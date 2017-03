Prat tumba al líder; Huesca no se rinde; festival de descalificantes en Cáceres (VÍDEO)

Gintvainis lidera a un Huesca que supera al TAU y aprieta la zona baja

MAGIA HUESCA 78-76 TAU CASTELLÓ

Juan Cabot defendiendo a Jokubas Gintvainis (Cándido Pascual)

DECISIVO. Mucho se jugaban ambos equipos en el partido y más tras conocer el resto de resultado de la jornada. Si para Peñas la victoria era la única opción de cara a llegar con vida al partido de la próxima semana en Logroño, para los de Castellón una victoria les daba la tranquilidad y prácticamente la salvación. Así fue el partido, igualado con alternativas y con más errores que aciertos fruto de los nervios. La ventaja del Peñas fue jugar en casa ante su público, que siempre es un jugador más en la pista.

ACCION-REACCION. Tras el inicio igualado y unas primeras ventajas de los locales que llegaban a colocarse 30-20, un 0-11 de los castellonenses con un inspirado Borja Arévalo devolvía la igualdad e incluso permitía a los visitantes llegar al descanso con ventaja 38-41. Los triples de Arévalo, Rodríguez y Durán daban el control del partido ante un Peñas donde tan solo Fontet y Gintvainis daban muestras de poder ir a por el partido.

PERDONAR SE PAGA. Si en la primera parte fue Peñas el que se colocó por delante y reaccionó Castellón, en la segunda fue Huesca el que durante muchos minutos fue a remolque pero nunca perdió la cara al partido. Primero en el tercer cuarto pudo romper el encuentro el equipo visitante, pero de nuevo Gintvainis apareció para anotar y dirigir a su equipo. Y ya en el último periodo, Castellón conseguía una ventaja de 60-66, pero entonces fue otro jugador local el que apareció. Jorge Lafuente, de nuevo con dos rebotes ofensivos, uno de ellos quitándoselo de la mano al rival, daba vida a los suyos y de paso encendía al público. Una acción de 2+1 de Motos daba la vuelta al marcador y colocaba un 70-68 para entrar en los dos últimos minutos.

CARA O CRUZ. Al último minuto se llegó con alternancia en el marcador y con un duelo entre Gintvainis y Sergio Rodríguez desde más allá del 6,75. Tras ese duelo se pasó al de los tiros libres y en esta ocasión los protagonistas fueron de nuevo por parte local el lituano, que anotó los dos suyos, y por parte castellonense Cabot tuvo la oportunidad tras un rebote ofensivo de forzar la prórroga tras una falta de Fontet. Falló el primero y se vio obligado a fallar el segundo para buscar un palmeo. No fue así y Peñas sumó la novena victoria de la temporada y la visita el próximo domingo a Logroño se prevé decisiva para ambos conjuntos.

MVP: JOKUBAS GINTVAINIS. El mejor jugador local esta temporada, el más regular y en este partido el mejor y más decisivo. Con 21 puntos y 9 asistencias, el base oscense ha conseguido un 25 de valoración, y sobre todo los últimos 5 puntos de su equipo para darle la victoria. Se decía que no tenía mano hoy un 4/7 en T3 y más de un 40% en la temporada hacen que cada semana mejore sus registros y sea unos de los mejores bases de la competición. Un base de 1,92cm y tan solo 22 años.

Por Kike Casanovas

CB PRAT 80-70 RETABET.ES GBC

Xavi Moix penetra ante la mirada de Ricardo Úriz y Aleks Simeonov (CB Prat)

TRIUNFO DE RESPIRO O DE CONSOLIDACIÓN. Ambos conjuntos se encontraban con rachas totalmente opuestas y con objetivos bien diferentes; los locales con una sola victoria en los últimos ocho encuentros buscaban ya un balsámico triunfo y de paso dar un golpe sobre la mesa ante el líder. Por su parte los donostiarras sabían de la dificultad del desplazamiento y acusaron más las bajas que un Prat que fue más constante. La igualdad y las imprecisiones fueron la tónica del primer parcial, Forcada y Ortega se unían una vez más para comandar la nave potablava mientras Gipuzkoa perdía por lo que restaba de encuentro a Slezas en una acción desafortunada. Carlson respondía tímidamente a las primeras diferencias de un primer periodo con ventaja local: 20-15.

REBOTE & MICROONDAS. Si decimos que el CB Prat es a día de hoy el conjunto que menos rebotes captura de la competición y que además sumaba la baja de Terrence Bieshaar y que Óscar Amo jugó entre algodones (sus dos cincos), es fácil pensar que los rechaces irían a manos donostiarras. Pero el bloque de Porfi Fisac acusó demasiado la baja del lituano Slezas (un especialista en este apartado) y cedía el control del rebote claramente al descanso (20 de Prat por 12 guipuzcoanos). La diferencia se igualaría en la segunda mitad, tiempo para que los “microondas” Marc Sesé y Xavi Moix ejercieran de perfectos escuderos de la dupla Ortega & Forcada.

TERCER PERIODO DONOSTIARRA. Al descanso Prat doblaba a RETAbet.es GBC en valoración (46 a 23), en triples convertidos (8 a 4) y también en porcentaje desde más allá del 6’75 (50% a 25%); el juego de números se invertiría en el tercer parcial donde el líder de la tabla clasificatoria se impondría por un contundente 14 a 28. Los de Porfi Fisac darían la vuelta al electrónico gracias a la buena dirección de Ricardo Úriz, al trabajo de Sergi Pino y a la inconmensurable capacidad anotadora de Mike Carlson que se alzaba a los 24 tantos en 25 minutos sobre el parqué, con diez minutos todavía por jugar.

MOMENTO DECISIVO. Con la gran primera mitad de los catalanes contrarrestada con el excelso tercer cuarto guipuzcoano se abría el telón del último parcial (57-59). La igualdad en el marcador permanecería hasta los últimos cuatro minutos, con ambos conjuntos haciéndose fuertes en defensa y no dejando escapar al rival. Fue entonces cuando volvió a aparecer como lo había hecho en la primera mitad Marc Sesé. El pequeño escolta endosó dos triples casi consecutivos para abrir una brecha con pocos minutos por delante. El error en los lanzamientos exteriores en los últimos compases y la presencia del otro pequeño pero batallador Xavi Moix, decantaron un triunfo de categoría para los potablava (80-70).

MVP: MIKE CARLSON. Sumó 24 puntos, 8 rebotes y 7 faltas recibidas para un total de 29 de valoración. El único “pero” fue que no anotó en todo el último parcial y su equipó lo acusó.

Por Armand Dimas

UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 62-73 CLUB MELILLA BALONCESTO

Mouhamed Barro anota una bandeja (Hugo Álvarez)

El REBOTE MARCA EL PRIMER TIEMPO. Y es que durante la primera parte, la falta de acierto fue la nota predominante. Con un 1/6 en tiros de 3 para los locales y 1/9 para los de la ciudad autonómica, fue en el rebote donde se fraguó la batalla decisiva de este primer tiempo y ahí los de Melilla estuvieron mucho mejor. 5 a 13 a favor de los visitantes en el primer cuarto para un escandaloso 14 a 24 al descanso. El conjunto local tan sólo había cogido 10 rebotes defensivos por los 9 ofensivos de los norteafricanos. Lucha muy desigual donde sólo Barro daba la cara por los locales con 8 de los 14 rebotes de su equipo. En Melilla, Manzano y Sanz se iban con 5 cada uno para dar una mínima ventaja de 3 puntos a los de Alcoba al intermedio.

LAS DEFENSAS ALTERNATIVAS DE ALCOBA DAN VENTAJA A MELILLA. Ya durante gran parte de la primera mitad y desde los primeros ataques, el equipo melillense había sorprendido a los de Marco con una zona 2-3 que alternaba con individual frecuentemente. Pero fue durante el tercer cuarto cuando pudimos ver como durante unos minutos, en los que la igualdad era la nota predominante, Melilla era capaz de adoptar una camaleónica defensa que alternaba zonas 2-3, 1-3-1 o incluso Caja +1 con individual para parar de lleno la producción ofensiva local y conseguir un parcial 3-13 en los últimos 6 minutos y medio del cuarto y llevar el electrónico a un 39-52 al final del tercer cuarto que comenzaba a decantar el encuentro para los visitantes.

FONDO DE ARMARIO. En la previa del partido, Marco había catalogado a Melilla como la mejor plantilla de la Liga y a fe que lo demostró. Al partido llegaban los dos equipos con bajas importantes en la posición de base (Rivero en los melillenses y Dani Pérez por los locales). El base barcelonés pudo jugar unos pocos minutos durante el segundo cuarto (los ataques más coherentes de los ovetenses coincidieron con sus pocos minutos en pista), pero se resintió y ya no volvió a pista. En su ausencia ni Fabio Santana ni Sans fueron capaces de leer las diferentes defensas de los visitantes o crear ventajas a través del pick and roll (mayor virtud de Dani). Por los de Alcoba, tanto Jorge Sanz como Suka Umu se bastaron para causar estragos en la defensa rival haciendo que en ningún momento se echara de menos a un extraordinario jugador como es Pedro.

FALTA DE CONFIANZA EN EL EQUIPO ASTURIANO. Es un síntoma que se empieza a atisbar en las últimas jornadas. En el banquillo Carles probaba muchas rotaciones extrañas que no se habían visto durante la temporada (Sonseca y Dos Anjos juntos a la vez en pista o Salvó, Jesperson y Barro compartiendo pista a la vez por poner dos ejemplos), mostrando una desconfianza clara en algunas de las cosas que parecían verdaderos axiomas intocables del equipo. Por su parte, los jugadores se mostraban erráticos e imprecisos en el simple bote de balón o el pase. Ante Guipúzcoa ya se mostraron muy desacertados en el tiro de 3 los carbayones pese a los tiros liberados que los de Fisac les permitieron y de nuevo en este partido más de lo mismo, el 1 de 6 del descanso dio lugar a un 5 de 18 al termino del partido que imposibilitaba cualquier remontada, pese a que gracias a un último esfuerzo de los locales y al tan manido “Efecto Pumarín” los aurinaranjas consiguieran pasar de un 42-58 a un 55-61 en apenas 3’ con 5 minutos aún por disputarse. Pero ahí se acabó todo, Melilla volvió a tomar el mando y dominó el final de encuentro como se le presupone a un equipo de su categoría.

MVP: MOUHAMED BARRO. No es lo normal que se encuentre el MVP en el equipo perdedor en un partido sin final apretado, pero lo cierto es que en este caso y viendo la diferencia sacada al segundo jugador con más valoración del partido, es de justicia dárselo al senegalés. Dobles figuras con 13 puntos e impresionantes 15 rebotes (casi la mitad de los de su equipo, 33). Si no hubiese sido por su aciaga noche desde el 4,60 (1 de 7) podría incluso optar al premio de jugador de la jornada. Tras una parte de la temporada en la que su participación no era prioritaria para Marco, Barro ahora es un jugador que por lucha y coraje cerca del aro se ha ganado un puesto principal en el equipo, además de ser desde el principio de temporada uno de los favoritos de la afición.

Por Juan Carlos Iglesias

CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 83-82 SÁENZ HORECA ARABERRI

Óscar Alvarado defendido por Guillermo Corrales (Antonio Martín)

UN PARTIDAZO QUE TUVO DE TODO. El Sáenz Horeca Araberri pierde por la mínima en Cáceres 83-82 en un partido que se decidió en un apasionante final con 8 jugadores expulsados por invasión a pista y por la pelea tras una jugada puntual en el rebote ofensivo en el final del tercer cuarto entre Robert Gilchrist del Araberri y Luis Parejo del Cáceres. Un choque en el que el Cáceres dominó la primera mitad y el equipo local sacó una ventaja de hasta 16 puntos. Pero en la segunda mitad, el Sáenz Horeca, fiel a su estilo, sin bajar los brazos y peleando logró darle la vuelta al marcador y hasta el último momento estar con opciones de llevarse la victoria.

MUY SERIO ARRANQUE DEL CÁCERES. El equipo local empezó adelantándose en el luminoso con 4-0 hasta que Hearst movió el marcador. Comenzó los primeros minutos intensos pero después se igualó el choque, con un buen ataque y una intensa defensa del equipo local el Cáceres se alejó hasta 10 puntos (28-18). Al final del primer tiempo, 28-20. El segundo tiempo arrancó con un parcial de 7-0 y el Cáceres sacó una ventaja de 15 puntos (35-20). Intensos en el ataque los jugadores locales y el Araberri buscando el rebote ofensivo, el Sáenz Horeca Araberri apretó en los últimos minutos antes del descanso y recortó distancias colocándose a 9 puntos del equipo local (50-41).

ARABERRI APRIETA. Tras la reanudación, el Sáenz Horeca Araberri, cómodo sobre la cancha, se fue acercando con 3 triples consecutivos de Berhanemeskel y se puso a dos puntos (52-50). Los jugadores de Arturo Álvarez igualaron el luminoso a 60 puntos a falta de 1:30 para el final del tercer tiempo. Y por primera vez durante el encuentro el Sáenz Horeca Araberri se puso por delante en el marcador 60-62. El tercer tiempo finalizó con empate a 62.

DESCALIFICANTES Y FINAL DE INFARTO. En un intenso y emocionante final, Arturo no contaba con Robert, Dani Lorenzo e Iván García que fueron expulsados tras una jugada puntual con un balón del rebote ofensivo por la disputada del balón con el tiempo ya finalizado en el final del tercer cuarto. De nuevo el Araberri se puso por delante 72-73. A falta de un minuto para el pitido final, el choque estaba igualado a 77 puntos. Con un triple de Corrales el equipo local se puso 80-77 a falta de 28 segundos para el final. Con un triple de Martín Buesa el Sáenz Horeca a falta de 9 segundos se acercó de nuevo 82-80 pero la victoria se quedó en casa con el marcador 83-82.

MVP: ALEKSANDAR MARCIUS. El pívot del Cáceres Patrimonio de la Humanidad sumó 16 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia, 1 robo, 4 tapones, 5 faltas recibidas y 28 créditos de valoración.

Por Dto. Comunicación Sáenz Horeca Araberri

La tangana del final del tercer cuarto (vía @DeportesCexTV):

El caos se apoderó del Multiusos. Esta es la pelea que ha provocado las cuatro descalificaciones en el @Caceres_Basket Así pasó todo. pic.twitter.com/di1HvxHlub — DeportesCexTV (@DeportesCexTV) 26 de marzo de 2017

CLASIFICACIÓN POS EQUIPO PG PP 1 RETAbet.es GBC 20 9 2 San Pablo Inmobiliaria Burgos 20 9 3 Quesos Cerrato Palencia 19 10 4 Cafés Candelas Breogán 19 9 5 Unión Financiera Baloncesto Oviedo 18 11 6 Club Melilla Baloncesto 17 12 7 Leyma Coruña 17 12 8 Ourense Provincia Termal 16 13 9 Palma Air Europa 16 13 10 Actel Força Lleida 15 14 11 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 14 15 12 Sáenz Horeca Araberri Basket 13 16 13 TAU Castelló 11 18 14 CB Prat 11 18 15 FC Barceona Lassa B 9 20 16 Magia Huesca 9 20 17 Calzados Robusta* 9 19 18 Marín Peixegalego 7 22

QUINTETO IDEAL SOLOBASKET DE LA J29 Base



Jokubas

Gintvainis

(Huesca) 21 puntos, 1 rebote, 9 asistencias (25 valoración) Escolta



Johnny

Berhanemeskel

(Araberri) 27 puntos, 3 rebotes, 1 asistencias (27 valoración) Alero



Bryce

Pressley

(Clavijo) 23 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias (31 valoración) Ala-pívot



Urko

Otegui

(Palencia) 21 puntos, 9 rebotes, 3 robos (30 valoración) Pívot



Jason

Cain

(Marín) 22 puntos, 12 rebotes, 2 tapones (32 valoración)

