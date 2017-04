Sergio De la Fuente: "Jugar unos JJ.OO en 3x3 con España sería el techo de mi carrera"

Hoy entrevistamos a Sergio de la Fuente, capitán del Comercial ULSA Ciudad de Valladolid. Criado en el seno de una familia que ha vivido el basket como pocas, hijo del mítico del baloncesto vallisoletano Félix de la Fuente y hermano de la internacional absoluta y actualmente en las filas de Ponce en LF2, Alejandra de la Fuente. Este vallisoletano de adopción, ciudad a la que se trasladó siendo un niño, se siente orgulloso de su Vitoria natal, de jugar con la selección del País Vasco cuando es convocado y del trato dispensado por el público siempre que juega allí. Actualmente lidera la competición en la faceta de rebotes (9,93 rebotes por partido) y es el segundo máximo anotador (17,15 puntos por partido) sólo superado por Iñaki Narros.

Buenas tardes Sergio, lo primero de todo ¿Qué tal está tu rodilla? ¿Ya está al cien por cien ?

La verdad es que bien. Ahora mismo no tengo ningún tipo de molestia lo que es buena señal ya que, según dicen, las operaciones de rodilla pueden tardar hasta dos años en estabilizarse del todo. A comienzo de temporada tuve algunos problemas de inflamación, físicamente me encontraba bien, había viajado mucho durante el verano con el 3x3 pero con los entrenamientos tan seguidos de pretemporada se me resintió la rodilla. Tuve que ir a Madrid a ver a los médicos para tratar la inflamación y seguir un tratamiento de ácido hialurónico que me vino realmente bien.

¿Que se te pasó por la cabeza el año pasado cuando se confirma la lesión y que la temporada se ha acabado para ti?

La rodilla se me lesionó jugando con la UVA hace cuatro años y, en su momento, valoramos que al tener la musculatura fuerte y como la rodilla estaba estable, era mejor continuar jugando y no pasar por quirófano. Todo fue bien durante tres años hasta el partido de Zaragoza, incluso después intenté resistirme y jugar un partido más pero la rodilla dijo basta. En mi interior pensaba que habría alguna posibilidad de no operarme y seguir como hasta entonces pero cuando el médico me dijo que no había ninguna solución que no fuese la intervención, la verdad es que fue un palo muy duro. Son meses muy duros, trabajar sólo con el fisio sin tocar un balón. Me marqué el reto de estar listo en cuatro meses para jugar con la selección en verano y gracias a David Mera, el fisio que estuvo día tras día conmigo, a mi familia, mi novia y amigos conseguí recuperarme a tiempo.

"El año pasado nos tuvimos que lesionar cuatro o cinco personas para poder entrenar en la pista central de Pisuerga"

Tras tu lesión, el equipo entró en una espiral de derrotas que terminó con el descenso deportivo. ¿Crees que el equipo el año pasado, en cierto modo, pagó la novatada?

El año pasado y este también la hemos pagado. El año pasado nos tuvimos que lesionar cuatro o cinco personas para poder entrenar en la pista central de Pisuerga, al principio no teníamos botiquín, creo que estuvimos 5 o 6 jugadores haciendo la pretemporada sin el entrenador, los fichajes, la dinámica del equipo, la verdad es que fue un cúmulo de circunstancias importantes. Al final, el descenso lo tenía que pagar alguien y lo pagó Iñaki. En cuanto a este año, a Paco también se le tiene que estar haciendo duro el venir a un club que todavía no está bien cimentado. Con nosotros entrena bien pero luego sube arriba, pide cosas y no las tiene. Otras veces quiere hacer cosas y no puede, por ponerte un ejemplo, el fisio solo viene un día a la semana y no tenemos médico.

¿Cómo afectan a la plantilla los problemas administrativos que hemos vivido esta temporada?

Hay aspectos que a la plantilla no le han afectado en nada, como la salida de Javier Casado del Club o la llegada de la nueva directiva. Afecta cuando nos pasa a nosotros, como fue el caso de Zamora que se armó un poco de revuelo. La dirección vino a hablar con nosotros y la verdad es que hubo tensión, pero bueno, cuando ya estuvimos todos bien al cien por cien físicamente, volvimos a rendir.

El equipo sufre bajones de concentración en momentos puntuales de los partidos, ¿A qué se deben esas lagunas de juego?

En mi opinión, el equipo sufre desconexiones, el porqué de las mismas, pues no lo sé. Pero en el campo se nota rápido que el equipo no está, es como si bajáramos los brazos. Somos un equipo más defensor que anotador, conceder estas ventajas a los equipos contrarios sin duda nos lastra en los partidos.

Contra SAMMIC firmaste el segundo MVP de esta temporada, ¿Van a llegar más?

Bien, me gusta recibir MVP´s siempre que sean positivos para el equipo. El del otro día frente a SAMMIC tuvo un sabor agridulce porque, al final, no sirvió para dar la sorpresa en Azpeitia. Preferiría que mis números fuesen más normales y que el equipo ganase todos los partidos y ascendiese. De cualquier manera, son reconocimientos a un trabajo bien hecho y eso sin duda te enorgullece.

¿Cómo ves al resto de equipos de la competición en relación con la temporada pasada?

Creo que la liga está creciendo y va a ser cada vez mejor, parece que el país está tirando arriba con la economía y eso se refleja en más dinero y mejores jugadores en los equipos. Equipos como Alicante y Granada, que manejan grandes presupuestos están ahí, lo bueno es que también hay sorpresas como Sammic y Cambados, que están haciendo un gran trabajo.

Mójate, ¿Quién crees que va a conseguir el ascenso directo?

A mí me encantaría que fuese Sammic, creo que lo van a tener muy difícil pues tiene ahora dos salidas complicadas a Ávila y Granada. Es un equipo en el que tengo muchos amigos y su trato conmigo, cuando jugamos allí, siempre es especial.

¿Se mete el Comercial ULSA CBCV en playoff?

Sí, segurísimo

"Tenemos una gran diferencia con el fútbol en España, en el fútbol cuando asciendes te pagan, y en baloncesto te toca poner dinero"

De confirmarse la noticia sobre la supresión de los cánones de ascenso, ¿Ves al CBCV capacitado para estar en la línea de salida a tiempo para intentar el asalto a la ACB?

Bueno, todo es dinero, dinero y estar ahí metido en la pomada. Lo de la ACB tenía que pasar ya, pero también me pongo en el caso de la gente que ha puesto ese dinero y que a ver que va a pasar con ellos ahora. Tenemos una gran diferencia con el fútbol en España, en el fútbol cuando asciendes te pagan, y en baloncesto te toca poner dinero. Eso a los jugadores también nos perjudica y debilita la competición ya que los equipos de abajo terminan por no reforzarse.

El paso al frente dado por Graham-Bell y Wade-Chatman ¿Te hace jugar más cómodo?

Siempre he notado que cuanto mejor juegan tus compañeros más desahogado juegas porque los defensores no se centran tanto en ti. En esta liga me pasa que, a veces, las defensas se centran mucho en mí, cuando mis compañeros las están metiendo noto que me dejan un poco más de espacio.

"Volver al 3x3 con la selección es una de mis prioridades, a ver si finalmente se convierte en deporte olímpico. Jugar unas olimpiadas con España sería el techo de mi carrera"

Objetivos de Sergio de la Fuente a corto y medio plazo

Sin duda, volver al 3x3 con la selección es una de mis prioridades, a ver si finalmente se convierte en deporte olímpico. Jugar unas olimpiadas con España sería el techo de mi carrera. En cuanto al verano, no sé lo que haré ni sé que ofertas me vendrán, siempre he dicho que Valladolid es mi primera opción pero, al final, tengo 27 años y quiero intentar estar lo más alto posible para cumplir mi sueño de volver a jugar en la ACB.

Tuviste ofertas de Sudamérica, ¿Sería una opción saltar el charco?

Si, tuve ofertas y es un tema que he hablado con Álvaro Calvo. Hoy en día es donde más se paga a jugadores como nosotros. Con una oferta realmente importante no tendría inconveniente en salir. También he recibido llamadas de equipos LEB Oro pero ha pesado más en mi decisión el poder jugar en casa. Si llegase una oferta de ACB sin duda la aceptaría, es un tema que Hansen y Paco García conocen y así lo reflejé en el mi contrato.

"Si llegase una oferta de ACB sin duda la aceptaría, es un tema que Hansen y Paco García conocen y así lo reflejé en el mi contrato"

Eres líder en solitario de la competición en la faceta de rebotes, con tu 1,97 ¿Cuál es el secreto de este éxito?

Una cosa buena que me decían mis padres de pequeño es que aquí las coge el que va a por ellas. La gente dice que es intuición, yo creo que no, hay que ir una, dos, tres veces hasta que lo consigues.

El número 22 ¿Casualidad o hay algo más?

El 22 tiene muchas cosas, es el día del cumpleaños de mi abuela y de mi hermana, también es una fecha señalada entre mi novia y yo. Cuando volví a LEB Oro quería un número que tuviese un significado especial para mí y elegí este.

¿Y el beso a la muñeca cada vez que metes un triple?

Siempre llevo una pulsera y la persona que me la regaló sabe lo que significa.

Fotos de Mariano Egea (GEIC)