Ourense se lleva el derbi; Palma sigue con su escalada; Barcelona aprieta la zona baja

El Ourense Provincia Termal venció a Coruña en un derbi con un gran ambiente en las gradas

Palma se llevó la victoria de Mendizorrotza para seguir con su escalada hacia el playoff

El filial blaugrana no dio opción al Marín y aprieta la lucha por la salvación

Burgos vence a GBC. Nevels silencia al líder Oviedo sobre la bocina

RESULTADOS JORNADA 23 LEB ORO

CLASIFICACIÓN

ASÍ FUE LA JORNADA 23

SÁENZ HORECA ARABERRI 76-81 PALMA AIR EUROPA

Cvetinovic tratando de anotar (Foto: Araberri)

COMIENZO CON HEARST Y ZENGOTITABENGOA ENCHUFADOS. El partido comenzó igualado por ambos conjuntos y con bastantes fallos en el tiro. Aunque la sensación siempre era que Palma tenía el control del partido. Así sucedió a mediados del primer período cuando un 2+1 de Uriz ponía la primera ventaja visitante (11-16) que fue aumentando hasta los diez puntos (13-23). Al final del primer cuarto (17-24) tanto Hearst (6) como el vitoriano Zengotitabengoa (9) que regresaba a su casa eran los mejores de sus equipos.

SE ESCAPA PALMA Y LLEGA LA MÁXIMA DIFERENCIA. El final del primer cuarto no fue más que un impás, un triple de Mockford al principio del segundo ponía la máxima para Palma (17-29) que obligaba a Arturo Álvarez a pedir tiempo muerto. Después la cosa mejoró en el marcador aunque no en las sensaciones del juego. Las segundas unidades hacía que la diferencia se mantuviese hasta el triple de Zengo (30-41), a partir de ahí un pequeño arreón liderado del de siempre, Hearst, ponía la ventaja en la mitad al descanso (39-45).

CONTROL DEL PARTIDO POR PARTE VISITANTE. La ventaja de seis puntos por parte palmesana fue casi una constante en lo que restaba del partido. Algún arreón de los mallorquines (2+1 de Zengo, 42-53) y otro del equipo vitoriano siempre liderado por Hearst y una dirección perfecta del ex de Palma, Óscar Alvarado, que ha encontrado su sitio en la LEB en el equipo vasco. 54-60 al final del tercer cuarto y todo por decidir.

LA CLAVE: MIKEL ÚRIZ AL RESCATE. Las ventajas mallorquinas nunca fueron decisivas en el último cuarto y, con el 63-66 en el luminoso, llegaban las hostilidades. A triple limpio. Fornas, Alvarado y Úriz con tiro exterior dejaban el 69-72. De repente aparece Berhanemeskel, desaparecido todo el partido, para poner el 71-72 y apenas dos minutos de partido. Ahí aparece Mikel Úriz con un triple sobre el final de la posesión y un robo posterior sobre el ataque vitoriano para poner el 71-77 y prácticamente decidir el partido a falta de un minuto. Posteriormente el base Alvarado ponía con un triple desde la esquina el 76-79 a falta de 34 segundos para elevar la inquietud palmesana. De nuevo Úriz en una magistral entrada a canasta decidía el partido (76-81).

EL MVP: Zaid Hearst. 26 puntos y 5 rebotes para 33 de valoración. Durante el partido alternó momentos brillantes, como el primer y tercer período, como algunos oscuros, parte del segundo. Determinante para su equipo, cuando él fallaba, los mallorquines aprovechaban para destacarse en el marcador. Por parte de Palma Air Europa fue el pamplonica Mikel Úriz con 27 de valoración y, en su caso, fue el que decidió el partido.

Por Juan Carlos Turienzo

OURENSE PROVICNCIA TERMAL 81-71 LEYMA BASQUET CORUÑA

Christian Díaz fue un dolor de cabeza para el conjunto coruñés (Foto: Carlos Domarco)

PRECIPITACIONES EN EL INICIO. Como sucedió en los últimos derbis, se preveía un duelo intenso, y el choque no comenzaba bien para los locales, que en los primeros instantes caían en el ritmo de ida y vuelta de Leyma Coruña y a los cuatro minutos ya perdía por 4-10. Dos triples certeros de Hittle y Christian Díaz igualaban el resultado, y en el toma y daca ambos equipos erraban en los siguientes ataques, con tiros exteriores precipitados que no entraban. Dos buenas acciones de lucha en el poste de Guerra llevaban a Ourense a lograr una mínima ventaja antes de que el jugador canario cometiese su segunda falta y se fuese al banquillo antes del fin del primer cuarto (16-14).

CORUÑA LE DA LA VUELTA. En el segundo cuarto se invertía el guión, dos triples de Kapelan daban pronto a los locales una tenta de 6 puntos en el marcador, aunque no tardarían mucho en reaccionar los visitantes que endosaban un parcial de 0-7 liderado por Monaghan y con buenos minutos de Olmos para darle la vuelta al marcador. Un nuevo triple local era respondido al momento por Creus, y pese a que Ourense bajaba el ritmo de partido, el desacierto del equipo de as Burgas llevaba a Coruña a lograr una renta tres puntos cuando se llegaba al descanso (29-32).

EL TERCER CUARTO DECANTA EL PARTIDO. Un triple de Mitrovic, errático hasta el segundo tiempo, abrió la veda y tres canastas en la zona de Fran Guerra lo siguieron. Cinco puntos más del jugador bosnio colocaban nuevamente al Ourense Provincia Termal cinco puntos arriba. El Leyma Coruña, aguantaba gracias a Sergio Olmos y el acierto exterior de Monaghan. En los locales, Christian Díaz tomaba el relevo, y con ocho puntos en un abrir y cerrar de ojos llevaba a los suyos a la primera renta importante en el marcador, 10 puntos. Una canasta de Creus reducía la desventaja al final de cuarto, pero Ourense había puesto la directa y la diferencia era ya de ocho tantos con diez minutos por jugarse (58-50).

LUCHA POR EL AVERAGE. El último cuarto comenzaba con un toma y daca que tras una canasta de Zyle en poste bajo dejaba la ventaja local en tan solo cuatro puntos (66-62, min. 34) En ese momento, tun tiempo muerto de Gonzalo García paraba el parcial coruñés, un gran triple de Kapelan y una canasta tras robo de Flis devolvían el +10 al marcador, y temporizando el juego Ourense mantuvo la diferencia hasta el final del choque. En los últimos 2 minutos del partido, los focos se centraron en la lucha por el basketaverage, los locales llegaron a tener una diferencia de 14 puntos, pero una serie de malas decisiones en ataque hicieron que la ventaja terminase siendo de diez puntos para el COB, lo que otorgó el average a los coruñeses.

EL MVP: CHRISTIAN DÍAZ. No fue el mejor partido del base canario del Ourense Provincia Termal, muy errático en la primera parte pero supo aparecer en los momentos calientes. Clave en el despegue cobista del tercer cuarto se fue hasta los 17 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias para 21 tantos de valoración que le valieron para ser el mejor de los suyos.

Por Alejandro Gómez Cid

FC BARCELONA LASSA B 92-74 MARÍN ENCE PEIXEGALEGO

Julbe dando instrucciones a los suyos (Foto: FC Barcelona)

PRIMERA VICTORIA EN CASA: El FC Barcelona Lassa “B” se ha llevado el duelo ante Marín Peixegalego por un holgado 92-74 jugando su mejor baloncesto y demostrando que en este tramo final de temporada será un rival muy duro para cualquier rival. De esta manera, los pupilos de Alfred Julbe han conseguido sumar su primer triunfo de la temporada en casa y su cuarto en global. Y es que ahora mismo la composición de equipo de los locales no tiene nada que ver con la de principio de temporada. Wesley Sena ya no está, Nedim Dedovic está momentáneamente sin ficha y Pol Figueras y Max Esteban hoy no han jugado ni un minuto. Por el contrario han llegado dos jugadores que estaban marcando las diferencias en LEB Oro como Dago Peña en Coruña y Volodymyr Herun en Clavijo además de la incorporación de Vícor Sada que estaba sin equipo. La adaptación de los tres ha sido inmediata.

NUEVAS INCORPORACIONES BARÇA “B”: Si a principios del mes de Febrero puedes permitirte el lujo de fichar a 2 de los 8 mejores jugadores de la competición en cuanto a valoración como son Dagoberto Peña y Volodymyr Herun tu camino se allana. El FC Barcelona “B” debe ser el único equipo de los de debajo de la clasificación (y seguramente de los de arriba también) que puede permitirse el lujo de poder hacerlo. Se trata de dos jugadores con gran potencial. Dago Peña es un talentoso escolta, hoy ha sido el MVP del partido, con muchos puntos en sus manos y Volodymyr Herun es un interior de 22 años y 213 centímetros que hoy ha firmado unas dobles figuras muy interesantes: 13 puntos y 10 rebotes. Ambos han sido los mejores de los locales. La permanencia de los blaugrana ahora sí es posible.

DOMINIO TOTAL: A pesar del primer cuarto en que Marín marchaba por delante a su finalización (19-21), el encuentro ha estado dominado por el equipo de Julbe. Además de los nuevos fichajes, Peno ha estado muy activo y participativo en ataque (13 puntos) y en defensa (5 robos) para acabar valorando 15. También ha brillado Sergi Martínez con un muy mejorado lanzamiento de 3 puntos sobre todo a lo que se refiere a la velocidad de ejecución (8 + 8 para 15 de valoración). El dominio en el rebote de los locales (39 a 22) y el ritmo de partido ha llevado a Marín a ir siempre a remolque y a acumular pérdidas de balón (7 para Andrés Miso) lo que ha supuesto que las diferencias en el marcador fueran en aumento minuto tras minuto.

POCO MARÍN: Poca resistencia ha ofrecido el conjunto gallego. Sólo Gabe Rogers con 15 puntos y el cañonero Tim Derksen con 17 han dado la cara por su equipo. Lo han hecho siempre de manera individual y haciendo la guerra por su cuenta siendo su concurso insuficiente para plantar cara al mejor Barça “B” de la temporada. El juego interior de Marín ha brillado por su ausencia. Sólo un primer cuarto correcto de Jason Cain ha dificultado el poder en la pintura de Trias, Herun y, en menor medida, Diagne.

MVP DAGOBERTO PEÑA: Recital del jugador dominicano en el día de su estreno con la camiseta blaugrana. El escolta procedente de la Coruña ha realizado un partidazo finalizando el encuentro con 27 puntos con 6/8 en triples para 29 de valoración. Sus porcentajes han sido fantásticos con 9/11 en tiros de campo y 3/4 en tiros libres. Pero lo mejor ha sido en su primer partido su demostración de carácter y su ascendencia entre los jugadores más jóvenes del filial. A los números les ha añadido grandes dosis de fantasía con pases espectaculares y también de fuerza con penetraciones finalizadas con mate. Fichaje de lujo para Barça “B”.

Por Xavi Cormand

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J23

Base



Mikel Úriz (Palma Air Europa) 21 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias (27 valoración) Escolta



Zaid Hearst (Sáenz Horeca Araberri) 26 puntos, 5 rebotes, 11 faltas recibidas (33 valoración) Alero



Dagoberto Peña (FCB Lassa B) 27 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia (29 valoración) Ala-Pívot



Urko Otegui (Quesos Cerrato Palencia) 18 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias (26 valoración) Pívot



Matt Stainbrook (C. Candelas Breogán) 18 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias (27 valoración)