Rakocevic tumba al Oviedo sobre la bocina; Coruña se lleva el duelo directo ante Araberri

RESULTADOS JORNADA 21 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

SÁENZ HORECA ARABERRI 85-89 LEYMA CORUÑA

Larry Abiá busca una opción de pase frente a Akin Akingbala (Foto: Leire Arberas)

ARREÓN FINAL VISITANTE. Comenzaba el Leyma Coruña adelantándose en el marcador pero Rowley inauguraba el luminoso del equipo local poniendo la igualdad. Un primer cuarto que arrancaba con el choque muy igualado (8-8) pero que terminó con una ventaja para los gallegos de 13 puntos ante una mala defensa del equipo local (17-28) y una muy buena por parte del equipo de Tito Díaz que dejaba a Herast sin anotar durante los diez primeros minutos.

REBOTE PARA EMPATAR. En el segundo cuarto los jugadores de Arturo Álvarez cogieron el ritmo del partido y con una gran capacidad en rebotes ofensivos y un parcial 10-0 consiguieron darle la vuelta al resultado y adelantarse (32-31). Pero de nuevo el equipo gallego tomó la delantera. Con un triple de Alvarado en la última jugada por parte de Sáenz Horeca Araberri se ponía a dos puntos de los de Tito Díaz (40-42). Antes de llegar al descanso, Zyle anotaba para irse al descanso 4 puntos por delante (40-44).

NUEVO INTENTO DE ESCAPADA DE LOS GALLEGOS. Comenzaba la segunda parte con muchos problemas en ataque el equipo local y el equipo gallego se intentaba escapar logrando hasta 9 puntos (48-57). Al final del tercer cuarto, ventaja de 7 puntos para los de Tito Díaz (62-69).

ASALTO A MENDIZORROTZA. Con muchos problemas para anotar por parte de ambos equipos y pocos puntos comenzó el último tiempo. Con un triple de Durchev el equipo local se acercaba en el marcador 69-71. A falta de 2 minutos para el final del choque el Leyma Coruña tenía una ventaja de 11 puntos (74-85). El equipo de Arturo Álvarez lo intentaba sin parar, fiel a su estilo no bajaba los brazos, y se colocaron a 4 puntos (83-87) a falta de menos de un minuto para el final del choque pero hoy no pudo ser y la victoria se fue para Coruña (85-89).

MVP: DAGO PEÑA. Una jornada más volvió a ser el jugador más destacado del Leyma Coruña con 27 puntos, 2 asistencias, 3 tapones, 6 faltas recibidas para un total de 31 créditos de valoración.

Por Dto. Comunicación Sáenz Horeca Araberri

CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 102-100 UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO

Nikola Rakocevic lanza por encima de Hernández-Sonseca (Foto: Antonio Martín)

PARTIDO ÉPICO. Hasta una prórroga fue necesaria para que se decidiese el vencedor del partido. Finalmente una canasta sobre la bocina de Rakocevic dejó el triunfo en Cáceres. El Unión Financiera Baloncesto Oviedo supo reponerse a un mal primer tiempo, donde se fue al descanso diecinueve puntos abajo, y protagonizó un segundo tiempo increíble. Los asturianos tiraron de orgullo y estuvieron a punto de hacerse con la victoria.

IMPECABLE PRIMERA MITAD LOCAL. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad comenzó con una gran energía, lo que se tradujo en un parcial de 10-2 a su favor. Sin embargo, no tardo el Unión Financiera Baloncesto Oviedo en meterse de nuevo en el partido e igualarlo. Nikola Rakocevic sumaba de tres en tres y con nueve puntos ya en su haber distanciaba a los locales, 20-14. A falta de 3´06 Fabio Santana volvía al parqué tras siete jornadas sin participar. No les terminaban de salir las cosas a los asturianos y al término del primer cuarto el resultado era de 26-20. El segundo cuarto parecía repetir el mismo guión y es que los cacereños no fallaban en ningún ataque. A base de triples, los de Ñete Bohigas se fueron once arriba restando ocho minutos para el descanso. La defensa asturiana estaba sufriendo mucho en los balances defensivos y Marcius hacía mucho daño en la zona interior. Llegó entonces la reacción del Unión Financiera Baloncesto Oviedo que poco a poco iba recortando la distancia pero en frente tenían a un rival que estaba decidido a no dejar escapar el partido. Al descanso, 59-40.

REMONTADA INCOMPLETA. Tras la pausa, la diferencia era muy abultada pero no por ello el Unión Financiera Baloncesto Oviedo iba a tirar la toalla. Si algo caracteriza a este equipo es su entrega y sacrificio hasta el final. A falta de 6´29, una canasta de Johan Löfberg reducía la distancia a doce puntos y forzaba el tiempo muerto del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, 64-52. El OCB estaba tirando de un gran trabajo defensivo y acierto de cara al aro y a pesar de que los locales fallaban poco, la diferencia iba reduciéndose. El tercer cuarto estaba siendo para enmarcar de los hombres de Carles Marco. A falta de los últimos diez minutos, 78-74. Johan Löfberg estaba liderando a los suyos pero en frente tenían a un rival muy correoso que no cesaba en su ataque desde el perímetro. A falta de 6,22, un palmeo de Miquel Salvó adelantaba al Unión Financiera Baloncesto Oviedo por primera vez en el partido, 83-84. Sin embargo, los cacereños liderados por Rakocevic, volvían a igualar el encuentro y dejaban claro que no lo iban a poner nada fácil. Los asturianos se estaban dejando hasta la última gota de sudor por intentar llevarse la victoria a Oviedo y a falta de 2,47 el marcador era de 89 a 92. A falta de 35 segundos, el OCB se ponía dos arriba, 92 a 94 pero los locales anotaron en su lanzamiento. Edu Hernández-Sonseca tuvo el último tiro para ganar pero erró provocando la prórroga en Cáceres.

SOBRE LA BOCINA. Comenzaba el tiempo extra y la tensión era máxima. Fue el equipo local el primero en anotar y dar un golpe sobre la mesa. El esfuerzo que había realizado el OCB parecía pasarle factura en la prórroga. A falta de 1´38, 100-96 para los locales. Sin embargo, no se iban a rendir y una canasta de Víctor Pérez ponía el 100-100 a falta de 12´6 segundos y con balón para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. En este caso, Nikola Rakocevic si anotó la canasta decisiva y se llevaron el partido, 102 a 100.

MVP: NIKOLA RAKOCEVIC. El escolta obtuvo la máxima valoración del Cáceres Patrimonio de la Humanidad sumando 31 gracias a sus 32 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.

Por Dto. Comunicación Unión Financiera Baloncesto Oviedo

(Vídeo: @DeportesCexTV)

FÚTBOL CLUB BARCELONA LASSA B 61-67 CLUB MELILLA BALONCESTO

Intimidación de Massine Fall a la bandeja de Stefan Peno (Foto: FEB)

PRIMERA MITAD PARA EL OLVIDO. El Barça “B” no ha podido romper su mala racha esta tarde y ha caído derrotado una semana más en la Ciutat Esportiva. Los pupilos de Julbe aun no conocen el triunfo actuando como locales y suman de esta manera su decimocuarta derrota consecutiva. La primera parte que ha enfrentado a azulgranas y melillenses ha sido muy floja a nivel baloncestístico con muchos errores en ambos equipos y con porcentajes de tiro muy bajos. Para muestra el resultado del primer cuarto: 5-11 para llegar al descanso con un apretado 26-25. La cosa mejoraría un poco en la reanudación.

DEMASIADO BALÓN PERDIDO PARA GANAR. Los locales han acumulado hasta 18 pérdidas a lo largo de los 40 minutos. Una cifra demasiado elevada para poder competir el partido. Parece claro que tantas derrotas seguidas afecta en la autoestima y la confianza de los jóvenes jugadores blaugrana que juegan sin frescura y con miedo a la hora de tomar decisiones. En este sentido, Stefan Peno ha sumado hasta 6 y Kurucs 3.

SÓLO PENO. El base serbio ha sido de largo el mejor de su equipo. A pesar de sus 6 pérdidas, ha finalizado el encuentro con 22 puntos, 7 asistencias y 6 faltas recibidas para sumar 26 de valoración, una de sus mejores marcas de siempre con el Barça “B”. Y es que hoy el juego interior local sólo ha sido capaz de sumar 16 puntos entre Trias, Diagne, Mazaira, Sena y Sergi Martínez.

POCO MELILLA PARA DOBLEGAR AL BARÇA B. El equipo melillense mantiene la columna vertebral del curso pasado donde se impuso en la final del playoff para ascender a ACB. Además se han añadido al proyecto jugadores con gran trayectoria en la competición como Pedro Rivero y Alfredo Ott. A pesar de eso, las sensaciones que ha despertado el conjunto de la ciudad autónoma han estado muy lejos de sus prestaciones potenciales. Massine Fall sobre todo y las aportaciones en momentos puntuales de Pablo Almazán, Jorge Sanz y Marcos Suka han bastado para vencer a un blando Barça “B” muy lejos de ser a día de hoy un rival complicado para sus contrincantes. Al final 61-67 para Melilla.

MVP: MASSINE FALL. El concurso del jugador senegalés incorporado hace menos de un mes al conjunto melillense ha resultado clave para que el equipo visitante haya sumado la victoria. En su tercer partido como melillense ha finalizado el partido con unos grandes registros: 20 puntos (7/8 en TC), 9 rebotes para 28 de valoración y mostrándose imparable cerca de canasta con sus finalizaciones y anulando a los pivots locales con los que le ha tocado emparejarse.

Por Xavi Comand

PALMA AIR EUROPA 80-69 MARÍN PEIXEGALEGO

Lanzamiento triple en el Palma Air Europa contra Marín Peixegalego (Foto: PAE)

TREPIDANTE PRIMER CUARTO. Como viene siendo normal habitual en el equipo local, los primeros cuartos suelen ser desastrosos defensivamente. Esta vez para no faltar a la cita así fue. La diferencia sobre todo cuando se juega fuera de Palma es en la anotación. Palma fue capaz de seguir el ritmo de Marín a duras penas. Tras un 4-11 tras triple del trotamundos Jorge Romero, exjugador palmesano, el tiempo muerto balsámico de Xavi y Palma dio la vuelta (13-11). A partir de ahí pequeñas ventajas locales siempre contestadas por el equipo gallego que, justamente, llegaba por delante al final del primer cuarto (24-25).

SEGUNDO Y TERCER CUARTO DE BAJA CALIDAD. El segundo y tercer período fueron iguales en su calidad, bastante baja, parecido más a un pasacalles que a un partido de baloncesto. La diferencia entre uno y otro fue clara. La tendencia del segundo cuarto fueron los alocados parciales. Tras el 26-30 un 11-0 local (37-30) respondido por uno idéntico de (37-41) con Javi Múgica en plan estelar (8 puntos). La canasta postrera de Bivià dejaba el 39-41 al descanso. El tercer cuarto con la misma tónica de poquísimas diferencias entre ambos equipos, dos puntos a lo sumo para uno u otro equipo. La diferencia llegó hasta los cinco puntos (58-53) con un triple sobre la bocina de Fornas que dejaba una injusta diferencia a favor del equipo local.

BAJÓN DE MARÍN EN LOS ÚLTIMOS 5 MINUTOS. Con la tónica de pasacalles del segundo y tercer cuarto se inició el último período y a falta de 5 minutos con el 69- 66 en el luminoso de repente Marín desapareció. Bivià y Fornas ajusticiaron al equipo gallego con 9 puntos y una canasta de Zengotitabengoa ponía la máxima para Palma (80-67) a falta de la penúltima posesión. Múgica conseguía anotar para, posteriormente, sacar de fondo y dejar consumir el tiempo el equipo local. El resultado es engañoso y decidido en cinco minutos. La victoria local es justa pero hubiese sido más justo una diferencia mínima y no echar un vistazo únicamente al resultado y parecer un plácido partido, nada más lejos de la realidad.

LA CLAVE. Si miramos las estadísticas está claro, el rebote, 36 a 25 a favor del equipo palmesano. Si miramos más allá han sido los últimos cinco minutos y el acierto ofensivo de la dupla Bivià/Fornas en los momentos clave donde se decidió el partido. El parcial final de 11-1 tiró por la borda todas las opciones gallegas.

EL MVP: ROGER FORNAS. El jefe del vestuario palmesano, el que anima y dirige a sus compañeros dentro de la cancha. Pero además es el más que posible MVP de la jornada además de serlo de su equipo durante la temporada. 21 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias con un 5/6 en tiro de tres para 38 de valoración. Estratosférico, lo ha hecho casi todo bien hoy. El dicho de “echarse el equipo a la espalda” es hoy más que nunca, cuando el equipo ha tenido dudas ahí estaba él para disiparlas, jugón.

Por Juan Carlos Turienzo

