Sandi Marcius: "Estoy listo para dar el salto a la Liga Endesa"

Cáceres Patrimonio se despedía finalmente de sus opciones de Playoff tras una temporada irregular. Una temporada en la que un jugador ha destacado por encima del bloque, se trata de Sandi Marcius (26 años, 2.08m), el pívot croata que llegaba después de brillar la pasada LEB Plata en las filas de Sammic ISB.

Marcius ha conseguido mantener unos grandes números tanto en LEB Plata y LEB Oro. Este año promedia 13.8 puntos y 7.7 rebotes siendo uno de los jugadores más destacados de la categoría.

Solobasket ha podido entrevistarle para conocer sus sensaciones sobre esta temporada y sus perspectivas de futuro, que pasan por su interés en consolidarse en el baloncesto español y llegar a competir en Liga Endesa.

Aleksandar Marcius con el balón

Empezaste a jugar a baloncesto cuando tenías 15 años. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Crees que ese hecho hace que todavía estés en una fase de mejora de tu juego?

Es cierto, empecé cuando tenía 15 años. Antes jugué a otros muchos deportes. Comencé a jugar al basket cuando mis compañeros necesitaban ayuda en su equipo. Creo que estoy en constante desarrollo como jugador y mi objetivo es seguir continuamente mejorando mis habilidades de juego. Creo que la mejor forma de mejorar es poniéndome retos continuos.

Llegaste a España justo para el comienzo de la temporada pasada con Sammic frente a Alicante. ¿Cómo fue ese debut? ¿Qué te hizo decidir apostar por firmar por Sammic ISB? ¿Cómo fue tu experiencia allí?

Llegué a Sammic dos días antes del primer partido de liga frente a Alicante, que suponía además un largo viaje para nosotros. Escogí Sammic porque quería irrumpir en el mercado de baloncesto español y crecer aquí. La situación era la ideal para mi para empezar a desarrollarme en España. Fue fácil sentirme como en casa en España porque el personal de Sammic y la gente de Azpeitia fue muy acogedora. La ciudad de Azpeitia es muy pequeña y la gente de Euskadi es muy amable. Mi experiencia en Azpeitia fue muy buena desde que llegué.

¿Cómo valoras esta temporada en Cáceres?¿Crees que has conseguido tus objetivos esta temporada, como equipo y como jugador?

Lo primero de todo, como equipo no hemos conseguido nuestro objetivo. En nuestra primera reunión de temporada nos marcamos el objetivo de llegar a Playoff. A medida que avanzaba una temporada que ha sido dura nunca dejamos de creer en que podríamos alcanzar nuestro objetivo hasta que estuviéramos matemáticamente eliminados. Desafortunadamente, nos quedamos cerca de nuestro objetivo pero no lo logramos.

A nivel individual, estoy contento con mi mejora a medida que avanzaba la temporada, pero decepcionado porque no fue suficiente para ayudar al equipo a alcanzar los Playoff. Una vez que me recuperé completamente de mi lesión, realmente evolucioné como jugador en Cáceres. El entrenador, Ñete, creyó en mí y eso me ayudó a ser mejor jugador. Creo que he conseguido mi objetivo de dar mi mejor nivel en LEB Plata y LEB Oro

Aleksandar Marcius (Foto: ZuzenkiPress)

Esta temporada en LEB Oro has mantenido número similares que tu pasada campaña en Sammic. ¿Cuál ha sido la clave para tu buena adaptación a la LEB Oro?

El estilo de baloncesto en España se adapta muy bien a mi juego y el año pasado me familiaricé con ese estilo. Creo que he sido capaz de mantener estadísticas similares porque entiendo el estilo de juego y he trabajado muy duro toda la temporada.

Mucho de los jugadores más destacados de las Ligas LEB encuentran dificultades para firmar por un equipo de Liga Endesa y acaban teniendo que marchar a otras ligas europeas. ¿Crees que estás listo para dar el salto a la Liga Endesa?

Creo que estoy listo para dar ese salto. Todos los equipos y experiencias que he tenido, tanto dentro como fuera de la pista, me han preparado para jugar en una liga como la Liga Endesa. Siempre he intentado poner un trabajo extra para mejorar día a día y creo que mi dedicación al baloncesto me ayudará a dar el siguiente paso.

Aleksandar Marcius lanza bajo canasta ante Marín (Fotosport)

¿Harías sacrificios a nivel económico para poder jugar en una liga como la Liga Endesa? ¿Crees que hay ligas más interesantes en Europa, a nivel deportivo?

Haría ciertos sacrificios para probarme en una Liga como la Liga Endesa. El estilo de baloncesto que se practica en España me encaja a la perfección como pívot. Estoy muy contento en España y me encantaría poder seguir jugando aquí al más alto nivel. Creo que hay muchas ligas interesantes en Europa, pero hoy por hoy, mi objetivo está en España y en la Liga Endesa.

Si tuvieras que apostar, ¿Qué equipo crees que va a ganar la liga regular en LEB Oro?

Mi apuesta iría o a RETAbet GBC o Burgos. Ambos equipos son muy buenos en casa, pero burgos tiene dos partidos a domicilio y RETAbet solo uno. Creo que eso puede influir en sus opciones.

Video of Sandi Marcius - Sammic ISB 2015-16

You started playing basket when you were 15. How was that beginning? Do you think that this fact (start playing later than most players) make that you are already in a improving phase of your skills?



That’s correct, I started basketball when I was 15. Prior to that, I played many other sports. I got involved in basketball when my classmates needed help on their team. I think I am constantly developing as a player and my goal is to continuously improve my skills. I think the best way I can continue improving is to always challenge myself.



You arrived in Spain just to play the first season game with Sammic in Alicante. How was that beginning? What was important to you to decide to sign in Sammic? How was your experience there?



I arrived in Sammic two days before the first game of the season against Alicante, which was a long trip for us. I chose Sammic because I wanted to break into the Spanish basketball market and grow here. The playing situation there was ideal for me to start developing in Spain. It was easy to feel at home in Spain because Sammic’s staff and the people of Azpeitia were extremely welcoming. The city of Azpeitia is very small and the people of Euskadi are friendly. My experience in Azpeitia was great from the moment I arrived there.



How do you value this season in Caceres? Do you think you have achieved your objectives this season, as a team and as a player?



First of all, as a team we didn’t achieve our goal this season. During the first team meeting, we set a goal to make the playoffs. As the initially rocky season progressed, we never stopped believing we would reach our goal until we were mathematically eliminated. Unfortunately, we came up short to our team goal. Individually, I am happy with my improvement throughout the year, but disappointed it wasn’t enough to help my team reach the playoffs. Once I was fully recovered from my injury, I really developed as a player in Caceres. Coach Nete trusted me every step of the way and that truly helped me become a better player. I believe I achieved my goal to bring my level of play from Leb Plata up to Leb Oro.



This season in LEB Oro you have made similar stats than your last season en Sammic. What has been the key of your perfect adaptation to LEB Oro league?



The Spanish style of basketball suits me as a player and last year I became familiar with that style. I think I have been able to keep similar stats because I understand the style of play and I have worked hard all season.



Many of the most outstanding players in LEBs leagues find difficulties to sign in a Liga Endesa team and they finally have to go to another European leagues. Do you think you’re ready to make this step to play en Liga Endesa?



I do believe that I am ready to make that step. All of the teams and experiences I have had, both on and off the court, have prepared me to play in a league like Liga Endesa. I have always tried to put in extra work and push myself further every day and I believe that my dedication to basketball will help me reach the next step.



Would you sacrifice economic profits in order to play in a league like Liga Endesa? Do you think there are more interesting leagues in Europe, from a sport point of view?



I would make certain sacrifices to prove myself in a league like Lige Endesa. I have found that the Spanish style of basketball suits me well as a player and a big man. I am very happy in Spain and I would love to continue playing here at a higher level. I think there are a lot of interesting European leagues, but as of now, my focus is on Spain and Liga Endesa.



If you have to bet, which team do you think is going to win the regular season?



My bet would be on either on Retabet or Burgos. Both teams are very good at home, but Burgos has two home games left and Retabet only has one. I could see that impacting their chances.