Oviedo aguanta el ritmo; se aviva la lucha por el playoff; Marín triunfa en el exilio

RESULTADOS JORNADA 22 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

CB PRAT 68-88 CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Jugadores de ambos equipos buscando posiciones (Foto: CB Prat)

CÁCERES MANDA DESDE EL INICIO. Los extremeños sabían de las bajas importantes de los potablava (Martí, Bieshaar y López-Arostegui) y tomaron la iniciativa desde el inicio del choque. Ñete Bohigas parecía indicar a sus pupilos que cargaran el juego sobre sus jugadores interiores; Aleksandar Marcius arrollaría a los interiores catalanes con 12 tantos en el primer periodo, bien secundado por Carlos Toledo con 7 más. El diferencial en el juego bajo el aro empezaba ya a hacérsele muy cuesta arriba a Prat que observaba como Cáceres se llevaba el primer asalto: 17-26.

FORCADA Y NIKOLIC MANDAN LA REACCIÓN LOCAL. Si Cáceres dominaba con claridad bajo los aros pese al trabajo sin descanso de Óscar Amo, Prat se aferró al incombustible Xavi Forcada y al serbio Milan Nikolic para tratar de remontar la situación, y lo consiguieron por momentos. Los del Llobregat conseguían darle la vuelta al choque gracias al acierto exterior y a las recuperaciones de balón (hasta 8 ya en la primera mitad). Con un Pep Ortega sin acierto pero con Forcada al máximo rendimiento el CB Prat llegaba al paso por vestuarios con el resultado invertido: 40-39.

DESDE MONTENEGRO CON NOSTALGIA. Algo menos de tres años hace de uno de los partidos de ensueño de una de las mejores muñecas de la LEB Oro: Nikola Rakocevic. Allá por el mayo del 2014, el tirador montenegrino cosechaba 8 triples en el Joan Busquets en su anterior etapa con Cáceres. En esta ocasión salió del descanso con la misión de llevar a su equipo a la gloria. Sumó 14 tantos en los segundos 20 minutos que acompañados del eléctrico Jon Fuller con 19, sumarían un total de 33 (por 28 de totdo el equipo local). Los dos exteriores resultaban imparables para el conjunto de Roberto Sánchez.

REBOTE vs RECUPERACIONES DE BALÓN. Resulta almenos curioso que un equipo con más recuperaciones (15) que pérdidas de balón (12) caiga hasta por 20 tantos en el marcador final. La respuesta, clara y contundente: Cáceres dobló en rebotes totales a un Prat superado como un juego de niños en las capturas. Hasta 42 rechazos consiguió el bloque de Bohigas por 20 el filial verdinegro. Si al término del tercer parcial con 54-60 el choque parecía seguir abierto, Fuller junto a sus compañeros se encargarían de cerrarlo con un parcial final de 14-28. Se llevaba un triunfo el cuadro visitante importante para las aspiraciones de ambos conjuntos.

EL MVP: JC FULLER. Aunque Rakocevic podría aparecer en este apartadopor su impacto anímico en el tercer periodo, el americano acabó siendo el más valorado gracias a una segunda mitad excelsa: un total de 21 puntos, 5 rebotes y 5 faltas recibidas para 25 de valoración le valieron como MVP.

Por Armand Dimas

UNIÓN FINANCIERA OVIEDO 93-89 QUESOS CERRATO PALENCIA

Paul Jesperson anotó desde todas las posiciones (Foto: OCB)

SALIDA A LO CAMPEÓN DEL OVIEDO. Donde parecía que quisieran alargar durante el partido el paseíllo que Palencia les había hecho deportivamente antes del comienzo del encuentro. Con un Jesperson espectacular, que dejaba en evidencia la defensa tanto de Samb como Otegui con 9 puntos y 2 triples y un Salvó que alargaba su buen momento (MVP de la Copa) con su imparable juego al poste y sus lanzamientos de 3, el equipo carbayón era capaz de ponerse 14 arriba (27-13) a menos de un minuto para el final del primer cuarto. Palencia, algo sobreexcitado (su técnico fue sancionado con una técnica por protestas ya en el primer cuarto) y más preocupado de los árbitros que del propio juego, veía como Oviedo le superaba en todas las parcelas del juego. Sin la intensidad y la lectura defensiva necesaria, fueron incapaces de defender bien los problemas tácticos que el dúo Jesperson y Salvó les producían con sus roles intercambiables.

BURGOS ROMPE A JUGAR. Cuando se olvidó del ambiente externo y de los dos hombres de gris, Palencia demostró porque es uno de los mejores equipos de la Liga. Subió líneas en defensa y empezó a organizar su ataque de la mano de un extraordinario Dani Rodríguez que impartió un clínic de dirección durante el segundo y tercer cuarto. Zamora aumentó mucho la intensidad defensiva de Palencia y con su esfuerzo contagió al resto de compañeros del equipo. Capaz de ejercer de base o defender a un alero como Salvó al poste, demostró ser la navaja suiza que todo entrenador desea. Al descanso Palencia ya había igualado el partido y fue en el tercero en el que pareció decantarlo para su lado. Barnes y Otegui (enormes pases picados y por la espalda incluidos) aparecieron para darle más fluidez al ataque “morado” y Marc Blanch ejecutaba para con un tremendo parcial de 14-30 en el tercero, situar a su equipo 14 arriba al final de los primeros 30 min. (55-69).

LA FE NO SE ENTRENA NI SALE EN LAS ESTADÍSTICAS. Pero gana partidos y hoy la fe estuvo encarnada en el capitán oviedista Víctor Pérez. Oviedo salió fuerte en el último cuarto y con un parcial 12-0 logró ponerse a 2 puntos a falta de menos de 7 min. pero Burgos pese a dar muestras de cansancio tiró de veteranía y calidad para volver a ponerse 7 arriba (67-74) faltando más de 2:30 para el final. Con bola para Palencia y los jugadores de Oviedo con síntomas de desánimo por los más de 4 min. que llevaban sin anotar, el capitán se entregó en una defensa a toda pista que terminaría con un robo y una bandeja que devolvía el brillo en los ojos a los jugadores locales. A 1 min. y 20 seg. para el desenlace, de nuevo una buena presión de los carbayones terminaba con un robo y una canasta de Jesperson con adicional, a pase del capitán que les volvía a dar vida. Oviedo se colocaba a 4 y la llama ya había sido encendida, con dos acciones de garra del capitán cuando peor estaban los suyos, Oviedo volvía a entrar en el partido y ya no se saldría de él hasta forzar la prórroga con otros dos tiros libres de Jesperson.

LA PRÓRROGA SE LA LLEVA PUMARÍN. De nuevo, el tan utilizado término de él “Efecto Pumarín” volvió a verse en todo su esplendor tanto en los últimos minutos del último cuarto como durante la prórroga. A 18 seg. para el final del 4º cuarto y 2 abajo para Oviedo, Carles dejó adrede sin defensa en un lado de la pista a Zamora para cuándo tuvo el balón escogerle a la hora de hacer falta y mandarle a los tiros libres. El hispano-venezolano no es un gran lanzador de tiros libres pero es que otros con mejor porcentaje tampoco lo hubieran tenido fácil ante el ruido y la algarabía que se generó para lograr que los dos libres se fueran al limbo. Ya en la prórroga, sólo Samb fue capaz de anotar en los instantes finales mientras que Sans y Salvó anotaban de 3 para que Loffberg y Manu Rodríguez decidieran desde el 4,60 ante un Palencia que muy cansado y algo desquiciado perdía incluso el average fruto del ambiente de locura que no permitía pensar con claridad ni a algunos de los más experimentados en este juego (Blanch: falta a Loffberg faltando 28 seg. perdiendo solo de 1 y triple fallado cuando todavía quedaban 20 seg. perdiendo de 3. Dos decisiones erróneas que demostraron una vez más esa ansiedad que produce Pumarín y que ya habían advertido en la previa sus propios entrenadores).

EL MVP: “Rifleman” Paul Jesperson. Con 28 puntos 3 reb. y 4 faltas recibidas. Descomunal la actuación del americano con un 6/8 en tiros de 3 y un 3/4 en tiros de 2 para un 75% de acierto en ambos campos, muestran la eficacia y el impresionante acierto del jugador de Wisconsin. Anotó los 6 primeros puntos de su equipo y 5 de los últimos 7 del último cuarto, lo que demuestra que fue determinante desde el principio hasta el fin. Con 15 seg. por jugar todavía en el último cuarto y 74-76 en el electrónico, Paul recibe una falta de Urko que le llevará a la línea de personal con toda la presión sobre sus hombros. Sin inmutarse y sin apenas gastar tiempo en rutinas con el balón, anota los dos y manda a su equipo a los 5 min. extras. No necesitó más, en la prórroga no anotó, pero hacía tiempo q había decantado el partido para los suyos.

Por Juan Carlos Iglesias

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 78-81 ACTEL FORÇA LLEIDA

Stainbrook intenta anotar ante Demetrio (Foto: Pat Muñoz)

EL ARRANQUE FUE UN ESPEJISMO. Y es que el Cafés Candelas Breogán, en los primeros compases del juego, comenzó mandando sobre el Actel Força Lleida, pero nunca con ventajas abultadas. Strainbrook, con ocho puntos en el primer cuarto, mantenía a los celestes por delante, pero los triples de Sutina, Nevels y Demetrio mantenían a un conjunto catalán que a los siete minutos de juego, estaba dos abajo (17-15). Y en ese momento el partido cambió totalmente, el Actel Força Lleida se anotaba un parcial de 0-7, con cinco puntos consecutivos de Sutina, para terminar el primer cuarto y así tener al Cafés Candelas Breogán siempre a remolque en lo que restaba de encuentro (17-22).

EL BREOGÁN HIZO LA GOMA TODO EL PARTIDO. A pesar de que los locales no han tenido su mejor partido, con muchas individualidades y las ideas poco claras, los hombres de Lezcano respondían a cada parcial que conseguían los catalanes. Un ejemplo es el segundo cuarto, en el cual, gracias a Iván Cruz, el Breogán se acercaba a un punto (25-26), pero Borga Comenge paró el partido y sus jugadores no tardaron en responder. Lo hicieron con un 2-10 de parcial, teniendo las ideas claras y sabiendo lo que hacían, a diferencia del rival, del que poco se puede salvar. De nuevo el marcador se igualó en los instantes finales del segundo acto (38-38), pero debido a una técnica pitada a Natxo Lezcano, el Actel Força Lleida se iba a los vestuarios con cuatro puntos de ventaja: 38-42.

LA TRANQUILIDAD DEL LLEIDA. En un partido en el que cuando parece que despegas y tu rival te contesta rápido con un parcial, hay que saber mantener la calma. Y eso fue lo que hizo el Força Lleida, quien en el tercer cuarto volvió a tener un gran arranque (44-54), pero los gallegos volvieron a responder debido a dos triples anotados por Salva Arco y Rafa Huertas (56-58). La igualdad se mantendría hasta el final de los treinta minutos de juego, pero con una ventaja de 4 puntos a favor del Actel Força Lleida (59-63). En los últimos diez minutos de encuentro, el Lleida, que tenía problemas de faltas se estiraba un poco más en el marcador (62-70), y con defensas alternativas, solo concedieron un 2+1 de Geramipoor en apenas cinco minutos; sin embargo, los leridanos tampoco estuvieron acertados de cara al aro. A dos minutos del final, el Cafés Candelas Breogán lograba otro 2+1 que ajustaba el marcador por enésima vez. Rubin de Celis y un tiro libre de Nevel, ponía el 74-77 a falta de treinta y dos segundos para el final. Los locales buscaron un triple que nunca llegó y desde el tiro libre, Feliu y Nevels, sentenciaron el encuentro.

SIN TRIPLE NO HAY PARAÍSO. Es lo que sustenta al Breogán: el triple, y en este partido no ha sido así. Con un pobre 5/23 en tiros desde más allá de la línea de 6,75, es complicado ganar un encuentro. Y más todavía cuando tu rival sí está acertado. Con 11 triples en 19 intentos (un porcentaje de acierto del 58%), el tiro exterior fue una de las claves a la hora de decantar el encuentro. Pero no ha sido el único. Un base que normalmente hace buenos partidos como es ‘Lobito’ Fernández, hizo un partido desastroso, con mala dirección y una mala toma de decisiones. En ocho minutos sobre la pista, solo ha capturado un rebote, además de perder dos balones, hacer cinco faltas y fallas los tres tiros que ha tenido.

EL MVP: GARRETT NEVELS. Desde el primer momento, ya se hacía presagiar una buena noche del americano. Y es que los siete primeros puntos del Actel Força Lleida fueron obra del escolta del cuadro catalán. Después, en los momentos más complicados, era quien abanderaba los parciales en los que el Lleida habría brecha en el luminoso del Pazo dos Deportes de Lugo. Además, con un 3/4 en tiros libres en el último minuto, sentenció el encuentro.

Por Adrián Pulleiro

MARÍN PEIXEGALEGO 76-60 SÁENZ HORECA ARABERRI

Andrés Miso fue un dolor de muelas para el Araberri (Foto: Diego Torrado)

UN PRIMER CUARTO ARROLLADOR. Los de Javi Llorente sabían que tenían que salir más concentrados de lo normal esta jornada por la serie de imprevistos que se fueron superponiendo a medida que avanzaba la semana, y así lo hicieron. Tardó en llegar la primera canasta del partido, pero tras dos minutos fue Javi Múgica el encargado de inaugurar el marcador desde la línea de 6,75. Tras esto el juego Peixe solo supo mejorar; contraataques, rebotes y juego colectivo que hundían cada vez más la moral del equipo visitante. Incluso Gabe Rogers,quien llegó el viernes, disputó sus primeros minutos, de nuevo, con la elástica azul entrando en la pista con una enorme ovación. Destaca en este cuarto el 100% de triples del Peixe: dos de Múgica y uno de Miso frente al 0% del visitante, el cual intentó 5 sin encontrar fortuna (19-4).

EL ARABERRI DESPIERTA. El conjunto vasco, que no sabía a que jugar durante todo el primer cuarto, cambió el chip y poco a poco se hizo más fuerte bajo el aro gracias al poderío de Kyle Rowley (6) que bien acompañado del escolta nigeriano Zaid Christopher (8) consiguen mantener casi a la par el tanteo ofensivo. En el Peixe aparece el capitán Manu Ferreiro, que hizo saltar a la afición con un maravilloso contraataque, hace lo mismo Cain, que en la primera parte apenas disfrutó de minutos al realizar dos faltas casi consecutivas y Miso, que con la cabeza fría fue el mejor de la primera parte (43-26).

SE CAMBIAN LAS TORNAS. Todo el acierto que tuvo el Peixe en la primera mitad lo va a tener ahora el Araberri, sobre todo en el perímetro, ya que el conjunto local no consiguió convertir ningún triple en esta segunda mitad. El Araberri encuentra en Alvarado (6) y en Berhanemeskel un soplo de aire fresco (8): entre los dos consiguen anotar más de la mitad de los puntos de su equipo en ese cuarto , reduciendo la ventaja marinense hasta los once puntos, dejando todo abierto para el último y definitivo cuarto; el parcial 14-20 dejó el electrónico al final del tercer cuarto en 57-46.

EL PEIXE REACCIONA. El ataque azul en este cuarto viene comandado por dos piezas clave del equipo: Derksen y Cain. El primero falló solamente dos canastas a lo largo del encuentro, y en este último cuarto sumó 10 puntos a su casillero personal, Cain, por su parte, quería dejar atrás el mal sabor de boca del primer cuarto, y poco a poco fue haciéndose importante bajo el aro. Pese a que los visitantes seguían anotando de tres, el Marín seguía en el partido gracias a los contraataques y penetracioes a canasta de Derksen, imparable en este último cuarto, dejando el partido con un 76-60 en el marcador.

EL MVP: TIM DERKSEN. El mejor del partido fue sin duda alguna el americano, que con 22 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia se fue hasta los 26 de valoración, seguido muy cerca de Miso, que con 14 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias se aupó hasta los 23 de valoración.

Por Gabriela García

PALMA AIR EUROPA 79-72 MAGIA HUESCA

Asier Zengotita tratando de evitar la defensa oscense (Foto: deportedesdemallorca.com))

DEBUT DE ROBERTAS GRABAUSKAS. Llegaba el miércoles a la isla procedente de Eslovenia, el pívot lituano ha dejado muy buenas sensaciones en su debut. Con 11 puntos y 5 rebotes para 12 de valoración en tan solo 15 minutos de juego, mediatizado por la pronta carga de su tercera personal mediado el segundo cuarto. No ha podido tener más minutos ya que a su vuelta a la cancha cometió la cuarta enseguida. Pero de una cosa no ha dejado duda, su lucha bajo los aros, ha salido aplaudido cada vez que Xavi lo ha dejado en el banquillo local.

HUESCA AGUANTÓ UN CUARTO. El equipo oscense se puso por delante en el primer cuarto gracias a Albert Fontet, su lucha bajo los aros contra Serrano fue desigual y siempre ganó el pívot catalán de Huesca. Una canasta suya que llevaba su anotación hasta los 8 puntos ponía el 7-15 en el luminoso. El tiempo muerto de Xavi Sastre y la aparición de Grabauskas igualaba el marcador aunque el tiempo del partido lo seguía llevando los aragoneses. El 17-20 del final del primer período tras triple de Bivià sobre la bocina era la mejor noticia para los locales visto lo visto hasta ese momento.

EL JUEGO EXTERIOR PALMESANO DECANTA EL PARTIDO. El parcial 9-0 inicial incluidos dos triples de Mockford comenzaban a inclinar la balanza (26-20). Grabauskas y Serrano ahora sí fijaban el juego interior y permitían a los Mockford, Zengotitabengoa, Bivià y compañía armar el brazo desde la línea de 6’75. Fontet directamente desapareció del partido y tan solo Simovic era capaz de aguantar un poco la avalancha de juego local. El 62-47 de final del tercer período no hacía más que reflejar lo que era el juego sobre el parquet.

SUSTO Y VICTORIA DE PALMA AIR EUROPA. Parece mentira como pueden cambiar las cosas en apenas minuto y medio. Con el 71-56 en el marcador y apenas tres minutos para el final Huesca se juega todo desde fuera y acierta. Cuatro triples (2 de Motos y Simovic) con otra canasta del propio Simovic ponía un parcial 1-14 en los que tan sólo Serrano fue capaz de anotar un tiro libre por parte local. 1:26 para el final y tiempo muerto de Xavi Sastre. El triple de Uriz (75-70) hizo bajar los brazos de los oscenses y los tiros libres hicieron el resto (79-72). Una victoria que mirando el marcador se me antoja corta para Palma, que mereció algo más holgado, incluso para poder superar el basketaverage de 15 puntos desfavorables (82-67) del partido de ida.

EL MVP: Albert Fontet. 9 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 7 faltas recibidas para 25 de valoración. Un MVP “ficticio” ya que de hecho lo es por valoración, no así por juego, ya que 8 de sus 9 puntos los consiguió consecutivamente durante el primer cuarto. A partir de ahí su participación en ataque fue poco menos que testimonial, aunque no fuera así en defensa. En su propio equipo fue más decisivo Andrija Simovic, con 19 de valoración, su aportación fue capaz de llevar a su equipo hasta el 72-70 tras 8 puntos suyos sumados a 6 de motos, dejando en dudas al equipo local, aunque no llegaran a buen puerto.

Por Juan Carlos Turienzo

CLASIFICACIÓN POS EQUIPO PG PP 1 Unión Financiera Oviedo 16 6 2 Retabet.es GBC 16 6 3 San Pablo Inmobiliaria Burgos 15 7 4 Quesos Cerrato Palencia 15 7 5 Leyma Coruña 14 8 6 Club Melilla Baloncesto 13 9 7 Cafés Candelas Breogán 13 8 8 Sáenz Horeca Araberri 12 10 9 Club Ourense Baloncesto 12 10 10 Actel Força Lleida 12 10 11 Palma Air Europa 11 11 12 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 10 12 13 TAU Castelló 9 13 14 CB Prat 9 13 15 Marín Peixegalego 6 16 16 Calzados Robusta 6 15 17 Magia Huesca 5 17 18 FC Barcelona Lassa B 3 19

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J22 Base



Stefan Peno (Barça Lassa B) 16 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias (28 valoración) Escolta



Garrett Nevels (Actel Força Lleida) 25 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias (28 valoración) Alero



Tim Derksen (Marín Peixegalego) 22 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia (26 valoración) Ala-Pívot



Paul Jesperson (UF Oviedo) 28 puntos, 3 rebotes, 1 tapón (29 valoración) Pívot



Tautvydas Slezas (GBC) 16 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias (25 valoración)

