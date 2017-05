Perfumerías Avenida conquista su primer triplete (67-46); Jelena Milovanovic, MVP

El conjunto salmantino levantó ante su afición el 5º título de campeón de la Liga Femenina y celebró el primer triplete de su historia tras haber ganado este curso también la Supercopa y la Copa de la Reina, Espectacular temporada del cuadro dirigido por Miguel Ángel Ortega, superando con creces los objetivos marcados a principios de curso.

Las jugadoras locales, jaleadas por un Würzburg que volvió a estar a la altura, saltaron a la pista dispuestas a cerrar la final por la vía rápida y, unido a la estelar aparición de Jelena Milovanovic en el segundo cuarto, el marcador en el descanso ya era bastante abultado (31-16). El liderazgo de Sílvia Domínguez y el buen hacer en la pintura de Erika De Souza ante las postes del Uni Girona, Ibekwe y Coulibaly, no hicieron más que ampliar la diferencia en el marcador conforme fueron pasando los minutos (67-46).

Miguel Ángel Ortega (Perfumerías Avenida): AUDIO

“Estos días me habían dicho muchas veces que había que ganar el triplete. Había mucha ilusión de poder conseguirlo, de poder ganar dos ligar seguidas… Sé que a mi jefe le hacía mucha ilusión”.

“Defensivamente hemos estado muy bien y eso te genera mucha confianza para jugar. La defensa, más el apoyo que aquí se congrega, genera una gran atmósfera que a los rivales se lo pone complicado. Es increíble lo que se ha generado en la calle, estoy muy agradecido a la gente por su ánimo y la ilusión que te transmiten”.

Silvia Domínguez (Perfumerías Avenida): AUDIO

“Estamos muy contentas de haber conseguido este triplete, histórico para el club, ha sido la mejor manera de cerrar la temporada, que ha sido una gran temporada. Los retos siguen aquí en el Perfumerías Avenida, la próxima nos espera otra temporada emocionante pero ahora hay que disfrutar de esto”.

“Repetir esto lo firmamos pero ojalá podamos dar un pasito más en la Euroliga aunque es complicadísimo pero creo que hemos cumplido con creces el objetivo de este año”.

“El Spar CityLift Girona ha sido un gran rival, que cada año va creciendo más y esto se puede convertir en un duelo histórico”.

Eric Surís (Spar CityLift Girona): AUDIO

“El Perfumerías Avenida ha sido el justo ganador de esta final, de esta Liga y del partido de hoy, que ha dominado de principio a fin, sobre todo en el rebote. Nos han cogido demasiados rebotes y nos han impedido segundas opciones e imprimir un ritmo más alto del juego”.

“En la primera mitad han presionado muy fuerte y se han cerrado mucho atrás, nosotros hemos encontrado muchos triples librados pero no hemos metido ni uno, curiosamente nos hemos ido al descanso metiendo el triple peor tirado. Eso ha marcado el partido clarísimamente. En el segundo tiempo no se han relajado y no nos han dejado entrar en el partido, cuando nos acercábamos aparecía Milovanovic y se sacaba una canasta importantísima de la chistera, también han metido canastas sobre la bocina y nosotros hemos fallado dos o tres debajo del aro…”

Noemí Jordana (Spar CityLift Girona): AUDIO

“Ha sido una pena acabar así. El planteamiento del partido era bueno, hemos jugado bien pero no hemos estado acertadas, lo contrario que el Perfumerías Avenida, que ha metido la mayoría de tiros”

“Tenemos que quedarnos con la sensación de que hemos forzado el tercer partido, que hemos peleado la Liga hasta el final… Yo no, pero las que se quedan, el año que viene más”