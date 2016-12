Oviedo, a un triunfo de jugar la Copa como anfitrión. Paso atrás de Palencia y GBC

El Unión Financiera Oviedo asaltó la complicada cancha de Mendizorroza para liderar la LEB Oro en solitario y acercarse a la disputa de la Copa Princesa

Aumentan los problemas para Magia Huesca y Marín Peixegalego en la zona baja, mientras que el inesperado triunfo del Calzados Robusta ante el Palencia llena de oxígeno a los riojanos

La penúltima jornada de la primera vuelta de la LEB Oro nos ha dejado, a falta de la disputa del partido entre el Cafés Candelas Breogán y el FC Barcelona, al Unión Financiera Oviedo como nuevo líder de la categoría. Y, además, en solitario.

EN RACHA En plena guerra por hacerse con las dos plazas en juego para la Copa Princesa, dos equipos han alcanzado un nivel de forma extraordinario que les ha catapultado hacia lo más alto de la clasificación. Hablamos del Unión Financiera Oviedo y del San Pablo Inmobiliaria Burgos, que encadenan cuatro y seis victorias consecutivas, respectivamente. Los ovetenses se han desecho en esta jornada de otro conjunto que llegaba en una gran dinámica, el Sáenz Horeca Araberri, y dependerán de si mismos en la próxima jornada para proclamarse campeones de invierno y organizar así la Copa en Pumarín. Los burgaleses, por su parte, han basado su plácido triunfo ante el Cáceres en un espectacular parcial ¡30-0! de salida que ya pasará para siempre a la historia de la competición. En su caso, para jugar la Copa deberán ganar el duelo directo que les llevará hacia Palencia en el último viernes de 2016.

CLASIFICACIÓN COMPRIMIDA La décimosexta jornada no ha hecho más que apretar aún más una clasificación en la que las distancias son mínimas entre los diferentes contendientes. Las derrotas de Palencia, GBC, Lleida y Araberri, unidas a las victorias de Oviedo, Burgos, Ourense y Coruña han propiciado que el empate entre todos los equipos que disputarían los playoffs (cabe recordar que el Breogán aún dispone de un partido menos) sea prácticamente técnico. Más abajo, Palma, Melilla y Castelló no se rinden y con sus alegrías de esta jornada siguen persiguiendo a los nueve primeros.

ASÍ FUE LA JORNADA

MAGIA HUESCA 61-68 CLUB MELILLA BALONCESTO

Gregg Gantt defendido por Suka-Umu (Foto: C. Pascual)

Resumen del partido

Estadísticas

TIRONES Como algunos ciclistas en los grandes puertos, haciendo la goma ha estado el Peñas prácticamente todo el encuentro. Cada vez que Melilla tomaba una ligera ventaja, Peñas volvía a estar cerca en el marcador, con buenas acciones defensivas y consiguiendo parciales anotadores que impedían que se rompiera el marcador a favor de los visitantes. Hasta el último cuarto en ningún parcial la diferencia superó los 4 puntos.

MALOS PORCENTAJES El tiro de tres ha sido un lastre para ambos conjuntos en la primera parte, un 2/12 para Melilla y 1/10 para Huesca. Con esas estadísticas el juego interior era la única baza en los ataques de ambos equipos y allí Melilla tenía una ventaja inicial con los jugadores que componen su plantilla, jugadores veteranos como Manzano, Arteaga o Gatell y Van Wijk superaban a Simovic, Bulic o Portalez. Tan solo Fontet planteaba algún problema en el interior de la zona, al mejor del partido Edu Gatell.

ESFUERZO FINAL Tras varios tiras y aflojas, Melilla parecía tener encaminado el partido, pero todos los triples que no habían entrado hasta entonces llegaron seguidos. Hasta 4 llegó a encadenar Peñas, que primero empató a 52 y llegó a colocarse 55-52 con Gantt en dos ocasiones, Gintvainis y Simovic como artífices. También respondió Melilla con triples de Rivero y Suka-Umu. Pero la quinta falta del base local Jokubas Gintvainis dejo sin respuesta a los oscenses.

DE MAESTRO Así se puede calificar el partido de Pedro Rivero en Huesca. Marcando el ritmo del encuentro, anotando cuando el equipo no tenía las ideas claras y dominando y sacando faltas a los bases oscenses. Con Gintvainis tuvo más problemas debido a la envergadura del lituano, pero al joven Pablo Pérez le dio una lección de quien manda por ahora en la LEB Oro. 16 puntos y 14 de valoración para el veterano base.

EL MVP: EDU GATELL Vaya, vaya, este chico que rescató el Peñas hace ya 5 temporadas del equipo de EBA de Básquet Coruña para cubrir la baja de Jan Orfila. El trabajo y esfuerzo le llevó a renovar hasta final de temporada y una más en Huesca y luego dar un paso más e ir a jugar a un equipo con más presupuesto como Melilla. Tras el ascenso conseguido precisamente en Huesca junto a otro ex como Asier Zengotitabengoa, el pivot de Terrassa volvía a Huesca y ha demostrado que es un pívot importante en un equipo importante. Su doble-doble (11 puntos y 10 rebotes) sumado a sus 4 tapones le han dado el MVP merecido del encuentro.

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Eduard Gatell (Melilla) 11 puntos, 10 rebotes, 4 tapones (20 valoración) Albert Fontet (Huesca) 10 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias (19 valoración) Pedro Rivero (Melilla) 16 puntos, 1 rebote, 1 asistencia (14 valoración)

Por Kike Casanovas

LEYMA CORUÑA 93-88 RETABET.ES GBC

Sabonis se cuela hacia el aro (Foto: Básquet Coruña)

Resumen del partido

Estadísticas

PARTIDA DE AJEDREZ Con dos técnicos curtidos en mil batallas como son Tito Díaz y Porfi Fisac, era de esperar una guerra táctica sobre el parqué y el encuentro de esta noche no defraudó. El entrenador lucense del Leyma Coruña apostaba por un quinteto inicial sin un cinco puro para, con la movilidad de Zyle, despegar a Slezas de su zona. De este modo, el lituano del conjunto naranja asumió todo el protagonismo ofensivo del equipo local en el inicio, lanzando hasta siete tiros de campo, aunque no con excesivo acierto (5 puntos). Ante las dificultades de Slezas frente a un pívot de características completamente diferentes a las suyas, Fisac no tardó en sentarlo en el banco y ahí se empezó a fraguar la victoria del equipo herculino. Sin Slezas en cancha, el Leyma dominaba el rebote y podía salir en transición, lo que le daba las primeras ventajas. A pesar de todo, el GBC resistía las acometidas de los gallegos y sobrevivía en un ritmo alto de juego que no le convenía con la aportación coral de sus jugadores (9 jugadores visitantes anotaron en el primer acto). Un triple de Sabonis al borde del tiempo reglamentario colocaba en el marcador el 23-20 con el que finalizó el primer cuarto.

EL GBC SE ENROCA La aportación de Olmos y los "secundarios" Creus y Sabonis (anotaron 14 puntos entre los tres jugadores en apenas 4 minutos) daba una primera renta de 11 puntos al Leyma Coruña (37-26). Porfi Fisac veía que su plan de juego tradicional no daba resultado y decidió tirar del manual de entrenador aventurero y asumió riesgos poco comunes: sacó a pista a Simeonov y lo hizo coincidir en pista con Carlson, apostando por un quinteto con dos cuatros para aumentar sus vías de anotación, sobre todo recurriendo al lanzamiento exterior. Además, colocó una zona 2-3 para proteger el rebote defensivo y que sus interiores sufriesen lo menos posible su déficit de altura. Esta maniobra descolocó a los locales, que perdían tres balones de manera casi consecutiva. Sin embargo un inspirado Zach Monaghan convertiría dos triples para devolver una ventaja de 10 puntos para los locales (46-36). Pero el base americano cometió su tercera falta personal y los visitantes aprovecharon el desconcierto para ajustar el marcador. Un triple sobre la bocina de un acertadísimo Carlson, tras los dos primeros tiros libres fallados por Filip Djuran en toda la temporada, dibujaban el 46-42 en el electrónico al descanso.

JAQUE AL GBC El tercer cuarto empezó con imprecisiones y errores por parte de ambos conjuntos, lo que hacía presagiar un cambio de ritmo que favorecía, en principio, al equipo visitante, más acostumbrado a marcadores bajos. Pero poco duró el espejismo. Los guipuzcuanos anotaban desde el perímetro pero los locales respondían a cada triple de los vascos de la misma manera, con más triples. Particularmente importantes fueron dos triples de Creus que espoleaban a los locales y les devolvían la confianza. Sólo Carlson, autor de 9 puntos en este parcial, anotaba con fluidez para el GBC. Quisiera destacar, en este punto, el trabajo en defensa y en el rebote de Larry Abia, que volvía a disponer de minutos en Riazor después de varias sin jugar por lesión. Se llegó al final de este tercer cuarto con el 69-59. 10 puntos separaban a ambos equipos en el marcador pero nada estaba decidido.

JAQUE MATE Nadie daba por muerto al GBC. Y menos cuando Ricardo Uriz anotó un triple para inaugurar el marcador en el último acto. El Leyma empezaba a mostrar signos de nerviosismo pero un pick and roll lanzado por Monaghan y ejecutado por Olmos, seguido de un triple de Ángel Hernández aumentaban la renta local hasta los 12 puntos (74-62). La defensa de Sabonis parecía tener controlado por fin a Carlson y Zach Monaghan forzaba tres faltas a sus rivales en tres acciones prácticamente consecutivas. Uriz se multiplicaba, se echaba a su equipo a la espalda anotando triples y repartiendo asistencias mientras el equipo coruñés se empeñaba en acumular pérdidas ante la defensa zonal visitante. Con un quinteto con un sólo hombre interior (Simeonov primero, Carlson después) y una defensa presionante a lo largo de toda la pista, a la desesperada, el GBC intentaba reducir diferencias. Sin embargo, Olmos parecía Gulliver en Liliput y reinaba en un país de enanos y un triple de Djuran ponía el 85-70 en el marcador. A partir de ahí, regresaron los fantasmas de los últimos partidos a Riazor. El Leyma no era capaz de matar el partido y, durante varios minutos se enredó en la presión vasca y no fue capaz de superar la línea de medio campo. Carlson y Uriz reducían diferencias. Un parcial de 2-13 en poco más de 90 segundos metía de lleno al GBC en el partido. Apareció entonces Dago Peña para certificar la victoria local al anotar los 6 últimos puntos del equipo naranja, aunque a los locales les quedó instalado el miedo en el cuerpo. Habían encajado 18 puntos en menos de 3 minutos.

EL MVP: ZACH MONAGHAN Las rotaciones y las faltas le permitieron jugar solamente unos 16 minutos pero el base estadounidense del Leyma Coruña se erigió en el líder y jugador más destacado del encuentro merced a unos números de escándalo y, sobre todo, al haber conseguido llevar el partido al ritmo de juego más conveniente para los intereses del Leyma Coruña. Sólo dos pérdidas y tres faltas cometidas ensucian una hoja de servicios casi perfecta. Monaghan no erró ningún lanzamiento, anotó 13 puntos, incluidos dos triples vitales en el segundo cuarto, ayudó en el rebote, al lograr 5 capturas, repartió juego como nos tiene acostumbrados (6 asistencias) y forzó 5 faltas a sus rivales. 25 créditos de valoración adornan su estadística.

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Zach Monaghan (Coruña) 13 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias (25 valoración) Ricardo Uriz (GBC) 15 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias (24 valoración) Dago Peña (Coruña) 16 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias (20 valoración)

Por Carlos Mirás

MARÍN PEIXEGALEGO 77-83 TAU CASTELLÓ

Marín Peixegalego luchó por el partido hasta el final (Foto: MP)

Resumen del partido

Estadísticas

EL PARTIDO EMPIEZA IGUALADO El primer cuarto quedó marcado por las imprecisiones de ambos equipos. El Peixe logró mantenerse a la par que su rival gracias al triple, ya que la falta de Cain bajo el aro fue más deseable de lo necesario. Muy buen hacer de Uclés en la zona, que jugó con gran facilidad todo el tiempo que estuvo en pista, anotando cómodo y capturando rebotes importantes.

EL TAU MARCA DISTANCIAS El equipo visitante logró abrir distancia en el marcador gracias al porcentaje de tiros libres a favor que el dúo arbitral proporcionó. Son llamativos los 14 tiros libres que tiró el TAU, pero aún lo es más los 3 que tiró el Peixe. La poca coherencia arbitral hizo que el partido subiera su nivel de tensión. Tim Derksen trataba de mantenerse al margen de todo, y junto con Albert Homs, el cual realizó un gran partido, consiguieron que el marcador quedase en 31-37.

EL PEIXE NO SE DA POR VENCIDO El conjunto local no bajó los brazos, y pese a la técnica que recibió su entrenador, seguía dándolo todo pese a que el cuarto comenzara desfavorable. Los visitantes llegaron a irse de 11 puntos, pero la aparición de Andrés Miso y la de Javi Múgica desde el triple hicieron que el marcador se diese la vuelta al conseguir un parcial 10-0 que dejó el electrónico 61-60.

CUARTO DECISIVO Seguía el Marín en racha, Miso desde el triple, también Cabanas agasajó a la afición con un mate. Uno de los puntos clave de este cuarto fue la falta de Adón en pista, que fue acompañada de una técnica al banquillo local, que hartos ya de la diferencia de faltas -el equipo local se cargaba en los dos primeros minutos mientras que e visitante tardaba 6 en llegar a bonus- se levantaron a protestar. Esto enfrió el partido, sin embargo Múgica consiguió anotar desde el perímetro cuando se llevaba dos minutos sin conseguir canasta (71-72). Arévalo fue el mejor de su equipo en este cuarto, demostrando la calidad y los recursos que tiene. Consiguió volver a poner a su equipo por delante, obligando a pedir tiempo muerto a Llorente cuando restaban cerca de los 4 minutos en el marcador. Vuelve aquí a destacar la acción arbitral, pues las faltas no pitadas y los pasos declinaron la balanza. En los últimos minutos intentan igualar el número de faltas entre ambos equipos, pitando el más mínimo contacto, mientras que antes no pitaban ni siquiera un bloqueo ilegal (77-83). La enorme diferencia que se vivió en el apartado de faltas queda patente gracias a la desigualdad en los tiros libres: 13 tiros libres a favor del Peixe –11 había tirado al final del tercer cuarto-, 36 tiró el equipo visitante –21 al final del tercero-. La diferencia bajo el aro de un equipo a otro no fue esa, la realidad es otra, y es que el Marín podrá hacerlo mejor o peor, pero tienen que dejarle competir.

EL MVP: BORJA ARÉVALO El MVP del partido fue el ya mencionado Arévalo, que sobre todo en los últimos minutos de partido, cuando todo estaba al rojo vivo, supo tener la cabeza fría, llegando a los 25 de valoración gracias a los 12 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Borja Arévalo (Castelló) 12 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias (25 valoración) Andrés Miso (Marín) 20 puntos, 1 rebote, 6 asistencias (23 valoración) Javi Múgica (Marín) 17 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias (18 valoración)

Por Gabriela García

PALMA AIR EUROPA 84-72 CB PRAT

Acción de Mikel Uriz, solo con el balón (Foto: BSA)

Resumen del partido

Estadísticas

BAJAS IMPORTANTES EN AMBOS EQUIPOS Dos teóricos titulares en ambos equipos eran bajas con lo que la rotación quedaba sensiblemente mermada. Eso sí, no se puede achacar la derrota en ningún caso ya que las dos escuadras andaban igualadas en este sentido. Por parte local, el portugués Fonseca sigue tras diez días con unos mareos que empiezan a preocupar en el seno del equipo palmesano y Zengotitabengoa con una tendinitis. Por parte potablava, más importantes si cabe las bajas del base Forcada y del alero López-Arostegui con muy buenos números esta temporada.

COMIENZO VIBRANTE Por ambos equipos. Prat con los ánimos por las nubes después del festival ofensivo ante Marín y Palma con las ganas de resarcirse de la derrota ante el líder Oviedo. Los puntos llegaban más que nada en el tiro exterior, con el catalán Sesé en estado de gracia anotando hasta 3 triples y 11 puntos en este cuarto. Un 9-3 inicial contrarrestado rápidamente por Prat (9-11) y pasó a dominar el marcador el equipo barcelonés. Xavi Sastre muy enfadado con los suyos en la banda, más que nada por la actitud defensiva. Aún así, el marcador se mantenía igualado al término del primer cuarto (24-25). El segundo período tuvo dos mitades bien diferenciadas. La primera que duró 6:30 y en la que la pasividad defensiva local permanecía. Tan sólo un triple de Mockford ante el festival ofensivo de Prat y la máxima visitante tras un parcial 3-14 (27-39). El tiempo muerto de Palma resultó balsámico, primera unidad a la cancha y el parcial devuelto cuando los mallorquines se pusieron el mono defensivo para lograr el equilibrio en el marcador al descanso (41-41).

CAMBIO DE TERCIO Y DOMINIO DE PALMA AIR EUROPA A partir del descanso, la lección aprendida de Palma. Las ventajas pasaron a ser locales y los tiros exteriores catalanes bien punteados, y aunque los potablava tampoco lo ponían fácil, hacían que el marcador se mantuviese mínimamente equilibrado al final del tercer cuarto (61-59). En el último período aparecieron dos hombres, “Piru” Ros en Prat pero, sobre todo, Ben Mockford en Palma. Sus 9 puntos casi consecutivos, con dos triples de mucho mérito por lo complicado del tiro, ponían la máxima hasta el momento (75-69). Cerrando el parcial 10-0, dos canastas de Serrano y partido casi decidido a falta de poco más de dos minutos (79-69). Las dos últimas canasta de Amo fueron bien neutralizadas por Bivià para dar la merecida victoria al equipo mallorquín.

LA CLAVE Dos momentos importantes en el partido, con 27-39 y debilidad defensiva local, Prat no fue capaz de rematar el partido y se dejó empatar al descanso, con bronca añadida de Xavi a los suyos por dicha actitud en defensa. Después el momento Mockford. Y es que sus 9 puntos casi consecutivos pusieron las primeras ventajas serias para los locales que, a diferencia de las que tuvieron los catalanes, fueron decisivas.

EL MVP: CARLES BIVIÀ Y PEP ORTEGA 18/19 puntos respectivamente, pero con 7 asistencias y 7 balones robados el primero, 7/8 en tiro interior y 9 rebotes para el segundo. Ambos con 29 de valoración. La diferencia estuvo en que Carles fue el dueño del tiro exterior, bien acompañado por Mockford, y Pep Ortega estuvo demasiado solo en el juego interior potablava y bien contestado por un Roger Fornas que se ha convertido en el mayor baluarte palmesano, y no sólo por sus números.

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Carles Bivià (Palma) 18 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias (29 valoración) Pep Ortega (Prat) 19 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias (29 valoración) Víctor Serrano (Palma) 12 puntos, 10 rebotes, 3 faltas recibidas (18 valoración)

Por Juan Carlos Turienzo

SÁENZ HORECA ARABERRI 75-86 UNIÓN FINANCIERA OVIEDO

Berhanemeskel volvió a ser una pesadilla para sus defensores (Foto: Leire Arberes)

Resumen del partido

Estadísticas

OVIEDO LÍDER Victoria de gran valor la cosechada por el Unión Financiera Oviedo en Mendizorroza. Los asturianos dominaron el partido de principio a fin a base de una gran defensa colectiva y un ataque muy acertado. Finalmente, los de Carles Marco supieron controlar los tiempos y mantener la diferencia que obtuvieron desde el principio. De esta manera, los asturianos se van de vacaciones de Navidad con una victoria que los coloca en el liderato en solitario de la LEB Oro tras las derrotas de Quesos Cerrato Palencia y RETAbet.es GBC. La última vez que un equipo ovetense fue líder fue en 1988.

PRIMERA MITAD DE COLOR ASTURIANO El partido no pudo comenzar de mejor forma para el Unión Financiera Baloncesto Oviedo y es que cuando llevábamos tres minutos de partido el marcador era de 2-9 para el OCB. Manu Rodríguez se emergía como el máximo anotador del encuentro y a los cuatro minutos de partido el granadino ya sumaba nueve puntos con un excelente tiro exterior. El equipo vitoriano aprovechaba bien sus jugadores claves y liderados por Zaid Hearst y Jhonny Berhanemeskel mantenían el encuentro igualado. Sin embargo, los asturianos parecían más entonados y se fueron al término del primer cuarto trece arriba tras un triple sobre la bocina de Johan Löfberg, 13-26. El OCB demostró una gran fortaleza en la salida del segundo cuarto y es que a base de defensa, el equipo asturiano se fue a los 16 puntos de diferencia, la máxima del partido hasta el momento. Los triples espolearon al Unión Financiera Baloncesto Oviedo y el acierto que estaban demostrando era espectacular. Un nuevo triple de Johan Löfberg puso el 22-39 que forzó a Arturo Álvarez a pedir tiempo muerto. Berhanemeskel mantenía vivo a los suyos y un triple suyo a falta de 1:52 les acercaba a doce puntos, 30-42. Al descanso, 32-48 para el equipo de Carles Marco.

LAS DISTANCIAS SE AMPLIFICAN La segunda parte arrancó con la misma dinámica. Manu Rodríguez y Paul Jesperson anotaban dos triples que ponían el +20 en el marcador. El juego que estaba mostrando el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, sobre todo en defensa, estaba sacando del partido al Sáenz Horeca Araberri y es que no le terminaban de salir las cosas. Manu Rodríguez anotó de nuevo un triple y ya sumaba 15 puntos con un excelente 5/5 desde el 6.75. El partido que estaba haciendo el OCB estaba siendo para enmarcar. Al término del tercer cuarto, 47-70 para el equipo asturiano.

REACCIÓN INSUFICIENTE Entrábamos en los últimos diez minutos y el resultado parecía definitivo pero el Sáenz Horeca Araberri tiró de orgullo y de acierto y se acercaban cada vez más a los asturianos. Un triple de los vitorianos a falta de 5:30 les acercaba a quince puntos, 59-74. Fue entonces el momento clave del partido y un nuevo triple de Berhanemeskel recortaba la diferencia a nueve puntos. Aún quedaba mucho partido. Al final una nueva racha del OCB parecía decantar finalmente el partido hasta llegar al 75-86 final.

EL MVP: JOHNNY BERHANEMESKEL El jugador más valorado del Unión Financiera Baloncesto Oviedo fue Manu Rodríguez tras obtener 21 de valoración. El jugador granadino sumó 23 puntos (con un 6/7 en triples), 2 rebotes y 1 asistencia. Johnny Berhanemeskel fue el jugador más valorado del Sáenz Horeca Araberri y del total del partido con 28 (32 puntos, entre ellos 7 triples, 2 rebotes y 1 asistencia).

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Johnny Berhanemeskel (Araberri) 32 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia (28 valoración) Manu Rodríguez (Oviedo) 23 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia (21 valoración) Óscar Alvarado (Araberri) 11 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias (21 valoración)

Por Comunicación Oviedo Baloncesto

OURENSE PROVINCIA TERMAL 76-60 ACTEL FORÇA LLEIDA

Lanzamiento exterior de Dmitry Flis (Foto: Carlos Domarco)

Resumen del partido

Estadísticas

INICIO IGUALADO Por el desarrollo de la temporada, se presumía igualado este choque entre dos equipos con situación clasificatoria muy parecida. Y eso parecían presagiar los primeros minutos de partido. El partido comenzaba con un “toma y daca” entre ambos conjuntos del que los visitantes salían victoriosos con un 10-11 a los 5 minutos de juego. Fue entonces cuando los locales apretaron los dientes en defensa para empezar a poner las cosas difíciles al ataque ilerdense. La segunda mitad del primer cuarto, otorgaba al COB las primeras ventajas del partido tras un parcial de 9-2 (19-13).

COB TOMA VENTAJA En el segundo cuarto, los locales estiraban la goma llegando a ventajas cercanas de la decena de puntos. Fue entonces cuando la aparición de Leo Demetrio con 7 puntos consecutivos y un triple y dos tiros libres de Miki Feliu ponian la igualada en el marcador (25-25). Dos buenas canastas de Mitrovic volvían a otorgar ventaja a los de Gonzalo García pero los visitantes volvían a responder un parcial de 0-7 para poner el 29-32 a falta de 3 minutos para el descanso. Entonces aparecieron Kyle Hittle (especialmente motivado por la presencia de sus padres en la grada, llegados desde Texas) y Dmitry Flis para mandar el partido al descanso con 7 puntos de ventaja para los suyos tras una canasta sobre la bocina de Garrett Nevels (41-34).

LA DEFENSA La clave para la victoria del Ourense Provincia Termal en el día de ayer. Los locales maniataron a los hombres de Borja Comenge, especialmente en el segundo tiempo (en el que solo consiguieron anotar 26 puntos) como reconocía el técnico catalán en rueda de prensa. Los ourensanos cerraron la zona y secaron a hombres clave como Feliu, Papantoniou (que aún debe entrar en la dinámica del equipo) o Mbaye y solo Nevels era capaz de anotar con cierta fluidez, demasiado lastre para competir por la victoria.

FINAL DECIDIDO El inicio del último cuarto acabó con cualquier emoción que le pudiese quedar al partido. Dos detalles más de calidad de Christian Díaz, asistiendo primero para Flis y después para Mitrovic y partido resuelto con más de seis minutos por jugar (66-49). Solo Nevels evitaba que la diferencia en el marcador creciese cuando el partido estaba ya resuelto. En los últimos minutos los visitantes decidieron darle descanso a los teóricos titulares y la diferencia se quedó finalmente en los 16 puntos (76-60) que sitúan al conjunto cobista por encima del Actel Força Lleida en la clasificación aunque ambos empatados a victorias.

EL MVP: CHRISTIAN DÍAZ De nuevo gran partido del base canario que se encuentra cada vez más cómodo con el paso de las jornadas, y su equipo lo nota. Con confianza, entonado en ataque y dejando algunas asistencias de mucha calidad. Sumó 14 puntos (3/3 T2, 2/6 T3 y 2/2 TL), 3 rebotes, 4 asistencias, 4 robos y 5 faltas recibidas para 21 tantos de valoración, contribuyendo sobremanera a la victoria de su equipo.

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Christian Díaz (Ourense) 14 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias (21 valoración) Dmitry Flis (Ourense) 15 puntos, 7 rebotes, 2 tapones (17 valoración) Garrett Nevels (Lleida) 18 puntos, 5 rebotes, 2 recuperaciones (13 valoración)

Por Alejandro Gómez

CALZADOS ROBUSTA 81-76 QUESOS CERRATO PALENCIA

Carles Bravo, directo hacia el aro (Foto: Carlos Bernabé)

Resumen del partido

Estadísticas

INTENSO Como todos contra Palencia Basket, fue un partido de enorme intensidad, duro y de contactos, con 54 faltas señaladas al final y 65 tiros libres lanzados entre ambos conjuntos. Una de las claves del triunfo riojano estuvo seguramente en la capacidad para igualar la intensidad visitante toda la noche y persistir en ello, pese a devenir en una enorme penalización, con varios jugadores en problemas de faltas, entradas en bonus tempranas en todos los cuartos y, en especial, la comodidad visitante procurada desde el tiro libre: al descanso, Palencia anotaba 17 de sus 41 puntos desde el 4.60; eso sí, con una efectividad total (17/17), pero a cambio el Calzados Robusta fue desarrollando, esta vez sí, un nivel defensivo a la altura del reto y decisivo en las posesiones más calientes del final.

EQUILIBRIO De inicio con un quinteto asentado en las últimas semanas, con Galarreta y Norris en las alas añadiendo centímetros, actividad defensiva y rebote, el Calzados Robusta sostenía el empuje palentino de salida (12-10, minuto 5). Esta vez, la rotación mantenía la tensión, con la variante de Simon Birgander en el 5, influyente y productivo (acabaría con 8 puntos, 7 rebotes y ¡4! tapones en sólo 16 minutos) en ambas zonas. Enfrente estaba Urko Otegui, en versión imparable (habitual en Logroño) con 12 puntos en el primer cuarto (18-22, minuto 10). El desequilibrio de personales y entrada en bonus riojana descentraba a un Calzados Robusta que vivía sus peores momentos y paraba el partido después de una acción de Maldunas y un enorme triple de Blanch (22-30, minuto 14). El cambio comenzaba ahí: el triple de Pressley era el primero en una nefasta noche desde el 6,75 (1/10 al descanso) y aparecía Adrián Laso imparable en la batalla de la zona, gobernada por el Calzados Robusta. Al descanso, los cuatro interiores riojanos (Bonifant inédito) sumaban 26 de los 35 puntos de todo el equipo.

VUELTA DE VESTUARIOS Para ganar al líder hace falta un partido completo, y eso incluye mantener la tensión tras el descanso. Habitual momento de desconexión durante demasiadas noches, esta vez el equipo riojano se mantuvo firme: Norris y Birgander anotaban de salida y, tras la respuesta de Josep Pérez y Otegui, irrumpía al fin Bonifant y un triple de Garrido igualaba la contienda, muchos minutos después (48-48, minuto 25). El partido entraba en otra dimensión, y tras el intercambio de golpes y ventajas, todo quedaba abierto para el final (58-61).

EL DESENLACE El Calzados Robusta entraba con la máxima ambición: dos suspensiones enormes de Galarreta y Garrido daban sentido a dos buenas defensas, para hacer creer al equipo (62-61, minuto 32). Entraba en juego el mortífero Marc Blanch y respondían Norris y un Gerun inmenso (acabaría con 20 puntos y 7 rebotes), para volver a equilibrar (68-68). El ucraniano cogía el testigo con cuatro puntos consecutivos, y a continuación se lo pasaba a Bonifant, on fire en el momento decisivo: un triple del americano abría una distancia clave a sólo minuto y medio del final (75-70). Luego no fallaría tampoco desde la personal, igual que Galarreta, por medio una gran defensa y un error de Palencia en el saque de banda (79-72). El Calzados Robusta gestionaba perfecto un final comprometido y dejó la victoria en el Palacio, una noche sensacional, sobre todo en lo que transmitió el equipo y su entente con la grada.

EL MVP: VOLODYMYR GERUN El pívot ucraniano del Calzados Robusta volvió a erigirse en el principal referente del equipo en la pintura, con el añadido que supuso poder derrotar a un Palencia que llegaba al Palacio como líder de la liga. 20 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia, 1 tapón y 6 faltas recibidas para una valoración final de 27.

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Urko Otegui (Palencia) 20 puntos, 6 rebotes, 9 faltas recibidas (29 valoración) Volodymyr Gerun (Clavijo) 20 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia (27 valoración) Seger Bonifant (Clavijo) 10 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias (14 valoración)

Por Comunicación CB Clavijo

SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS 91-69 CÁCERES PATRIMONIO HUMANIDAD

Mo Soluade se deshace del marcaje de Rakocevic (Foto: CB Miraflores)

Resumen del partido

Estadísticas

30-0 INICIAL El San Pablo Inmobiliaria es el equipo más en forma de la categoría. Y lo es desde hace varias jornadas, solo que hoy ha quedado refrendado, mostrando un nivel de juego que consiguió materializar un parcial inicial de 30-0. Eso fue prácticamente el partido, aunque el San Pablo Inmobiliaria tuvo que trabajar para mantener la diferencia, que puede ser un factor diferencial en caso de un hipotético empate, tras la finalizar la primera vuelta la próxima jornada. El partido no pudo comenzar mejor para los intereses de un San Pablo Inmobiliaria que afrontaba el último partido del 2016 en El Plantío. Los burgaleses atacaron con una fluidez pocas veces vista, a la vez que trabajan en defensa a un gran nivel. Esto se tradujo en un parcial inicial de 9-0 que exigió una reacción de Ñete Bohigas, técnico de Cáceres Patrimonio de la Humanidad. De nada sirvió, el nivel de los burgaleses estaba siendo imponente. Tanto fue así, que la racha continuó hasta el 30-0 en un arranque de partido pocas veces visto. Fueron necesarios ocho minutos y medio para ver la primera canasta de los extremeños, que fue, incluso, aplaudida por la afición azul. De esta forma terminó un primer cuarto del conjunto local impresionante (30-4).

PARTIDO SIN HISTORIA Más de lo mismo en el segundo periodo. Cáceres Patrimonio de la Humanidad parecía que no había bajado del autobús. Los burgaleses, en estado de gracia estaban imparables. Percy Gibson fue uno de los artífices de que el San Pablo Inmobiliaria creciese en el marcador (38-9). Mientras, Cáceres, el equipo con más porcentaje de acierto desde la línea de 6,75 de toda la liga, se lo jugó todo a recortar la enorme desventaja desde larga distancia. Sin embargo, los extremeños no eran el equipo de otras noches y siguieron errando (45-9). Sin embargo, a partir de entonces hubo un punto de inflexión y Cáceres Patrimonio de la Humanidad estuvo, por primera vez en todo el partido, mejor que el conjunto local, anotando un parcial de 10-17 para irse al descanso aún muy lejos (55-26).

MÍNIMA REACCIÓN No todo iba a ser tan fácil. El San Pablo Inmobiliaria acusó el esfuerzo de Cáceres Patrimonio de la Humanidad en el inicio del tercer periodo. Como ocurriese en la segunda mitad del segundo periodo, los de Ñete Bohigas estaban más acertados y lo demostraron con un parcial de 4-10 que llevó a ‘Epi’ a parar el partido (59-36). Al menos, el tiempo muerto sirvió para compensar las fuerzas y cerrar el tercer periodo con un casi definitivo marcador de 70-51.

EN LA LUCHA POR LA COPA El último periodo pudo convertirse en un mero trámite, pero el equipo de Ñete Bohigas siguió apretando en busca de acariciar alguna opción de acercarse en el marcador. Este esfuerzo extremeño obligó a los burgaleses a mantener la tensión hasta el final, precisamente porque la diferencia de basketaverage puede ser clave, a la hora de decidir qué equipos jugarán la Copa Princesa. La próxima jornada será clave para determinar los dos primeros clasificados de la primera vuelta. El partido de los burgaleses se jugará el viernes 30 de diciembre a las 21.00 horas ante Quesos Cerrato Palencia, rival directo por el mismo objetivo, en el pabellón Marta Domínguez.

EL MVP: MO SOLUADE En una gran actuación global, con muchos jugadores destacando pero ninguno de ellos sobremanera, el británico Mo Soluade terminó siendo el jugador más valorado con 21 créditos al anotar todo lo que lanzó en apenas 19 minutos sobre la pista. 11 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias para el base.

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Mo Soluade (Burgos) 11 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias (21 valoración) Goran Huskic (Burgos) 12 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias (20 valoración) Nikola Rakocevic (Cáceres) 16 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias (18 valoración)

Por Comunicación CB Miraflores

