Palencia, líder en una noche de prórrogas. Burgos y Oviedo, caen. Vega, MVP

Haz click en el escudo para acceder a la información de cada club:

RESULTADOS JORNADA 25 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

MAGIA HUESCA 77-70 UF BALONCESTO OVIEDO

Magia Huesca vs Unión Financiera (Foto Carlos Pascual)

COMIENZO IGUALADO El partido comenzó con un intercambio de golpes por parte de ambos conjuntos. Los dos equipos anotaban con facilidad pero el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, gracias en gran medida por los robos de balón, era el primero en mandar en el marcador. Sin embargo, no se amedrentó el Magia Huesca, qué liderado por Gantt igualaba el partido. A los seis minutos del encuentro, 7-10 para el OCB. Entonces llegó el acierto desde los lanzamientos exteriores para el equipo asturiano y forzaron el primer tiempo muerto del partido tras abrir una brecha de siete puntos. Al término de los primeros diez minutos, 14-18 para el equipo de Carles Marco.

HUESCA AGUANTABA LOS ENVITES DE OVIEDO Al poco de comenzar el segundo cuarto, Fabio Santana anotaba de tres y ponía de nuevo la máxima del partido hasta el momento, siete puntos (16-23). El Unión Financiera Baloncesto Oviedo no bajaba el ritmo y mantenía estable la diferencia, gracias a un buen acierto en el tiro. Sin embargo, no terminaba de estar cómodo el Unión Financiera Baloncesto Oviedo en ataque debido en gran parte a la alta presión que le sometía el Magia Huesca. A falta de tres minutos para el descanso, 23-30 para los asturianos. Sin embargo un 3+1 de los oscenses les aupó hasta igualar el partido a falta de 1´57 para el final del segundo cuarto, 29-30. Al descanso, 31-32 y todo por decidirse.

INTERCAMBIO DE GOLPES Comenzó bien el equipo carbayón anotando un parcial de 5-0 a su favor. Sin embargo el ataque volvió a atascarse y los oscenses volvieron a meterse en el partido. A los cinco minutos del tercer cuarto, 37-40 para el OCB. El Magia Huesca contaba con el apoyo de su público y eso les llevó a no bajar los brazos en ningún momento, empatando el partido en varias ocasiones e incluso poniéndose por delante. Nos íbamos a ir, una vez más, a unos últimos diez minutos trepidantes. Tras disputarse el tercer cuarto, igualdad máxima, 45-45.

LOS LOCALES DECIDEN EN LA PRÓRROGA Edu Hernández-Sonseca abría el último cuarto convirtiendo un 2+1 que volvía a poner por delante al OCB, 45-48. No le terminaban de salir las cosas al equipo asturiano y el aspecto psicológico comenzaba a ser importante en el devenir del partido. Gantt seguía haciendo mucho daño desde el exterior y volvía a acercar a los suyos. A falta de 4´29, 54-55.

Entrábamos en los últimos dos minutos con el marcador apretado, 56-58. El final no iba a ser, de nuevo, apto para cardíacos. El Magia Huesca se ponía por delante faltando 26 segundos y se ponía cuesta arriba para el Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Finalmente Mikel Motos fallaba un triple liberado y Dani Pérez no era capaz de anotar sobre la bocina. Nos iríamos a la prórroga.

No comenzó bien el tiempo añadido para un Unión Financiera Baloncesto Oviedo tocado. El Magia Huesca se ponía cuatro arriba faltando cuatro minutos, 64-60. La cosa no hacía sino empeorar y el equipo oscense se fue seis puntos arriba. Se ponía muy complicado el partido para el equipo asturiano. El OCB tendría 1´59 para volver a meterse en el encuentro. Finalmente no pudo ser y el Magia Huesca se llevaría la victoria. Al final, 77-70 para el equipo oscense.

Por Comunicación Baloncesto Oviedo

Volver a resultados

ACTEL FORÇA LLEIDA 92-69 TAU CASTELLÓ

Actel Força Lleida venció a TAU Castelló (Santiago & Enjuanes)

BUENA PUESTA EN ESCENA DE CASTELLÓ Se lanzó la bola al aire y la primera posesión fue ara los locales desperdiciaron. Juan Cabot inauguró el marcador de la noche adelantando a los castellonenses 0-2. E TAU Castelló salió muy serio y concentrado y cuando se levaban tres minutos de partido lograba una ventaja de siete puntos 2-9. Reaccionó el Lleida que redujo diferencias 6-9 pero otro arreón de ls de Ten conseguía mantener la diferencia a favor 10-16 a falta de tres y medio para el final de cuarto. El resto de cuarto estuvo marcado por la igualdad y el intercambio de canastas que dejarían el electrónico en un 20-25 favorable al TAU Castelló.

LLEIDA REVIERTE EL PARTIDO El segundo cuarto empezó con posesión para el TAU Castelló pero el triple de Cooper se salía de dentro. Los dos equipos estaban desacertados hasta que Lleida despertó y con un parcial de 8-0 le dió la vuelta al marcador. Toni Ten rápidamente paró el partido y pidió tiempo muerto y es que el equipo estaba atascado en ataque con un Borja que reaparecía pero no estaba muy acertado en la dirección. Tras el tiempo muerto volvía a la pista Faner pero el equipo seguía sin carburar y a alta de 5' para e descanso el Lleida cogía su máxima diferencia de nueve puntos 35-26. Pero no se iba a quedar ahí porque un parcial de los locales de 13-6 en la segunda parte del cuarto dejaba el marcador en el descanso en un preocupante 48-32 para el TAU Castelló, que volvió a mostrar dos caras.

PARTIDO DECIDIDO El tercer cuarto empezó con otra cara para el TAU Castelló con un parcial de 0-5 que reducía así diferencias. Pero fue un espejismo porque rápidamente los catalanes del devolvieron el parcial. Tras unos minutos de desacierto por parte de ambos equipos , los de Ten volvían a reducir diferencias pero el Lleida no dejaba que se acercaran y volvían a poner tierra de por medio. Los últimos cinco minutos de cuarto y tras un parcial 19-12 el cuarto finalizaba con 72-51 en electrónico, la máxima renta para los ilerdenses hasta el momento.

Parecía que estaba todo decidido ya en el último cuarto. Los castellonenses lo intentaban con corazón más que con cabeza por lo que estaba muy precipitado en las acciones de ataque, mientras que el Lleida jugaba muy cómodo con una renta de 25 puntos 80-55 cuando restaban poco más de cinco minutos para el final del partido. A partir de aí el TAU Castelló lo intentó todo pero no pudo con un Lleida que salvo e primer cuarto fue muy superior a los castellonenses dejando el marcado final en 92-69.

Por Dto. Comunicación TAU Castelló

Volver a resultados

QUESOS CERRATO PALENCIA 92-83 RETABET.ES GBC

Quesos Cerrato vs RETAbet.es (Foto Estefanía Medina)

OTEGUI, IMPORTANTE EN PALENCIA El encuentro en el pabellón Marta Domínguez se preveía intenso debido a su relevancia para ambos conjuntos. El RETAbet.es GBC comenzó dominando en el marcador, también en otras facetas del juego, lo que le llevó a sacar 5 puntos de renta mediado el periodo inicial con un prolífico Slezas. Pero los palentinos comenzaron a sumar desde el 6.75 para ponerse por delante, encontrando pronto respuesta a manos de Uriz. Llegaron momentos de igualdad, con el exGBC Urko Otegui liderando a su equipo y consiguiendo volver a adelantarse, llevándose el primer cuarto por 22-17.

BAJA EL RITMO DEL PARTIDO Recortaba el GBC en el inicio del segundo periodo, pero los de Sergio Sánchez seguían sumando también y la diferencia en el luminoso aumentaba a favor de los locales. Presionaba la defensa de los guipuzcoanos pero no era suficiente para frenar al Quesos Cerrato que se marchaba de 9. Cuatro puntos consecutivos de Ricardo Uriz ayudaba al equipo a mantenerse a flote y, a base triples Pino y Capel ponían al GBC a uno a falta de cuatro minutos del descanso. Tras la intensidad inicial el ritmo de partido descendía, y desde el tiro libre los locales conseguían una nueva ventaja estando ya el Gipuzkoa Basket en bonus, con lo que finalizaba la primera parte a 38-31.

PALENCIA TOMA INICIATIVA En la reanudación los palentinos siguieron dominando el partido, alejándose hasta ponerse a 12 en apenas 2 minutos. A pesar de su fortaleza en aspectos como el rebote, no encontraba fortuna el GBC de cara al aro y la diferencia aumentaba cada vez más con un Otegui imparable. Palencia se encontraba muy a gusto en su pista y superaba los 20 de ventaja sin que el RETAbet.es GBC lograra una reacción sólida. El resultado para el acto final quedaba a 71-52.

GBC INTENTÓ REMONTAR SIN ÉXITO El dominio local se mantenía, el Quesos Cerrato seguía enchufado al triple y el GBC trataba de ordenarse para tratar de recuperarse. El reto era enorme y la diferencia a remontar grande, pero los de Fisac seguían remando para reducir a 10 con 5 minutos aún por jugar. 2+1 para Slezas y el equipo llegaba a ponerse a 7, los locales reaccionaban, pero de nuevo recortaban los guipuzcoanos a 5. A pesar del esfuerzo finalmente Palencia resolvía el encuentro a su favor por 92-83 tras un triple de Pino sobre la bocina.

Por Comunicación Gipuzkoa Basket Club

Volver a resultados

CACERES PATRIMONIO 104-99 CLUB MELILLA BALONCESTO

Cáceres se impuso a Melilla en la prórroga (Foto: Antonio Martín)

ACIERTO EXTERIOR PARA DAR RENTAS A MELILLA Los locales comenzaban anotando desde la línea de tres puntos con Corrales, que había sido duda hasta última hora. Rápidamente los melillenses calentaban las muñecas y aprovechaban los desajustes que se producían por ña agresiva defensa de los verdinegros en el bloqueo directo para anotar y marcar las primeras diferencias (5-13), cuando ya se habían consumido cinco minutos de este primer acto. El encuentro se detenía por problemas en la iluminación. Un parón que le vino bien al cuadro cacereño que se rearmó para acercarse en el marcador (14-15). De nuevo el acierto desde la línea de tres puntos por parte del Decano con el que se llegaba al final del periodo le permitía irse con una ventaja de seis puntos (20-26) tras un triple de Sanz prácticamente sobre la bocina.

ALTERNANCIAS El acierto exterior de los Ciudad Autónoma cayó en los primeros minutos del segundo cuarto. Ello unido a las facilidades que se daba en el rebote ofensivo a Cáceres Patrimonio de la Humanidad, hacía a los locales colocarse a un solo punto (29-30) cuando ya se habían consumido tres minutos del cuarto. Alcoba paraba el partido, pero de poco sirvió, ya que los extremeños, con un buen Marcius, se ponían de nuevo por delante en el marcador (39-36, min 17) y obligaba al técnico melillense a parar de nuevo el partido. Esta vez si surtieron efectos las consignas del técnico del Decano. El equipo subía enteros en defensa y de nuevo recobraba la frescura en ataque, liderados por Héctor Manzano, y conseguía darle la vuelta al marcador con un 1-10 de parcial y marcharse con ventaja al final de los primeros veinte minutos (40-46).

MELILLA NO CERRABA EL PARTIDO El partido pintaba bien para los visitantes en la reanudación con dos triples consecutivos de los azulinos que ponían máxima de ventaja para el equipo (40-52). Pero poco después, y cuando mejor estaban el cuadro melillense, un apagón hacia parar el partido. Algo más de quince minutos tardaría en reanudarse el partido. El guion del partido cambió y se vio un Melilla Baloncesto que no se encontraba cómodo en el partido ante un Cáceres Patrimonio de la Humanidad al alza y que dejaría la diferencia en dos puntos (60-62) al final del tercer cuarto.

MARCIUS, REFERENCIA LOCAL Marcius se erigía en el líder cacereño desde la pintura. El pívot croata, imparable en este cuarto, anotaba su punto número doce de este periodo para poner a los suyos por delante 82-80 a 2:30 para el final. Un nuevo problema con la iluminación se producía en el Multiusos, pero en esta ocasión los colegiados no decidían para el encuentro ante las protestas del técnico melillense. A estar Pedro Rivero anotaba asumía el mando y ponía de nuevo al Decano por delante (84-85) a un minuto para el final. El mayor acierto local desde la línea del 4.60 metros llevaba el partido a la prórroga y eso que los melillenses tuvieron hasta tres opciones de anotar antes del tiempo reglamentario.

En el tiempo extra los de la Ciudad Autónoma llegaron a tener cinco puntos de ventaja (93-98) a 2:30 para el final, pero los problemas en ataque y el espectacular acierto desde el tiro libre de los verdinegros, hacía que la victoria se quedará en el Multiusos por 104-99.

Por Dto. Comunicación Club Melilla Baloncesto

Volver a resultados

SAN PABLO INMOBILIARIA 86-89 LEYMA CORUÑA

San Pablo Burgos vs Leyma Coruña (Foto María González)

BATACAZO PARA BURGOS, VICTORIA PARA CORUÑA ras un inicio reñido, Coruña tomó las riendas del encuentro y se jugó a lo que los gallegos quisieron. Si bien los locales no perdieron nunca la cara al partido, Tito Díaz preparó bien el ataque, aprovechó los despistes defensivos del San Pablo y de nada valió el apoyo de Él Plantío. Segunda derrota consecutiva de los burgaleses después de verse líderes de la tabla. Ley a Coruña se queda quinto en una clasificación cada vez más apretada.



ACIERTO EN LOS MOMENTOS CLAVE Un acierto que los gallegos sí supieron tener, con triples desde 7 metros cada vez que los locales apretaban, y que, sin embargo, el San Pablo echó de menos incluso en los momentos en los que jugó bien. Llegó a ponerse por delante el equipo de Diego Epifanio en el tercer y cuarto periodos, pero no supo manejar esa distancia.



FALTA DE CONTINUIDAD EN SAN PABLO Al margen de errores defensivos que complicaron mucho la tarea de los burgaleses, el San Pablo Inmobiliaria alternó momentos de muy buen juego con malas rachas que le hacían estar remando durante todo el partido, un esfuerzo mental que se acaba pagando. Los locales llegaron a un final muy reñido, con el partido empatado a falta de un minuto para el final. Sin embargo, como decíamos, un triple en un momento clave y una falta en el rebote ofensivo dejaron sin opciones al conjunto burgalés.



LOS TIROS LIBRES A veces, las estadísticas muestran datos engañosos. Otras, revelan secretos del partido. Ambos conjuntos lanzaron mucho (59 tiros de campo para Burgos, 61 para Coruña), con Burgos anotando un 51% de los tiros totales y 13/32 en triples (un 41%). En porcentaje, Leyma Coruña estuvo parecido (11/26, un 42%) anotando incluso peor que Burgos los tiros de 2. Sin embargo, anotó 18 tiros libres frente a los 13 de Burgos (sobre 14 intentos) y terminó, incluso, lanzando dos tiros con el tiempo a 0. A pesar de tener peor porcentaje de tiros libres, la línea de personal acabó siendo decisiva para Coruña.



EL MVP: Javi Vega. Sabor amargo para el capitán del San Pablo. Una actuación espectacular, con 38 de valoración, con 29 puntos, 6 rebotes y 6 faltas recibidas suponen uno de sus mejores partidos (si no el mejor) con la camiseta del San Pablo. Muy seguro en todos los aspectos, su gran actuación no sirvió para llevarse el título. Seguramente será el MVP de la jornada.

Por Rodrigo García

Volver a resultados

CALZADOS ROBUSTA 83-77 MARÍN PEIXEGALEGO

Calzados Robusta logró un triunfo importante ante Marín Peixegalego

RITMO DEL PARTIDO. Los momentos más anotadores se han podido ver en la prórroga, hasta ese momento el ritmo del encuentro fue lento y soporífero. Los dos equipos sin sacar ventajas claras y con poca anotación en situaciones de contrataque lo que produjo que el juego fuera muy poco vistoso de cara al espectador (la mejor entrenada del Palacio en tiempo). Sistemas largos en los que algunos jugadores tenían el balón en sus manos hasta 16-17 segundos sin generar absolutamente nada para terminar tirando defendido casi con la bocina de posesión. Pese a las plantillas que tienen los dos clubes en la pista se pudo ver por qué estos dos equipos están en la zona baja de la clasificación, el baloncesto desplegado en el parquet no fue el mejor que se puede ver en esta liga.

PODERIO INTERIOR. El Clavijo pudo destrozar a Marín castigando en la pintura, es cierto que Mindaugas Kupsas hizo faltas rápido y en la primera parte no puedo jugar mucho, pero tanto Adrián Laso como Simon Birgander eran físicamente superiores a la mayoría de los interiores del equipo gallego. En la segunda mitad y por los problemas de faltas de Jason Cain el center lituano del Calzados Robusta hizo lo que quiso cada vez que le dieron el balón en una posición cercana al aro. Los jugadores de Marín eran incapaces de plantarle cara en el poste bajo y desde el banquillo tampoco se planteó una defensa diferente por lo que pese a prácticamente no participar en la primera mitad terminó siendo el máximo anotador de su equipo. Si el equipo local hubiera aprovechado más estas opciones seguramente no hubiera necesitado de un tiempo extra para llevarse la victoria.

MARIN CON EL TIRO PARA GANAR. Tal y como fue el partido que los gallegos tuvieran la última bola para ganar el partido fue un auténtico milagro, los visitantes se pusieron por primera vez por delante en el marcador a falta de 2:10 min para el final del partido. El ritmo lento les ayudó a poder estar en el partido durante los 40 minutos ya que pese a los fallos en ataque no había posesiones suficientes para encajar grandes parciales en poco tiempo. Marín siguió jugando y al final por la horrible gestión del Clavijo tuvieron hasta tres ataques para sellar el partido y no fueron capaces de sacar nada en ninguno de ellos. Los visitantes se encomendaron a Andrés Miso, que estuvo horrible en el tiro en los momentos finales y por ello no ganaron. Costó la decisión de tener a Anthony Rogers en el banquillo en las posesiones calientes, sobre todo viendo como estaban sus compañeros de desacertados.

PRORROGA. El tiempo extra no dio opción a la sorpresa, dos triples del Calzados Robusta en los primeros minutos para hacer un 6-0 le dieron la tranquilidad que necesitaban después de ver el partido perdido. La pequeña reacción gallega quedó en nada y los locales fueron superiores en la prórroga castigando bien los errores defensivos de Marín. El Calzados Robusta no falló desde la línea del 4´60 y certificó una victoria importante para conseguir la salvación.

MVP: MINDAUGAS KUPSAS. La última incorporación del Clavijo destrozó al juego interior de Marín que se vio superado por el físico del pivot lituano. En la primera parte se cargó con faltas y no pudo disputar muchos minutos pero tanto en la segunda parte como en la prórroga Kupsas campó a sus anchas en la zona rival. Los visitantes solo podían pararlo mediante faltas, faltas que lo mandaban a la línea de tiros libres donde el jugador local se mostró muy serio. Al final del partido 17 puntos 5 rebotes en 19 minutos de juego para una valoración total de 19. Clave para que los riojanos ganaran el partido.

Por Alejandro Labad

Volver a resultados