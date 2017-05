Oviedo alcanza las semis; Breogán y Palencia fuerzan el quinto superando los 100 puntos

Oviedo aguanta el arreón final del Ourense y cierra el pase a semifinales

UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 3-1 OURENSE PROVINCIA TERMAL

Kyle Hittle defendido por Víctor Pérez (Carlos Domarco)

OURENSE, DE MÁS A MENOS. Como era de esperar, el Ourense Provincia Termal comenzó como un tiro, mordiendo en cada jugada y con una gran intensidad defensiva que le permitió arrancar con una ventaja de 6-0 a su favor. Tres minutos tardó el Unión Financiera Baloncesto Oviedo en anotar la primera canasta y fue Edu Hernández-Sonseca el encargado de hacerlo, 6-2. El ritmo del partido era alto pero el acierto escaseaba en los dos lados de la pista. A falta de 4´36 para el final del primer cuarto, dos tiros libres anotados por Dani Pérez pusieron al OCB por delante, por primera vez en el partido, 6-7. El equipo orensano parecía estancarse por momentos y fue aprovechado a la perfección por un conjunto asturiano liderado por Dani Pérez. Al término de los primeros diez minutos, era mínima la ventaja del OCB, 13-14.

OVIEDO PONE LA DIRECTA. Paul Jesperson comenzó el segundo cuarto con una gran ambición y sumó seis puntos en pocos minutos. El Ourense Provincia Termal no daba con la tecla para anotar y el parcial era de 2-8 a favor del OCB. El ritmo ofensivo de los asturianos no cesó y moviendo el balón a la perfección forzaron el segundo tiempo muerto del partido. Fabio Santana anotaba una gran bandeja tras un tapón de Paul Jesperson y ponía la máxima del partido hasta el momento, 15-27. Los hombres de Gonzalo García de Vitoria no iban a rendirse y liderados por Flis mantenían al Ourense en el partido. Víctor Pérez emergía como el máximo anotador del partido con once puntos y mantenía estable la diferencia a favor del OCB. Al descanso, 29-37 para los asturianos.

OURENSE NO SE DA POR VENCIDO. Un triple de Paul Jesperson abrió el tercer cuarto y levantó a los aficionados del OCB de sus asientos. Quedaban tan solo veinte minutos por disputarse y todo parecía indicar que cada detalle podría ser determinante. En tan solo dos minutos del cuarto, el Unión Financiera Baloncesto Oviedo acumulaba tres faltas de equipo, algo que podría afectar a la larga del tercer período. Hombres como Dani Pérez, Paul Jesperson o Manu Rodríguez estaban aguando el uno contra uno de una forma sublime lo que provocó una anotación baja del equipo visitante. El Ourense Provincia Termal acortaba distancias con un triple lejano de Diego Kapelan a falta de 4´48 pero fue rápidamente contestado por un 2+1 de Edu Hernández-Sonseca. El OCB no conseguía despegarse en el marcador pero mantenía una gran constancia en ataque, triangulando el balón a la perfección y anotando en cada jugada. Una bomba de Paul Jesperson forzaba el tiempo muerto en pista ya que el equipo asturiano había conseguido la máxima del partido hasta el momento, 38-51. Sin embargo, no tardó en llegar la reacción de un Ourense que no se daba por vencido. A falta de disputarse los últimos diez minutos, 46-55 para el OCB.

EL COB ROZÓ LA MACHADA. Víctor Pérez cogía el timón del equipo y abría el último cuarto con un triple que era rápidamente respondido por un Diego Kapelan muy enchufado. Dos triples consecutivos suyos forzaron el tiempo muerto de Carles Marco tras ver acortada la diferencia. A falta de 8´38, 52-58. El partido se iba ajustando y Kapelan seguía bombardeando el aro visitante, provocando el delirio de la afición local. A falta de 6´35, una canasta de Martín Fernández ponía por delante al Ourense Provincia Termal después de mucho tiempo, 59-58. La falta de acierto estaba condenando al Unión Financiera Baloncesto Oviedo. A falta de tres minutos para el final, el marcador reflejaba la igualdad máxima que se estaba viendo sobre el parqué, 63-65. El parcial que había sufrido el OCB era de 13-0 en contra. Una canasta de Johan Löfberg a falta de 1´44 aupaba al equipo asturiano cuatro arriba, 65-69. A falta de 55 segundos para el final, Edu Hernández-Sonseca anotaba un tiro libre y Mouhamed Barro cogía el rebote del segundo y la hundía cerrando definitivamente el partido. Al término del mismo, 66-74 para el OCB.

MVP: DMITRY FLIS. Los jugadores más valorados del Unión Financiera Baloncesto Oviedo fueron Víctor Pérez y Paul Jesperson, ambos con 18 de valoración. El jugador sevillano anotó 16 puntos, capturó 3 rebotes, dio 3 asistencias y robó 2 balones. El norteamericano, por su parte, anotó 13 puntos, capturó 6 rebotes y robó un balón. Por parte de los locales, Dmitry Flis fue el jugador más valorado del Ourense Provincia Termal con 19 de valoración (17 puntos y 4 rebotes).

Dto. Comunicación Unión Financiera Baloncesto Oviedo

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 2-2 PALMA AIR EUROPA

Víctor Serrano lanza sobre la oposición de Iván Cruz (Bahía San Agustín)

SALIDA EN TROMBA DE BREOGÁN. De nuevo ambientazo con más de 3.000 personas en Son Moix y todos los hombres disponibles para los dos equipos. Breogán con la lección aprendida y la calidad de sus hombres era previsible que la eliminatoria volviese a Lugo para resolverse. El partido empieza muy diferente de lo que pasó en Inca. Acierto por parte de ambas escuadras, el juego exterior lucense con Bropleh y sobre todo Franch “on fire”. Tras un 13-12 local tras canasta de Zengotitabengoa llegan las primeras diferencias serias. El juego interior palmesano que no logra coger los rebotes, defensivos pocos y ofensivos ni uno. La conclusión es bien clara, segundas y a veces terceras oportunidades para Breogan dan la ventaja clara a los gallegos. Los triples del propio Zengo y Bivià no pueden con la anotación coral de Stainbrook, Gilling, Arco, Cruz, que llevan el 20-30 al marcador mitigado mínimamente al 25-32 del final del primer período.

DIFERENCIAS AUMENTANDO SIN PARAR, IVAN CRUZ. El segundo cuarto fue incluso peor que el primero. Con Iván Cruz en cancha las diferencias en el juego interior se acrecentaron para los lucenses. Palma no disponía de segundas oportunidades y cada fallo suponía posesión gallega. Doce puntos de 23 de su equipo para Cruz y monopolizando el rebote, hasta 9 al descanso él solo, por los 12 en total de Palma para 23 de Breogán, casi el doble, definitivo. Diferencia casi inalcanzable para los mallorquines al medio tiempo (38-55).

PALMA REACCIONA, PERO NO FUE SUFICIENTE. El tercer período servía para que el equipo local pareciera otro, al menos en el rebote, mejor cerrado con la consecuencia en la anotación. De todas maneras el acierto ofensivo lucense no cesaba, ahora con Bropleh y Gilling anotando desde diversas anotaciones. Esta vez Víctor Serrano en el juego interior y Zengotitabengoa lograban parar la sangría. Palma podía estrechar el marcador (49-62), y aunque Breogan alcanzaba la máxima tras triple de Gilling (55-75), las cosas se quedaban prácticamente como estaban y parecía que el último cuarto iba a contar con minutos de la basura (60-78). Nada más lejos de la realidad. Tras cuatro puntos de Grabauskas y cinco de Fernández (64-83) llega la reacción. Parcial 18-2 con un Breogán al que se le habían apagado las luces y Bivià encabezando a su equipo (82-85). La reacción la para Franch con un tiro libre y, en el segundo, un rebote ofensivo de Cruz para el 82-88. Con el 84-88, en un contraataque de Breogán pitan falta de Úriz en un tapón que parecía claro y técnica al jugador por quejarse, tres tiros libres (84-91) y 2:40 para el final. Se acabó el partido tras una jugada decisiva. Breogán lograba aguantar las acometidas palmesanas, pero sufrió hasta el final del partido.

LA CLAVE, EL REBOTE. El acierto en el tiro fue muy superior al del tercer partido, pero en esa faceta mejoraron ambos equipos. Pero las segundas y hasta terceras oportunidades en diversas ocasiones marcaron las distancias como mínimo hasta el descanso (12 a 23 en rebotes) y al final del partido 25 a 38 en rebotes, definitivo.

MVP: IVÁN CRUZ. Sumó 18 puntos y 18 rebotes para 25 de valoración. Si la clave fue sin lugar a dudas el rebote y Cruz se llevó casi la mitad de su equipo (38 en total), podemos decir sin lugar a dudas que fue el hombre que decidió el partido.

Juan Carlos Turienzo

QUESOS CERRATO PALENCIA 2-2 LEYMA CORUÑA

Kyle Rowley ataca mediante el bote a Lamont Barnes (Básquet Coruña)

GRUPO SALVAJE. Quesos Cerrato Palencia estaba en el alambre. El cuarto partido de la serie sería su último encuentro de la temporada si caía derrotado en Riazor. Sabedor de esta circunstancia, Sergio García apostó, de inicio, por su quinteto más veterano (con una edad media de 35 años y medio). No le pudo salir mejor su apuesta. Dani Rodríguez, Roma Bas, Marc Blanch, Urko Otegui y Lamont Barnes ejecutaron a la perfección los planes previstos y el equipo castellano pronto abrió brecha en el marcador. Con un parcial de 0-10, liderado por un enchufadísimo Marc Blanch, el equipo morado colocaba una renta de 13 puntos (6-19) en el electrónico cuando apenas se habían disputado cinco minutos de juego. El equipo local no encontraba el camino de la canasta palentina y sólo sus hombres grandes conseguían sumar. Además, la defensa naranja permitía lanzamientos demasiado cómodos a sus rivales, que finalizaron el primer acto con un sobresaliente porcentaje de acierto en triples (5/6). Quesos Cerrato mandaba por 14-31 al término de los primeros diez minutos de partido.

DESAPARECIDO JUEGO EXTERIOR. Empezó el segundo cuarto con un malabarismo de un infalible Marc Blanch que devolvía una renta de 17 puntos al conjunto palentino (14-33). La ventaja visitante no tardó en crecer hasta los 20 puntos (19-39, a falta de 6:40 para el intermedio). Los anfitriones acusaban la mínima aportación de sus jugadores perimetrales. Después de 16 minutos de juego, sólo un exterior naranja (Joan Creus) había anotado. 26 de los 29 primeros puntos del Leyma Coruña llevaron la firma de su juego interior. Mientras, en el Quesos Cerrato, todos los jugadores sumaban (al descanso ya habían anotado todos los jugadores que habían participado). Así, resultaba imposible remontar. A pesar de todo, un triple de Zyle y el coraje de Olmos habían permitido a los coruñeses reducir la desventaja hasta los 11 puntos (33-44) pero las infantiles pérdidas de balón de los gallegos eran castigadas por los jugadores visitantes, que perdieron momentáneamente el acierto desde el triple (0/7 en el segundo cuarto), con canastas fáciles en transición. Sólo la aparición de Sabonis, con 8 puntos en los últimos cuatro minutos de la primera mitad evitaban que la distancia que separaba a ambos equipos en el marcador fuera en aumento. Al descanso, el electrónico reflejaba un 39-54 que otorgaba pocas esperanzas a los locales. Ni Zach Monaghan ni Ángel Hernández ni Filip Djuran ni Larry Abia ni Pablo Ferreiro habían estrenado su casillero de puntos.

FRACASO ZONAL. El tercer cuarto siguió el guión que más interesaba al Quesos Cerrato Palencia: intercambios de canastas que, gracias al acierto exterior de los morados (5/7 en el tercer parcial desde más allá del arco de 6'75 m.) iban aumentando la renta del equipo dirigido por Sergio García. Dani Rodríguez continuaba la racha del partido del viernes pero esta vez, además de sumar puntos a su estadística, estaba moviendo magistralmente a sus compañeros. Ataques largos, gran rotación de balón y un maravilloso uso del pase extra que permitía lanzar siempre en posición ventajosa al tirador morado. La defensa zonal de los de Tito Díaz hacía agua por esta vez. A falta de dos minutos para el final del acto, la ventaja del Quesos Cerrato alcanzaba su culmen. 22 puntos a falta de 12 minutos para el término parecían una distancia insalvable, más a la vista de la actitud de los jugadores locales, que aparentemente habían bajado los brazos.

EL CONCIERTAZO. En un partido largo, con excesivo protagonismo por parte de los colegiados, el último acto fue un auténtico concierto de silbato y peregrinaje por ambas líneas de tiros libres. 58 faltas personales (¡20 de ellas en el cuarto período!) señalaron los árbitros en un partido que para nada fue bronco y que siempre discurrió entre los cauces de la deportividad. Las continuas interrupciones beneficiaron al Leyma Coruña, que consiguió romper el ritmo y el acierto de los castellanos. De este modo, con una defensa más agresiva y la comprensible relajación de un equipo palentino que ya tenía la mente en el quinto partido, el Leyma pudo correr un poco, abusó en el rebote ofensivo y sumó también desde la línea de 4'60 mientras que el Quesos Cerrato sufría más de lo habitual para anotar (sólo consiguió 4 canastas en juego en los últimos diez minutos). Los locales recortaron la diferencia poco a poco y empezaron a creer. Zach Monaghan (acabó el encuentro con 20 puntos, todos ellos conseguidos en la segunda parte) y Dani Rodríguez se erigieron en actores principales y protagonizaron un duelo desde la línea de personal. A pesar de los muchos errores de los naranjas en los tiros libres (22/32), la ventaja de los visitantes llegó a situarse en tan solo 4 puntos (98-102) pero al Leyma le faltaron un par de minutos de juego para completar la machada.

MVP: DANI RODRÍGUEZ. El base catalán, esta tarde sí, dirigió a la perfección al equipo castellano. Marcó el ritmo de juego desde el inicio y fue capaz de involucrar a sus compañeros, sin dejar de lado su brillo anotador, sobre todo en la recta final del choque, donde fue el sostén de un Quesos Cerrato que veía cómo el Leyma Coruña confiaba en la remontada, quedándose a las puertas de una victoria épica. 24 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 8 faltas recibidas para 33 créditos de valoración adornan la estadística final de un Dani Rodríguez que sigue manejándose en números de MVP.

Carlos Mirás

