Oviedo recupera el liderato. Breogán y Araberri, al alza. Marc, en el recuerdo

La jornada llega marcada por la triste ausencia de nuestro colaborador Marc Retamero, que falleció el pasado sábado tras una larga enfermedad

Ilustración de Miguel Macías en el diario 7accents dedicada a nuestro inolvidable compañero Marc Retamero

Estimados lectores,

Este resumen que os traemos de la jornada 19 en LEB Oro os lo debería de haber brindado, como cada jornada desde hace más de seis años, nuestro colaborador Marc Retamero. Como ya sabéis, Marc nos dejó el sábado después de pelear contra la enfermedad. Con su marcha deja un hueco enorme e insustituible en nuestros corazones y en la web.

Se hacía muy difícil afrontar este resumen por todos los que formamos el equipo LEB de Solobasket pero creemos que Marc querría que saliera y estamos seguros de que, desde donde esté, nos seguirá leyendo y es por eso que, haciendo de tripas corazón, hemos sacado este resumen adelante, muchos de nosotros escribiendo las crónicas con un nudo en la garganta.

Marc nos ha dejado a todos un ejemplo de vida. Basta ver los mensajes y palabras de cariño que han llegado por redes sociales hacia su persona. Marc no era uno más. Marc era un ejemplo de compañerismo, de dedicación y compromiso, de amor al basket y a su Lleida Basket (ahora Força Lleida) y un ejemplo de generar buen ambiente a su alrededor. Un magnífico coordinador que nunca tuvo un mal gesto o un conflicto con nadie. Un tío que que dejó muchas horas de desvelo para elaborar sus resúmenes y para seguir con cariño a esa liga LEB Oro que tan olvidada está en otros sitios.

Marc transmitía optimismo a pesar de los difíciles momentos que atravesaba, hasta el punto de que estuvo al pie del cañón hasta el final. Hasta el pasado 30 de diciembre realizó, puntual, su resumen semanal, llegando incluso a tener la ocasión de disfrutar, por última vez, de un partido en el Barris Nord, su Barris Nord. Apenas dos días antes de faltar, seguía coordinando, desde el hospital, al equipo que formaba en LEB Oro para la siguiente jornada, resumen que ya no pudo realizar. Nos gusta pensar que esa ilusión por el basket y por escribir de basket le sirviera para sobrellevar mejor sus malos momentos.

Y aquí estamos hoy, embargados por una mezcla de tristeza por su ausencia y de ganas renovadas de seguir su gran legado en Solobasket. Nos va a costar. Nos va a costar mucho, pero lo vamos a hacer por Marc.

Desde estas líneas les queremos transmitir todos nuestros ánimos a todos sus familiares, allegados y amigos.

También queremos dar las gracias por todas las muestras de ánimo recibidas a través de las redes sociales en estos difíciles momentos para la familia Solobasket.

No te olvidaremos nunca, Marc. ¡Gracias por habernos dejado disfrutar de tu amor por el basket!

Se va un crack de Solobasket.com, ahí arriba, se suma una estrella. Hasta siempre Marc.

RESULTADOS JORNADA 19 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

MAGIA HUESCA 63-76 QUESOS CERRATO PALENCIA

Joan Tomàs en acción (Foto: C. Pascual)

SEGUNDA UNIDAD Huesca ha aguantado a Palencia incuso estando varios minutos por delante mientras el quinteto titular de los oscenses ha aguantado, cuando ambos entrenadores han comenzado la rotación Huesca ha notado el bajón, a día de hoy el base Gintvainis no tiene sustituto, Pablo Pérez está lejos de poder dar descanso al lituano y en el caso de Sánz el entrenador no cuenta con él. Además hoy hay que sumar la baja de Gunjina.

DEFENSA Durante el segundo y tercer cuarto, Peñas sea colocado muchos minutos en zona, una floja defensa que ha permitido a los interiores palentino machacar el aro una y otra vez ganando la espalda a los defensores y a los exteriores penetrar y anotar con facilidad a pesar que el acierto desde la línea de 3 no ha sido el mejor ni tan siquiera ha llegado al 20% de acierto.

REACCION Se puso las pilas el Peñas en el último cuarto, y en esta ocasión con defensa individual, subió las líneas y comenzó a robar balones que aprovecho Motos para anotar en contra-ataques lo que sumado al trabajo de Simovic y sobre todo de Portalez los oscenses se metieron en partido bajando la diferencia 8 puntos y muchos minutos por jugarse. Una decisión del entrenador oscense de quitar a Portalez dio de nuevo vía libre a Samb y al expeñista Maldunas para dominar ambas pinturas.

DANI RODRíGUEZ Lección del base catalán. Ya en los últimos minutos antes del descanso con 3-4 acciones suyas dio la vuelta al marcador. En la segunda parte domino el tiempo y además anoto superando una y otra vez a sus defensores, ni Gintvainis, ni Perez, ni Motos pudieron parar al ex jugador Peñista que una vez más a demostrado su calidad en la pista oscense. En esta ocasión Pope aporto 24 puntos, para una valoración de 28, siendo la mejor del partido.

MVP Marc Retamero, tú eras y seguirás siendo el mejor, este MVP es para ti Marc. No podía olvidarme de nuestro compañero que nos dejó ayer. En apenas 15 días hubiéramos vuelto a vernos coincidiendo con la visita de tu Lleida a Huesca, tal y como habíamos hecho en las últimas temporadas. Con lágrimas en los ojos te despido y término este resumen, el más amargo y doloroso desde que formo parte de este equipo de Solobasket. D.E.P.

Por Kike Casanovas

CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 79-84 ACTEL FORÇA LLEIDA

Luisma Parejo con el balón (Foto: Antonio Martín)

ALEGRÍA ANOTADORA El primer cuarto fue de mucha anotación por parte de ambos equipos, los leridanos practicaban un buen juego interior que les permitía castigar la defensa de Cáceres, hasta el punto de anotar 21/24 puntos del primer cuarto desde dentro de la zona. Sin embargo, los locales hacían valer su mejor arma y con un 5/7 en tiros de tres puntos, y tras un triple sobre la bocina de Rakocevic, se colocaban a un solo punto de los visitantes al final del primer cuarto (23-24) .

En el segundo cuarto, los leridanos seguían haciendo daño ofensivamente a los locales desde debajo del aro, y además, eran capaces de dar un paso adelante en defensa y reducir en picado los porcentajes de tiros de tres de los locales, consiguiendo así una renta de diez puntos al descanso (35-45) .

IMPRECISIONES La segunda mitad comenzaba con un cúmulo de imprecisiones que sólo permitían ver una canasta por bando en los primeros minutos de juego. Posteriormente, los locales planteaban una defensa alternativa, pero ocho puntos seguidos de Marc Martí se encargaban de deshacer y mantener a los de Borja Comenge con una cómoda renta en el marcador (41-56) en el minuto 27 de partido. Era en ese momento cuando Cáceres se volvía a enchufar y conseguía un parcial de 8-0 para colocarse (49-56). Los leridanos mantenían la calma, y a través del jugador clave del tercer cuarto, Marc Martí, anotaban una canasta de dos puntos para llegar al fin del tercer periodo con un resultado favorable de (49-58) .

GARRET NEVELS, PROTAGONISTA El protagonista del último periodo tenía nombre y apellido propios, y no era otro que el americano Garrett Nevels. Cuando Cáceres parecía que reaccionaba, el escolta de Actel Força Lleida cuajaba una de sus mejor actuaciones anotando con 14 puntos seguidos (un 2 + 1, un alley-opp, y tres triples) que mantenían a los visitantes por encima en el minuto 36 de juego (62-74). Sin embargo, Nevels recibía técnica en la celebración del último triple y le permitía al Caceres recortar inmediatamente la renta a nueve puntos a través del máximo anotador local, Luis Parejo (18 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias). A falta de tres minutos para el final y con 66-76 en el electrónico, los locales conseguían un parcial de 8-0 que complicaba la vida a los ilerdenses y obligaban a parar el partido a Borja Comenge cuando sólo quedaba un minuto y once segundos para el final (74-78).

LLEIDA SE LLEVA EL TRIUNFO A continuación, el Cáceres buscaba anotar rápidamente y llevar el Actel Força Lleida a la línea de tiros libres para intentar aprovechar el error de los visitantes y remontar el partido. Los de la terra ferma se jugaban la victoria desde la línea de tiros libres, sin embargo, primero Marc Rubin de Celis, y posteriormente Garrett Nevels, tras una rápida canasta de los locales, eran capaces de anotar sus dos tiros libres para mantenerse seis puntos por encima restante 30 segundos para el final (76-82). En la acción siguiente, Mbaye taponaba el tiro del local Riauka y Miquel Feliu anotaba a continuación para sellar la undécima victoria del Actel Força Lleida. En los últimos diez segundos de partido, Rakocevic conseguía un dos más uno con el tiempo agotado que dejaba un resultado final de (79-84) .

Por Comunicación Força Lleida

SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS 83-92 CAFES CANDELAS BREOGÁN

Cafés Candelas Breogán se impuso en Burgos

PRIMER PERIODO ABIERTO El reto mayúsculo del San Pablo Inmobiliaria arrancaba con un quinteto en el que partían de inicio Jorge García y Javi Vega, para suplir las bajas de los pívots Percy Gibson y Goran Huskic. La defensa zonal practicada por los burgaleses desde la segunda jugada del partido ayudó a frenar la proyección anotadora de un Cafés Candelas Breogán que llegaba con un promedio de 86 puntos. Así, con siete minutos de partido consumidos, el conjunto local conservaba intactas sus opciones, con 9-9 en el marcador y sin la temida carga de faltas de sus interiores. Entonces, el acierto exterior de Jorge García, Aegir Steinarsson y Álex López dio una pequeña ventaja al San Pablo Inmobiliaria (18-14). Pero Breogán volvió a la carga tras un tiempo muerto de Natxo Lezcano y el primer cuarto se cerró con un igualado 21-19.

IGUALDAD COMO TÓNICA DE PARTIDO El segundo periodo redujo el ritmo anotador, aunque los lucenses estuvieron algo más acertados y consiguieron dar la vuelta al luminoso (21-24). Pero el enorme esfuerzo de la parroquia burgalesa hizo que rápidamente se enganchasen al conjunto celeste (35-36), contrarrestando, incluso dos triples consecutivos de Salva Arco. No cabía duda de que el San Pablo mantendría el tipo, llegando al descanso con un marcador de 39 a 42.

Presión y más presión en el inicio del tercer cuarto. Ambos equipos, con las espadas en alto, no se guardaban nada. Los locales, sacando un rendimiento máximo de sus ocho jugadores profesionales, consiguió levantar a un público entregado. Sólo así pudieron dar la vuelta al marcador y seguir prolongando las opciones de victoria (61-59). Lezcano paró el partido, pues sus hombres no encontraban resquicios en la zona de los locales, más allá del tiro desde el perímetro, lo que no les estaba aportando puntos. Pero, de nuevo, el juego de sus pívots, superior al local, les aportó una bolsa de puntos que llevaron a un cambio de dominador (64-67).

BREOGÁN DECIDE EN EL PERIODO FINAL En el último periodo estaba todo por decidir, pero la salida de Cafés Candelas Breogán, en el inicio del cuarto decisivo, hizo que la incógnita comenzase a despejarse. El parcial de 2 a 6 llevó a ‘Epi’ a solicitar un temprano tiempo muerto (66-73). De poco sirvió, los lucenses estaban lanzados y construyeron una barrera de doce puntos (68-80). Pero la casta del equipo burgalés les llevó a marcar un parcial de 9-0 y reavivar la llama del partido (77-80). El apoyo de la grada fue clave para creer en una remontada que no llegó a materializarse y el San Pablo cedió en un partido casi sobresaliente (83-92).

Por Comunicación CB Miraflores

CALZADOS ROBUSTA 64-65 UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO

Garrido intenta el pase

ATASCO OFENSIVO DE OVIEDO. El equipo asturiano comenzó muy bien a nivel ofensivo, encontrando bueno tiros tanto dentro de la línea de tres como fuera de ella. Tenían equilibro dentro-fuera y el ataque fluyó hasta conseguir una buena ventaja de 10 puntos en el marcador. A partir de la salida de Felipe Dos Anjos los ovetenses se atascaron y gracias a ello el Clavijo pudo recortar la diferencia de puntos hasta ponerse por delante en el electrónico. Los visitantes que acabaron con 21 puntos el primer cuarto les costó muchísimo sumar puntos con claridad en el segundo periodo, un cuarto en el que estuvieron casi 6 minutos para conseguir la primera canasta en juego.

SIMON BIRGANDER y FELIPE DOS ANJOS. Dos interiores jóvenes que en el partido de esta jornada demostraron muy buenas cualidades. El jugador sueco del Calzados Robusta fue clave en la remontada del equipo local durante la primera mitad, cuando Simon Birgander entró en pista el Clavijo perdía por más de 10 puntos y cuando volvió al banquillo dejó a su equipo por delante. El pivot local subió el nivel defensivo gracias a su intimidación y fue capaz de sumar puntos con continuaciones y juego sin balón. En el otro lado pudimos ver a Felipe Dos Anjos, el canterano del Real Madrid está cuajando una buena temporada en su primer año Senior y en la mañana del domingo siguió con esta dinámica. Intimidación, rebote, poste bajo y siendo clave para que Oviedo se llevara la victoria gracias a la canasta con la que se pusieron por delante en el último minuto. La diferencia entre Dos Anjos y Hernandez-Sonseca fue tan grande que con el español en pista los visitantes bajaban mucho su nivel.

SEGUNDA UNIDAD. Si algo marcó diferencias en el encuentro fue la gran diferencia entre un banquillo y otro. Mientras que en los locales la segunda unidad fue importante para solventar el mal inicio de partido y conseguir ponerse por delante, la visitante no estuvo al nivel. En esta jornada en Oviedo se vio una gran diferencia entre el cinco inicial y el resto del equipo.

FINAL DEL PARTIDO. El resultado es claro, el final de partido fue ajustado y pudo caer de lado de cualquiera de los dos equipos. Los visitantes se pusieron por delante gracias a una canasta de Felipe Dos Anjos después de jugar P&R con Dani Pérez que dio una gran asistencia. La defensa de P&R que tantos quebraderos de cabeza ha dado al Clavijo estas últimas temporadas. Después del tiro fallado del Clavijo decidieron no hacer falta en defensa y Oviedo tuvo los 24 segundos para atacar, un ataque en el que fallaron un pase sobre la bocina dejando al Calzados Robusta poco menos de 4 segundos para recorrerse la pista y conseguir una canasta. A.Ruiz de Galarreta recuperó ese balón pero no pudo anotar y la victoria se fue para Asturias.

MVP: MIQUEL SALVO. El jugador catalán del Oviedo Baloncesto dejó claro que su sito es la ACB, en Logroño demostró su calidad y gracias a su actuación los visitantes terminaron ganando el partido. Fue el mejor tirando de tres durante el partido con un 3/4 desde el 6´75 y demoledor en el 1c1 en poste bajo. Los locales no consiguieron pararle en todo el partido y eso que probaron con varios defensores pero aun así no encontraron la llave para defenderle. 22 puntos. 4 rebotes para 23 de valoración y de este modo conseguir este galardón de mejor jugador del partido.

Por Alejandro Labad

OURENSE PROVINCIA TERMAL 74-79 CB PRAT

Devin Wright con el balón

PRAT EMPIEZA ENTONADO Los locales llegaban a este partido con el aviso de los cerca de 94 puntos de media que anotara el Prat en los últimos encuentros, y poco tardaron en demostrar que no eran casualidad. Muy enchufados desde el inicio tanto en ataque como en defensa. El 8-7 en el marcador de los primeros minutos fue la última vez en todo el partido que los ourensanos se vieron por encima en el marcador, y es que en un abrir y cerrar de ojos el conjunto potablava ponía el 12-23 en el marcador, tras un parcial culminado con un triple de Ros. Los de Roberto Sánchez, dedicaron lo que restaba de cuarto a administrar la ventaja cosechada en los primeros 7 minutos.

OURENSE DESQUICIADO EN AMBOS LADOS La tendencia en el segundo cuarto no cambiaría demasiado, parcial de 0-8 de inicio para Prat que ponía el 18-32 en el marcador, la máxima del partido hasta ese momento. La férrea defensa visitante no permitíacanastas fáciles al Ourense Provincia Termal, por contra los del Llobregat, comandadospor un excelso Pep Ortega, veían el aro como una piscina. El resultado, se catapultaba la diferencia en el marcador al descanso 31-49. Los locales no encontraban sensaciones.

DUELO GUERRA-ORTEGA Si algo nos dejó este partido, fue el intenso duelo entre dos de los mejores interiores de la categoría. Mantuvieron a sus equipos en ataque e hicieron las delicias (especialmente en el caso de Guerra) del público del Paco Paz en una fría mañana ourensana. El canario sumó 31 puntos y 5 rebotes (según las estadísticas, parecieron más) mientras que Ortega aportó a los suyos 25 puntos y 9 rebotes. Desquiciaron en todo momento a sus pares.

REMONTADA LOCAL INSUFICIENTE En el descanso el partido parecía decidido para los catalanes, pero con el inicio del segundo, los de Gonzalo García se empeñaron en no darlo por perdido. Impulsados por la dupla Guerra-Flis fueron recortando la enorme distancia que había entre ambos conjunto (en cuanto en juego y a resultado). Al final del tercer cuarto, por lo menos había partido. En el último, los locales consiguieron llegar a ponerse a 3 puntos con una canasta en el poste de (quién si no…) Fran Guerra (69-72), pero entonces una serie de malas decisiones en ataque echó por tierra cualquier atisbo de remontada. Al final 74-79 en el electrónico y la victoria se fue para tierras catalanas.

EL MVP Pep Ortega. Fenomenal actuación del jugador de CB Prat, que fue clave en el triunfo de su equipo en el Pazo. Ortega firmó 25 puntos, anotando tanto cerca del aro como desde el perímetro (3 triples) además de sumar 9 rebotes para un total de 25 de valoración.

Por Alex Gómez

SAENZ HORECA ARABERRI 77-60 RETABET.ES GBC

Alvarado con el balón

Mendizorrotza no falla: Del fortín del Araberri se han escapado dos victorias, ante Cáceres y Oviedo, y ambas fueron obligando a su rival a sumar 86 puntos. Un balance de 7 victorias y 2 derrotas, aguando la visita a clubes como Lleida, Melilla o GBC. Y es que los donostiarras se vinieron abajo tras encajar un abultado parcial en el segundo cuarto y no tuvieron opciones de victoria. Más bien todo lo contrario, porque en un pésimo último cuarto dejaron escapar incluso el average del partido de ida (+15).

Diferencia en faltas y tiros libres: En el baloncesto, cada punto suma y el Sáenz Horeca Araberri dio muestra de ello. La diferencia en el número de faltas señaladas, 17 a los locales por 26 a los visitantes, provocó que los alaveses sumaran 25/27 (93%) en tiros libres mientras el conjunto donostiarra se quedó en 5/10 (50%). Nada más y nada menos que 20 puntos de diferencia desde la línea del 4,60.

Casi igual de tres que de dos: El baloncesto está evolucionando hacia un tipo de juego donde hay un mayor número de tiros desde el perímetro, en detrimento del juego de espaldas de los pívots en posiciones cercanas a canasta. Los locales terminaron con 30 tiros de dos y 27 triples, mientras que los pupilos de Porfi Fisac lanzaron 35 y 31 respectivamente. Sin embargo, ninguno de los dos equipos se mostró especialmente acertado: 30% el Araberri y 29% el Gipuzkoa Basket.

Se comprime la tabla: El pinchazo del Burgos contrastó con la victoria in extremis del Oviedo en los puestos altos de la tabla clasificatoria. El RETAbet .es GBC gozó de una oportunidad de oro con esos resultados para ponerse arriba pero no lo aprovechó. La victoria permite al Araberri continuar con paso firme en los puestos de play off y el equipo dirigido por Arturo Álvarez continúa soñando con ser cabeza de serie en las eliminatorias, una lucha que se pone muy interesante con 8 equipos en un margen de dos victorias.

MVP: Óscar Alvarado. Espectacular la actuación del director de juego canario, que a punto estuvo de completar el partido con un triple-doble: 10 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias, 2 recuperaciones, 4 faltas recibidas y 30 de valoración en 34 minutos sobre el parqué. Hizo de todo y todo lo hizo bien.

Por Irlentz Quiñones

PALMA AIR EUROPA 85-82 CLUB MELILLA BALONCESTO

Minuto de silencio guardado en Palma en recuerdo de nuestro compañero Marc Retamero

HOMENAJE A MARC RETAMERO Se guardó un minuto de silencio en Son Moix como homenaje a Marc Retamero, nuestro compañero coordinador de la LEB Oro. En el Palma Air Europa tuvieron en cuenta a una persona que se dedicó en Solobasket a la categoría en la que milita su club y que llegó a ser referente nacional en información de un baloncesto muchas veces escondido de los medios. En la parte personal me gustaría decir que fue un placer compartir con él estos casi 3 años de LEB Oro del club palmesano y que seguro te echaremos de menos, compañero.

EL ETERNO PROBLEMA DE LAS LESIONES Y es que el problema parece crónica en el Bahía San Agustín. Siguen de baja ya muchas semanas dos hombres importantísimos en la rotación como son Claudio Fonseca, todavía con mareos, y Asier Zengotitabengoa con tendinitis, aunque en este caso se espera una pronta recuperación al contrario que el pívot portugués que sigue siendo una incógnita. Por parte de Melilla una baja no menos sensible, Oliver Arteaga, del que se estima su recuperación en aproximadamente un mes, de ahí la contratación como temporero de Massine Fall que, al menos en este partido, no ha estado al nivel que atesora el pívot tinerfeño.

CONTROL DEL PARTIDO MELILLENSE Melilla visitaba Palma en su mejor momento de la temporada tras dos victorias consecutivas en casa, la última de ellas de manera muy contundente. Y eso se notaba en la pista. Mucha confianza en cada posesión para anotar de todas las maneras y posiciones. El equipo local se veía impotente para frenar las acometidas en el ataque melillense. La única manera de frenarlos era ponerse a su nivel en anotación. Para muestra un botón, al descanso Melilla poseía un 80% en tiro de dos y un 67% en tiro de tres, demoledor. Lo mejor era el resultado para Palma (41-46), la diferencia era frenada como siempre por el tiro exterior de la mano del incombustible Bivià y Álvaro Frutos con un 100% de efectividad desde fuera (3/3). En el tiro interior, con un 35% al descanso era donde residía esa exigua ventaja de cinco puntos.

PARTIDAZO EN GENERAL Tras el descanso las ventajas continuaban por parte visitante aunque el marcador llegó a comprimirse al final del tercer cuarto (62-63). La primera ventaja local llegaba con un triple concedido de Bivià que no llegó a entrar pero que se dio válido por toque en el aro de un jugador visitante (65-63). A partir de ahí efecto acordeón a favor de Melilla con diferencias pequeñas entre 0 y 3 puntos hasta que Pedro Rivero con el 75-77 y dos canastas suyas (75-82) puso una diferencia casi insalvable a falta de poco más de dos minutos. Parecía que de nuevo venía a aguar la fiesta local como hizo el año pasado con Ourense y su canasta sobre la bocina. Nada más lejos de la realidad, una serie de errores en el ataque visitante y los tiros libres propiciaban un 83-82 para Palma y 10 segundos con TM de Melilla para resolver el partido. Una jugada acertada con pase interior a Gatell que prácticamente sólo delante de canasta su tiro al tablero salía incomprensiblemente fuera y cometía falta para darle la victoria a Palma. Según transcurrió el partido la victoria más justa hubiera sido de Melilla, pero falló el tiro decisivo y el corazón y la calidad del tiro exterior local fueron, esta vez, decisivos.

LA CLAVE Con todo tan igualado siempre se decide por pequeños detalles y, en este caso, yo afirmaría que con un 75-82 en el marcador y 2:30 para el final, el partido lo perdió Melilla con la serie de errores en ataque que Palma por otra parte supo aprovechar.

EL MVP: Carles Bivià, el de siempre, sin descanso en los 40 minutos de juego, con un 60% en tiro de tres (6/10), 6 rebotes y 8 asistencias para 26 de valoración. Con 22 de valoración el Diesel palmesano Roger Fornas y el incombustible Pedro Rivero con un 86% en tiro de tres (6/7), tres veteranos con mucho carácter, yo los querría siempre en mi equipo.

Por Juan Carlos Turienzo

MARIN PEIXEGALEGO 73-67 LEYMA CORUÑA

Marín se impuso en el duelo gallego

El Marín Peixegalego consigue una importantísima victoria contra su vecino, el Leyma Coruña (73-67) El conjunto local supo llevar a cabo su juego durante la mayor parte del partido, lo que hizo que pese al final apretado la balanza por fin se inclinase a su favor.

Tras casi dos meses sin saborear la victoria, el Peixegalego ha salido del gran agujero en el que se encontraban, demostrando que pese a las lesiones y la mala racha, son un equipo que puede competir contra los grandes. Los locales llegaban con la importante baja de Andrés Miso y la marcha de Alec Kobre, por lo que la plantilla era todavía más corta de lo normal, además a eso se le suma que Mario Cabanas no jugó ni un minuto, por lo que su papel tuvo que representarlo Marc Bauzá.

INICIO CON COLOR AZUL: El Marín Peixegalego tiró del juego interior para anotar y provocar las faltas del equipo naranja, destaca el buen hacer de Cain en este primer período. Salió en el 5 inicial Gregorio Adón, que apenas había disfrutado de minutos hasta el momento y aprovechó para rebotear y anotar, ayudando a su equipo a imponerse en el electrónico. Mientras que el juego azul fluía, no hacía lo mismo el visitante, ya que Olmos no estaba acertado bajo el aro y los exteriores no tenían su mejor día. (22-15).

SEGUNDO CUARTO MUY IGUALADO: Tito sabía que había mucho fallo atrás, por lo que el Coruña intensificó su defensa, Zach Monaghan fue poco a poco haciendo acto de presencia, llevando la batuta del equipo naranja, sin embargo, los tiros desde la línea de 6,75 seguían sin querer entrar. El poco acierto de los locales en este cuarto permitió que el parcial del período fuese más igualado (16-15) ampliando poco la ventaja en el marcador, llegando al descanso con un 38-30.

EL LEYMA CORUÑA REACCIONA: Los fallos del Marín empezaron a ser cada vez más, por lo que poco a poco el equipo naranja empezó a imponer su juego; Zach seguí al mismo nivel que en el segundo cuarto, siendo determinante para su equipo, además se le unió Dagoberto por lo que estos dos componentes sumados a la espesura en ataque del Marín (provocada por la ausencia de Cain, sentado en el banquillo por acumulación de faltas) propició una pequeña remontada que puso a cuatro a los jugadores de Tito Díaz (59-55).

SIGUE EL BUEN HACER DEL CORUÑA, PERO NO ES SUFICIENTE: El Basquet Coruña intentó buscar la victoria en el último cuarto pese a la ausencia de Olmos bajo el aro y el desacierto en el triple. Poco a poco los coruñeses recortaron distancias, sobre todo gracias a las segundas oportunidades que le otorgaba el Marín en los rebotes poniéndose a uno cuando quedaban menos de 2 minutos para el final. Cain cometió su quinta, y Olmos, desaparecido en el partido un supo aprovechar los tiros libres, por lo que la victoria finalmente se quedó, por fin, en Marín (72-67).

Destacar el buen juego colectivo del Marín, donde los jugadores que normalmente tienen menos minutos cumplieron de una manera asombrosa. Muy buen partido también de los dos bases azules, Manu Ferreiro y Jose Simeón, que supieron dirigir al equipo de una manera sublime hasta llevarlo a la victoria.

Por Gabriela García

CLASIFICACIÓN POS EQUIPO PG PP 1 Unión Financiera Oviedo 14 5 2 Retabet.es GBC 13 6 3 San Pablo Inmobiliaria Burgos 13 6 4 Quesos Cerrato Palencia 13 6 5 Sáenz Horeca Araberri 12 7 6 Cafés Candelas Breogán 12 6 7 Leyma Coruña 11 8 8 Ourense Provincia Termal 11 8 9 Actel Força Lleida 11 8 10 Club Melilla Baloncesto 10 9 11 Palma Air Europa 9 10 12 Cáceres Patrimonio Humanidad 8 11 13 TAU Castelló 8 10 14 CB Prat 8 10 15 Calzados Robusta 5 13 16 Marín Peixegalego 4 15 17 Magia Huesca 4 15 18 FC Barcelona Lassa B 2 15

