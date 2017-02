Scariolo: "Ricky es el base titular. El Chacho hace un gran trabajo saliendo del banco"

"Luka Doncic es el tipo de jugador que marca una época... y lo veremos poco"

"No necesito convencer a Pau para que vaya al Europeo"

El seleccionador nacional Sergio Scariolo estuvo la pasada noche en el programa Zona Verde de 101Tv, que dirige y presenta el periodista Rafael M. Guerra. Ofrecemos a los lectores de Solobasket.com las respuestas más interesantes de la larga entrevista que concedió.

Uno de los temas de más actualidad consistía en la reciente Copa del Rey y el MVP de la final, Sergio Llull. El seleccionador recordó la controvertida decisión de darle la última bola en el clutch time, hace años: "Llull es un chico fantástico, con un gran corazón, con un alma competitiva tremenda, con cualidades técnicas y físicas. Y me sonrío cuando veo esa forma de ver los partidos que tiene ahora, porque recuerdo las que me cayeron cuando debutó con la selección y decidí darle a él la última jugada en un partido… Igual era un poco joven él o yo insconsciente, pero lo veía tan claro, que este chico tenía todos los requisitos para ser el tío que se la juega que igual me anticipé un poquito. Lo vi tan claro hace tantos años, que me la jugué. El árbitro no pitó falta y perdimos el partido".

Sergio destacó también el papel protagonista de los jugadores españoles del Valencia Basket en la Copa del Rey: "Me encantó ver cómo jugaron San Emeterio, Vives, Oriola… Tres jugadores que me encantan. Joan Sastre… Me gusta la filosofía de Valencia. Con un gran trabajo de Chechu Mulero y de Pedro Martínez. Me gusta su filosofía. Me da igual que sean jugadores españoles, blancos, amarillos, chinos… lo que sea. Pero es importante tener una identidad e intentar seguirla, para el que tenga los medios, porque si Roig no estuviera detrás alimentando no podría".

Otra de las sensaciones de la Copa del Rey fue la actuación de Luka Doncic. Con respecto al joven jugador, respondía: "Creo que lo veremos poco… Un año, dos más. Es una aparición de las que pasan… Tipo Pau, Drazen… Un tipo de jugadores que marcan una época corta, con gran contundencia, y con nivel NBA. Todos tienen una cosa en común, que les funciona bien la cabeza. Todos los que triunfan tan pronto es porque los ves con la cabeza bien amueblada".

También fue preguntado sobre el papel de uno de sus exequipos, Unicaja, y su decepcionante paso por la Copa del Rey de Vitoria: "Es necesaria la continuidad de un núcleo importante. Encontrarlo y realizar un esfuerzo económico para que tenga continuidad. Con un mismo sistema de trabajo, un mismo entrenador. No hay que volver a empezar de cero. Con mezcla de humildad y ambición, que pienses que puedes ganarle a cualquier, pero sudando. Que cuando el viento no esté a tu favor, no te quedes desplazado, como le pasó al Unicaja. Al descanso, la ventaja debía haber sido mayor. El lenguaje corporal de los jugadores del Barça era tremendo, sus caras. Eriksson les desbloqueó y otro jugador más experto le secundó. Mi consideración es que la Copa es un partido. No se puede dictar una sentencia a un equipo, a un jugador, a un entrenador o un club. No hay que lamentarlo durante semanas. Es una tercera parte de las competiciones que juegas, pero es un partido más, que puede haber decepcionado, y hay que darle carpetazo. Ahora viene la Eurocup, con peso, que da una plaza a la Euroliga. Y viene la Liga, con la opción no sólo de estar en playoff, sino de estar más arriba".

Con respecto a la selección española, recalcó el modus operandi habitual de todos los campeonatos, así como el futuro de jugadores referentes como Pau Gasol y Ricky RubioA veces me hablan de recambio generacional… Pero ya quedan tres de los que estaban. Y ya hemos puesto una, dos y hasta tres generaciones. Son etiquetas, hasta que no se vaya el último de la generación del 80… En dos meses nos dedicamos a entrenar bien, juntarse porque cada año los roles son diferentes e intentar hacer una preparación que nos permita llegar bien al final, seleccionar el minutaje de los jugadores y poder progresar en el táctico. Alarmarse al inicio tras tantos años que no arrancamos al 100 por 100 pero que sí acabamos al 100 por 100 ya es un poco de tontos… Es el día de la marmota… Ya has visto la película seis veces y parece que el asesino es uno pero luego es otro, y ya sabes quién es el asesino a la sexta vez. Mañana mismo me voy a Estados Unidos, por la Federación, a ver a mis jugadores. La ruta es ir a Philadelphia, luego a New York, Memphis, a Milwaukee para ver a Denver, Los Ángeles, San Antonio para verle contra Minnesota, Dallas para ver a Oklahoma City, San Antonio de nuevo para verlo contra Houston. Y pillo a Toronto en New York y luego Orlando para verlo contra Chicago. Y de ahí a Miami y de Miami, vuelta. Me pego un viaje… Solito y con mi maleta y con mucha ilusión, para ver, cenar o ver una hora a mis jugadores, es bastante cansado pero tengo ilusión para hacerlo. Pau Gasol está listo ya para volver, le veré en marzo allí. Para ir al Europeo no necesito convencerle porque la convicción de Pau es estar bien al final de temporada. El compromiso siempre está, y claro, el nivel físico, cuando termine todo… tengo la sensación de que mi labor es explicarle algún ajuste o pedirle su opinión sobre algún tema, porque a mí me gusta hacerlo, porque me gusta saber lo que opinan mis jugadores, independientemente de que las decisiones las tome yo Ricky Rubio es un jugador que al ver los ránking de la NBA, con un cuidado estadístico que sólo en la NBA saben hacer, y le ves tercero, te das cuenta de que evidentemente, hay que saber bastante de esto para apreciar lo bueno que es Ricky. Lo de meter puntos y que la pelota entra cada vez que tira no es exactamente lo suyo, pero sinceramente, para mí Ricky es el base titular de la selección, no puedo decir que hasta que yo esté aquí él será mi base titular, pero ahora sí lo es y estoy encantado de tener al Chacho, que hace un fantástico trabajo saliendo del banquillo".Y con respecto a una de las sorpresas positivas de la temporada, el base malagueño Alberto Díaz, se pronunciaba en los siguientes términos: " De momento, le veo, que no es poco, como uno de los jugadores que la Federación está siguiendo. Luego no tengo una bola de cristal. Hay jugadores como Ricky, Sergio, jugadores NBA. Otros como Vives o Colom. Pero le veo muy bien, con carácter y seriedad, le veo progresar, tomar responsabilidad importantes que está bien para complementar su juego de dirección y defensa. Le vemos, yo con especial cariño".

Sergio Scariolo, en Zona Verde

Además tuvo ocasión de analizar la situación actual de su antiguo club, Unicaja: "Está haciendo cosas muy interesantes desde todos los puntos de vista. La valoración se hace sobre los resultados deportivos y si se consiguen, la labor de todos es buena. Me cuesta ser objetivo porque este es un club al que me siento vinculado, y no puedo emitir un juicio porque hay un vínculo emocional que va más allá. Me alegra mucho cuando las cosas van bien. . No es tan fácil ganar títulos. Hay muy buenos equipos, y sólo dos llegan a la final, y uno gana. Hacen falta medios, acierto en construir el equipo, y un buen funcionamiento general en el día a día. Hay muchos componentes que tienen que ir bien. No hay que pensar en estar tan lejos ni pensar que ya no volverán nunca jamás los tiempos de títulos. Tener una racha de ganar Copa del Rey, título de Liga y Final Four tres años seguidos es probable que vaya a ser casi imposible. Pero no hay que matar la ilusión, de poder engancharte, no estar tan lejos, para que cuando los demás estén mal, poder arañar… Trato de transmitirlo a la gente en la calle y a mi hijo para que se lo transmita a la cantera. Hay que estar orgullosos y sentirse orgullosos de pertenecer a una entidad como ésta. Uno no se da cuenta de lo precioso que es pertenecer a un club, como aficionado, entrenador, jugador… Es algo que va más allá de ganar un título cada año o algo por el estilo. Es como cuando yo pienso como aficionado del Inter. Gana un año y luego pasa 30 años de apuros".

También habló Sergio Scariolo sobre la próxima jornada de Eurocup de Unicaja, donde se medirá al Bayern de Munich: "Hay que afrontarlo con muchísima atención. Es un equipo que puede contrarrestar la fuerza del rebote del Unicaja, que es importantísima. Que tiene jugadores que puede anotar. Entre todos, me parece que Anton Gavel es fundamental, por el espíritu del equipo. Lo hablé con Djordjevic antes de jugar en Málaga. Es un jugador muy termómetro, la aguja de la balanza. En la Eurocup hay muchos equipos muy buenos. No sólo los ocho de la Euroliga, que eran de Euroliga. Hay como, perfectamente, 14 equipos que pueden estar en Euroliga tal y como están Zalgiris o Galatasaray. Hay jugadores de alto nivel, equipos que juegan muy bien. Y la Eurocup da acceso a la Euroliga y hay que cuidarla mucho

Finalmente, terminó la entrevista con un análisis sobre la cantera de Unicaja: "Todo el baloncesto tiene un problema: cómo ayudar a los júniors a entrar en el básket profesional. Unicaja tiene a tanta gente metida… Mira a gente como Sabonis, Abrines, Kuzmic, Faverani… Jugadores de NBA. Otros que están en Euroliga y ACB. Yo creo que el problema existe pero es de todo el baloncesto. No podemos desperdiciar recursos, nos lo quitan antes, es un problema de carácter europeo".

Queremos dar las gracias a nuestro compañero Rafael M. Guerra por facilitarnos la transcripción de la entrevista.