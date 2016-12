Oviedo y Burgos disputarán la Copa Princesa en Pumarín

Cafés Candelas Breogán triunfa en el derbi do Miño

Calzados Robusta, con su triunfo en Lleida, toma aire en una zona baja en la que siguen anclados Huesca, Marín y Barça B

Terminó la primera vuelta de la LEB Oro y ya conocemos los dos equipos que disputarán a finales de enero la Final de la Copa Princesa: Unión Financiera Oviedo y San Pablo Inmobiliaria Burgos.

DERBIS Una vez conocida la victoria del Unión Financiera Oviedo ante el FC Barcelona B, que le permitiría ser anfitrión de la Copa en calidad de campeón de invierno, todas las miradas se centraban en el derbi castellano que debía dilucidar la segunda plaza en juego. Quesos Cerrato Palencia, el actual campeón de la Copa Princesa, partía como favorito por su condición de local pero sobre la pista del Marta Domínguez terminó existiendo un único equipo y no fue precisamente el morado. En una apabullante segunda mitad, los de Diego Epifanio pasaron por encima de los palentinos y se clasificaron brillantemente para luchar por el mencionado título con una racha victoriosa que ya asciende a los siete partidos. La jornada tenía otro derbi muy interesante, el derbi do Miño, que se llevó el Cafés Candelas Breogán ante el Ourense Provincia Termal. Un disputado encuentro que recordó los duelos por el ascenso que ambos vivieron hace apenas dos campañas.

PREDOMINIO LOCAL Las victorias locales han predominado en una jornada en la que, eso sí, los dos únicos triunfos visitantes han sido de lo más contundentes, el ya mencionado de Burgos en Palencia y el del Calzados Robusta en un Barris Nord de Lleida donde se encontraron como pez en el agua. Los riojanos no dieron ninguna opción a un Actel Força Lleida desorientado, que cuajó su peor actuación del curso ante su gente. El factor cancha sí fue decisivo en choques como el Prat-Araberri, que se decidió en una emocionante prórroga, o el Melilla-Coruña. Cabe destacar que RETAbet.es GBC hizo holgadamente los deberes frente a un Marín Peixegalego que sigue en caída libre, pero no le alcanzó para meterse en la Copa Princesa.

CÁCERES PATRIMONIO HUMANIDAD 73-57 MAGIA HUESCA QUESOS CERRATO PALENCIA 65-93 SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS ACTEL FORÇA LLEIDA 56-80 CALZADOS ROBUSTA CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 87-74 OURENSE PROVINCIA TERMAL UNIÓN FINANCIERA OVIEDO 80-60 FC BARCELONA LASSA B CB PRAT 106-100 SÁENZ HORECA ARABERRI TAU CASTELLÓ 86-77 PALMA AIR EUROPA RETABET.ES GBC 83-64 MARÍN PEIXEGALEGO CLUB MELILLA BALONCESTO 63-55 LEYMA CORUÑA

ASÍ FUE LA JORNADA

CÁCERES PATRIMONIO HUMANIDAD 73-57 MAGIA HUESCA

Jose Antonio Marco en acción (Foto: Antonio Martín)

Resumen del partido

Estadísticas

PRIMER PERIODO IGUALADO Comenzaba el encuentro con un 6-0 de parcial que parecía marcar el partido. No se vino abajo el conjunto de Sergio Jiménez y un parcial de 0-5 dejaba las cosas en un 8-7 que sería la pista del desarrollo del choque, regido por la igualdad. Magia se colocaba delante a falta de 2:20 con una canasta de Lafuente y la ventaja se aumentaría, aunque de manera exigua, llegándose al final del primer cuarto con 16-19 para los oscenses.

NO SE ROMPE EL PARTIDO El segundo período fue el más igualado, con un parcial de 15-15. Bulic fue el más inspirado con 13 puntos en estos 20 minutos, mientras que por parte extremeña Riauka sostenía al equipo con su buen juego y sus 8 puntos anotados. Magia Huesca jugó un buen baloncesto y aplicó una buena defensa, pero en ataque faltó el acierto necesario para obtener más diferencia que los tres puntos con los que llegó al intermedio (31-34)

CÁCERES DOMINA DESDE EL PERÍMETRO El tercer cuarto, de poca anotación hasta los instantes finales, fue claramente de los de Ñete Bohigas, que sacaron a relucir su arma más poderosa: el tiro triple. Cuatro lanzamientos de tres anotados que acumularon 12 de los 18 puntos que los locales convirtieron, mientras que Magia quedaba en 7. La diferencia, pues, fue de 8 al final de este tercer parcial (49-41).

LOS LOCALES SENTENCIAN Tocaba remar en la salida del último cuarto y los altoaragoneses se acercaron hasta el 52-46 con una canasta de Pablo Pérez, pero entonces el equipo se estancó y se produjo un parcial de 13-2 que dejó el partido prácticamente sentenciado. No dejó de intentarlo el conjunto peñista pero los cacereños supieron mantener esta cómoda renta para obtener su octava victoria, dejando a Magia Huesca con cuatro en el final de la primera vuelta.

Cáceres P. Humanidad vs Magia Huesca (73-57)

Ñete Bohigas (Cáceres P. H): Ver vídeo

Sergio Jiménez (Magia Huesca): Ver vídeo

Jorge García / Dpto. Prensa Cáceres Basket

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Mirza Bulic (Huesca) 15 puntos, 5 rebotes, 6 faltas recibidas (21 valoración) Jose Antonio Marco (Cáceres) 9 puntos, 6 asistencias, 3 faltas recibidas (17 valoración) Aleksandar Marcius (Cáceres) 7 puntos, 9 rebotes, 5 faltas recibidas (14 valoración)

Por Comunicación CB Peñas Huesca

QUESOS CERRATO PALENCIA 65-93 SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS

Josep Pérez con el balón (Foto Estefanía Medina)

Resumen del partido

Estadísticas

UN GRAN PARTIDO LLEVA AL BURGOS A LA COPA PRINCESA Un partido con mucha emoción, y no sólo porque sea el derbi de la comunidad, uno de los partidos más deseados por ambas aficiones todas las temporadas, sino que este año se le añadía el aliciente de que el ganador del derbi sería quien disputase frente a Oviedo la final de la Copa Princesa 2017. Los hombres de Diego Epifanio salieron a por todas, a pesar de que en teoría el Palencia era favorito y jugaba en casa. Una segunda parte impresionante de los burgaleses hizo que se impusieran por 28 puntos al final del partido.

UN MAL QUESOS CERRATO Hasta el descanso el partido parecía igualado y capaz de decantarse para cualquiera de los dos lados, pero el conjunto palentino no tenía su día. Con tan sólo 6 de 27 en tiros de tres, un juego poco fluido en la pintura y una defensa poco acertada, el Palencia hizo méritos para no llevarse el encuentro decisivo de esta primera vuelta y colocarse quinto en la tabla.

UNA DEFENSA EN ZONA LETAL San Pablo Inmobiliaria quería ganar y lo demostró a lo largo de todo el partido tanto en el ataque como en la defensa. Los visitantes realizaron una defensa en zona excepcional durante gran parte del partido a la que el Quesos Cerrato no supo meterle mano. Los hombres de Sergio García no fueron capaces de encontrar los huecos y eso fue uno de los puntos determinantes del encuentro.

ALEJANDRO LÓPEZ Y EDUARDO MARTÍNEZ, LOS NOMBRES PROPIOS A pesar de no ser los MVP del encuentro, ambos jugadores han sido decisivos en la victoria de su equipo. Un equipo en el que no nos podemos quedar sólo con un jugador para el encuentro de hoy. Hasta 5 de los hombres del San Pablo Inmobiliaria han logrado superar los 10 puntos en el encuentro, una muestra más de la intensidad que ha tenido el derbi.

EL MVP: URKO OTEGUI Lo ha vuelto a hacer. A pesar de que el partido del Quesos Cerrato fuese para olvidar, su capitán ha llevado la batuta del encuentro. Pero claro, un sólo músico no puede hacer funcionar una orquesta. Urko vuelve a ser MVP para cerrar esta primera vuelta con cifras a las que ya tiene malacostumbrados a los palentinos: 23 de valoración; 18 puntos, 9 rebotes.

Quesos Cerrato Palencia vs San Pablo Burgos (65-93)

Sergio García (Quesos Cerrato): Escuchar audio

Diego Epifanio (San Pablo Burgos): Escuchar audio

Estefanía Medina / Dpto. Prensa P.Basket

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Urko Otegui (Palencia) 18 puntos, 9 rebotes, 5 faltas recibidas (23 valoración) Álex López (Burgos) 16 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias (22 valoración) Edu Martínez (Burgos) 19 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias (22 valoración)

Por Sara Sánchez

ACTEL FORÇA LLEIDA 56-80 CALZADOS ROBUSTA

Nondas Papantoniou con el balón (Foto Santiago & Enjuanes)

Resumen del partido

Estadísticas

LLEIDA SIEMPRE A REMOLQUE Pese al 4-0 inicial comandado por Demetrio y Mbaye, el Calzados Robusta obtuvo muy pronto la manija del partido (6-7) y ya no la dejaría escapar en ningún momento. Se notó la confianza con la que afrontaban el choque los riojanos tras derrotar al Palencia en la pasada jornada. Especialmente a la hora de armar el brazo desde más allá del arco, pues ofrecieron un brutal percentaje en triples durante los primeros compases que desarboró a los ilerdenses. Y, aún así, el primer cuarto (18-22) habría terminado muy igualado de no ser por una bandeja que, completamente solo bajo el aro, Marc Martí falló incomprensiblemente.

EL SEGUNDO CUARTO DECIDIÓ El partido quedó prácticamente resuelto al descanso tras un segundo periodo que fue, de largo, el peor que ha disputado este curso el conjunto de Comenge ante su público. El parcial (9-20) habla por si solo de la superioridad riojana, tanto en ataque como en defensa. Bajo la batuta de Alberto Martín, el Calzados Robusta jugó grandes minutos y se distanció fácilmente con el acierto exterior de Pressley, Galarreta o el propio Martín. También con el acierto interior de Adrián Laso, que dejó muestras de su buenos movimientos en el poste. No fue necesaria la aparición de Gerun en su regreso al Barris Nord, y es que a Lleida no le salió nada de nada. Porcentajes paupérrimos tanto en tiros de dos como de tres. De estos últimos, de hecho, apenas convirtió uno en toda la primera mitad.

SEGUNDA MITAD SIN HISTORIA Una canasta de Nevels y un tapón de Mbaye permitían a los locales irse al descanso con una mínima esperanza que se acrecentaba aún más con la canasta inicial de Rubín de Celis en el tercer acto para ponerse a trece puntos. Sin embargo, no fue más que un leve espejismo. Galarreta clavó un triple tras rebote ofensivo de los que hacen daño y Gerun encadenó sus primeros seis puntos para distanciar de nuevo a los suyos por encima de los veinte tantos. Partido resuelto y muchos minutos "de la basura" por delante. Calzados Robusta los aprovechó para divertirse, salvo unos minutos de bloqueo ofensivo en el último cuarto, y Força Lleida para sufrir, siendo Juampi Sutina el único que logró anotar con una mínima regularidad.

LOS PORCENTAJES La diferencia de acierto entre uno y otro equipo fue evidente desde todas las distancias, por lo que es fácil explicar lo abultado del resultado final (56-80). El Actel Força Lleida no alcanzó ni el 40% en tiros de dos, estuvo discretísimo desde el triple (4/13 anotando los tres últimos ya en los minutos en que el choque estaba más que sentenciado) y falló hasta 12 tiros libres, firmando un 54% desde la línea de castigo con el que es imposible competir. Sobre todo si el rival acredita un 59% en T2, un 46% en T3 y un 78% en TL. El triple fue la gran arma de los visitantes frente un rival que, ahí mismo, encontró su cruz.

EL MVP: BRYCE PRESSLEY El último en llegar a las filas del Calzados Robusta volvió a demostrar que su contratación ha sido todo un acierto. El norteamericano fue el hombre más inspirado del partido desde el inicio y terminó siendo junto a Ruiz de Galarreta el máximo anotador riojano. Sus 15 puntos (2/3 T2 y 3/4 T3) los adornó con nada más y nada menos que 7 rebotes, además de 1 asistencia y 3 recuperaciones, lo que se tradujo en ser el MVP del partido con una valoración de 22. Imparable.

Actel Força Lleida vs Calzados Robusta (56-80)

Borja Comenge (Actel Força Lleida): Escuchar audio

Antonio Pérez Cainzos (Calzados Robusta): Escuchar audio

Oliver Rosell / Dpto. Prensa Força Lleida

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Bryce Pressley (Clavijo) 15 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia (22 valoración) Adrián Laso (Clavijo) 9 puntos, 5 rebotes, 5 faltas recibidas (15 valoración) Juampi Sutina (Lleida) 13 puntos, 1 rebotes, 6 faltas recibidas (15 valoración)

Por Marc Retamero

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 87-74 OURENSE PROVINCIA TERMAL

Fran Guerra con el balón

Estadísticas

El Breogán se llevó el emocionante derbi do Miño disputado ayer en Lugo (87-74), que se mantuvo en rentas cortas hasta el último cuarto y dejó a los más de 3.000 aficionados presentes en el Pazo Universitario de Lugo, 200 de ellos ourensanos, un excelente sabor de boca.



Un partido, que como se preveía, se convirtió en una exhibición ofensiva, especialmente en los dos primerso cuartos. Casi sin fallo, el primer acto se disipó en medio de los puntos de Salva Arco y un motivado Nemanja Mitrovic.



Siempre en pequeñas ventajas, los primeros minutos fueron para los locales. Empujados por su afición, los chicos de Natxo Lezcano fueron capaces de abrir una pequeña brecha de cuatro puntos mediado el periodo tras un triple de Rafa Huertas (13-9).

Sin embargo, un parcial de 0-5 encabezado por la conexión canaria formada por un mermado fisicamente Christian Díaz y Fran Guerra (con un triple) dieron la vuelta al marcador (15-16).



La entrada en el campo del danés Gilling y un error defensivo de Martín Rodríguez que hizo que 'Lobito' Fernández fuese a línea de tiros libres para lanzar en tres ocasiones dieron aire al Breo, que por momentos parecía perder el ritmo del juego en un mar de anotación.



Un triple de Mitrovic nada más comenzar el segundo periodo marcó el inicio de los mejores minutos del COB. Con Wright campando a sus anchas (6 puntos consecutivos) el conjunto lucense sobrevivió gracias a acciones aisladas de Aaron Geramipoor (29-33).



Un tiempo del Breogán cuando faltaban casi siete minutos para el descanso enfrió al COB, que comenzó a caer en errores poco propios de este equipo y permitió revivir a su rival, llegando al ecuador del encuentro con empate a 43-43.

El paso por vestuarios decantó la balanza. Un parcial de 7-0 tras el triple inicial de Flis fue el primer indicativo de lo que sería el resto del encuentro. Más cómodo sobre la cancha, el equipo de Natxo Lezcano comenzó a dominar el partido y solo las tres faltas consecutivas de Stainbrook permitieron seguir con vida hasta mitad del tercer acto a un combativo COB.



A partir de ese momento y con 52-52 en el marcador, Lobito Fernández tomó el mando del juego y se abrió la brecha.Del 60-55 de final de los terceros diez minutos se pasó en un abrir y cerrar de ojos a 64-55, favorecido medida por dos errores consecutivos ourensanos.



Tras un encontronazo entre Cruz y Wright que no fue a mayores que una técnica para cada uno, el partido siguió el mismo guión. Muchas ganas del COB y mejor resolución del Breogán, que aún tuvo que sudar para rematar el encuentro, tras dos triples seguidos obra de Flis y Kapelan (74-68).



Último tiempo muerto de Lezcano y 'Lobito' sentenció. Tres buenas acciones salidas de sus manos, bien acompañadas por Franch y Geramipoor cerraron un partido que permitió a los aficioanados del Breogán comenzar a celebrar antes de tiempo. El primer asalto del gran derbi gallego, para Lugo.

Cafés Candelas Breogán vs Ourense P. Termal (87-74)

Natxo Lezkano (Cafés Candelas): Escuchar audio / Ver vídeo

Gonzalo García de Bitoria (COB): Escuchar audio

Marcos Fernández / Dpto. Prensa CB Breogán

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Nemanja Mitrovic (Ourense) 17 puntos, 3 asistencias, 4 faltas recibidas (19 valoración) Dmitry Flis (Ourense) 13 puntos, 3 rebotes, 3 recuperaciones (17 valoración) Juan M. Fernández (Breogán) 17 puntos, 5 faltas recibidas (16 valoración)

Por La Región

UNIÓN FINANCIERA OVIEDO 80-60 FC BARCELONA LASSA B

Dani Pérez, defendido por Víctor Sada (Foto Hugo Álvarez)

Resumen del partido

Estadísticas

FLUIDEZ Y FRÍAS DEFENSAS En el primer cuarto. Con un extraordinario Trías que se fue hasta los 8 puntos y 5 rebotes en este periodo, el Barça B fue capaz de mantenerse en el partido, cargando muy bien el rebote y acertando en el interior también a través del brasileño Sena. Por los locales Salvó y Loffberg respondían con buenas penetraciones mientras que Dos Anjos lo hacía en la pintura para un resultado de 21-21 que dejaba un buen sabor de boca en el espectador neutral.

PESADILLA DESDE EL 6.75 Durante toda la primera parte los dos equipos se encontraron negados de cara al aro desde la larga distancia. Si bien al equipo filial no les es demasiado ajena esta falta de acierto (de hecho son el peor equipo en esta estadística), si parecía más extraño en el equipo local, puesto que venía de lograr un excelso 60 % en su último partido en Vitoria. Tan sólo Salvó y Nedovic consiguieron encontrar la red desde la línea de tres, en una primera parte que terminaba con un 1/9 para los locales y un 1/8 para los visitantes. Pese a todo este desacierto, los ovetenses lograron mantener una buena defensa que les permitía llegar al descanso con una renta de 6 puntos (36-30).

CUANDO LLEGÓ EL ACIERTO, LLEGARON LAS DIFERENCIAS No podía pasar mucho tiempo sin que los asturianos terminaran de encontrar el acierto desde fuera y nada más comenzar la segunda parte se vió que aquello sería diferente. Jesperson abrió la veda que después emularía Manu Rodríguez con otros dos triples para ampliar la distancia hasta los 11 puntos a falta de 2 min. para la conclusión del tercer periodo (52-41). Ya en el último cuarto fueron Loffberg, Dani Pérez y de nuevo Rodríguez con otros dos lanzamientos quienes terminarían por cerrar la fiesta en un Pabellón de Pumarín que celebraba a lo grande su octava victoria de local esta temporada y, lo que es más importante, su primera clasificación y además como anfitrión para la disputa de la Copa Princesa.

TIRANDO LA PUERTA ABAJO Esa es de nuevo la sensación que dejó el joven jugador local, todavía junior, Alonso Meana. En su tercer partido consecutivo con tiempo de juego, de nuevo el chaval volvió a demostrar un desparpajo sin igual, sin inmutarse ante la defensa a toda pista del equipo rival, sin querer desprenderse del balón hasta haber encontrado el mejor pase, con rapidez en defensa para no permitir anotar a un jugador del talento de Figueras y calidad para jugarse un triple sobre la bocina que hacía que la fiesta fuese completa. Todo ello en menos de un minuto, en un partido en el que los jóvenes señalados para destacar estaban en el equipo rival, volvió a aparecer un base de futuro y ya presente para el equipo carbayón, que de no mediar las enormes opciones de Copa con las que contaba el club, con final feliz, se hubiese convertido por derecho propio en el suplente de Dani Pérez mientras Fabio Santana siguiera convaleciente.

EL MVP: JORDI TRÍAS En un partido sin actuaciones individuales espectaculares, Trías volvió a mostrarse como un jugador determinante pese a su edad. Más acertado en la primera parte que en la segunda (terminó con 12 puntos), no paró de rebotear en los dos aros sin piedad durante todo el encuentro para terminar con una de las mejores marcas reboteadoras de la temporada (16 capturas con 6 de ellas ofensivas). 2 asistencias desde el poste bajo marca de la casa terminaron por cerrar su más que notable estadística. 18 de valoración para él.

Unión Financiera vs FC Barcelona Lassa (80-60)

Carles Marco (Unión Financiera): Escuchar audio

Jaume Comas (FC Barcelona Lassa): Escuchar audio

Cristina Romero / Dpto. Prensa OCB

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Jordi Trias (Barcelona) 12 puntos, 16 rebotes, 2 asistencias (18 valoración) Dani Pérez (Oviedo) 10 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias (16 valoración) Manu Rodríguez (Oviedo) 16 puntos, 1 rebote, 1 asistencia (14 valoración)

Por Juan Carlos Iglesias

CB PRAT 106-100 SÁENZ HORECA ARABERRI

Araberri cayó en la prórroga ante CB Prat

Estadísticas

El Sáenz Horeca Araberri cae en el último partido del año y de la primera vuelta 106-100 ante el CB Prat en un encuentro donde una vez más, los jugadores de Arturo Álvarez, fieles a su estilo, no bajaron los brazos en ningún momento y pese a ir por detrás en el marcador lograron remontar e igualar el luminoso a 92 puntos y con ese resultado se fueron a la prórroga. Finalmente el partido terminó con victoria para el equipo local y los jugadores araberristas terminan el año con un balance de 10 victorias y 7 derrotas, octavos en la clasificación, a 3 victorias del primer clasificado, el Oviedo, y a dos del segundo y el tercero, Burgos y Gipuzkoa Basket respectivamente. Destacar la actuación de Zaid Hearst con 38 de valoración 32 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias; de Óscar Alvarado, con 20 de valoración, 7 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias y de Berhanemeskel con 20 de valoración, 23 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias.



Ha sido un partido con mucha alternancia en el marcador, con el Sáenz Horeca Araberri dominando en el primer tiempo, dominando el juego en ataque y con una buena defensa logrando equilibrar el tanteo. En el segundo cuarto con un buen final para el equipo alavés con la ventaja en el marcador de 8 puntos pero el equipo local logró ponerse a un punto con gran acierto desde el perímetro (43-44). Tras la reanudación, el choque estuvo marcado por la alternancia. Con el equipo catalán con mucho ímpetu dominando y alejándose en el luminoso hasta 12 puntos faltando 4 minutos y un Sáenz Horeca luchando hasta el último segundo, igualando el resultado a 92 puntos y forzando la prórroga a 5 segundos para que terminase el encuentro. Ya en la prórroga, el equipo sin gasolina y con Iván García eliminado por faltas, no pudieron llevarse la victoria que se quedó en la cancha del equipo de Roberto Sánchez. El juego interior del CB Prat, acompañado del acierto en los tiros desde la línea de 3 puntos, fue clave para el filial verdinegro. El equipo dirigido por Arturo Álvarez una vez más lo dejó todo sobre la cancha pero no pudieron llevarse una victoria en una pista muy complicada.



“Con 10 victorias y 7 derrotas, creo que es una nota de notable alto para un equipo recién ascendido, empezando la pretemporada el último, y con la plantilla corta que estamos teniendo. Como entrenador estoy muy satisfecho del número de victorias y derrotas que tenemos, estamos en puestos de play off, en la octava posición y como les he dicho a mis jugadores, hasta que no se consigan las 12 ó 13 victorias necesarias para tener una permanencia virtual tendremos que seguir haciendo un sobre esfuerzo total. La Liga es muy dura, en todas las pistas cuesta mucho ganar y Sáenz Horeca Araberri tiene que seguir con estas señas de identidad de ganando o perdiendo dejándonos la piel y la valoración de la primera vuelta es muy positiva”, analizaba Arturo Álvarez tras concluir el último partido del año y de la primera vuelta.

CB Prat vs Sáenz-Horeca Araberri (106-100)

Arturo Álvarez (Sáenz-Horeca): Leer texto

Leire Arberas / Dpto. Prensa Araberri BC

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Pepe Ortega (CB Prat) 24 puntos, 8 rebotes, 8 faltas recibidas (38 valoración) Zaid Hearst (Araberri) 32 puntos, 9 rebotes, 5 recuperaciones (37 valoración) Xavi Forcada (CB Prat) 15 puntos, 9 asistencias, 6 recuperaciones (25 valoración)

Por Comunicación Araberri

TAU CASTELLÓ 86-77 PALMA AIR EUROPA

Tau Castelló se impuso a Palma Air Europa (Foto Pascual Cándido)

Estadísticas

DOMINIO LOCAL Frío primer inicio de primer periodo en Castellón, donde el Palma Air Europa salía con pocas ideas en ataque y el TAU Castellón aprovechaba para escaparse desde el inicio con un favorable parcial de 16 a 9 en la primera mitad de periodo. El conjunto mallorquín empezaba a entonarse en ataque, pero los valencianos siempre respondían logrando mantenerse por delante al final de los primeros diez minutos con un resultado de 24 a 18.

PALMA INTENTA REMONTAR Empezaba el segundo periodo y los de Xavi Sastre reaccionaban para acercarse peligrosamente en el marcador gracias a una mejora defensiva y a una buena fluidez en ataque. Rápidamente el conjunto local apretó fuerte para reaccionar e imponer de nuevo un parcial que les distanciaba en el marcador (37 a 28) llevando a Xavi Sastre a pedir tiempo muerto a falta de 4:11 para el descanso.

Palma intentaba reaccionar, pero Castellón se mostraba muy sólido en defensa y acertado en ataque, llevando los locales a a ampliar su ventaja al descanso con un triple sobre la bocina hasta los 12 puntos (50 38).

BIVIÀ LIDERA LA REMONTADA VISITANTE Segunda mitad en marcha y Carles Bivià sacaba el rifle de francotirador para anotar dos triples que recortaban la diferencia a 7 puntos (58-51) en los primeros minutos de cuarto llevando a Toni Ten a pedir tiempo muerto. El buen momento mallorquín continuaba con transiciones rápidas en ataque y una defensa que secaba el acierto local empatando el partido a 58 a falta de 4 minutos del tercer cuarto.

El partido se encontraba muy igualado entrando en un intercambio de canastas del que acababa beneficiado el Tau Castelló cerrando el tercer cuarto con un favorable 70 a 65.

TAU DEFINIÓ MEJOR Últimos diez minutos de partido y las cosas no empezaban bien para el Palma en el último cuarto, Castellón apretaba fuerte y ampliaba su ventaja a 8 puntos en los primeros 4 minutos de cuarto. Ben Mockford anotaba de tres para poner un ajustado 77 a 74 a falta de 4:30 para el final dando emoción al encuentro.

En los minutos finales del partido, el conjunto local jugó mejor sus cartas y terminó distanciándose en el marcador para no dar opción al Palma Air Europa y llevarse el partido por un resultado de 86 a 77.

TAU Castelló vs Palma Air Europa (86-77)

Toni Ten (TAU Castelló): Escuchar audio

Xavi Sastre (Palma Air Europa): Escuchar audio

Saúl Viciano / Dpto. Prensa Amics

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Roger Fornas (Palma) 20 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias (25 valoración) Borja Arévalo (Castelló) 9 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias (17 valoración) Mikel Uriz (Palma) 6 puntos, 9 asistencias, 2 recuperaciones (16 valoración)

Por Comunicación Bahía San Agustín

RETABET.ES GBC 83-64 MARÍN PEIXEGALEGO

Joan Pardina con el balón (Foto Karlos Aginaga - Gipuzkoa Sport)

Estadísticas

Cómoda victoria local: De principio a fin y sin verla peligrar en ningún momento, el RETAbet.es GBC puso la directa hacia una nueva victoria para cerrar el año. El acierto desde la larga distancia (12) fue una de las claves del partido y de nada sirvió el maquillaje del resultado por parte del Marín Peixegalego en los últimos 3 minutos cuando la ventaja superó la treintena.

Lesión de Andrés Miso: Nada más arrancar el segundo cuarto, Miso encaró el aro en un contraataque y encestó un gran 2+1, pero el golpe que sufrió en la caída le impidió seguir jugando. Con 10 puntos de ventaja para el GBC y sin uno de sus principales referentes en la pista, los visitantes empezaron a ver el choque muy cuesta arriba.

La diferencia de acierto en el triple: Los locales, con un 12/29 (41%), tuvieron en Carlson, Lasa y Pardina a sus jugadores más peligrosos desde la larga distancia con 3 aciertos cada uno. Por su parte, el conjunto gallego se quedó en un pobre 3/18 (17%) con 2 triples de José Simeón y uno de Marc Bauza.

Fuera de la Copa: Las opciones de que el GBC se clasificara para la Copa Princesa por dependencia propia eran muy remotas y no se dieron los resultados necesarios para terminar la primera vuelta entre los dos primeros clasificados. La victoria del Unión Financiera Oviedo sobre el FC Barcelona Lassa B complicó las opciones de los de Porfi Fisac, que se ven relegados al tercer puesto debido al average (+76) respecto al San Pablo Inmobiliaria Burgos (+130).

MVP: Joan Pardina. El alero catalán sigue rindiendo a gran nivel en San Sebastián. Acertado de cara al aro, voluntarioso en el rebote y activo en defensa, es una pieza clave en los esquemas del Gipuzkoa Basket. En el encuentro ante Marín sumó 15 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 1 tapón para un total de 22 créditos de valoración.

RETAbet.es GBC vs Marín Peixegalego (83-64)

Porfirio Fisac (RETABET.es GBC): Escuchar audio

Javi Llorente (Marín Peixegalego): Escuchar audio

Cristina Sarasola / Dpto. Prensa GBC

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Tim Derksen (Marín) 21 puntos, 5 rebotes, 7 faltas recibidas (24 valoración) Joan Pardina (GBC) 15 puntos, 5 rebotes, 3/4 triples (22 valoración) Mike Carlson (GBC) 19 puntos, 5 rebotes, 4 recuperaciones (21 valoración)

Por Irlentz Quiñones

CLUB MELILLA BALONCESTO 63-55 LEYMA CORUÑA





Olmos intenta la canasta (Foto Nuria Rioja)

Estadísticas

CON EL TURRON: Partido feo, trabado y con muchos fallos el vivido entre el Melilla Baloncesto y el Leyma Básquet Coruña. Por momentos, parecía como si fuese más un partido de pretemporada debido al poco ritmo que tenía el encuentro. Solo el último cuarto dio la sensación de ser un partido entre dos equipos que luchan por estar lo más arriba posible en la clasificación. Entre los dos registraron 33 pérdidas y paupérrimos porcentajes de tiro que no alcanzaron el 40 por ciento en ninguno de los dos casos. El marcador final (63-55) deja bien claro el poco espectáculo que se vio en el pabellón Javier Imbroda.

EMPANADA GALLEGA: Dentro del tono bastante gris del encuentro, el partido del conjunto gallego fue especialmente malo, a pesar de perder solo de 8 puntos. En el cómputo de valoración, los de Tito Díaz alcanzaron los 31 créditos, poco más que el mejor del partido, Oliver Arteaga, que llegó hasta los 22. Partido para olvidar para los gallegos que sufren un severo tropiezo de cara a sus aspiraciones de seguir en el furgón de arriba. Son muchos los aspectos que explican la derrota de los gallegos, que nunca estuvieron por delante en el marcador. 18 pérdidas o el 36% de acierto en tiros de campo son algunos de los motivos. Especialmente negro fue el partido de Sergio Olmos, que acabó el encuentro con -8 de valoración.

VELOCIDAD. Era lo que hacía falta en un partido áspero para un buen paladar baloncestístico. Solo en los primeros minutos y en el último cuarto se asomaba algo de este aspecto y siempre por parte del Melilla Baloncesto. En cuanto los de Alejandro Alcoba impusieron una marcha más lograron ponerse hasta 11 puntos arriba. No obstante, cuando el cuadro gallego era el que imprimía un juego más veloz lograba acortar distancias.

MÁS RITMO MELILLENSE. El último cuarto fue el único en el que se vio un ritmo más intenso por parto de los dos equipos. Merced a esto, el ritmo de anotación subió al tiempo que el Coruña se fue acercando poco a poco en el marcador. Sin embargo, la dirección de Pedro Rivero y la intensidad defensiva de Alfredo Ott, que acabó con 4 robos, más la presencia de Arteaga pusieron los condimentos necesarios para amarrar una victoria muy importante para el Melilla Baloncesto y que reafirma su buen estado de forma.

EL MVP: OLIVER ARTEAGA. El pívot tinerfeño volvió a ser el mejor de los melillenses con un nuevo doble-doble (16 puntos y 11 rebotes) mostrándose muy superior tanto a Sergio Olmos como Gediminas Zyla o Tautvydas Sabonis. El center del Melilla Baloncesto evidenció una vez más que es la piedra angular del proyecto de Alejandro Alcoba con sus juegos al poste o sus balones doblados para el perímetro melillense. El único borrón que manchó su estadística fueron los 6 balones perdidos que registró. Melilla Baloncesto vs Leyma Coruña (63-55)

Alejandro Alcoba (Melilla Bto): Escuchar audio / Ver vídeo

Tito Díaz (Leyma Coruña): Escuchar audio / Ver vídeo

Manu Gavilá / Dpto. Prensa Melilla Bto.

LOS MEJORES DEL PARTIDO JUGADOR NÚMEROS Oliver Arteaga (Melilla) 16 puntos, 11 rebotes, 5 faltas recibidas (22 valoración) Dago Peña (Coruña) 11 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias (13 valoración) Alfredo Ott (Melilla) 10 puntos, 3 rebotes, 4 recuperaciones (12 valoración)

Por Francisco Daniel Sola Molina

CLASIFICACIÓN POS EQUIPO PG PP AVG 1 Unión Financiera Oviedo 13 4 +64 2 San Pablo Inmobiliaria Burgos 12 5 +130 3 RETAbet.es GBC 12 5 +76 4 Cafés Candelas Breogán 11 6 +138 5 Quesos Cerrato Palencia 11 6 +47 6 Leyma Coruña 10 7 +41 7 Ourense Provincia Termal 10 7 +38 8 Sáenz Horeca Araberri 10 7 +21 9 Actel Força Lleida 10 7 +16 10 Club Melilla Baloncesto 9 8 +32 11 Palma Air Europa 8 9 +23 12 TAU Castelló 8 9 -3 13 Cáceres Patrimonio Humanidad 8 9 -113 14 CB Prat 7 10 -26 15 Calzados Robusta 5 12 -89 16 Magia Huesca 4 13 -103 17 Marín Peixegalego 3 14 -177 18 FC Barcelona Lassa B 2 15 -115

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J17 Base

Xavi Forcada (CB Prat)

15 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias (25 valoración) 15 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias (25 valoración) Escolta

Tim Derksen (Marín Peixegalego)

21 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias (24 valoración) Alero

Zaid Hearst (Sáenz Horeca Araberri) 32 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias (37 valoración) 32 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias (37 valoración) Ala-pívot

Pep Ortega (CB Prat)

24 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias (38 valoración) Pívot

Oliver Artega (Melilla Baloncesto) 16 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias (22 valoración)

MVP DE LA JORNADA: PEP ORTEGA (CB PRAT)

Pep Ortega en la línea de tiros libres (Foto: Luiggi García)

Espectacular actuación del ala-pívot catalán del CB Prat, que además resultó de lo más determinante para que su equipo pudiese llevarse un triunfo de lo más trabajado en la prórroga. En un duelo brutal tanto por la victoria como por el MVP con el jugador de Araberri Zaid Hearst, que terminó con 37 de valoración, Pep Ortega valoró 38 gracias a sus 24 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 8 faltas recibidas. Cabe destacar también que, a diferencia de Hearst, no estuvo en pista la práctica totalidad del partido, lo que aún da más mérito a las cifras del experimentado jugador. Todo un lujo para el CB Prat junto a su compañero y amigo Xavi Forcada, que también forma parte del último quinteto ideal de la primera vuelta.

