple y la lucha por el rebote acabo con saque de fondo para los castellonenses con seis décimas por jugar. Ten pidió otra vez tiempo muerto, se tuvo la oportunidad, y Busma no anotó tras recibir una posible personal que no fue señalada, quedándose el marcador final en un 83-81.

Por Departamento Comunicación TAU Castelló

