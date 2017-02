Perfumerías Avenida no da opciones a un Lointek Gernika que luchó hasta el final

Comenzaba el Perfumerias Avenida como un auténtico vendaval, las favoritas no cedían ni medio ápice de terreno y con una presión muy alta incomodaban a un nervioso Lointek Gernika. Las de Mario López no se encontraban cómodas, y el parcial era realmente amplio (2-16). Con Givens y De Souza liderando, Perfumerías no dejaba de apretar; Gernika se iba encontrando poco a poco en el partido y un triple de Maria Pina les devolvía parte de las esperanzas. Al final del primer periodo, las de Ortega se mostraban intratables (9-21).

Erika de Souza ganando la posición en la zona. Foto: Alberto Nevado/FEB

Mario López optaba por una zona, intentando cerrar la zona a Perfumerías y de ésta manera recortar distancias en el luminoso. Bajaba el ritmo anotador de las de Salamanca y Mokango comenzaba a aparecer por parte del equipo vasco (15-25). Silvia Domínguez se hacía con el timón de la nave salmantina y rompía la estabilidad defensiva de las gernikarras. Las charras volvían a subir la intensidad defensiva para robar balones con su presión y provocar hasta 15 pérdidas que pesaban en exceso para las de Mario López (17-34). Perfumerías Avenida movía rápido el balón y dificultaba las labores defensivas de las bizkainas. Un triple de Izaskun García y tres buenas defensas en el tramo final del segundo periodo permitían recortar mínimamente las distancias; al descanso 21-37.

Silvia Dominguez penetrando ante la mirada de Maria Asurmendi. Foto: Alberto Nevado/FEB

Tras el paso por vestuarios cambiaban pocas cosas, las primeras líneas defensivas de Perfumerías seguían haciendo mucho daño a Gernika, y a la contra las salmantinas eran letales. Adaora Elonu se hacía fuerte en la zona y aprovechaba las ventajas que le generaba Silvia Dominguez con sus pases. Por parte de las bizkainas era Maria Asurmendi la que intentaba dar tranquilidad con su dirección, pero Kristi Givens se mostraba implacable y con dos robos y sus consecuentes contraataques, aumentaba las distancias en el luminoso (27-45). Las jugadoras de Lointek Gernika no conseguían animarse, y pese a su trabajo no podían hincar el diente a un muy sólido Perfumerías Avenida. Al final del tercer periodo clara ventaja salmantina (29-54).

En el último periodo, y con el partido decidido, parecía que las gernikarras se soltaban de la presión y con Amisha Carter y Maria Pina como máximos exponentes, conseguían desarrollar su juego con fluidez por primera vez en el encuentro. Pero Perfumerías Avenida no bajaba el pie del acelerador y continuaba dando la respuesta a cada canasta (36-60). Gernika no dejaba de luchar, y jugaba sus mejores minutos del partido. Mario López daba entrada a Itziar Ariztimuño y Ane Olaeta, dos jovenes jugadoras de la casa y en las que se tienen puestas muchas esperanzas de futuro. Las gernikarras pese a la derrota disfrutaban con su afición hasta el final del encuentro, en la que ha sido su primera experiencia copera. Al final, victoria contundente de Perfumerías Avenida (48-72) para acceder a la final de la Copa de la Reina ante Spa CityLift Girona.