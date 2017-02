Sammic aprovecha los pinchazos de Granada y Lucentum. Ferguson, MVP

RESULTADOS

COMERCIAL ULSA CBC VALLADOLID 79-69 HLA LUCENTUM

Victoria de CBC Valladolid ante HLA Lucentum

El Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid sigue empeñado en luchar por cosas importantes esta temporada. Con su victoria del viernes (79-69) frente a Fundación Lucentum Alicante presenta una seria candidatura a jugar los Playoff a la vez que ajusta, más si cabe, la zona alta de la tabla. El tridente formado por Sergio de la Fuente, Rowell Graham-Bell y Wade Chatman volvió a funcionar a la perfección y con un tercer cuarto antológico, en el que los alicantinos solo anotaron 6 puntos, el equipo de Paco García volvió a imponerse a uno de los grandes de la categoría.

Por Jose Antonio Verdejo

ACEITUNAS FRAGATA MORÓN 67-70 ZORNOTZA ST

Zornotza logró un valioso triunfo en Morón

Zornotza continúa en buen momento de juego y lo certificó con un triunfo en la siempre complicada cancha de Aceitunas Fragata Moron. Con este triunfo, los zornotzarras igualan a Morón en la tabla y afrontan una lucha abierta por los Playoff. Los de Mikel Garitaonandía impusieron su ritmo en el comienzo del encuentro alcanzando rentas de 10 tantos al descanso. Los locales apretaron el marcador en la segunda mitad pero una canasta decisiva de De la Rúa decantaba la balanza del lado visitante. Debutaba Mutakabbir con Zornotza y o hizo aportando 11 puntos y anotando tres triples. También se estrenó Mansour Kasse con los locales con unos discretos 4 puntos. Destacar los 21 rebotes capturados por Chagoyen para Morón.

AQUIMISA LAB. QUESO ZAMORANO 67-72 SAMMIC ISB

Sammic ISB superó a Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano (Foto: Zamoranews.com)

Sammic ISB asalta el liderato en solitario de la LEB Plata tras doblegar al colista Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano en un encuentro en el que los azpeitiarras tuvieron una gran puesta en escena dejando a Zamora en 6 puntos en el primer periodo. Los locales revirtieron la situación pero no pudieron superar a un Sammic que tuvo una aportación muy repartida. Karena y Dezelski cedieron el testigo al liderazgo de Maiza y a la aportación de Sherman o García. Por parte de los locales, el poderío anotador de Hansen no fue suficiente para evitar una nueva derrota.

AGUSTINOS LECLERC 77-61 TORRONS VICENS CB L'HOSPITALET

Importante triunfo de Agustinos Leclerc ante Hospitalet (Foto: zonadebasquet.com)

Triunfo vital para Agustinos Leclerc ante un rival directo para evitar el descenso. Con este triunfo los de Ángel Jareño siguen mirando hacia el Playoff como un objetivo alcanzable mientras que Hospitalet mira de reojo a sus perseguidores. Los locales dominaron de inicio y, aunque Hospitalet se enganchó al partido, sentenciaron con un gran último cuarto en el que un parcial 21-7 decantaba el triunfo del lado local. Claro dominio reboteador de Agustinos (39-23) que fue clave para lograr el triunfo. Jack Crook, omnipresente con 17 rebotes, fue el mejor de los locales.

CAMBADOS CDV 2017 76-63 COVIRAN GRANADA

Cambados superó a Covirán Granada (Foto: Martina Miser - La Voz de Galicia)

El Covirán Granada perdió ayer la condición de colíder de la LEB Plata al caer en la pista del Cambados (76-63). La pista gallega es casi inexpugnable, tan solo Avila y Navarra han ganado allí, sumado a un largo y penso viaje en autobús hasta tierras gallegas da como resultado una derrota del equipo que dirige Pablo Pin que, al menos, salvó el basket average.

Durante los dos primeros cuartos Pablo Pin dejó claro su planteamiento: defener a muerte y plantear un tanteo bajo. La buena defensa granadina desquició a los gallegos que no encontraron su habitual ritmo rápido y los llevó a cometer imprecisiones y malos tiros (0/7 en triples), aunque esta situación no fue aprovechada por los granadinos, que no estuvieron finos en ataque, sobre todo la segunda unidad del Covirán, el rendimiento se resintió cuando los titulares abandonaron el parquet.

Los gallegos salieron en tromba tras el descanso y se cerraron en defensa anulando a los interiores granadinos, el mal día exterior de los rojinegros (3/19 T3) y los fallos en los tiros libres (7/16 en la segunda mitad) hicieron el resto. Xuven fue ganando de hasta 17 puntos, pero un último esfuerzo nazarí consiguió salvar el average particular.

Por Jesús Quero

ARCOS ALBACETE BASKET 72-81 CARREFOUR 'EL BULEVAR' DE ÁVILA

Carrefour 'El Bulevar' de Ávila sigue enganchado en la lucha por el ascenso directo tras vencer en su visita a Arcos Albacete Basket. Los de David Mangas rompían el partido en el tercer cuarto y tuvieron en el trio Fernández-Hall-Beranek a su principal amenaza. Especialmente acertados en el tiro exterior (56% en triples) doblegaron a un Albacete que sigue encadenando derrotas y que se complica cada semana su posible salvación. Kris Davis, con 25 puntos, fue su absoluto referente ofensivo pero insuficiente para imponerse a un sólido equipo como fue Óbila.

BASKET NAVARRA 78-68 SEGUROS SOLISS ALCÁZAR BASKET

Basket Navarra se reecontró con el triunfo (Foto: Iñaki Urbina)

Basket Navarra se reencontró con el triunfo en su encuentro ante Seguros Soliss Alcázar Basket. Los de Joaquín Prado salieron muy enchufados y con un 30-13 en el primer periodo parecía que encarrilaban el triunfo ante un Alcázar que venía en dinámica negativa de resultados. Pero los visitantes no cedieron tan pronto el partido y no fue hasta el último periodo cuando los locales sellaban el triunfo. Víctor Hidalgo (23 puntos) lideraba el juego local, bien secundado por Narros y Hopfgartner y por la dirección de Adrián Fuentes.

Con este resultado ambos equipos quedan igualados en la tabla con 11 victorias en la línea que marca el entrar o no en Playoff.

CB TARRAGONA 2017 92-73 HISPAGAN UPB GANDIA

Ferran Torres y Cheick Conde luchan un rebote (Foto: JCBorrachero)

Mucho en juego en el partido disputado el pasado viernes en El Serrallo. Era un duelo directo con la salvación de trasfondo y los locales salieron más enchufados desde inicio logrando rentas que irían creciendo cuarto a cuarto. La pareja Torres-Outerbridge hacía daño desde la pintura y lideraban a su equipo ante un Hispagan UPB Gandía que encontraba en Forbes (17 puntos) a su referencia anotadora, secundado por la pareja Tomasevis-Conde, pero no fueron recursos suficientes para lograr un triunfo que hubiera acercado a los valencianos al objetivo de la permanencia.

Tras esta jornada se han quedado descolgados Albacete y Zamora, mientras que Hospitalet, Gandía y Tarragona parece que pueden acabar luchando por una plaza de permanencia.

ACTUACIONES DESTACADAS:

Máximos anotadores:

Máximos reboteadores:

Mejores asistentes:

PRÓXIMA JORNADA:

Avanza la competición y se van definiendo los equipos que van luchando por cada objetivo. En la lucha por el ascenso directo, la próxima jornada viviremos otro duelo clave como será el Óbila-Cambados. Los dos equipos con mejor racha de la zona alta frente a frente. Dos estilos diferentes pero que están mostrándose muy competitivos se miden con el liderato en el horizonte.

Con un ojo en el duelo mencionado estarán el Covirán Granada que recibe a Agustinos Leclerc, el HLA Lucentum que visita a un Zornotza en momento dulce y el líder Sammic ISB recibe a un Aceitunas Fragata Morón algo irregular.

La jornada nos deja también interesantes duelos entre equipos de la zona media y baja de la tabla que pueden acabar por difuminar esas brechas que se han abierto o bien agrandarlas de manera casi definitiva a falta de menos de un tercio de liga para llegar al final de la liga regular.

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J22 Base

Henri Wade-Chatman (CBC) 20 puntos, 4 rebotes (22 valoración) Escolta

Kris Davis (Albacete) 25 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias (30 valoración) Alero

Brantley Osborne (Cambados) 16 puntos, 4 asistencias (22 valoración) Ala-Pívot

Dionte Ferguon (HLA Lucentum) 22 puntos, 10 rebotes, 9 faltas recibidas (34 valoración)) Pívot

Víctor Hidalgo (Basket Navarra) 23 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias (28 valoración)