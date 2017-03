Robert Traylor: cuando el Tractor aterrizó en la LEB Plata

El baloncesto es un deporte de sueños y los aficionados vigueses al deporte de la canasta vivieron uno que duró cuatro temporadas y que tuvo su momento álgido en marzo de 2007 y los meses posteriores.

Es cierto que luego se transformó en pesadilla, ya que el equipo causante, el Gestibérica Vigo, acabó con muchas más sombras que luces. Fue el último intento hasta el momento de tener baloncesto de élite en una ciudad con una gran afición, pero, como en muchos otros casos, la falta de unos cimientos sólidos y, quizás, unos presupuestos irreales para la categoría acabaron llevando al club a su desaparición.

Pero a pesar de ese amargo final, no podemos olvidar que el Gestibérica hizo soñar a la ciudad olívica con alcanzar un viejo y permanente anhelo: llegar a tener un equipo ACB. El club llegó a disputar una temporada en LEB Oro, la 2009/2010, pero fue justo el preludio a su desaparición y un año en que la falta de cobro de unos jugadores muy profesionales, que lo dieron todo a pesar de sufrir una de las caras más amargas del deporte, provocó que la atención estuviera más en los despachos que en la cancha.

Por ese motivo consideramos que el momento de mayor emoción y que generó más ilusión entre los amantes del baloncesto en la ciudad fue cuando el Tractor Traylor aterrizó en el pabellón de As Travesas.

Todo un número 6 del draft con más de 400 partidos en la NBA llegaba a Vigo para disputar la LEB Plata. Un acontecimiento histórico que puso el foco de atención de la prensa especializada en la ciudad olívica. Así nos contaba Chema De Lucas su fichaje: Gestibérica Vigo ficha a Tractor Traylor

Javi Roman, el vigues de Ciudad de la Laguna, y Robert Traylor fueron dos de las atracciones del partido

Robert fue una de tantas elecciones desacertadas del draft y está incluido en la lista de Sports Illustrated de los mayores errores. Se asocia su nombre a que fue intercambiado por los derechos del gran Dirk Nowitzki y eso pesó mucho en los juicios sobre su rendimiento, pero no se puede negar que tenía una gran calidad. Nunca rindió al nivel que se esperaba de una posición tan alta en el draft pero podía haber sido un sólido jugador de rotación y lo que lo apartó de la NBA fueron sus problemas cardíacos, motivo por el cual estaba libre cuando lo fichó Gestibérica.

Indudablemente, el fichaje de un jugador con esa carrera NCAA y NBA se convirtió al momento en un hecho histórico para la LEB Plata y para la propia ciudad de Vigo, que abarrotó el pabellón de As Travesas para su presentación y en todos los partidos que disputó con el equipo.

Robert Traylor dejando el balón en el aro

El Gestibérica estaba entrenado en ese momento por el mayor mito del baloncesto vigués: el gran Quino Salvo. En la plantilla se encontraban tres jóvenes jugadores que, a base de trabajo y esfuerzo, han conseguido hacerse un hueco en la élite del baloncesto español: los ACB Albert Sàbat y David Navarro y el histórico de la LEB Oro Dani Rodríguez.

A pesar de contar con estos mimbres, el club no pudo mantener la categoría y perdió en el playoff por la permanencia contra CAI Huesca La Magia.

El Tractor no consiguió ser un factor decisivo en la eliminatoria, que perdieron por un contundente 3 a 1. Así como en los seis partidos de liga regular tuvo unos números de 15,5 puntos y 10,2 rebotes para 20,8 créditos de valoración, en el playoff, las dobles y triples defensas a las que fue sometido por los oscenses bajaron sus estadísticas a 11,5 puntos, 8,8 rebotes y 13,5 de valoración. Su estado físico y una media de 4 faltas por partido no le permitieron participar más que 24:52 minutos por encuentro.

Ahí terminó la estancia del Tractor en la LEB Plata y en la ciudad de Vigo, de forma breve e inesperada, como terminó su propia vida, ya que falleció en mayo de 2011, cuando pertenecía a la plantilla de los Vaqueros de Bayamón de Puerto Rico, debido a los problemas cardíacos que ya habían truncado su carrera.

Pero lo que no terminará nunca es el imborrable recuerdo de un jugador con una humanidad tan grande como su tremendo corpachón. Su paso por nuestro país quedó grabado en la memoria de la afición de As Travesas y de los pabellones en los que jugó como visitante, así como de los compañeros y entrenadores que tuvieron la suerte de compartir pista con él. Con ellos hemos hablado para que nos contaran como era Robert y sus recuerdos de aquella época.

YAGO CASAL: ENTRENADOR AYUDANTE GESTIBÉRICA VIGO TEMPORADA 2006/2007

Yago Casal

Yago Casal fue entrenador ayudante los dos primeros años de creación del Gestibérica, primero de Miguel Ángel Ortega (que posteriormente devino en director deportivo y fue quien fichó al Tractor), después de Ángel Navarro (la mitad de noviembre y diciembre) y de Quino Salvo que llegó esas navidades. También lo fue de Tito Díaz la siguiente temporada en LEB Bronce. Todos ellos son nombres históricos del baloncesto gallego.

SB: ¿Como era el Tractor desde cerca?

Pues un jugador enorme, no por alto si no por ancho, con una espalda muy difícil de abarcar. Una persona muy, muy educada, sonriente y afable. Preocupado por entender y hacerse entender desde muy pronto. Sin querer, era un líder del que todos estaban pendientes.

SB: ¿Su fama estaba justificada?¿Era tan buen jugador como parecía?

Era un jugador increible, con un enorme conocimiento del juego y una gran capacidad para jugar en el poste bajo. Conforme le iban conociendo en la liga, le hacían defensas de dos y, a veces, hasta tres contra uno. Lamentablemente vino fuera de forma tras un período muy grande de inactividad, pero conforme se fue poniendo en forma se imponía en cada entrenamiento y en cada partido.

"Conforme le iban conociendo en la liga, le hacían defensas de dos y, a veces, hasta tres contra uno"

SB: ¿Como fue entrenar a alguien con más de 400 partidos NBA?

Pues similar a entrenar posteriormente a Marc Jackson en Obradoiro (Yago Casal también fue entrenador ayudante del Obradoiro en la temporada 2009/2010 con Curro Segura al mando). Jugadores a la antigua usanza, con una gran formación deportiva y académica en la universidad. Robert estuvo en el Fab Five de Michigan, junto a jugadores como Chris Webber. Era un jugador con un gran respeto por el entrenador, con un enorme afán competitivo y ansioso por ganar. Era un jugador del que salías de cada entrenamiento habiendo aprendido algo de él, o bien viéndole o bien explicado por él directamente. Eso sí, le indicabas que hiciese algo y, estando de acuerdo o no, lo hacía al momento (me sacaba 4 años y por edad y trayectoria podría pensar que se impondría) asumiendo lo que le decías a rajatabla.

SB: ¿Cómo era su actitud al pasar de jugar en los grandes pabellones de la liga profesional americana al modesto pabellón de As Travesas?

En lo que yo vi, exactamente la misma, con las limitaciones de su físico con respecto a su inactividad previa. No sólo al jugar, si no en los viajes del equipo de miles de horas en autobús o en las reuniones de equipo, su humildad y su normalidad era el día a día de su actitud. Es cierto que la afición de Vigo fue magnífica esa temporada y prácticamente llenaba As Travesas cada viernes.

"Su humildad y su normalidad era el día a día de su actitud"

SB: ¿Cómo se llevó dentro del equipo el boom mediático que supuso su fichaje? Para una ciudad como Vigo, que llevaba mucho tiempo fuera del radar baloncestístico, tuvo que ser todo un acontecimiento pasar a ser el foco de atención de la prensa especializada durante unos meses.

El inicio del proyecto Gestibérica tuvo la consideración de "show" en la forma de plantear la organización de los partidos, de confeccionar la plantilla o de gestionar el club, por lo que la llegada de Traylor fue un hito más en esa temporada. Recuerdo que cuando Miguel Ángel Ortega planteó la posibilidad del fichaje, se apeló a su capacidad deportiva y a su posible liderazgo. Normalmente estos fichajes generan algunas dudas porque no era normal que un jugador de su perfil pudiese venir a Vigo. Al llegar disipó las dudas y el día a día fue muy normal, con la lógica atención que despertaba, quizá más fuera de Vigo que en el propio equipo.

SB: Los partidos de liga regular rindió a un nivel bastante alto pero sus números bajaron en el playoff por la permanencia. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Su estado físico? ¿La falta de adaptación al arbitraje europeo y su elevando número de faltas?

La primera y fundamental razón fue que pasó un primer mes poniéndose en forma y coincidió con su mejor momento de juego. Después los equipos le hacían 2 y 3 contra 1, y sus números bajaron. Quizá el equipo no consiguió adaptarse para sacar rendimiento a un jugador como él.

DAVID NAVARRO: JUGADOR GESTIBÉRICA VIGO TEMPORADA 2006/2007

David Navarro

David Navarro, jugador del Morabanc Andorra, fue compañero de equipo de Traylor en los inicios de su carrera, cuando tenía 23 años y comenzaba a mostrar en LEB Plata el talento que le ha llevado a consolidarse definitivamente en uno de los equipos que luchan por los playoffs en la ACB. Gracias a su club hemos podido hacerle llegar unas preguntas sobre aquella época.

SB: ¿Cómo era el Tractor de cerca como jugador? ¿Cómo se adaptó a pasar de los grandes pabellones NBA a jugar en la pista de As Travesas?

La verdad es que era una persona muy normal. Llegó a Vigo y se comportó como cualquier otro jugador. Lo que no fue lo mismo fue el entorno ya que la gente se volvió loca con el fichaje.

"La gente se volvió loca con el fichaje"

SB: Ahora ya estás acostumbrado a los focos y a compartir pista con estrellas del baloncesto, pero ¿cómo fue tener de compañero de equipo a un jugador con más de 400 partidos NBA en los inicios de tu carrera en LEB Plata?

Fue un impacto grande al principio. Era la primera vez que tenía una estrella de la NBA en el mismo vestuario. Teníamos muchos americanos ese año y, como es lógico, él se juntó más con ellos. En la pista se empezó a ver pronto el nivel de jugador que era y todos los equipos preparaban algo especial para pararlo.

Fue poco tiempo el que estuvo pero fue una bonita experiencia.

SB: ¿Alguna anécdota que recuerdes de tu convivencia con él?

Fuimos a jugar contra el Prat de la LEB Plata. El equipo vinculado de la Penya de Badalona. En aquella época Roberto Dueñas estaba en la Penya y creo que había tenido muchas lesiones y para ponerse en forma lo bajaron a jugar algunos partidos con el Prat.

Contra nosotros le tocó defenderse con Tractor Traylor. Y lo mató. Dueñas no pudo en ningún momento con él. No se si estoy equivocado pero creo que Dueñas no volvió a jugar a basket profesional después de esa temporada.

ALBERT SÀBAT: JUGADOR GESTIBÉRICA VIGO TEMPORADA 2006/2007

Albert Sabat, el base de Gestiberica, no pudo conducir a su equipo a la victoria

Albert Sàbat, base titular del Divina Seguros Joventut, también llegó a Gestibérica una vez comenzada la temporada y también dio muestras de lo que sería su futuro como cuando anotó 7 triples en el único partido ganado por el equipo en el playoff de permanencia. Gracias a la Penya le hemos podido hacer llegar las mismas preguntas que a David Navarro.

SB: ¿Cómo era el Tractor de cerca como jugador? ¿Cómo se adaptó a pasar de los grandes pabellones NBA a jugar en la pista de As Travesas?

Cuando vino la verdad es que era un chico muy normal, se adaptó muy rápido al equipo. Yo había llegado pocas semanas antes y la verdad es que el trato fue muy bueno, muy cercano con nosotros. Íbamos a cenar fuera con él. Era un gran tipo, no parecía el típico jugador que había sido una gran estrella mundial.

"La gente veía nuestros partidos por televisión, por FEB.TV, porque estaba Tractor Traylor"

SB: Ahora ya estás acostumbrado a los focos y a compartir pista con estrellas del baloncesto, pero ¿cómo fue tener de compañero de equipo a un jugador con más de 400 partidos NBA en los inicios de tu carrera en LEB Plata?

Me acuerdo que fue algo grande. No solo yo, si no todos los compañeros de equipo, la ciudad y el club. Fue un momento muy grande. Estábamos en LEB Plata, tercera división, y fichamos un jugador con mucha trayectoria NBA. Me acuerdo que fue algo histórico. La gente veía nuestros partidos por televisión, por FEB.TV, porque estaba Tractor Traylor.

SB: ¿Alguna anécdota que recuerdes de tu convivencia con él?

Nada especial. Simplemente que era muy cercano y se hizo muy rápido con nosotros. Salíamos después de los partidos a cenar y a tomar algo con él. Era muy buen chico.

DANI RODRÍGUEZ: JUGADOR GESTIBÉRICA VIGO TEMPORADA 2006/2007

Dani Rodríguez

Dani Rodríguez es ya una leyenda en activo de las ligas LEB con 15 temporadas y un gran nivel. Siempre entre los mejores bases de la Oro en los últimos años. Darle las gracias por atendernos con una gran amabilidad. Se le notaba que recordaba con mucho cariño a Robert.

SB: ¿Cómo era el Tractor de cerca como jugador? ¿Cómo se adaptó a pasar de los grandes pabellones NBA a jugar en la pista de As Travesas?

Yo fui el primer sorprendido con su actitud. Te enteras de que llega un americano con ese historial a una liga modesta y te esperas que venga con una actitud de "sobradete". Pero era todo lo contrario. Muy buen tío y un auténtico crack. Entrenaba al 100 por 100 como cualquiera de la plantilla.

SB: Ahora ya estás acostumbrado a los focos y a compartir pista con estrellas del baloncesto, pero ¿cómo fue tener de compañero de equipo a un jugador con más de 400 partidos NBA en los inicios de tu carrera en LEB Plata?

Yo era muy joven y me encantaba la NBA. Conocía a todos los jugadores y me quedé muy asombrado cuando me enteré que fichaba. Pensaba "este tío se ha enfrentado a Garnett". Era todo un lujo. Su físico lo limitaba un poco pero tenía una calidad tremenda.

"Conocía a todos los jugadores y me quedé muy asombrado cuando me enteré que fichaba. Pensaba "este tío se ha enfrentado a Garnett""

SB: Llevas jugando 15 temporadas en las ligas LEB, crees que ha habido algún jugador con mejor historial o de mayor calidad que haya pasado por estas categorías?

Me pones en un compromiso. He jugado con tantos compañeros y contra tantos rivales. Me viene a la cabeza André Turner en Melilla, y seguro que hay más que ahora no me vienen a la memoria. Pero si que posiblemente con ese historial NBA no ha habido otro.

SB: ¿Alguna anécdota que recuerdes de tu convivencia con él?

Pues la anécdota personal, no de juego. Vivíamos puerta con puerta, y nada más llegar me invitó a su piso a ver partidos de football americano, del que era un gran aficionado. Era un crack, muy buen tío y recuerdo con mucho cariño pasar tardes enteras viendo partidos en su ordenador.