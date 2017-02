Palma vence en un polémico partido ante COB. Barça, imparable con Peña

Foto de portada: Carlos Domarco

CAFES CANDELAS BREOGAN 90-76 CB PRAT

Quintela con el balón (Foto: Pat Muñoz)

ZARPAZO INICIAL DEL BREOGÁN El CB Prat ha tardado seis minutos en entrar en partido, para desgracia de los catalanes, en ese momento tenían un marcador en contra de 17-2 tras un 2+1 de Stainbrook. El Cafés Candelas Breogán disfrutaba de su acierto exterior, ya que contaban con dos triples de Rafa Huertas ya desde los primeros minutos de juego. Álex Ros, que salió desde el banquillo, hizo reaccionar a los suyos desde más allá de la línea de 6,75 y acercarse un poco en el marcador al final del primer período: 27-18 tras los diez primeros minutos jugados.

Y POSTERIOR RELAJACIÓN Lo ha dicho Lezkano en la rueda de prensa post-partido; se han relajado por la euforia. Y entre eso, siete puntos de Forcada y que Álex Ros estaba muy bien sobre la pista, el Prat se acercó peligrosamente –para los intereses locales- en el luminoso. Los visitantes estaban 6 abajo (36-30) a poco de llegar al descanso. Otro dos más uno de Stainbrook y Pep Ortega en la zona se repartieron las posteriores acciones de juego para pasar a un ajustado 39-37. Rafa Huerta metía un triple antes de irse a los vestuarios y dejaba la ventaja de los locales en cinco puntos arriba.

EL PRAT CONTINUABA EN LÍNEA ASCENDENTE A pesar que tras la reanudación el Cafés Candelas Breogán se pusiera con diez puntos de ventaja de la mano de un espléndido Rafa Huertas, los visitantes endosaron un parcial de 5-15 para empatar el partido a 56 puntos. De nuevo apareció Álex Ros, que con un triple ponía a los suyos por delante por primera vez en el encuentro. Pero un parcial de 8-2 antes de terminar el tercer período permitió al ‘Breo’ volver a llevar la iniciativa del marcador. De esta manera se iba con un 64-61 a los diez últimos minutos.

FINALMENTE EL BREOGÁN SENTENCIÓ CON OTRO ARREÓN OFENSIVO La igualdad continuaría hasta que el Cafés Candelas Breogán se aplicó en defensa y vio recompensando ese esfuerzo con acierto ofensivo. Hasta ese momento, Martí y Forcada seguían sosteniendo a un Prat que intentaba dar la sorpresa tras remontar el encuentro. Con un 70-67 todavía estaba todo en el aire, pero los lucenses sentenciaron con un parcial final de 16-4 para ponerse 15 arriba y finalmente terminar 90-76.

EL MVP: MATT STAINBROOK Una gran noticia para el cuadro celeste es que Stainbrook siga progresando. Y más ahora que Geramipoor no continúa en el Breogán y según palabras de Lezkcano, el pívot que se busca no va a ser una referencia. De hecho, Mario Cabanas ha entrenado con ellos y para este partido ha sido dado de alta, aunque no ha llegado a debutar. Con respecto a Stainbrook, se ha quedado a un rebote de poder completar un doble-doble y es de destacar que ha recibido seis faltas personales, el que más del encuentro.

Cafés Candelas Breogán vs CB Prat (90-76)

OURENSE PROVINCIA TERMAL 79-82 PALMA AIR EUROPA

Christian Díaz (Foto: Carlos Domarco)

IGUALDAD EN EL INICIO Primeros minutos de partido en los que ninguno de los dos equipos se encontraba cómodo en ataque. Fran Guerra hacía daño a la defensa mallorquina, pero el Palma Air Europa aguantaba bien y llegaba al ecuador del cuarto con un favorable 8 a 9. Ourense empezaba a carburar gracias a un juego interior que se mostraba superior y cogía una ligera ventaja, pero el conjunto mallorquín reaccionaba rápido, Robertas Grabauskas frenaba al juego interior local y la buena defensa permitía al equipo de Xavi Sastre cerrar los primeros diez minutos con un favorable 16 a 18.

MISMO GUIÓN Despistado en defensa y por momentos sobrerrevolucionado, el COB tardó en retomar el ritmo al encuentro. Para cuando recuperó el pulso, el marcador reflejaba un 22-27 gracias a un triple de Biviá, el primero del encuentro después de doce minutos y medio de juego. Esto no consiguió apagar al Ourense Provincia Termal que arropado por un público muy entregado empezaba a enchufar desde fuera con un inspirado Mitrovic que recortaba la diferencia a solo 1 punto a fala de 1:26 llevando a Xavi Sastre a pedir tiempo muerto. Los locales cambiaron de cara, tanto que se llegó al descanso con ventaja de un punto para el COB, apoyados en un espectacular Mitrovic y un imparable Fran Guerra (36-35).

OURENSE TOMA VENTAJA Tras el paso por los vestuarios llegaron los mejores minutos del conjunto ourensano. Con más ritmo y por fin cómodos en la pista, los locales endosaron al Palma un 12-1 de parcial con Díaz como director y anotador, que marcó la máxima del partido, 50-41. Xavi Sastre paraba el partido y daba las instrucciones precisas para que sus jugadores reaccionaran y recortaran distancias a solo 4 puntos (50-46) llevando al entrenador local a ser él quien pidiera tiempo muerto. El partido se mantenía muy igualado con un gran Grabauskas que hacía daño a la defensa local y lideraba el ataque mallorquín hasta llegar a empatar el partido, pero dos tiros libres de Cristian Díaz en los últimos instantes del cuarto llevaba el partido a los últimos diez minutos con un marcador favorable a Ourense de 58 a 56.

Gonzalo García de Vitoria (Foto: Carlos Domarco)

PALMA SALIÓ VICTORIOSO DEL ESPERPÉNTICO FINAL Se llegaba al último cuarto con todo por decidir. Palma centraba su defensa en Guerra, Mitrovic y Kapelan, y aún con todo, los tres conseguían anotar. El cansancio llevaba a Guerra al banquillo, y cuando entró Wright, siguió sumando en su lugar. Palma, con Fornàs y Úriz liderando el ataque, no se quedaba atrás, y a falta de cuatro minutos volvía a colocarse de nuevo por delante (69-70). Los locales reaccionaban gracias al acierto desde el triple. Con empate a 76 en el marcador, Hittle anotaba de 3, pero Asier Zengotitabengoa respondía con otro triple (aunque claramente pisando la línea, por lo que debía haber sido canasta de 2) empatando de nuevo a 79 a falta de 19 segundos para el final. El equipo local pedía tiempo muerto y tenía posesión, pero Carles Bivià conseguía forzar una lucha (que sólo los ojos de Margallo y Muñoz pudieron ver) que daba la última posesión de partido al equipo mallorquín. El valenciano cogía la bola y se generaba un tiro de 3 que entraba dentro para dar la victoria al Palma Air Europa.

EL MVP: FRAN GUERRA El pívot canario fue nuevamente el mejor de un partido en el que sus pares sólo fueron capaces de pararlo por momentos con duros contactos que no eran penalizados por los colegiados. Aún así fue capaz de irse hasta unos notables 16 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias para 29 de valoración. Cada partido que juega, demuestra ser uno de los pívots dominantes de la competición.

Ourense P. Termal vs Palma Air Europa (79-82)

FC BARCELONA LASSA 78-86 SAENZ HORECA ARABERRI

El filial blaugrana sigue en racha (Foto: Víctor Salgado)

TERCERA VICTORIA SEGUIDA DEL BARÇA “B”: El conjunto dirigido por Alfred Julbe ha sumado el tercer triunfo consecutivo. Los blaugrana, en clara progresión a raíz de las últimas incorporaciones de Herun y Peña, consiguen después de muchas jornadas abandonar el último puesto de la clasificación. El partido contra Araberri ha empezado con un festival de acierto en el triple de ambos equipos. Aleix Font y Stefan Peno metían fácil de tres por el bando local y Zaid Hearst e Iván García hacían lo propio por los vascos. Al final del primer cuarto el marcador señalaba un espectacular 25-24. El choque ha sido igualado hasta e mediados del tercer cuarto. Los visitantes se les ha acabado la gasolina y al empezar los últimos 10 minutos un 61-50 dejaba muy encarrilado el encuentro para los chicos de Julbe. Araberri ha tirado de casta hasta el final pero la remontada era una tarea demasiado complicada. Al final victoria (78-70) y básquet average particular para un Barça “B” en estado de gracia y que ahora mismo es uno de los rivales más complicados de jugar de la categoría.

PENO&PEÑA: Espectacular el partido de ambos. El base serbio con la confianza por las nubes ha lanzado con efectividad, defendido agresivamente y sólo ha perdido un balón. Por el contrario el dominicano Dago Peña mezcla talento con descaro y sus números en 29 minutos jugados han sido muy remarcables: 21 puntos con 3 triples y 6 faltas recibidas para 20 de valoración. El escolta también ha añadido a su repertorio pases de fantasía y mates espectaculares y desde su debut los blaugrana aún no han perdido.

DEMASIADAS DIFICULTADES PARA ARABERRI: El equipo de Arturo Álvarez ha realizado un partido muy digno a pesar de todos los problemas, lesiones y cambios en su plantilla. Las bajas de Rowley, Hadziomerovic y Durchev que han rescindido su contrato con el club la semana pasada, la lesión de Johnny Berhanemeskel y la no inscripción aun del recién llegado Nedim Dedovic cedido precisamente por el FC Barcelona hasta final de temporada han sido demasiados contratiempos para Araberri. Hoy sólo Hearst con 32 puntos y siendo la referencia total de los visitantes y unos buenos minutos en la primera mitad de Ivan García han aguantado a los vascos que aun así han competido hasta el último cuarto.

EL PEGAMENTO SE LLAMA TRIAS: Su rendimiento antes de la llegada de Herun y Peña ya estaba siendo excelente, pero ahora, liberado de tareas anotadoras, puede dedicarse a defender mejor y a subir su número de asistencias. Hoy ha firmado 24 de valoración lanzando sólo 3 veces a canasta (8 puntos) y reboteando como siempre (11 rechaces). Trias sigue siendo importante haciendo una de las cosas que mejor ha hecho en toda su trayectoria deportiva: jugar sin balón y para sus compañeros.

MVP STEFAN PENO: Partidazo del base serbio que como decíamos antes, su paso por el primer equipo le está ayudando a crecer deportivamente y a jugar con una gran confianza todos los minutos que está en cancha. Ha finalizado el encuentro con 20 puntos (5/6 en triples) y 4 asistencias para acabar valorando 25. Su contribución al juego del equipo ha sido intachable en los dos lados de la cancha, ya que defensivamente ha aportado su habitual intensidad y su físico ante rivales más bajos que él. Su momento de forma es muy dulce y más allá de las nuevas incorporaciones, el concurso de Peno está siendo una de las claves en la resurrección de este Barça “B” en las últimas semanas.

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J25

Base

Dani Rodríguez (Palencia) 17 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias (32 valoración) Escolta

Chris Fuller (Cáceres) 20 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias (31 valoración)) Alero

Zaid Hearst (Araberri) 32 puntos, 4 rebotes, 10 faltas recibidas (26 valoración) Ala-Pívot

Javi Vega (Burgos) 29 puntos, 6 rebotes, 6 faltas recibidas (38 valoración) Pívot

Sandi Marcius (Cáceres) 29 puntos, 5 rebotes, 7 faltas recibidas (34 valoración)