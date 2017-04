Romà Bas: "Por desgracia, los 'no ascensos' son una situación que se ha normalizado"

"Para una ciudad como Palencia y un club humilde como el nuestro sería un boom el hecho de poder salir en ACB"

"Jugar en ACB sería un premio a toda una trayectoria y al trabajo"

Más entrevistas:

La LEB Oro entra en su fase decisiva de la liga regular y Quesos Cerrato Palencia afronta el tramo final con opciones de luchar por repetir el ascenso logrado la pasada temporada. Entrevistamos en Solobasket a Romà Bas (33 años, 1.93m), escolta del equipo palentino y un auténtico veterano de la LEB Oro. Bas vive su tercer año en Palencia, aunque el primero lo pasó en blanco debido a una grave lesión. El jugador alicantino, nacido en Xàbia, cuenta con la confianza de Sergio García y es el jugador que más minutos ha disputado del equipo.

En su palmarés cuenta con cuatro ascensos a ACB, con cuatro equipos distintos (Menorca, Alicante, Burgos y Palencia), y mantiene la espina clavada de que ninguno de los equipos que lo lograron pudieron hacerlo efectivo. La esperanza de lograrlo con Palencia y poder disfrutar de la ACB como colofón a una larga trayectoria le motiva.

En tu carrera has competido en todas las competiciones FEB (Oro, Plata, Bronce y EBA). Como jugador, ¿Cómo has vivido el paso de aquel ‘boom’ de 2007-08 con hasta 54 equipos y poblaciones bastante pequeñas con equipo en alguna LEB a ver como desaparecían equipos o los ascensos se convertían en utopías? ¿Crees que es todo consecuencia de temas económicos (crisis) o hay otros factores que han llevado al basket FEB a la situación actual?

Personalmente lo he vivido con rabia al principio y con resignación después. Además es algo que me ha tocado de cerca, sobre todo en el tema de los ascensos (hasta en 4 ocasiones). Creo que el principal factor de la desaparición de equipos ha sido el económico y la mala planificación de algunos clubes, que han vivido por encima de sus posibilidades.

Mirando la lista de jugadores más valorados de la LEB Oro (también en LEB Plata), abunda el perfil de jugador nacional mayor de 30 años (Trias, Ortega, Arteaga, Otegui, Bivià, Rodríguez, Fornas, Ruiz de Galarreta…) ¿Por qué crees que este perfil de jugador veterano tiene cada vez un papel más dominador en la categoría y cuesta tanto que jugadores más jóvenes aumenten su protagonismo?

"Se debe potenciar las oportunidades de la gente joven nacional"

Son ligas complicadas, a las que cuesta adaptarse. No es fácil llegar joven a la liga y tener protagonismo. Creo que se debe potenciar las oportunidades de la gente joven nacional. Creo que desde algunas canteras se potencia más el factor extranjero cuando seguro que en España hay jugadores con potencial para llegar arriba, pero se les tiene que dar oportunidades para que tengan el protagonismo que ahora tienen los más veteranos.

Romà Bas (Foto: FEB)

Menorca, Alicante, Burgos y Palencia. Has vivido cuatro ascensos a ACB ganados en la cancha y que no se hicieron efectivos. En Palencia es la primera vez que sigues en el proyecto tras ese ascenso frustrado. ¿Cómo afronta una afición, un club y a los propios jugadores un nuevo proyecto en LEB Oro tras no hacer efectivo ese ascenso?

Por desgracia, los 'no ascensos' deportivos son una situación que se ha normalizado. La vida sigue, pero se pierde una dosis de ilusión y de ganas al ver que tras conseguir un éxito deportivo vuelves a tener que competir en la misma liga otra temporada más. Es complicado enganchar a la gente y que siga queriendo ir a ver a su equipo cada dos semanas. Al final, nos toca olvidarlo y hacer las cosas lo mejor posible, esperando que pronto puedan cambiar las cosas.

"Por desgracia, los 'no ascensos' deportivos son una situación que se ha normalizado"

El Pabellón se va a ampliar, la resolución de la CNMC parece que en breve modificará la situación del canon… ¿Se percibe en el club y en la ciudad una posibilidad real de ser ACB la próxima temporada? ¿Qué significaría eso para una ciudad como Palencia y para un club con la filosofía del Quesos Cerrato Palencia?

El hecho de que Palencia pueda ser ACB la próxima temporada son palabras mayores. La gente aquí es bastante cauta y hay que ver cómo queda la resolución de la CNMC y como se aplican los ascensos. Para una ciudad como Palencia y un club humilde como el nuestro sería un boom el hecho de poder salir en ACB, pero se tendría que estudiar bien la viabilidad del proyecto para poder hacerlo con garantías.

Video of roma bas 3 año un seguro de vida

Vídeo: Baloncestoconp.es

¿Cómo está siendo tu etapa en Palencia? ¿Cómo se vive el basket en la ciudad y en un club que ha ido en línea ascendente a lo largo de los últimos años?

Está siendo muy positiva, incluso contando el primer año en el que tuve una lesión muy importante. Deportivamente el año pasado fue perfecto y este año seguimos dando guerra y peleando por el ascenso. Aquí el baloncesto se ha convertido en la referencia de la ciudad y ha ido creciendo en importancia. Y esto se nota cada semana con el pabellón casi siempre lleno.

"Para una ciudad como Palencia y un club humilde como el nuestro sería un boom el hecho de poder salir en ACB"

A pesar de que el ‘muro’ que hay entre ACB y LEB Oro ha restado alicientes en los últimos años a la liga, este año se está viendo una competición muy igualada y se nota en las gradas de muchos pabellones ¿Qué necesita la liga para consolidar esa línea y poder generar interés y tener mayor impacto para obtener más recursos?

Principalmente necesita difusión. Por parte de la prensa y de la FEB. Hasta hace unos años se podía ver algún partido por TV y ahora no se le dan facilidades a la gente para seguir el baloncesto LEB, que al final tiene sus seguidores y creo que si se explotase esa vía de difusión tendrá más seguimiento.

Romà Bas (Foto: FEB)

A lo largo de tu trayectoria, ¿Qué jugadores han marcado más tu carrera como compañeros? ¿Y qué entrenador destacarías?

Con casi 34 años he pasado por mucho sitios y he coincidido con mucha gente. De mi etapa en Gandía guardo muy buen recuerdo de Vicent Faubel con el que compartí vivencias y buenos momentos deportivos. En la etapa de senior en Gandía tuve muy buena relación con jugadores como Vallmajó y Jordi Grimau. Más adelante coincidí cuatro temporadas seguidas entre Santa Pola y Molina de Segura con Albert Ausina, tuvimos mucha afinidad y amistad. De mi etapa de Navarra guardo un buenísimo recuerdo, con Iñaki Sanz y Juan Labiano guardo una gran amistad desde aquella época, me hicieron sentir como en casa. Aqui en Palencia tengo gran relación con Joan Tomàs, compartimos muchas afinidades y con Josep Pérez.

"Ahora no se le dan facilidades a la gente para seguir el baloncesto LEB"

Han habido muchos entrenadores que me han marcado mi carrera como Gonzalo García, Ángel Jareño, Andreu Casadevall, pero me voy a quedar uno que tuve en mi etapa en Santa Pola, que es Fede Marco, que me ayudó a mejorar bastante como jugador. Marco estuvo muy encima de mi y le agradezco enormemente ese interés porque me ayudó mucho a mejorar.

En lo personal, estás firmando tus mejores números desde tu etapa en Navarra ¿Cuál es la clave de este buen rendimiento tras dejar atrás aquella grave lesión en 2014?

La clave es la confianza del entrenador. El año pasado con Porfi empecé con un papel más secundario, pero cuando Sergio se hizo cargo del equipo al poco tiempo me dio la titularidad y siempre ha confiado mucho en mi. Está siendo una temporada bastante buena y le agradezco a Sergio su confianza.

"Jugar en ACB sería un premio a toda una trayectoria y al trabajo"

¿Qué significaría para ti poder jugar en ACB con Quesos Cerrato Palencia?

Para mi sería un premio y una recompensa a una trayectoria y al trabajo mío de otros muchos compañeros que lo han conseguido. Tengo cuatro ascensos con cuatro equipos diferentes y nunca he podido ni siquiera tener la oportunidad de estar en ACB.

Más entrevistas: